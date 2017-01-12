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9 تصاميم لغرفة معيشة مع شاشة تلفزيون

Heba khlili Heba khlili
Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs غرفة الميديا
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التلفاز في العصر الحالي جزء مهم في حياتنا اليومية للتسلية ولمتابعة اهم الأخبار حول العالم، ولذلك كثير ما نسمع عن غرفة الميديا وهي غرفة مخصصة إما للموسيقى أو لمشاهدة الأفلام وبالعادة تكون هذه الغرف مجهزة بمعدات صوتية ذات تقنية عالية، هذه الغرف لا توجد في أي منزل وإنما في المنازل التي يكون أصحابها لهم شغف خاص بالميديا والإعلام والسينما، ولذلك في هذا المقال اردنا أن يملك جميع قرائنا غرفة ميديا ولكن في غرفة المعيشة، وستتعرف في هذا المقال على تصاميم لغرفة معيشة مجهزة بشاشة تلفزيون كبيرة ستجعل تسليتك اكبر مع الأهل والأصدقاء أثناء المشاهدة.

لنتابع سويا 9 تصاميم لغرفة معيشة مجهزة بتلفزيون كبيرة لمشاهدة اكثر متعه.

1. لمزيد من اجواء السينما… .

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

لمزيد من أجواء السينما ولتعيش اللحظة أثناء مشاهدة أفلامك المفضلة مع أصدقاءك، صمم المصمم الداخلي هذه الغرفة بكراسي مريحة وبشاشة تلفزيون كبيرة بمسافة مناسبة للمشاهدة، كما قام مصمم الإضاءة بتثبيت إضاءة سقفيه بشكل مخفي وغير مسلط وهذا يجعل الإنارة مناسبة عند المشاهدة… ولمزيد من جو السينما لوحة بشكل شريط صور فوتوغرافية. 

2. في زاوية المنزل

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura غرفة الميديا
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

في احد أركان منزلك يوجد زاوية بمساحة صغيرة، خصصها كغرفة معيشة ثانوية وجهزها بشاشة تلفزيون كبيرة، مع كنبة مريحة للاستمتاع أثناء المشاهدة، وكما يلاحظ يمكنك بالطبع إضافة بعض نباتات الزينة المفضلة لديك والتي ستضفي على غرفة المعيشة نظارة اكثر.

3. سينما حقيقية

Casa2020, MapOut MapOut غرفة الميديا
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

اذا كنت تملك منزل كبير يمكنك بالتأكيد صنع غرفة سينما خاصة بك. جهزها بكراسي تشبه تلك الموجودة في السينما الحقيقة مع شاشة عرض كبيرة، والاهم عند تصميم غرفة مثل هذه الإضاءة المناسبة حتى تستمتع بمشاهدة حقيقية.

4. لعدة استخدامات

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

لن تحرم نفسك من غرفة معيشة مزودة بشاشة تلفزيون كبيرة حتى في منزلك الصغير، لأنك ببساطة ستستخدم غرفة المعيشة المزودة بشاشة تلفزيون كبيرة ليس فقط لتجتمع مع الأهل والأصدقاء لتبادل الاحاديث ومشاهدة التلفزيون بل أيضا يمكنك تزويدها بمكتب للقراءة والدراسة.

5. الإضاءة المناسبة

Mostra de decoração, dsgnduo dsgnduo غرفة الميديا
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

من اهم الامور الواجب مراعاتها في غرفة مزودة بشاشة عرض كبيرة هي الإضاءة، لذلك استخدم الإضاءة الخفيفة وغير المسلطة على مكان واحد، وتجنب تسليطها على الشاشة وبهذا ستستمتع بمشاهدة سينمائية ممتعه.

6. بنمط إسكندنافي

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة الميديا
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

النمط الإسكندنافي نمط يبعث على الراحة والاسترخاء لانه يتميز في الغالب باستخدام اللون الابيض كلون أساسي في التصميم، وهو شيء مناسب في تصميم غرفة معيشة مزودة بتلفزيون كبيرة خاصة اذا تم استخدام جدار خشبي كخلفية للتلفزيون.

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7. بتصميم معاصر

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados غرفة الميديا
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

التصميم المعاصر دائما تصميم مناسب لكل غرفة ولكل منزل، فكما نلاحظ في غرفة المعيشة المصممة بالنمط الحديث مزودة بشاشة تلفزيون معلقة داخل المكتبة فكرة مناسبة لاستغلال المساحات.

8. سينما منزلية مصغرة

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR غرفة الميديا
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

في الفلل الكبيرة توجد الكثير من الغرف الثانوية كغرفة الرياضة وغرفة المعدات وغرفة الميديا، وهذا النوع من الغرف يحتاج إلى ميزانية معينة والى تصميم وخبرة معينة، فكما نرى في الصورة الغرفة مجهزة بشاشة كالموجودة في السينما وبستارة للمسرح وأيضا بنجوم معلقة في السقف لمزيد من المتعة.

9. قاعة حقيقية

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs غرفة الميديا
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

تصميم منزلي أخر لغرفة السينما، مزودة بصفين من كراسي السينما الجلدية المريحة، وبشاشة عرض حقيقية، وبإضاءة سينمائية حقيقية… ..مش هتقدر تغمض عينيك.

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