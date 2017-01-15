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منزل استوائى رائع وعصرى

منة اسماعيل منة اسماعيل
Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
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كعادتنا دائماً فى هوميفاى نسعى إلى القاء الضوء على كل الفنون المعمارية المميزة، واليوم نحن فى جولة مع منزل استوائى رائع مصمم بلمسات عصرية ،ليس مجرد منزلاً عادياً، بل فيلا تشعرك انك تعيش داخل منتجعاً سياحياً متكامل، المنزل يقع فى  كامبو جراندى فى قلب البرازيل، ومن المعروف عن الهندسة المعمارية البرازيلية انها متميزة جداً فى كل تفاصيلها، والنمط الاستوائى من الأنماط التى تعبر وبقوة عن الحضارة البرازيلية فى التصميم، دعونا نأخذ جولة عن قرب داخل المنزل وتصميمه.

واجهة مختلفة

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

البداية مع الواجهة وتصميمها الذى يشعرك بمدى جمال المنزل من الداخل وجمال تفاصيلة، فالبدايات دائماً تعبر وبقوة ،ومثل ما يقولون الأنطباع الأول دائماً يدوم، والحقيقة ان الأنطباع الأول عن هذا المنزل مبهر ومميز جداً، الواجهة مصممة بشكل بسيط ورائع بعطى شعوراً بالغموض، فقد تخلى المصمم عن الشبابيك فى تصميم المنزل واكتفى بشريط زجاجى صغير يكشف بشئ من الغموض المنزل من الداخل.استعن المصمم ببعض الدرجات البسيطة عند مدخل المنزل من الأسمنت الأبيض لتمتزج مع تصميم المنزل الجذاب والبيئة الطبيعية الخلابة من حوله، وبلمسة عصرية ودافئة أكثر استعن المصمم بجدار خشبى فى وسط الواجهة ليضيف مزيداً من الدفئ والجمال على الواجهة.

واجهة خلفية منطلقة

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

أما تصميم الواجهة الخلفية للمنزل كان منطلقاً جداً ومنفتحاً بشكل جذاب ومميز، فتشعر انك أمام منزل مختلف تماماً بسبب اختلاف تصميم الواجهة الأمامية عن الواجهة الخلفية، الواجهة تطل على حمام السباحة للمنزل والحديقة وتصميم شفاف يظهر ملامح تصميم المنزل من الداخل الذى بدا جذاباً جداً ومميز كما نرى من الداخل، الاضاءة أيضاُ لعبت دوراً مميز فقد أضاءت اللمسات الجمالية للتصميم بشكل واضح.

نظرة من الداخل

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

وهنا نظرة على المنزل من الداخل الذى بدا مميز جداً وهادئ فى تصميمه اراد المصمم أن يخلق انفتاحاً داخل المنزل بين الطبيعة من الخارج وبين التصميم المميز من الداخل ، فجاءت النوافذ الزجاجية كبيرة مطلة على الخارج بشكل جذاب جداً، الغرفة بالكامل الوان تصميمها وديكوراتها حتى الأثاث جاءت حيادية اعتمد المصمم على اللون البيج  مع اندماجه بلمسة من الخشب الذى اضاق دفئ واضح على الغرفة وتصميمها.

سقف شامخ

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

اعتمد المصمم على ارتفاع السقف بشكل غير معتاد بطريقة أضافت شموخ واضح على تصميم المنزل مع التوحيد بين لون الجدران والسقف وبتلك الطريقة أضاف على المنزل مزيد من الراحة والأتساع على المنزل.

أضاءة مميزة

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

ولأنه يعلم حقاً بأهمية الأضاءة فى ابراز جمال اى تصميم لم يغفل المصمم عن دور الأضاءة فى هذا المنزل، فاختار سبوتات متناثرة فى السقف أعطته مزيد من الجمال والجاذبية على المنزل بشكل واضح.

جلسة خارجية

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

ولأن غرض المصمم من البداية هو الشعور بالراحة فأراد أن يخلق هذا الشعور فى كافة تصميماته داخل المنزل، لذلك استغل المصمم تراس المنزل وخلق بداخلة جلسة خارجية ومميزة لمزيد من الراحة والأسترخاء وسط الطبيعة.

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حديقة رائعة

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

وفى الفناء الخلفى للمنزل كان تصميم تلك الحديقة الرائعة، مساحة الحديقة ربما تبدو صغيرة لكن المصمم استغلها جيداً وأضاف لها شجيرات جذابة منظمة بشكل مميز جعل تصميم الحديقة مثالى جداً.

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

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