منزل من طابق واحد طالما حلمنا به

ما أجمل أن نحلم بمنزل هاديء و دافيء ثم نجده أمامنا حقيقة واقعية ، اليوم هوميفاي سيتجه لبولندا حيث نستعرض معكم تصميماً رائعاً لمنزل من طابق واحد صمم على مساحة متوسطة في قلب الطبيعة بطريقة مثالية و بتقسيم مميزسيكون مصدراً لإلهامنا في العديد من الغرف و الواجهات ..

المنزل صمم بشكل حداثي للغاية بواسطة مكتب BIURO PROJEKTOWE MTM STYL المتخصص في التصميم العصري بمنطقة بياويستوك – بولندا و الذين أبدع مصمموه في تصميم المنزل بمزيج من الرشاقة و الثقل عن طريق انتشار الكتل الخرسانية في شكل جمالي للواجهات الخارجية و التي أدت من جهة أخرى إلى الحفاظ على درجة الحرارة بالمنزل دافئة قدر الإمكان في تلك المنطقة التي تعاني من انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة في أغلب فصول العام ..

لنتعرف أكثر على هذا التصميم الراقي في السطور القليلة المقبلة ..