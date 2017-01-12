9 تصاميم لغرفة معيشة مع شاشة تلفزيون

التلفاز في العصر الحالي جزء مهم في حياتنا اليومية للتسلية ولمتابعة اهم الأخبار حول العالم، ولذلك كثير ما نسمع عن غرفة الميديا وهي غرفة مخصصة إما للموسيقى أو لمشاهدة الأفلام وبالعادة تكون هذه الغرف مجهزة بمعدات صوتية ذات تقنية عالية، هذه الغرف لا توجد في أي منزل وإنما في المنازل التي يكون أصحابها لهم شغف خاص بالميديا والإعلام والسينما، ولذلك في هذا المقال اردنا أن يملك جميع قرائنا غرفة ميديا ولكن في غرفة المعيشة، وستتعرف في هذا المقال على تصاميم لغرفة معيشة مجهزة بشاشة تلفزيون كبيرة ستجعل تسليتك اكبر مع الأهل والأصدقاء أثناء المشاهدة.
لنتابع سويا 9 تصاميم لغرفة معيشة مجهزة بتلفزيون كبيرة لمشاهدة اكثر متعه.
لمزيد من أجواء السينما ولتعيش اللحظة أثناء مشاهدة أفلامك المفضلة مع أصدقاءك، صمم المصمم الداخلي هذه الغرفة بكراسي مريحة وبشاشة تلفزيون كبيرة بمسافة مناسبة للمشاهدة، كما قام مصمم الإضاءة بتثبيت إضاءة سقفيه بشكل مخفي وغير مسلط وهذا يجعل الإنارة مناسبة عند المشاهدة… ولمزيد من جو السينما لوحة بشكل شريط صور فوتوغرافية.
في احد أركان منزلك يوجد زاوية بمساحة صغيرة، خصصها كغرفة معيشة ثانوية وجهزها بشاشة تلفزيون كبيرة، مع كنبة مريحة للاستمتاع أثناء المشاهدة، وكما يلاحظ يمكنك بالطبع إضافة بعض نباتات الزينة المفضلة لديك والتي ستضفي على غرفة المعيشة نظارة اكثر.
اذا كنت تملك منزل كبير يمكنك بالتأكيد صنع غرفة سينما خاصة بك. جهزها بكراسي تشبه تلك الموجودة في السينما الحقيقة مع شاشة عرض كبيرة، والاهم عند تصميم غرفة مثل هذه الإضاءة المناسبة حتى تستمتع بمشاهدة حقيقية.
لن تحرم نفسك من غرفة معيشة مزودة بشاشة تلفزيون كبيرة حتى في منزلك الصغير، لأنك ببساطة ستستخدم غرفة المعيشة المزودة بشاشة تلفزيون كبيرة ليس فقط لتجتمع مع الأهل والأصدقاء لتبادل الاحاديث ومشاهدة التلفزيون بل أيضا يمكنك تزويدها بمكتب للقراءة والدراسة.
من اهم الامور الواجب مراعاتها في غرفة مزودة بشاشة عرض كبيرة هي الإضاءة، لذلك استخدم الإضاءة الخفيفة وغير المسلطة على مكان واحد، وتجنب تسليطها على الشاشة وبهذا ستستمتع بمشاهدة سينمائية ممتعه.
النمط الإسكندنافي نمط يبعث على الراحة والاسترخاء لانه يتميز في الغالب باستخدام اللون الابيض كلون أساسي في التصميم، وهو شيء مناسب في تصميم غرفة معيشة مزودة بتلفزيون كبيرة خاصة اذا تم استخدام جدار خشبي كخلفية للتلفزيون.
التصميم المعاصر دائما تصميم مناسب لكل غرفة ولكل منزل، فكما نلاحظ في غرفة المعيشة المصممة بالنمط الحديث مزودة بشاشة تلفزيون معلقة داخل المكتبة فكرة مناسبة لاستغلال المساحات.
في الفلل الكبيرة توجد الكثير من الغرف الثانوية كغرفة الرياضة وغرفة المعدات وغرفة الميديا، وهذا النوع من الغرف يحتاج إلى ميزانية معينة والى تصميم وخبرة معينة، فكما نرى في الصورة الغرفة مجهزة بشاشة كالموجودة في السينما وبستارة للمسرح وأيضا بنجوم معلقة في السقف لمزيد من المتعة.
تصميم منزلي أخر لغرفة السينما، مزودة بصفين من كراسي السينما الجلدية المريحة، وبشاشة عرض حقيقية، وبإضاءة سينمائية حقيقية… ..مش هتقدر تغمض عينيك.
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