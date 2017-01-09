منزل مصمم للمستقبل: مساكن منخفضة التكلفة

خلال اللقاء الأول مع العميل، كانت الأفكار بسيطة، لابد أن تتبع طراز المودرن.
ولكن؛ هذا شيء مبهم للبدء في مشروع. لهذا السبب، قرر الاستشاريين إنشاء مبنى منخفض التكاليف حتى يلبي احتياجات المستخدمين على المدى الطويل، وفي الحقيقة؛ فإن الأولوية كانت للبساطة في التصميم والإنشاء والتنفيذ.
المنازل المحيطة بهذا المنزل مختلفة الأحجام والأشكال بشكل كبير، كانت الأولوية لفتح المنزل من ناحية الجنوب مع الإبقاء على الواجهة المتحفظة.
وقد قم تطوير المنزل عن طريق بلاطة خرسانية كبيرة تشبه العوامة على الواجهة الجنوبية لحماية النوافذ الكبيرة التي تسمح لأشعة الشمس الصيفية بالدخول.
ومن حيث التصميم، فقد استخدم في المنزل مفهومين: أنه بني كي يستأجر لذا فإن المساحات يجب أن تكون مفتوحة؛ وقد حدث. و أن تكون المساحات متجانسة والنوافذ كبيرة للتواصل مع الخارج. دعونا نرى ماذا حدث له؟
في هذه الصورة، نستطيع أن نرى الواجهة الرئيسية كما ذكرنا، بسيطة وعملية، ليس بها شئ ملفت للنظر أو فتحات تسمح لدخول الضوء الطبيعي، وهذا للحفاظ على خصوصية السكان، و نجد أن المدخل واسع ويسمح بوقوف سيارة واحدة، مما يعد ميزة لمالك المنزل.
أما في الخلف فالأمر مختلف، فالواجهة الخلفية مفتوحة تمامًا على عكس الواجهة الرئيسية الشبه مغلقة تمامًا، هذه الفكرة يمكنك أن تنفذها في منزلك للحفاظ على الخضوصية والأمان في منزلك.
تتيح المساحات الزجاجية الكبيرة للضوء الطبيعي أن يدخل في المنزل، وتسمح للمقيمين بالاستمتاع بالمناظر الخلابة في الجزء الخلفي من المنزل، ولأن الفراعات في الداخل متصلة ببعضها فإن هذه المساحات الزجاجية الكبيرة تسمح بدخول الضوء لكل فراغات المنزل بسهولة.
الاستغناء عن الجدران واختيار الأماكن المتكاملة هو الحل المثالي، وخاصة بالنسبة للمنازل صغيرة. فهي تجعل المنزل يبدو أكبر.
تخيل أنهم قد أقاموا بعض الجدران في هذا المنزل لعمل فواصل بين الفراغات المختلفة؟ سوف تصبح الفراغات مظلمة وغير عملية.
انظر إلى هذه الصورة، هل يبدو هذا المنزل كمنزل مساحته 50 متر مربع؟! لا وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من السهل تأثيث هذا المنزل بسهولة. في هذه الحالة، اخترنا ديكور حديث وبسيط وخطوط بسيطة ومريحة.
في homify، هناك العديد من المنازل التي نعرضها ذات تصميم مفتوح. هذه الفراغات المفتوحة تحتوي المطبخ، وخزانة صغيرة، وبجوارهم الحمام.
يوفر اللون الأبيض التجانس والاستمرارية بين كل فراغ، مما يجعلها تبدو وكأنها شيء واحد فقط. الأبيض هو لون المساحات المثالية لأبعاد محدودة.
في غرفة النوم، نسعى إلى إضفاء الحميمية والخصوصية؛ فهذا ليس فراغًا إجتماعيًت وإنما هو المنطقة التي تنتمي فقط لنا. في هذه الحالة، نجد الغرفة شبه مفتوحة على الجزء الاجتماعي. ومفصولة عن طريق الجدار الذي لا يمتد إلى السقف ويضم موقد دافئ يعمل كعنصر محايد، يعمل على تسخين كلا الجانبين.
الضوء، والموقد الدافئ والمناظر الطبيعية، الاستقاظ في هذا المكان لابد أنه تجربة رائعة.