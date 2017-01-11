كيف تصمم منزل مودرن في 11 خطوة؟

نماذج التصميم الداخلي الحداثي في عصرنا هذا أصبحت لا حصر لها ومع ذلك نقع دائماً في أخطاء الهواة عندما نحذو حذو المصممين ذوي الخبرة في هذا النمط بالتحديد حيث ينتهي المنزل بأشكال وأنماط تبدو مكررة و خالية من الهوية الفريدة من نوعها بالرغم من تطابق مفردات التصميم بين منزلك و التصاميم العالمية. ترى ما هو العامل الذي يحدث فارق هائل بين تصاميم المحترفين و تطبيقها على أرض الواقع؟ بالطبع نبحث جميعاً بصورة مستمرة عن كل ما هو جديد و نسعى لتنفيذه ولكن ليس هذا هو سر نجاح التصميم الحداثي، و دعنا نوضح لك أن هذا النمط بالتحديد يتبع مبدأ السهل الممتنع و حتى تدرك ما هي أساليب إنجاح هذا النمط في التصميم الداخلي جئنا بأهم الخطوات التي يتبعها المصممين العالميين. لنتعرف عليها سوياً..
1- إبحث عن مصدر إلهام خاص بك يقع البعض في خطأ محظور وهو وضع صورة من تصميم غرفة لتقليدها كمصدر إلهام مما يؤدي إلى نتيجة محبطة للغاية في جميع الحالات. إذا كنت تريد تصميم حداثي سليم فيه عوامل ابهار و تميز عليك أن تبحث عن مصدر إلهام خاص بك، و لا يوجد قواعد لهذا الأمر فكل وأي أمر يلقي إعجابك قد يصبح مصدر إلهام.
2- دع الألوان تقودك أولاً إختيار الألوان و نسبها من أهم عوامل نجاح أي فراغ فلا تترك عملية الإختيار عشوائية بل قم بتحديد الألوان و نسبها منبعثة من مصدر إلهامك قبل الاستثمار في أي خطوات تنفيذية أو شرائية.
هذه المرحلة الحرجة ان تغافلت عنها سوف تضيع من بين يديك فرص ذهبية و من الممكن أن يفشل التصميم فشلاً ذريعاً، فلكل فراغ مواصفاته الخاصة التي علينا مراعاتها أولاً قبل توزيع الوظائف و أوضاع الأثاث.للتوضيح أكثر ما يتبعه المصممين في هذه المرحلة هو إدراك إمكانيات و نقاط القوة لكل فراغ و إظهارها وإخفاء أي عيوب. هذه الخطوة إن اتبعتها بدقة ستكون كافية لجعلك تبتكر تصاميم تتميز بها لأن لكل فراغ ملامحه الخاصة فعلى سبيل المثال بعض الغرف قد تتميز بإطلالة خارجية رائعة و إن لم تدركها في المراحل الأولى من التصميم لن تتمكن من إظهارها.
عند الحديث عن النمط الحداثي لا شك أن أول نا يظهر في مخيلاتنا هو التصميم البسيط، ولكن البساطة لا تمنع القليل من الجرأة و المزج بين الأنماط والطبعات المختلفة حتى يظهر المنزل أنه صمم من قبل محترفين يملكون الجرأة والثقة الكافية.
أحد أذكى الحيل التي يتبعها المصممين العالميين وأبسطها رغم قوة تأثيرها هو إتخاذ حائط في كل فراغ و تفضيله في التصميم عن باقي الحوائط، وقد يتحقق هذا من خلال الإكسسوارات أو ورق الحائط أو حتى لوحة فنية قيمة.
6- قم بتوظيف الأثاث بكفاءة عالية حتى تستمتع على المدى البعيد بكل غرفة ولا تشعر بأي عوائق قم بتوزيع الأثاث بطريقة عملية مع أخذ الأبعاد الملائمة لكل قطعة أثاث حتى تبدو كل غرفة منمقة و متسعة.
يوجد بعض الأخطاء في الديكور التي علينا تجنبها ومن أهمها هو اختيار الأثاث الأنيق وعدم الأخذ في الاعتبار عامل الراحة. من أهم عناصر الأثاث الحداثي هو الراحة لذا ضعها كأهم قاعدة عند اختيار الأثاث كما فعل المصمم المحترف هنا
8-عند اختيار الأثاث الثانوي بالتحديد فكر خارج الصندوق بعدما تحدثنا عن الأثاث الأساسي ومدى أهمية تحقيق الراحة به علينا أن نتحدث عن الأثاث الجانبي لكونه مؤثر واضح في أي فراغ. هذا الأثاث في الواقع هو فرصتك لتقوم باختيارات أكثر عفوية و جرأة و نافذتك لكي تعبر عن شخصيتك بكامل الحرية.
لا يخفى على أحد أن من أهم سمات الطراز المودرن هو البساطة في جميع عناصر التصميم ولكن هذا لا يمنع أن يكون التصميم في أرقى صوره، و لكي يتسم منزلك بالفخامة مع هذا النمط كل ما عليك فعله هو الاستثمار في الخامات الفاخرة والقيمة مع الحفاظ على الخطوط البسيطة.
10- اتبع قواعد دمج الألوان ولكن.. علينا بالتأكيد أن نتبع القواعد المطروحة في دمج الألوان ولكن مع مراعاة عدم التقيد بمزيج مسبق تنفيذه بل قم بمزج الألوان الخاصة بك من وحي خيالك و قم بإتباع القواعد عند توزيع النسب.
11- خذ قرارات مغامرة عند اختيار الإكسسوارات الإكسسوارات هي من أحد العناصر التي من شأنها جعل التصميم إما نمطي و ضعيف أم متميز وحيوي لذا خوض المغامرة و قم باختيار اكسسوارات المنزل التي تعبر عن شخصيتك الفريدة. نحن نؤكد أن أكثر القطع الفريدة من نوعها هي التي تتلقى إعجاب الجميع، وعلى كل حال فإن أنجح التصاميم في المطلق هي التي تعبر عن صاحبها بوضوح.