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11 تصميم لمداخل وممرات المنزل

Heba khlili Heba khlili
homify البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
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تختلف تصاميم وأنماط المداخل حسب الأسلوب المصمم به المنزل، فيوجد المداخل ذات الباب الكبير أو المزخرفة أو البسيطة وغيرها، والمهم في جميع التصاميم أن تعكس أناقة ورتابة المنزل، كما يوجد بعض المداخل التي يرافقها ممر أو صالة استقبال التي تصل عدة غرف ببعضها البعض.

في هذا المقال سنتعرف سويا على 11 تصاميم مختلف ومميز لمداخل وممرات المنزل.

1. الفخامة تتحدث

pavimenti in seminato alla veneziana , vigo mosaici s.n.c vigo mosaici s.n.c جدران
vigo mosaici s.n.c

vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c

تصميم كلاسيكي يجذب الأنظار، الأناقة والفخامة في كل مكان. التجانس بين الأرضية الرخامية المنقوشة برسومات من الموزاييك مع الزخارف الموجودة على السقف، كرسي الاستقبال بقاعدته الخشبية كأنه عائد من العصور القديمة، أما اللمسة الأكثر تميز وكلاسيكية هي تلك الستارة المنسدلة بأناقة وعفوية أمام باب المنزل.

2. المدخل الحديقة

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

في تصاميم المداخل المعاصرة تتنوع والتصاميم وتكون غير متوقعه، فكما نرى في الصورة المصمم الداخلي ضرب عصفورين بحجر، العصفور الأول انه استغل المساحة أسفل الدرج وجهزها بحديقة صغيرة وفرشها بالحجر الأبيض وزرعها بالنباتات المناسبة داخل المنزل، والعصفور الثاني جعل تلك الحديقة كجزء ديكوري جميل لمدخل المنزل… ستدهش زوارك في كل زيارة

3. الفن الشرقي

Таунхаус в г. Королёв, Московская область, Aledoconcept Aledoconcept الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Aledoconcept

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

استخدام الزخارف الشرقية في الديكور تنم عن ذوق واهتمام من أصحاب المنزل لإظهار مدخل المنزل بطريقة ساحرة وفريدة. فكما نلاحظ أن المصمم الداخلي استخدم تلك الزخارف على الأرضية وعلى المزهريات العملاقة التي أضافت على المكان روح عريقة وفن عتيق، ولم يكثر منها حتى لا تفقد أهميتاها وجمالها.

4. احواض الزرع

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

النباتات الخضراء دائما تعطي ديكور مريح وأنيق للمدخل، كل ما عليك فعله هو اختيار أحواض الزرع بأحجام والوان مناسبة للمدخل واختيار أنواع النباتات المناسبة، والأفضل أن تكون جميع النباتات من نفس النوع حتى تعطي الأناقة المطلوبة، ولا تكتمل الجمالية بدون الاستخدام الصحيح والمناسب للإضاءة السقفيه الموزعة بطريقة خفية وغير مزعجة. 

5. الألوان المفرحة

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

تصميم حيوي ومنعش وبسيط بنفس الوقت. استخدام ورق الجدران بلون ازرق ناعم ومتناسب مع لون السجادة الموردة بالوان الوردي والزهري جعلها مع تلك الطاولة بلونها الوردي الجريء وكأنها لوحة فنية، مع مزهرية مليئة بالورود الزهرية التي زادت من جمال وأعطت حيوية وجسدت رائحة الطبيعة.

6. السجاد الاحمر

homify البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

السجاد الأحمر دليل على الاستقبال الحال وعلى أهمية الزوار لديك وهذا بحد ذاته سيعطي الزوار شعور كبير بالترحيب. لأن اللون الأحمر لون قوي وجريء لم يستخدم المصمم الداخلي الوان قوية أخرى، بل على العكس تناسب اللون الأحمر للسجاد مع اللون الأبيض للجدران ومع اللون البني للكرسي الخشبي والخزانة الخشبية الموجودة في منتصف غرفة الاستقبال.

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8. كلاسيكي

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

تصميم كلاسيكي مكون أساس من أرضية خشبية موجودة على أرضية من الرخام، قمة في الفخامة والرقي، تتخلل هذا الممر العديد من التفاصيل الأثرية والفخمة، الكرسي الجلدي  بلون اللازورد الأزرق، المرآة بإطارها ذو الزخارف الذهبية الخلابة، اللوحة الانيقة، والبوفية الخشبية بتصميمها العريق… تفاصيل من العصور الوسطى.

9. المرايا

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II , Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

من المعروف أن استخدام المرايا يدل على ذوق رفيع ومعرفة جيدة في أساليب التصميم. المرايا ليست فقط لتعكس صورتنا الشخصية بل أيضا تعكس الأشياء من حوالنا، وكلما كانت الأشياء الموجودة في الممر جميلة كلما عكست المرآة المزيد من الجمال. لذلك اذا أردت أن تصمم الممر بمرايا اضف عناصر ديكورية مميزة كمزهرية كبيرة لون أزهار بيضاء.

10. اللوحات الجدارية

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

تصميم مناسب لمحبي الفنون، من خلال تعليق لوحات فنية ذات معان سامية وبطريقة أنيقة على جدران الممر، ستجعل الممر ذو سحر خاص، ولكن لا تنسى الإضاءة سر الجمال التي ستظهر اللوحات بطريقة غير عادية وستزيد جمالها، يفضل استخدام الإضاءة الخفية وتسليطها على اللوحات.

11. البارد

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

تصميم مناسب للبلدان الحارة، حيث يعطي تمازج اللونين الأبيض والرمادي برودة وراحة فريدة. أرضية رخامية بلون ابيض لماع وبزخارف رمادية على الحواف مع جدران رمادية وإضاءة سقفيه بلون ابيض، وبكل أناقة لوحة جدارية بلون أزرق فاتح كسرت البرودة.

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