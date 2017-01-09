16 تصميم من الأرضيات والحوائط الرخامية؟

الرخام الطبيعي، أحد الصخور الكلسية المستخرجة من الطبيعة والتي استخدمت على مر أزمنة طويلة في البناء، فقد استخدم من قبل في بناء المعابد الفرعونية والمباني الأنيقة ذات الرقي والتميز مثل الكنائس والمساجد.
ولا شك أن هذا الاستخدام كان بسبب مظهره الجميل المتألق وملمسه الناعم الذي لا يتأثر بعوامل الجو و ألوانه المتعددة التي تتجانس مع الكثير من التصميمات والأشكال بالإضافة إلى أنه عملي من ناحية الحجم والتقطيع والتشكيل، كما أنه يمكن استخدامه في الحوائط الداخلية والخارجية والأرضيات والوزرات وحمامات السباحة و المطابخ والحمامات.
وفي هذا التقرير سوف نعرض عليكم بعض الاستخدامات المثالية للرخام في الحوائط والأرضيات بشكل يجعل منازلكم متميزة وأنيقة ويحقق العملية والراحة التي ترغبون فيها، فهيا بنا لنستكشف عالم الرخام سويًا:
في فراغات المعيشة والاستقبال بشكل خاص نكون بحاجة لإظهار الأناقة والرقي في التصميم، لذا يكون من المناسب جدًا أن نستخدم الرخام ذو اللمعة الفاخرة في أرضيات هذه الفراغات.
وهنا نجد أن المصمم اختار الرخام ذو التجزيعات البنية اللون مع الألوان الفاتحة في الجزء المستخدم بجوراه مما خلق تنوعًا وثراءًا في الاستقبال.
من مميزات في الأرضيات هي ألوانه الكثيرة التي تساعد على تناسق الأثاث المفروش عليه والذي يعطي غنى للتصميم عن طريق التجزيعات الغنية التي يمتلكها خاصة لو كان اللون الأساسي به فاتح كما نرى في هذا الفراغ.
أما في المساحات الخارجية حيث الخوف من أشعة الشمس التي قد تضر بالمواد المستخدمة في الفناء وحمام السباحة لن يراودنا هذا الخوف إذا استخدمنا الرخام في حمام السباحة وفي الأرضيات، حيث أن الرخام مقاوم جيد لأشعة الشمس وللمياة ولآثارهما، لذا فهو الاختيار الأمثل للمساحات الخارجية سواءًا في الأرضيات أو الحوائط أو حمامات السباحة.
عن طريق التجزيعات المميزة والطبيعية التي يحتوي عليها الرخام فإنه يمكن استغلال هذا الأمر بشكل مثالي كعنصر جذب في الفراغ، وما يكون علينا إلا أن نضيف بعض قطع الأثاث المتلائمة في الألوان والأحجام مع تصميمه.
يمكننا استخدام الرخام بشكل أكثر توسعًا في التصميم عن طريق تشكيل الأرضية بتصميم محدد يكون أكثر جاذبية للفراغ ويجعله مميزًا ومتناسبًا مع الأثاث والحوائط والأسقف.
فهنا نجد أن المصمم استخدم الخطوط من الرخام الأبيض تتخلل الرخام البني الفاتح بشكل أنيق وجميل.
تشكيل الأرضيات كرقعة الشطرنج من بلاطة رخامية بيضاء وبلاطة أخرى سوداء يعتبر من الحلول المميزة التي لا تقدم أبدًا رغم تكرارها، ولكنها مع كل فراغ جديد تتخذ شكلًا جديدًا يصلح لأن يكون الحل المميز لأرضيات المنزل.
في غرفة النوم يكون التركيز الأكبر على تحقيق الخصوصية والدفء، ولكن ما المانع أن تتوافر معهم الفخامة والرقي أيضًا؟ لا مانع خاصة عندما يكون الحل المستخدم هو الرخام الداكن ذو الشكل الراقي واللمعة الجميلة.
هنا اختار المصمم اختيارًا جديدًا وهو استخدام نفس نوع الرخام وهو الكالاكاتا الذهبي ذو اللون المائل للبيج في الأرضيات والحوائط مع الكوة المستطيلة الأنيقة في الحائط والمستخدمة كمدفأة، مع استخدام الرخام أيضًا في كساء المصاطب الثابتة المستخدمة كأرائك. اختيار فريد ورائع!
هنا نجد أن المصمم اختار اللون الأبيض الكريستالي اللامع للأرضية مع استخدام الرخام ذو اللون البيج الفاتح في الحوائط لتحقيق الأناقة المطلوبة في الفراغ و نجد أن المساحات الواسعة قد أظهرت جمال الرخام أكثر مع عدم استخدام قطع سجاد لإبراز الرخام.
أما هنا نجد أن الرخام، الذي استخدم في السلالم الخارجة مع النافورة عند مدخل المنزل، قد اتخذ الألون المتعددة ذات الشكل الجمالي المبهر ليتناسب مع الرحابة المطلوبة عند مدخل المنزل، مع تألق ومقاومة لعوامل الجو مضمونين.
في الممرات الجانبية المؤدية للحديقة نستطيع أن نستخدم الرخام ذو الألوان البسيطة التي تليق بالمساحات الصغيرة.
للرخام أنواع وأشكال متعددة وكثيرة جدًا ومختلفة حسب البلد المستخرج منه وحسب التسمية في هذا البلد، ولكن الشئ المشترك وإن كان على درجات بين كل أنواعه هي أن كل أنواعه لا تتأثر بالماء بشكل كبير وإنما منه الأنواع التي لا تتأثر بالماء إطلاقًا والتي يمكن استغلالها لكساء حوائط وأرضيات حمامات السباحة.
مع الحمامات أيضًا يمكننا استغلال خاصية مقاومة الماء لتشكيل أرضيات وحوائط وكاونتر الأحواض بتشكيلات مميزة من الرخام ذو الألوان الجميلة المبهجة.
في المطابخ المغلقة و المطابخ المفتوحة أيضًا يعتبر استخدام الرخام هو الاستخدام الأمثل، نظرًا لتحمله الاحتكاكات الكثيرة، وهنا نجد المطبخ المفتوح على السفرة الذي استخدام الرخام فيهما بشكل جيد في الحوائط والأسطح المستعملة في الطبخ والتقديم.
الأسود هو لون الأناقة بلا منازع، وهنا استخدمه المصمم لإضفاء الأناقة على الحمام عن طريق تميز حائط واحد بهذا اللون بجوار حائط آخر من السيراميك الأبيض.
يمكننا تمييز التصميم باستخدام نوع ذو تجزيعات مميزة الشكل واللون مثل التي في الصورة ووضعها في اتجاه واحد مع استخدام لون محايد من الرخام البيج لبقية الحوائط والأرضيات لإبراز هذا الحائط.
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