كيف تصمم منزل مودرن في 11 خطوة؟

نماذج التصميم الداخلي الحداثي في عصرنا هذا أصبحت لا حصر لها ومع ذلك نقع دائماً في أخطاء الهواة عندما نحذو حذو المصممين ذوي الخبرة في هذا النمط بالتحديد حيث ينتهي المنزل بأشكال وأنماط تبدو مكررة و خالية من الهوية الفريدة من نوعها بالرغم من تطابق مفردات التصميم بين منزلك و التصاميم العالمية. ترى ما هو العامل الذي يحدث فارق هائل بين تصاميم المحترفين و تطبيقها على أرض الواقع؟ بالطبع نبحث جميعاً بصورة مستمرة عن كل ما هو جديد و نسعى لتنفيذه ولكن ليس هذا هو سر نجاح التصميم الحداثي، و دعنا نوضح لك أن هذا النمط بالتحديد يتبع مبدأ السهل الممتنع و حتى تدرك ما هي أساليب إنجاح هذا النمط في التصميم الداخلي جئنا بأهم الخطوات التي يتبعها المصممين العالميين. لنتعرف عليها سوياً..