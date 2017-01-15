منزل استوائى رائع وعصرى

البداية مع الواجهة وتصميمها الذى يشعرك بمدى جمال المنزل من الداخل وجمال تفاصيلة، فالبدايات دائماً تعبر وبقوة ،ومثل ما يقولون الأنطباع الأول دائماً يدوم، والحقيقة ان الأنطباع الأول عن هذا المنزل مبهر ومميز جداً، الواجهة مصممة بشكل بسيط ورائع بعطى شعوراً بالغموض، فقد تخلى المصمم عن الشبابيك فى تصميم المنزل واكتفى بشريط زجاجى صغير يكشف بشئ من الغموض المنزل من الداخل.استعن المصمم ببعض الدرجات البسيطة عند مدخل المنزل من الأسمنت الأبيض لتمتزج مع تصميم المنزل الجذاب والبيئة الطبيعية الخلابة من حوله، وبلمسة عصرية ودافئة أكثر استعن المصمم بجدار خشبى فى وسط الواجهة ليضيف مزيداً من الدفئ والجمال على الواجهة.