8 نماذج لدمج أرفف الكتب والسرير في تصميم واحد أنيق

كثيرًا منا يعتبر القراءة هي وسيلته للاسترخاء قبل النوم، ويستمتع كثيرًا بتلك اللحظات التي يُطلق فيها العنان لعقله وروحه لينطلق بعدها في نوم عميق.

أن تترك بعض من كتبك المفضلة إلى جانب السرير، هو طريقة بسيطة وسهلة، ولكن يُعيبها أن تُحد من خياراتك عند القراءة، وقد يستدعي الوضع أن تنهض من سريرك لتحضر الكتاب الذي تريد مطالعته، ثم تعود من جديد، مما قد يدفعك إلى الكسل فتترك القراءة، أو يذهب بالنوم إلى أبعد مما يمكنك الوصول إليه.

الطريقة المثلى للاستمتاع بعادة القراءة قبل النوم، هي دمج المكتبة مع السرير، ونحن في هوميفاي قد جمعنا لك اليوم، 8 نماذج لـتصميمات رائعة وأنيقة، لنُلهمك لتصميم سرير يحوي أرفف لترتيب الكتب. شاهدهم معنا..