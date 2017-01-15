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18 فكرة مميزة لتزيين جدران منزلك فى العام الجديد

منة اسماعيل منة اسماعيل
Sala de Banho Diferente, Régua Arquitetura Régua Arquitetura حمام
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الجدران من الأساسيات فى تصميم المنزل، لذلك يجب استغلالها بطريقة جيدة ومناسبة فى التصميم حتى تعطيك لمسة مميزة فى المنزل، ونحن فى بداية عام جديد انت بحاجة إلى أضافة بعض التجديدات فى منزلك وأكثر شئ سيعطيك شعوراً بالتجديد والأختلاف فى منزلك هى الجدران والأسلوب الحديث فى تصميم الجدران هى خلق تقسيمات من داخل الجدار بطريقة مميزة تستخدم فى التزيين ووضع الديكورات وأيضاً التخزيين ، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 18 فكرة مختلفة ومميزة للجدران فى منزلك ستساعد على أضافة بعض التغيرات لشكل الجدار التقليدى فى العام الجديد.

1- أول فكرة معنا اليوم هى فكرة ريفية بسيطة وقديمة لكنها مميزة، استعان المصمم بالجدران الجيرية وقام بتقسيم الجدار ليضيف له بعض الأرفف لتستخدم فى الديكور وتخزين الأغراض بشكل جذاب ومميز .

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

2- على غرار نفس الفكرة السابقة يمكنك تقسيم الجدار لأماكن متعددة لتستخدمها فى تخزين الديكور وستعطيك جدار جذاب ورائع جداً.

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مساحات تجارية عيادات طبية
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

3- اذا كنت من عشاق القراءة فستناسبك تلك الفكرة كثيراً، فيمكنك تخصيص رف مستقل فى الجدار بشكل مختلف لترتيب كتبك المفضلة والأحتفاظ بها.

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

4-استعن بالأضاءة القوية وقم بتسليطها فى فراغات الجدار ستخلق لك لمسة مميزة ودافئة.

CASA ENTREJARDINES, PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

5- بعض الزخارف على الجدار تعطيك لمسة مميزة ومختلفة مثل هذا التصميم.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

6- لمسة من الزهور والنباتات بشكل مبتكر لجدران منزلك، ستعطيك لمسة مبهجة ومميزة للمنزل بالكامل.

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

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7- اعتمد المصمم على تصميم للجدار بشكل مختلف فكان الجدار خشبي بالكامل، وقام بتقسيمه لأضافة الديكورات بشكل جذاب كما نرى.

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

8- تصميم بوهيمى ومميز جداً للجدار، سيعجبك اذا كنت من عشاق الأختلاف.

Sala de Banho Diferente, Régua Arquitetura Régua Arquitetura حمام
Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
Régua Arquitetura
Régua Arquitetura

9- استعن بالتابلوهات المميزة لتزيين جدران منزلك، فتابلوه واحد قد يضيف اختلاف وبهجة واضحة على جدران منزلك.

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

10- فى جدار غرفة نومك يمكنك تخصيص جزء فى الجدار لتضيف له كتبك المفضلة والتى قد تحب قرائتها قبل النوم، ولا تنسى الأضاءة المناسبة لتقرأ بأرتياح.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

11- ورق الجدران من اللمسات الرائعة جداً التى يمكنك أضافتها فى تصميم جدارك، وهنا استعان المصمم بتلك اللمسة وأضاف لهذا الفراغ في منتصف الحائط وحدات أضاءة هادئة لإبراز هذه اللمسة الأنيقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

12- فكرة تقسيم الجدار بقراغات من الافكار المميزة جداً فى التصميم والتى تعطيك القدرة على أضافة لمسات رائعة من الديكور مثل هذا التصميم، فقد أضاف المصمم لمسات ابتكارية فى استغلاله لفراغات الجدار كما نرى.

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

13- الجدران من الطوب الحجرى من التصميمات التى تثقل المنزل بالأناقة المفرطة يمكنك اتباعها فى منزلك وستجب هذا الجدار كثيراً

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

14- في هذا التصميم الكلاسيكي المميز نجد أنه قد تم الاستعانة بعناصر الطبيعة الساحرة، فقد تم تزيين الفراغ فى منتصف الجدار ببعض الديكورات الكلاسيكية المميزة جداً.

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

15- يمكنك الأستعانة ببعض الفراغات فى جدار حمامك واستغلالها فى التخزيين بطريقة مثالية مثل هذا الحمام.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

16 فكرة أخرى لأستخدام التابلوهات على الجدران، فيمكنك الأستعانة بالتابلوهات الكبيرة بمساحة الحائط بأكمله، ستعطيك أيضاً بعض الأختلاف والأنافة.

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

17- فى الجدار يمكنك خلق خزانات خفية وبسيطة ، ستسهل عليك عملية التخزيين بشكل عملى.

LDV | La Piera's Office, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio مكتب عمل أو دراسة
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

18- احرص على تناسق الوان الديكورات التى ستستخدمها فى جدار منزلك حتى تعطيك أطلالة جذابة ومتناغمة.

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

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