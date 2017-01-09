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16 تصميم من الأرضيات والحوائط الرخامية؟

آية علم الدين آية علم الدين
homify غرفة السفرة رخام Metallic/Silver
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الرخام الطبيعي، أحد الصخور الكلسية المستخرجة من الطبيعة والتي استخدمت على مر أزمنة طويلة في البناء، فقد استخدم من قبل في بناء المعابد الفرعونية والمباني الأنيقة ذات الرقي والتميز مثل الكنائس والمساجد.

ولا شك أن هذا الاستخدام كان بسبب مظهره الجميل المتألق وملمسه الناعم الذي لا يتأثر بعوامل الجو و ألوانه المتعددة التي تتجانس مع الكثير من التصميمات والأشكال بالإضافة إلى أنه عملي من ناحية الحجم والتقطيع والتشكيل، كما أنه يمكن استخدامه في الحوائط الداخلية والخارجية والأرضيات والوزرات وحمامات السباحة و المطابخ والحمامات.

وفي هذا التقرير سوف نعرض عليكم بعض الاستخدامات المثالية للرخام في الحوائط والأرضيات بشكل يجعل منازلكم متميزة وأنيقة ويحقق العملية والراحة التي ترغبون فيها، فهيا بنا لنستكشف عالم الرخام سويًا:

1- الأناقة في الاستقبال والمعيشة

homify غرفة المعيشة رخام Beige
homify

homify
homify
homify

في فراغات المعيشة والاستقبال بشكل خاص نكون بحاجة لإظهار الأناقة والرقي في التصميم، لذا يكون من المناسب جدًا أن نستخدم الرخام ذو اللمعة الفاخرة في أرضيات هذه الفراغات.

وهنا نجد أن المصمم اختار الرخام ذو التجزيعات البنية اللون مع الألوان الفاتحة في الجزء المستخدم بجوراه مما خلق تنوعًا وثراءًا في الاستقبال.

2- الألوان المختلفة للرخام تصنع تميزًا في الفراغ

Projekt aranżacji wnętrz z kompleksowym wyposażeniem Domu pod klucz , Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب رخام Beige
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

من مميزات في الأرضيات هي ألوانه الكثيرة التي تساعد على تناسق الأثاث المفروش عليه والذي يعطي غنى للتصميم عن طريق التجزيعات الغنية التي يمتلكها خاصة لو كان اللون الأساسي به فاتح كما نرى في هذا الفراغ.

3- في المساحات الخارجية اختيار مثالي

Condomínio dos Bosques - Atlântida, Eliane Fanti Arquitetura Eliane Fanti Arquitetura مسبح
Eliane Fanti Arquitetura

Eliane Fanti Arquitetura
Eliane Fanti Arquitetura
Eliane Fanti Arquitetura

أما في المساحات الخارجية حيث الخوف من أشعة الشمس التي قد تضر بالمواد المستخدمة في الفناء وحمام السباحة لن يراودنا هذا الخوف إذا استخدمنا الرخام في حمام السباحة وفي الأرضيات، حيث أن الرخام مقاوم جيد لأشعة الشمس وللمياة ولآثارهما، لذا فهو الاختيار الأمثل للمساحات الخارجية سواءًا في الأرضيات أو الحوائط أو حمامات السباحة.

4- الرخام يمكنه أن يكون عنصر الجذب في الفراغ

homify غرفة المعيشة رخام Green
homify

homify
homify
homify

عن طريق التجزيعات المميزة والطبيعية التي يحتوي عليها الرخام فإنه يمكن استغلال هذا الأمر بشكل مثالي كعنصر جذب في الفراغ، وما يكون علينا إلا أن نضيف بعض قطع الأثاث المتلائمة في الألوان والأحجام مع تصميمه.

5- التشكيل باستخدام أكثر من نوع للرخام لمزيد من التميز

homify غرفة السفرة رخام Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

يمكننا استخدام الرخام بشكل أكثر توسعًا في التصميم عن طريق تشكيل الأرضية بتصميم محدد يكون أكثر جاذبية للفراغ ويجعله مميزًا ومتناسبًا مع الأثاث والحوائط والأسقف.

فهنا نجد أن المصمم استخدم الخطوط من الرخام الأبيض تتخلل الرخام البني الفاتح بشكل أنيق وجميل.

6- رقعة الشطرنج حل جيد يصلح لكل العصور

K seminar house, suz-sas suz-sas غرفة الميديا رخام White
suz-sas

suz-sas
suz-sas
suz-sas

تشكيل الأرضيات كرقعة الشطرنج من بلاطة رخامية بيضاء وبلاطة أخرى سوداء يعتبر من الحلول المميزة التي لا تقدم أبدًا رغم تكرارها، ولكنها مع كل فراغ جديد تتخذ شكلًا جديدًا يصلح لأن يكون الحل المميز لأرضيات المنزل.

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7- الرخام في غرفة النوم لإضفاء الفخامة

homify غرفة نوم رخام Black
homify

homify
homify
homify

في غرفة النوم يكون التركيز الأكبر على تحقيق الخصوصية والدفء، ولكن ما المانع أن تتوافر معهم الفخامة والرقي أيضًا؟ لا مانع خاصة عندما يكون الحل المستخدم هو الرخام الداكن ذو الشكل الراقي واللمعة الجميلة.

