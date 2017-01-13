11 تصميم لمداخل وممرات المنزل

تختلف تصاميم وأنماط المداخل حسب الأسلوب المصمم به المنزل، فيوجد المداخل ذات الباب الكبير أو المزخرفة أو البسيطة وغيرها، والمهم في جميع التصاميم أن تعكس أناقة ورتابة المنزل، كما يوجد بعض المداخل التي يرافقها ممر أو صالة استقبال التي تصل عدة غرف ببعضها البعض.
في هذا المقال سنتعرف سويا على 11 تصاميم مختلف ومميز لمداخل وممرات المنزل.
تصميم كلاسيكي يجذب الأنظار، الأناقة والفخامة في كل مكان. التجانس بين الأرضية الرخامية المنقوشة برسومات من الموزاييك مع الزخارف الموجودة على السقف، كرسي الاستقبال بقاعدته الخشبية كأنه عائد من العصور القديمة، أما اللمسة الأكثر تميز وكلاسيكية هي تلك الستارة المنسدلة بأناقة وعفوية أمام باب المنزل.
في تصاميم المداخل المعاصرة تتنوع والتصاميم وتكون غير متوقعه، فكما نرى في الصورة المصمم الداخلي ضرب عصفورين بحجر، العصفور الأول انه استغل المساحة أسفل الدرج وجهزها بحديقة صغيرة وفرشها بالحجر الأبيض وزرعها بالنباتات المناسبة داخل المنزل، والعصفور الثاني جعل تلك الحديقة كجزء ديكوري جميل لمدخل المنزل… ستدهش زوارك في كل زيارة
استخدام الزخارف الشرقية في الديكور تنم عن ذوق واهتمام من أصحاب المنزل لإظهار مدخل المنزل بطريقة ساحرة وفريدة. فكما نلاحظ أن المصمم الداخلي استخدم تلك الزخارف على الأرضية وعلى المزهريات العملاقة التي أضافت على المكان روح عريقة وفن عتيق، ولم يكثر منها حتى لا تفقد أهميتاها وجمالها.
النباتات الخضراء دائما تعطي ديكور مريح وأنيق للمدخل، كل ما عليك فعله هو اختيار أحواض الزرع بأحجام والوان مناسبة للمدخل واختيار أنواع النباتات المناسبة، والأفضل أن تكون جميع النباتات من نفس النوع حتى تعطي الأناقة المطلوبة، ولا تكتمل الجمالية بدون الاستخدام الصحيح والمناسب للإضاءة السقفيه الموزعة بطريقة خفية وغير مزعجة.
تصميم حيوي ومنعش وبسيط بنفس الوقت. استخدام ورق الجدران بلون ازرق ناعم ومتناسب مع لون السجادة الموردة بالوان الوردي والزهري جعلها مع تلك الطاولة بلونها الوردي الجريء وكأنها لوحة فنية، مع مزهرية مليئة بالورود الزهرية التي زادت من جمال وأعطت حيوية وجسدت رائحة الطبيعة.
السجاد الأحمر دليل على الاستقبال الحال وعلى أهمية الزوار لديك وهذا بحد ذاته سيعطي الزوار شعور كبير بالترحيب. لأن اللون الأحمر لون قوي وجريء لم يستخدم المصمم الداخلي الوان قوية أخرى، بل على العكس تناسب اللون الأحمر للسجاد مع اللون الأبيض للجدران ومع اللون البني للكرسي الخشبي والخزانة الخشبية الموجودة في منتصف غرفة الاستقبال.
تصميم كلاسيكي مكون أساس من أرضية خشبية موجودة على أرضية من الرخام، قمة في الفخامة والرقي، تتخلل هذا الممر العديد من التفاصيل الأثرية والفخمة، الكرسي الجلدي بلون اللازورد الأزرق، المرآة بإطارها ذو الزخارف الذهبية الخلابة، اللوحة الانيقة، والبوفية الخشبية بتصميمها العريق… تفاصيل من العصور الوسطى.
من المعروف أن استخدام المرايا يدل على ذوق رفيع ومعرفة جيدة في أساليب التصميم. المرايا ليست فقط لتعكس صورتنا الشخصية بل أيضا تعكس الأشياء من حوالنا، وكلما كانت الأشياء الموجودة في الممر جميلة كلما عكست المرآة المزيد من الجمال. لذلك اذا أردت أن تصمم الممر بمرايا اضف عناصر ديكورية مميزة كمزهرية كبيرة لون أزهار بيضاء.
تصميم مناسب لمحبي الفنون، من خلال تعليق لوحات فنية ذات معان سامية وبطريقة أنيقة على جدران الممر، ستجعل الممر ذو سحر خاص، ولكن لا تنسى الإضاءة سر الجمال التي ستظهر اللوحات بطريقة غير عادية وستزيد جمالها، يفضل استخدام الإضاءة الخفية وتسليطها على اللوحات.
تصميم مناسب للبلدان الحارة، حيث يعطي تمازج اللونين الأبيض والرمادي برودة وراحة فريدة. أرضية رخامية بلون ابيض لماع وبزخارف رمادية على الحواف مع جدران رمادية وإضاءة سقفيه بلون ابيض، وبكل أناقة لوحة جدارية بلون أزرق فاتح كسرت البرودة.
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