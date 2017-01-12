8 نماذج لدمج أرفف الكتب والسرير في تصميم واحد أنيق

كثيرًا منا يعتبر القراءة هي وسيلته للاسترخاء قبل النوم، ويستمتع كثيرًا بتلك اللحظات التي يُطلق فيها العنان لعقله وروحه لينطلق بعدها في نوم عميق.
أن تترك بعض من كتبك المفضلة إلى جانب السرير، هو طريقة بسيطة وسهلة، ولكن يُعيبها أن تُحد من خياراتك عند القراءة، وقد يستدعي الوضع أن تنهض من سريرك لتحضر الكتاب الذي تريد مطالعته، ثم تعود من جديد، مما قد يدفعك إلى الكسل فتترك القراءة، أو يذهب بالنوم إلى أبعد مما يمكنك الوصول إليه.
الطريقة المثلى للاستمتاع بعادة القراءة قبل النوم، هي دمج المكتبة مع السرير، ونحن في هوميفاي قد جمعنا لك اليوم، 8 نماذج لـتصميمات رائعة وأنيقة، لنُلهمك لتصميم سرير يحوي أرفف لترتيب الكتب. شاهدهم معنا..
قاعدة السرير هي عادة مساحة خالية غير مستغلة، ولكن اليوم، يمكنك استغلالها لتصميم أرفف لترتيب الكتب وبعض من قطع الديكور الصغيرة، للاستمتاع بلحظات القراءة والتأمل قبل النوم، وسهولة الوصل إلى كتبك المفضلة كلها، دون التقيد بعدد قليل لعدم توافر المساحة.
اللوح الأمامي للسرير أحد الأجزاء الفارقة في تصميم غرفة النوم، ويحتاج غلى الكثير من الإبداع لجعله مميزًا ولافتًا للنظر، لذا فهذه فرصتك لضرب عصفورين بحجر واحد، حيث تصميم لوح أمامي رائع في الإبداع، والاستمتاع بإمكانية ترتيب أكبر قدر من الكتب في أقرب منطقة يمكنك أن تصل إليها بسهولة أثناء استلقائك على السرير.
لأن البساطة هي سر الأناقة، فإن الإبداع في استخدام اقل الامكانيات هو سبيلك للوصول إلى تصميم مثالي يوافق ميزانيتك، وهو ما تم تطيقه في هذا التصميم حيث مكعبات الورق المقوى القابلة للتعديل، والتي استخدمت ببراعة لتصميم لوح أمامي فريد من نوعه، يتضمن مساحة لترتيب ووضع الكتب، لتبقى قريبة من يديك، وتتركك وسط الكثير من الخيارات للاستمتاع بلحظات تأملك قبل النوم.
إذا لم تكن هناك فرصة لاستغلال اللوح الأمامي، فالجدار هو ملجأك الثاني، حيث أنه في هذا التصميم، يمكننا رؤية الإبداع وهو يتجسد في أرفف جانبية مُلحقة بالسرير وممتدة بعرض الجدار، لتعلو منضدة العمل، وهو ما يتيح إمكانية ترتيب أكبر قدر من الكتب، وإمكانية الوصول إليها سواء أثناء العمل، أو الاستلقاء على السرير للمطالعة قبل النوم.
إذا كنت شغوفًا بالقراءة، فربما تملك الكثير والكثير من الكتب، حتى أن رف واحد أو بضعة أرفف هو أمر غير كافٍ! لذا، لما لا تصمم جدار كامل من الأرفف لاستيعاب كتبك كلها، وتركها في الوقت ذاته، قريبة من يديك، للاستمتاع بسهولة الوصول إليها، وتوافر الكثير من الخيارات للمطالعة قبل النوم.
هذا التصميم يجسد ثورة في الإبداع، ليس فقط التصميم الدائري لهيكل السرير، واللوح الأمامي الممتد مع السقف، ولكن أيضًا ارفاقه برف كتب ذات تصميم حلزوني يتلائم ويتكامل مع تصميم السرير بشكل رائع، ويتيح الوصول إلى الكتب بسهولة أثناء الاستلقاء، والاستمتاع بمساحات إضافية لترتيب بعض من قطع الديكور، فضلًا عن كونه هو قطعة ديكور في حد ذاته.
عادة ما يتسم تصميم غرفة شبابية ببعض الصعوبة، لحاجته إلى الكثير من المساحات، حيث السرير وركن استقبال الاصدقاء، وركن الدراسة، ومساحة للاسترخاء، وخزانة الملابس، وربما جزء للميديا، لذلك فإنه من الصعب إيجاد مساحة إضافية لتصميم مكتبة.
في هذه الصورة، يمكننا إدراك مدى إبداع المصمم، وذكائه في استغلال المساحات، حيث تصميم الغرفة بأكملها في مجسم واحد يجمع سريرين، وخزائن الملابس، ومكتب للدراسة، وأيضًا رف ممتد من السرير وحتى المكتب، لسهولة الوصول إلى الكتب في كلتا الحالتين، سواء أثناء الاستلقاء للقراءة قبل النوم، أو أثناء الدراسة والمذاكرة.
حتى وإن لم تكن هناك مساحة في قاعدة السرير، أو في الجدار، ولا حتى فوقه، فإن يمكن دائمًا الابتكار لخلق المساحات، كما فعل المصمم في هذا التصميم، حيث استغلال جانب السرير والخزانة، لتصميم مكتبة طولية، تحوي الكثير من الأرفف، لترتيب الكثير من الكتب، وابقائها قريبة قدر الإمكان للمطالعة قبل النوم.
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