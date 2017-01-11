10 منازل خشبية للدخول إلى الطبيعة

الخشب واحد من أكثر العناصر الطبيعية المميزة جداً فى التصميمات المعمارية فهو يستطيع أن يضيف على أى تصميم لمسة مختلفة ومميزة ويضمن لك تصميم دافئ، ما يجعل الخشب حقاً من اللمسات الجذابة فى التصميم هو قدرته العظيمة على أضافة أكثر من نمط فى التصميم فالخشب يمكنه أن يعطيك أطلالة من النمط الريفى فى التصميم، ويمكنه أيضاً أن يعطيك أطلالة من النمط الكلاسيكى فهو جوكر جداً فى الديكور، واليوم نحن فى هوميفاى سنقدم لك 10 كبائن منزلية من الخشب صممت وسط الطبيعة.