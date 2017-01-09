16 تصميم من الأرضيات والحوائط الرخامية؟

الرخام الطبيعي، أحد الصخور الكلسية المستخرجة من الطبيعة والتي استخدمت على مر أزمنة طويلة في البناء، فقد استخدم من قبل في بناء المعابد الفرعونية والمباني الأنيقة ذات الرقي والتميز مثل الكنائس والمساجد.

ولا شك أن هذا الاستخدام كان بسبب مظهره الجميل المتألق وملمسه الناعم الذي لا يتأثر بعوامل الجو و ألوانه المتعددة التي تتجانس مع الكثير من التصميمات والأشكال بالإضافة إلى أنه عملي من ناحية الحجم والتقطيع والتشكيل، كما أنه يمكن استخدامه في الحوائط الداخلية والخارجية والأرضيات والوزرات وحمامات السباحة و المطابخ والحمامات.

وفي هذا التقرير سوف نعرض عليكم بعض الاستخدامات المثالية للرخام في الحوائط والأرضيات بشكل يجعل منازلكم متميزة وأنيقة ويحقق العملية والراحة التي ترغبون فيها، فهيا بنا لنستكشف عالم الرخام سويًا: