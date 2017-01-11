10 منازل خشبية للدخول إلى الطبيعة

الخشب واحد من أكثر العناصر الطبيعية المميزة جداً فى التصميمات المعمارية فهو يستطيع أن يضيف على أى تصميم لمسة مختلفة ومميزة ويضمن لك تصميم دافئ، ما يجعل الخشب حقاً من اللمسات الجذابة فى التصميم هو قدرته العظيمة على أضافة أكثر من نمط فى التصميم فالخشب يمكنه أن يعطيك أطلالة من النمط الريفى فى التصميم، ويمكنه أيضاً أن يعطيك أطلالة من النمط الكلاسيكى فهو جوكر جداً فى الديكور، واليوم نحن فى هوميفاى سنقدم لك 10 كبائن منزلية من الخشب صممت وسط الطبيعة.
يشبه منازل الحواديت القديمة ربما يبدو تصميمه تقليدى بعض الشئ لكنه مميز وجذاب، منزل من طابقين يتميز بالبساطة المفرطة فى تصميمه اعتمد المصمم على لمسة الخشب فى تصميم المنزل بالكامل، المنزل فى وسط الطبيعة وتحاوطه بعض النباتات والأشجار بطريقة أضافت مزيد من الجاذبية على المنزل، خصص المصمم جلسة بسيطة خارج المنزل ووسط الطبيعة.
وهنا تصميم أخر مميز وجذاب، منزل خشبى بالكامل يبدو تقليدياً بعض الشئ بلمسة ريفية مميزة، المنزل كما نرى فى وسط الطبيعية ومصمم بالكامل من الخشب، اذا اردت منزلاً بسيطاً يسمح لك بقضاء لحظات من الأسترخاء عليك بأختيار هذا المنزل.
تصميم لكوخ ريفى بسيط يتحدث عن نفسه من بساطة وجمال تصميمه، المنزل من طابقين محاط بالطبيعة من حوله، اعتمد المصمم على شكل الكوخ القديم الذى تحدثت عنه الأساطير ليكون هو تصميم المنزل.
وهنا تصميم أمثر ابتكار للمنزل الخشبى فقد اعتمد المصمم على الخشب بلون البرتقالى المختلف ليكون اساس تصميم المنزل بالكامل والذى حتماً أضاف دفئ وجاذبية واضحة على تصميم المنزل، المنزل من طابق واحد لكن المصمم احسن استغلال المساحات وتقسيمها بداخله، المنزل يتوسك الطبيعة الخلابة من حوله وقد حرص المصمم على ربط الطبيعة من الخارج إلى داخل المنزل فكانت تلك النوافذ المطلة على الطبيعة من علامات تصميم المنزل المميزة.
وهنا تصميم لمنزل خشبي أخر لكن جمع بين الخشب ولمسة الزجاج الشفافة، فجاء المنزل مميز جداً فى تصميمه، اعتمد المصمم على الألواح الخشبية وتنسيقها بشكل منمق ومنظم بجانب بعضهم مع استخدام النوافذ الزجاجية الكبيرة التى أضافت شفافية واضحة على المنزل وتصميمه.
تصميم أخر لمنزل خشبى رائع ومختلف، المنزل يشبة تصميم الكوخ ولكن بتصميم عصرى وجذاب جداً، المنزل مصمم بالكامل من الخشب ولكن بطريقة غير تقليدية عبارة عن تضليعات من ألواح الخشب، المنزل مساحته صغيرة لكنه مميز جداً.
تلك الكابينة الخشبية فى منتصف الغابة لن تصدق انها من الداخل منزل يشع دفئ وأناقة ولكنه كذلك، منزل من الخشب صغير وبسيط جداً، دمج الخشب مع هذا الباب الزجاجى أعطى للمنزل جمال وأناقة واضحة.
أضافة بعض الخرسانة للخشب يمكنها أن تعطيك تصميم مختلف ومميز مثل تصميم هذا المنزل، فقد اعتمد المصمم على الخشب مع الخرسانة فى تصميمه، فكان حقاً منزلاً مختلفاً وقوياً فى تصميمه، المنزل من الطابقين كما نرى، وخصص المصمم مساحة فى الدور العلوى لتكون جلسة مميزة مطلة على الطبيعية للخظات من الهدوء والأسترخاء.
كما ذكرنا سابقا الخشب يستطيع أن يعطيك لمسات وأنماط مختلفة فى التصميم، فهنا وعلى عكس التصميمات السابقة أضاف الخشب لتصميم هذا المنزل لمسة من العصرية المميزة جداً خاصةً مع دمجه مع الزجاج أعطى لواجهة المنزل جمال وجاذبية.
وختام تصميماتنا مع هذا المنزل الأنيق جداً المنزل مصمم بعبقرية وبطريقة حداثية أنيقة ليرينا الخشب أطلالة أخرى فى التصميم
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