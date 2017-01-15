منزل استوائى رائع وعصرى

كعادتنا دائماً فى هوميفاى نسعى إلى القاء الضوء على كل الفنون المعمارية المميزة، واليوم نحن فى جولة مع منزل استوائى رائع مصمم بلمسات عصرية ،ليس مجرد منزلاً عادياً، بل فيلا تشعرك انك تعيش داخل منتجعاً سياحياً متكامل، المنزل يقع فى كامبو جراندى فى قلب البرازيل، ومن المعروف عن الهندسة المعمارية البرازيلية انها متميزة جداً فى كل تفاصيلها، والنمط الاستوائى من الأنماط التى تعبر وبقوة عن الحضارة البرازيلية فى التصميم، دعونا نأخذ جولة عن قرب داخل المنزل وتصميمه.
البداية مع الواجهة وتصميمها الذى يشعرك بمدى جمال المنزل من الداخل وجمال تفاصيلة، فالبدايات دائماً تعبر وبقوة ،ومثل ما يقولون الأنطباع الأول دائماً يدوم، والحقيقة ان الأنطباع الأول عن هذا المنزل مبهر ومميز جداً، الواجهة مصممة بشكل بسيط ورائع بعطى شعوراً بالغموض، فقد تخلى المصمم عن الشبابيك فى تصميم المنزل واكتفى بشريط زجاجى صغير يكشف بشئ من الغموض المنزل من الداخل.استعن المصمم ببعض الدرجات البسيطة عند مدخل المنزل من الأسمنت الأبيض لتمتزج مع تصميم المنزل الجذاب والبيئة الطبيعية الخلابة من حوله، وبلمسة عصرية ودافئة أكثر استعن المصمم بجدار خشبى فى وسط الواجهة ليضيف مزيداً من الدفئ والجمال على الواجهة.
أما تصميم الواجهة الخلفية للمنزل كان منطلقاً جداً ومنفتحاً بشكل جذاب ومميز، فتشعر انك أمام منزل مختلف تماماً بسبب اختلاف تصميم الواجهة الأمامية عن الواجهة الخلفية، الواجهة تطل على حمام السباحة للمنزل والحديقة وتصميم شفاف يظهر ملامح تصميم المنزل من الداخل الذى بدا جذاباً جداً ومميز كما نرى من الداخل، الاضاءة أيضاُ لعبت دوراً مميز فقد أضاءت اللمسات الجمالية للتصميم بشكل واضح.
وهنا نظرة على المنزل من الداخل الذى بدا مميز جداً وهادئ فى تصميمه اراد المصمم أن يخلق انفتاحاً داخل المنزل بين الطبيعة من الخارج وبين التصميم المميز من الداخل ، فجاءت النوافذ الزجاجية كبيرة مطلة على الخارج بشكل جذاب جداً، الغرفة بالكامل الوان تصميمها وديكوراتها حتى الأثاث جاءت حيادية اعتمد المصمم على اللون البيج مع اندماجه بلمسة من الخشب الذى اضاق دفئ واضح على الغرفة وتصميمها.
اعتمد المصمم على ارتفاع السقف بشكل غير معتاد بطريقة أضافت شموخ واضح على تصميم المنزل مع التوحيد بين لون الجدران والسقف وبتلك الطريقة أضاف على المنزل مزيد من الراحة والأتساع على المنزل.
ولأنه يعلم حقاً بأهمية الأضاءة فى ابراز جمال اى تصميم لم يغفل المصمم عن دور الأضاءة فى هذا المنزل، فاختار سبوتات متناثرة فى السقف أعطته مزيد من الجمال والجاذبية على المنزل بشكل واضح.
ولأن غرض المصمم من البداية هو الشعور بالراحة فأراد أن يخلق هذا الشعور فى كافة تصميماته داخل المنزل، لذلك استغل المصمم تراس المنزل وخلق بداخلة جلسة خارجية ومميزة لمزيد من الراحة والأسترخاء وسط الطبيعة.
وفى الفناء الخلفى للمنزل كان تصميم تلك الحديقة الرائعة، مساحة الحديقة ربما تبدو صغيرة لكن المصمم استغلها جيداً وأضاف لها شجيرات جذابة منظمة بشكل مميز جعل تصميم الحديقة مثالى جداً.
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