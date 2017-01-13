7 افكار لاستخدام الفينج شوي في منزلك

ما هو الفينج شوي؟ هو فلسفة صينية تعني الرياح والماء بالعربي، وتعني فن التناغم مع الفضاء المحيط، ويقوم مبدأ الفينج شوي على انبعاث الطاقة وامتصاصها. وفي مقالنا اليوم نريدك عزيزيا القارئ أن تعرف كيف يمكنك أن تستخدم فن الفينج شوي في تأثيث منزلك لتجعله مليء بالطاقة الإيجابية وتجعل الجميع يشعرون براحة وسلام داخلي بدون سبب واضح.
تعال وتعلم معنا كيف ب 7 طرق يمكنك بأثاث المنزل أن تجعل منزلك مريح و سعيد تنبعث منه رائحة الخير والسلام الداخل.
الألوان والإضاءة تعطي للمكان راحة وهدوء، خاصة اذا تم استخدمهما بطريقة منسجمة وغير مكلفة. الألوان المفرحة للوسائد واللوحة الجدارية مع الإضاءة السقفية المسلطة على السقف الجدار واللوحة الجدارية أعطت بهجة وروح سعيدة للغرفة. والفكرة تكمن في قلة الالوان الشيء الذي يعطي قيمة اكثر للاشياء. النباتات الاستوائية بلون وردي ستزيد من الطاقة الايجابية.
كما هو معروف عن النمط الريفي، انه نمط هادئ بسيط. الخشب عنصر أساسي في النمط فيه وبالتالي الكثير من الدفء والاسترخاء. الكراسي الخشبية، والحفر في الجدران البيضاء ووضع التحف النحاسية، والسجادة بزخارف شرقية وبالوان ترابية، والمزهرية العملاقة من الطين، كل تلك المكونات ستجلب الخير والراحة إلى منزلك.
فن الفينج شوي هو مبدا وليس فكرة، تعتمد على جلب الراحة والهدوء إلى منزلك وحياتك. ويمكنك في أي جزء من منزلك أن تستخدم هذا المبدأ حتى في مدخل منزلك. اجعله مميز وبسيط، صمم مدخل المنزل بما يتناسب مع رغباتك وبشكل يرحب بزوارك بطريقة خاص.
الترتيب والنظافة لأي مكان تجلب الراحة والقبول للمكان، فما بالك اذا كان هذا المكان هو المطبخ المكان الذي يُحضر فيه طعامنا. اذا لم يكن المطبخ على قدر عال من النظافة والترتيب لن تستمتع بتناول طعامك ولن تشعر بمتعه تجمع الأهل والأصدقاء لتناول الطعام سويا. لذلك من المفضل تنظيفه بعد كل استخدام وعدم ترك أي شيء على اسطح المطبخ إلا بعض الاكسسورات البسيطة كمزهرية صغيرة أو بعض الديكورات الناعمة.
الطاقة الخضراء هي النباتات، تجلب نوع خاص ومميز من الطاقة كما تجلب الاسترخاء والراحة. ازرع النباتات في كل زاوية من زوايا منزلك ولكن بطريقة لا تعيق الحركة وزودها ببعض الاكسسورات الجالبة للهدوء كنافورة بين النباتات لسماع صوت خرير الماء أو وعاء نحاسي فيه ماء الورد ومملوء بالأزهار، ستفوح رائحة عطرة تقضي على كل الطاقة السلبية.
من البديهي عند استخدام فن الفينج شوي الاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعة فهي تعطي نوع خاص من الطاقة الضوئية والحرارية وأيضا الإيجابية، لأنها تطرد كل الروائح وتعمل على تجديد التهوية واستبدال الطاقة السلبية بالإيجابية. غرفة النوم هي المكان الأكثر هدوء وراحة لذلك يجب أن تجعله مليء بالسكون من خلال التهوية والإضاءة الطبيعة للغرفة كل صباح.
من مبادئ الفينج شوي الحفاظ على مصادر الطاقة المتجددة وهي الماء والهواء والشمس. وبما أن الماء هو مصدر أساسي في حياتنا انتبه لطريقة استخدامك للمياه واصلح كل الأعطال التي قدر تزيد من تسريب الماء.
المبدأ أولا وأخيرا عائد لك ولطبيعة حياتك، فاجعل حياتك سعيدة ونشر السلام في كل ركن من منزلك.
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