منزل من طابق واحد طالما حلمنا به

ما أجمل أن نحلم بمنزل هاديء و دافيء ثم نجده أمامنا حقيقة واقعية ، اليوم هوميفاي سيتجه لبولندا حيث نستعرض معكم تصميماً رائعاً لمنزل من طابق واحد صمم على مساحة متوسطة في قلب الطبيعة بطريقة مثالية و بتقسيم مميزسيكون مصدراً لإلهامنا في العديد من الغرف و الواجهات ..
المنزل صمم بشكل حداثي للغاية بواسطة مكتب BIURO PROJEKTOWE MTM STYL المتخصص في التصميم العصري بمنطقة بياويستوك – بولندا و الذين أبدع مصمموه في تصميم المنزل بمزيج من الرشاقة و الثقل عن طريق انتشار الكتل الخرسانية في شكل جمالي للواجهات الخارجية و التي أدت من جهة أخرى إلى الحفاظ على درجة الحرارة بالمنزل دافئة قدر الإمكان في تلك المنطقة التي تعاني من انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة في أغلب فصول العام ..
لنتعرف أكثر على هذا التصميم الراقي في السطور القليلة المقبلة ..
المنزل من الخارج من أول وهلة يشعرك بالهدوء و الراحة النفسية و الدفيء في كل الزوايا فيكفي أن تنظر إلى مدى التلاحم بين شكل السقف الكوخي المائل لأسفل و الذي يساعد على التخلص من المياة والثلوج لتظل الجدران لطيفة ، و من جهة أخرى لك أن تنظر إلى السلام النفسي الذي توحيه الجدران البيضاء الناصعة و الحديقة المترامية الأطراف دون حواجز ولا اسوار في داخل المنزل فقط السور الرئيسي ليزيد الخصوصية و الأمان من الخارج ..
المنزل صمم على مساحة 139 متر مربع و مرأب إضافي يصل إلى 32 متر مربع و هي مساحة كافية و ليست صغيرة تكفي لاسرة صغيرة مكونة من 4 أفراد و الحديقة ملائمة تماماً لتكون مصدراً للإلهام و التجديد و التمتع بالهواء الطلق في كل لحظة ..
في داخل المنزل يظهر مدى التفوق الذي سطره المصمم في مسألة التنسيق و حسن اختيار الألوان و التآلف مع روح الطبيعة المنتشرة حول المنزل، الإكسسوارات الحداثية ظاهرة بقوة و تأثيرها كبير مثل بروز المصابيح من السقف و الأباجورات المنتفخة باللون الأبيض بجانب طقم الأثاث، أما اللون الأخضر فحضر في عنصر واحد فقط و لكن تأثيره كان كبيراً بمجرد وجوده في اللون الابيض المنتشر في أغلب الغرف الداخلية ، غرفة معيشة على اعلى مستوى من التنسيق و يكفي أن ندرك ذلك عن طريق عدم شعورنا بكم المكونات التي توجد في تلك الغرفة دون أن نشعر بأي تكدس أو خروج عن الذوق و الإطار العام ..لاحظ الشرفة الكبيرة و الستائر الداكنة التي تزيد الخصوصية في الغرفة و كذلك المائدة الصغيرة و الكراسي الجذابة ، كل ذلك ساهم في ظهورها بالشكل الامثل
الواجهة الخلفية تعتمد على الإبداع الهندسي في السقف و الفراغات التي تحته، فلو لاحظنا شكل الهرم الداكن في السقف و مدى انسجامه مع لون الخشب و اللون الابيض في الجدران سندرك كيف أن المصمم قد وضع في اعتباره مسألة الألوان و الشكل العام كأولوية، و بالفعل نجح تماماً في أن يجعل لكل زاوية من المنزل وجهة خاصة و شكل مميز يختلف عن أي مشهد آخر في المنزل من الخارج
الجانب الخارجي للمنزل تظهر فيه الروح الطبيعية في تغطية الجدران بالخشب بالرغم من كونها مبنية أصلاً من الخرسانة و لكن وجود عنصر الخشب بجوار الخضرة ينقلنا لعالم طبيعي ساحر ، كما أن الجلسة البيضاء البسيطة التي وضعت في اتجاه الحديقة تدلل على أن الغرض الرئيسي من ترك مساحة الحديقة دون تقسيم هو الشعور بعدم التقيد و الحاجة للانطلاق و تجديد و تحسين الحالة النفسية ..
التصميم يغلب عليه الدقة الشديدة في اختيار و توزيع المساحة خصوصاً و أن المنزل صمم في طابق واحد حيث نرى تخصيص الغرف البعيدة عن المدخل للنوم و الغرف الرسمية أكثر بالقرب من الباب و كذلك الاعتماد على تنسيق الأثاث بجوار الحوائط و ليس الوسط للاستفادة بأكبر قدر ممكن من المساحة التي تساعدنا على الشعور بالبراح.
المرأب صمم بأريحية كما ذكرنا على مساحة 32 متراً مربعاً ساهمت في أن يكون مستوعباً لسيارتين بشكل مريح مع فراغ بجوار الحوائط يمكن أن يستخدم كخزانات أو رفوفاً لحفظ الاغراض و العدد المتنوعة ..