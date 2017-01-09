منزل مصمم للمستقبل: مساكن منخفضة التكلفة

خلال اللقاء الأول مع العميل، كانت الأفكار بسيطة، لابد أن تتبع طراز المودرن.

ولكن؛ هذا شيء مبهم للبدء في مشروع. لهذا السبب، قرر الاستشاريين إنشاء مبنى منخفض التكاليف حتى يلبي احتياجات المستخدمين على المدى الطويل، وفي الحقيقة؛ فإن الأولوية كانت للبساطة في التصميم والإنشاء والتنفيذ.

المنازل المحيطة بهذا المنزل مختلفة الأحجام والأشكال بشكل كبير، كانت الأولوية لفتح المنزل من ناحية الجنوب مع الإبقاء على الواجهة المتحفظة.

وقد قم تطوير المنزل عن طريق بلاطة خرسانية كبيرة تشبه العوامة على الواجهة الجنوبية لحماية النوافذ الكبيرة التي تسمح لأشعة الشمس الصيفية بالدخول.

ومن حيث التصميم، فقد استخدم في المنزل مفهومين: أنه بني كي يستأجر لذا فإن المساحات يجب أن تكون مفتوحة؛ وقد حدث. و أن تكون المساحات متجانسة والنوافذ كبيرة للتواصل مع الخارج. دعونا نرى ماذا حدث له؟