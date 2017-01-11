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10 منازل خشبية للدخول إلى الطبيعة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios منازل
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الخشب واحد من أكثر العناصر الطبيعية المميزة جداً فى التصميمات المعمارية فهو يستطيع أن يضيف على أى تصميم لمسة مختلفة ومميزة ويضمن لك تصميم دافئ، ما يجعل الخشب حقاً من اللمسات الجذابة فى التصميم هو قدرته العظيمة على أضافة أكثر من نمط فى التصميم فالخشب يمكنه أن يعطيك أطلالة من النمط الريفى فى التصميم، ويمكنه أيضاً أن يعطيك أطلالة من النمط الكلاسيكى فهو جوكر جداً فى الديكور، واليوم نحن فى هوميفاى سنقدم لك 10 كبائن منزلية من الخشب صممت وسط الطبيعة.

1- تقليدى ولكن جذاب

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

يشبه منازل الحواديت القديمة ربما يبدو تصميمه تقليدى بعض الشئ لكنه مميز وجذاب، منزل من طابقين يتميز بالبساطة المفرطة فى تصميمه اعتمد المصمم على لمسة الخشب فى تصميم المنزل بالكامل، المنزل فى وسط الطبيعة وتحاوطه بعض النباتات والأشجار بطريقة أضافت مزيد من الجاذبية على المنزل، خصص المصمم جلسة بسيطة خارج المنزل ووسط الطبيعة.

2- خشبى مميز

homify منازل
homify

homify
homify
homify

وهنا تصميم أخر مميز وجذاب، منزل خشبى بالكامل يبدو تقليدياً بعض الشئ بلمسة ريفية مميزة، المنزل كما نرى فى وسط الطبيعية ومصمم بالكامل من الخشب، اذا اردت منزلاً بسيطاً يسمح لك بقضاء لحظات من الأسترخاء عليك بأختيار هذا المنزل.

3- كوخ خشبى بسيط

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル منازل خشب Wood effect
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

تصميم لكوخ ريفى بسيط يتحدث عن نفسه من بساطة وجمال تصميمه، المنزل من طابقين محاط بالطبيعة من حوله، اعتمد المصمم على شكل الكوخ القديم الذى تحدثت عنه الأساطير ليكون هو تصميم المنزل.

4- تصميم مبتكر

Log Cabin homify حديقة خشب Wood effect office,study,gym,studio,garden,flat roof,modern,contemporary,L shape,wooden
homify

Log Cabin

homify
homify
homify

وهنا تصميم أمثر ابتكار للمنزل الخشبى فقد اعتمد المصمم على الخشب بلون البرتقالى المختلف ليكون اساس تصميم المنزل بالكامل والذى حتماً أضاف دفئ وجاذبية واضحة على تصميم المنزل، المنزل من طابق واحد لكن المصمم احسن استغلال المساحات وتقسيمها بداخله، المنزل يتوسك الطبيعة الخلابة من حوله وقد حرص المصمم على ربط الطبيعة من الخارج إلى داخل المنزل فكانت تلك النوافذ المطلة على الطبيعة من علامات تصميم المنزل المميزة.

5- الخشب والزجاج معاً

Cedarcarte Garden living, Applecrate Applecrate منازل
Applecrate

Cedarcarte Garden living

Applecrate
Applecrate
Applecrate

وهنا تصميم لمنزل خشبي أخر لكن جمع بين الخشب ولمسة الزجاج الشفافة، فجاء المنزل مميز جداً فى تصميمه، اعتمد المصمم على الألواح الخشبية وتنسيقها بشكل منمق ومنظم بجانب بعضهم مع استخدام النوافذ الزجاجية الكبيرة التى أضافت شفافية واضحة على المنزل وتصميمه.

6- كوخ عصرى

Timber Clad Exterior Facit Homes منزل خشبي
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

تصميم أخر لمنزل خشبى رائع ومختلف، المنزل يشبة تصميم الكوخ ولكن بتصميم عصرى وجذاب جداً، المنزل مصمم بالكامل من الخشب ولكن بطريقة غير تقليدية عبارة عن تضليعات من ألواح الخشب، المنزل مساحته صغيرة لكنه مميز جداً.

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7-منزل رائع جداً

Estudios de cubierta inclinada 3, ecospace españa ecospace españa منازل خشب Wood effect
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

تلك الكابينة الخشبية فى منتصف الغابة لن تصدق انها من الداخل منزل يشع دفئ وأناقة ولكنه كذلك، منزل من الخشب صغير وبسيط جداً، دمج الخشب مع هذا الباب الزجاجى  أعطى للمنزل جمال وأناقة واضحة.

8- منزل خشبى مختلف

Geschwister Scholl Allee, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten منازل
Carlos Zwick Architekten

Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten

أضافة بعض الخرسانة للخشب يمكنها أن تعطيك تصميم مختلف ومميز مثل تصميم هذا المنزل، فقد اعتمد المصمم على الخشب مع الخرسانة فى تصميمه، فكان حقاً منزلاً مختلفاً وقوياً فى تصميمه، المنزل من الطابقين كما نرى، وخصص المصمم مساحة فى الدور العلوى لتكون جلسة مميزة مطلة على الطبيعية للخظات من الهدوء والأسترخاء.

9- منزل أكثر حداثة

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin منازل
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

كما ذكرنا سابقا الخشب يستطيع أن يعطيك لمسات وأنماط مختلفة فى التصميم، فهنا وعلى عكس التصميمات السابقة أضاف الخشب لتصميم هذا المنزل لمسة من العصرية المميزة جداً خاصةً مع دمجه مع الزجاج أعطى لواجهة المنزل جمال وجاذبية.

10-منزل أنيق وجذاب

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

وختام تصميماتنا مع هذا المنزل الأنيق جداً المنزل مصمم بعبقرية وبطريقة حداثية أنيقة ليرينا الخشب أطلالة أخرى فى التصميم

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