8- الرخام في الأرضية والحوائط والأثاث معًا

ORIGIN/1 PREMIO FERIA MARMOMACC 2015, Ruiz Velázquez Ruiz Velázquez مساحات تجارية رخام صالات عرض
Ruiz Velázquez

Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez

هنا اختار المصمم اختيارًا جديدًا وهو استخدام نفس نوع الرخام وهو الكالاكاتا الذهبي ذو اللون المائل للبيج في الأرضيات والحوائط مع الكوة المستطيلة الأنيقة في الحائط والمستخدمة كمدفأة، مع استخدام الرخام أيضًا في كساء المصاطب الثابتة المستخدمة كأرائك. اختيار فريد ورائع!

9- الأبيض في الأرضيات والبيج في الحوائط

CENTRAL PYRAMID SKY LIGHT AND GARDEN THEMED INDEPENDENT HOUSE IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة السفرة رخام White
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

هنا نجد أن المصمم اختار اللون الأبيض الكريستالي اللامع للأرضية مع استخدام الرخام ذو اللون البيج الفاتح في الحوائط لتحقيق الأناقة المطلوبة في الفراغ و نجد أن المساحات الواسعة قد أظهرت جمال الرخام أكثر مع عدم استخدام قطع سجاد لإبراز الرخام.

10- في السلالم الخارجية للترحيب والتألق

Pool aus edlem Quarzit, SCHUBERT STONE GmbH SCHUBERT STONE GmbH مسبح
SCHUBERT STONE GmbH

SCHUBERT STONE GmbH
SCHUBERT STONE GmbH
SCHUBERT STONE GmbH

أما هنا نجد أن الرخام، الذي استخدم في السلالم الخارجة مع النافورة عند مدخل المنزل، قد اتخذ الألون المتعددة ذات الشكل الجمالي المبهر ليتناسب مع الرحابة المطلوبة عند مدخل المنزل، مع تألق ومقاومة لعوامل الجو مضمونين.

11- في الممرات المؤدية للحديقة

Projeto Residencial Jardim Europa/ São Paulo, Deborah Basso Arquitetura & Interiores Deborah Basso Arquitetura & Interiores الممر والمدخل رخام Orange
Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores

Deborah Basso Arquitetura & Interiores
Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores
Deborah Basso Arquitetura & Interiores

في الممرات الجانبية المؤدية للحديقة نستطيع أن نستخدم الرخام ذو الألوان البسيطة التي تليق بالمساحات الصغيرة.

12- الرخام لا يتأثر بالماء لذا هو عملي ومريح

Cobertura Flamengo, Carmen Mouro - Arquitetura de Exteriores e Paisagismo Carmen Mouro - Arquitetura de Exteriores e Paisagismo بلكونة أو شرفة رخام Beige
Carmen Mouro – Arquitetura de Exteriores e Paisagismo

Carmen Mouro - Arquitetura de Exteriores e Paisagismo
Carmen Mouro – Arquitetura de Exteriores e Paisagismo
Carmen Mouro - Arquitetura de Exteriores e Paisagismo

للرخام أنواع وأشكال متعددة وكثيرة جدًا ومختلفة حسب البلد المستخرج منه وحسب التسمية في هذا البلد، ولكن الشئ المشترك وإن كان على درجات بين كل أنواعه هي أن كل أنواعه لا تتأثر بالماء بشكل كبير وإنما منه الأنواع التي لا تتأثر بالماء إطلاقًا والتي يمكن استغلالها لكساء حوائط وأرضيات حمامات السباحة.

13- في الحمامات لتصميمات فريدة

homify حمام رخام Brown
homify

homify
homify
homify

مع الحمامات أيضًا يمكننا استغلال خاصية مقاومة الماء لتشكيل أرضيات وحوائط وكاونتر الأحواض بتشكيلات مميزة من الرخام ذو الألوان الجميلة المبهجة.

14- في المطابخ والسفرة أيضًا

Baltina House (Ginevra), studiodonizelli studiodonizelli غرفة السفرة رخام
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

في المطابخ المغلقة و المطابخ المفتوحة أيضًا يعتبر استخدام الرخام هو الاستخدام الأمثل، نظرًا لتحمله الاحتكاكات الكثيرة، وهنا نجد المطبخ المفتوح على السفرة الذي استخدام الرخام فيهما بشكل جيد في الحوائط والأسطح المستعملة في الطبخ والتقديم.

15- الرخام الأسود الأنيق

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur حمام رخام Brown
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

الأسود هو لون الأناقة بلا منازع، وهنا استخدمه المصمم لإضفاء الأناقة على الحمام عن طريق تميز حائط واحد بهذا اللون بجوار حائط آخر من السيراميك الأبيض.

16- حوائط رخامية متميزة في التصميم

Bathroom design, Quirke McNamara Quirke McNamara حمام Brown
Quirke McNamara

Bathroom design

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

يمكننا تمييز التصميم باستخدام نوع ذو تجزيعات مميزة الشكل واللون مثل التي في الصورة ووضعها في اتجاه واحد مع استخدام لون محايد من الرخام البيج لبقية الحوائط والأرضيات لإبراز هذا الحائط.

إذا أعجبك هذا الموضوع يمكنك أيضًا الاطلاع على 6 أفكار لديكور الحمام.

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ما هو الفراغ الذي تشعر أن استخدام الرخام فيه مناسب أكثر؟

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