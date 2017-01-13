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7 افكار لاستخدام الفينج شوي في منزلك

Heba khlili Heba khlili
Residence at Kerala , Sanskriti Architects Sanskriti Architects غرفة المعيشة
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ما هو الفينج شوي؟ هو فلسفة صينية تعني الرياح والماء بالعربي، وتعني فن التناغم مع الفضاء المحيط، ويقوم مبدأ الفينج شوي على انبعاث الطاقة وامتصاصها. وفي مقالنا اليوم نريدك عزيزيا القارئ أن تعرف كيف يمكنك أن تستخدم فن الفينج شوي في تأثيث منزلك لتجعله مليء بالطاقة الإيجابية وتجعل الجميع يشعرون براحة وسلام داخلي بدون سبب واضح.

تعال وتعلم معنا كيف ب 7 طرق يمكنك بأثاث المنزل أن تجعل منزلك مريح و سعيد تنبعث منه رائحة الخير والسلام الداخل.

1. الألوان، الإضاءة… انتعاش لا مثيل له

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

الألوان والإضاءة تعطي للمكان راحة وهدوء، خاصة اذا تم استخدمهما بطريقة منسجمة وغير مكلفة. الألوان المفرحة للوسائد واللوحة الجدارية مع الإضاءة السقفية المسلطة على السقف الجدار واللوحة الجدارية أعطت بهجة وروح سعيدة للغرفة. والفكرة تكمن في قلة الالوان الشيء الذي يعطي قيمة اكثر للاشياء. النباتات الاستوائية بلون وردي ستزيد من الطاقة الايجابية.

2. النمط الريفي

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

كما هو معروف عن النمط الريفي، انه نمط هادئ بسيط. الخشب عنصر أساسي في النمط فيه وبالتالي الكثير من الدفء والاسترخاء. الكراسي الخشبية، والحفر في الجدران البيضاء ووضع التحف النحاسية، والسجادة بزخارف شرقية وبالوان ترابية، والمزهرية العملاقة من الطين، كل تلك المكونات ستجلب الخير والراحة إلى منزلك.

3. مدخل مميز لاستقبال الضيوف

Dhiren Tharnani, IMAGE N SHAPE IMAGE N SHAPE شبابيك
IMAGE N SHAPE

Dhiren Tharnani

IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE

فن الفينج شوي هو مبدا وليس فكرة، تعتمد على جلب الراحة والهدوء إلى منزلك وحياتك. ويمكنك في أي جزء من منزلك أن تستخدم هذا المبدأ حتى في مدخل منزلك. اجعله مميز وبسيط، صمم مدخل المنزل بما يتناسب مع رغباتك وبشكل يرحب بزوارك بطريقة خاص.

4. النظافة والترتيب من اساسيات الفينج شوي

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

الترتيب والنظافة لأي مكان تجلب الراحة والقبول للمكان، فما بالك اذا كان هذا المكان هو المطبخ المكان الذي يُحضر فيه طعامنا. اذا لم يكن المطبخ على قدر عال من النظافة والترتيب لن تستمتع بتناول طعامك ولن تشعر بمتعه تجمع الأهل والأصدقاء لتناول الطعام سويا. لذلك من المفضل تنظيفه بعد كل استخدام وعدم ترك أي شيء على اسطح المطبخ إلا بعض الاكسسورات البسيطة كمزهرية صغيرة أو بعض الديكورات الناعمة.

5. الطاقة الخضراء

Residence at Kerala , Sanskriti Architects Sanskriti Architects غرفة المعيشة
Sanskriti Architects

Sanskriti Architects
Sanskriti Architects
Sanskriti Architects

الطاقة الخضراء هي النباتات، تجلب نوع خاص ومميز من الطاقة كما تجلب الاسترخاء والراحة. ازرع النباتات في كل زاوية من زوايا منزلك ولكن بطريقة لا تعيق الحركة وزودها ببعض الاكسسورات الجالبة للهدوء كنافورة بين النباتات لسماع صوت خرير الماء أو وعاء نحاسي فيه ماء الورد ومملوء بالأزهار، ستفوح رائحة عطرة تقضي على كل الطاقة السلبية.

6. الإضاءة الطبيعية

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design غرفة نوم خشب نقي Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

من البديهي عند استخدام فن الفينج شوي الاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعة فهي تعطي نوع خاص من الطاقة الضوئية والحرارية وأيضا الإيجابية، لأنها تطرد كل الروائح وتعمل على تجديد التهوية واستبدال الطاقة السلبية بالإيجابية. غرفة النوم هي المكان الأكثر هدوء وراحة لذلك يجب أن تجعله مليء بالسكون من خلال التهوية والإضاءة الطبيعة للغرفة كل صباح.

7. الحفاظ على النعم

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design حمام خشب نقي Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

من مبادئ الفينج شوي الحفاظ على مصادر الطاقة المتجددة وهي الماء والهواء والشمس. وبما أن الماء هو مصدر أساسي في حياتنا انتبه لطريقة استخدامك للمياه واصلح كل الأعطال التي قدر تزيد من تسريب الماء.

المبدأ أولا وأخيرا عائد لك ولطبيعة حياتك، فاجعل حياتك سعيدة ونشر السلام في كل ركن من منزلك. 

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