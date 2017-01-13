7 افكار لاستخدام الفينج شوي في منزلك

ما هو الفينج شوي؟ هو فلسفة صينية تعني الرياح والماء بالعربي، وتعني فن التناغم مع الفضاء المحيط، ويقوم مبدأ الفينج شوي على انبعاث الطاقة وامتصاصها. وفي مقالنا اليوم نريدك عزيزيا القارئ أن تعرف كيف يمكنك أن تستخدم فن الفينج شوي في تأثيث منزلك لتجعله مليء بالطاقة الإيجابية وتجعل الجميع يشعرون براحة وسلام داخلي بدون سبب واضح.

تعال وتعلم معنا كيف ب 7 طرق يمكنك بأثاث المنزل أن تجعل منزلك مريح و سعيد تنبعث منه رائحة الخير والسلام الداخل.