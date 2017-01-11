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كيف تصمم منزل مودرن في 11 خطوة؟

shereen gouda shereen gouda
EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
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نماذج التصميم الداخلي الحداثي في عصرنا هذا أصبحت لا حصر لها ومع ذلك نقع دائماً في أخطاء الهواة عندما نحذو حذو المصممين ذوي الخبرة في هذا النمط بالتحديد حيث ينتهي المنزل بأشكال وأنماط تبدو مكررة و خالية من الهوية الفريدة من نوعها بالرغم من تطابق مفردات التصميم بين منزلك و التصاميم العالمية. ترى ما هو العامل الذي يحدث فارق هائل بين تصاميم المحترفين و تطبيقها على أرض الواقع؟  بالطبع نبحث جميعاً بصورة مستمرة عن كل ما هو جديد و نسعى لتنفيذه ولكن ليس هذا هو سر نجاح التصميم الحداثي، و دعنا نوضح لك أن هذا النمط بالتحديد يتبع مبدأ السهل الممتنع و حتى تدرك ما هي أساليب إنجاح هذا النمط في التصميم الداخلي جئنا بأهم الخطوات التي يتبعها المصممين العالميين. لنتعرف عليها سوياً..

1- إبحث عن مصدر إلهام خاص بك

Ombre Pixers غرفة المعيشة Turquoise ombre,wall mural,watercolor,blue,wallpaper
Pixers

Ombre

Pixers
Pixers
Pixers

1- إبحث عن مصدر إلهام خاص بك يقع البعض في خطأ محظور وهو وضع صورة من تصميم غرفة لتقليدها كمصدر إلهام مما يؤدي إلى نتيجة محبطة للغاية في جميع الحالات. إذا كنت تريد تصميم حداثي سليم فيه عوامل ابهار و تميز عليك أن تبحث عن مصدر إلهام خاص بك، و لا يوجد قواعد لهذا الأمر فكل وأي أمر يلقي إعجابك قد يصبح مصدر إلهام.

2- دع الألوان تقودك أولاً

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

2- دع الألوان تقودك أولاً إختيار الألوان و نسبها من أهم عوامل نجاح أي فراغ فلا تترك عملية الإختيار عشوائية بل قم بتحديد الألوان و نسبها منبعثة من مصدر إلهامك قبل الاستثمار في أي خطوات تنفيذية أو شرائية.

3- تعرف على كل فراغات المنزل بدقة

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG غرفة المعيشة
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

هذه المرحلة الحرجة ان تغافلت عنها سوف تضيع من بين يديك فرص ذهبية و من الممكن أن يفشل التصميم فشلاً ذريعاً، فلكل فراغ مواصفاته الخاصة التي علينا مراعاتها أولاً قبل توزيع الوظائف و أوضاع الأثاث.للتوضيح أكثر ما يتبعه المصممين في هذه المرحلة هو إدراك إمكانيات و نقاط القوة لكل فراغ و إظهارها وإخفاء أي عيوب. هذه الخطوة إن اتبعتها بدقة ستكون كافية لجعلك تبتكر تصاميم تتميز بها لأن لكل فراغ ملامحه الخاصة فعلى سبيل المثال بعض الغرف قد تتميز بإطلالة خارجية رائعة و إن لم تدركها في المراحل الأولى من التصميم لن تتمكن من إظهارها.

4- مزج العناصر المختلفة دائما محبذ عن التطابق

Remodelación de Salón y Entrada de una Hermosa Vivienda Unifamiliar, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com غرفة المعيشة
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

عند الحديث عن النمط الحداثي لا شك أن أول نا يظهر في مخيلاتنا هو التصميم البسيط، ولكن البساطة لا تمنع القليل من الجرأة و المزج بين الأنماط والطبعات المختلفة حتى يظهر المنزل أنه صمم من قبل محترفين يملكون الجرأة والثقة الكافية.

5- استثمر في قطع قيمة في أهم الحوائط

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz غرفة المعيشة
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

أحد أذكى الحيل التي يتبعها المصممين العالميين وأبسطها رغم قوة تأثيرها هو إتخاذ حائط في كل فراغ و تفضيله في التصميم عن باقي الحوائط، وقد يتحقق هذا من خلال الإكسسوارات أو ورق الحائط أو حتى لوحة فنية قيمة.

6- قم بتوظيف الأثاث بكفاءة عالية

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

6- قم بتوظيف الأثاث بكفاءة عالية حتى تستمتع على المدى البعيد بكل غرفة ولا تشعر بأي عوائق قم بتوزيع الأثاث بطريقة عملية مع أخذ الأبعاد الملائمة لكل قطعة أثاث حتى تبدو كل غرفة منمقة و متسعة.

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7- الأولوية في اختيار الأثاث هي الراحة والعملية

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

يوجد بعض الأخطاء في الديكور التي علينا تجنبها ومن أهمها هو اختيار الأثاث الأنيق وعدم الأخذ في الاعتبار عامل الراحة. من أهم عناصر الأثاث الحداثي هو الراحة لذا ضعها كأهم قاعدة عند اختيار الأثاث كما فعل المصمم المحترف هنا

8-عند اختيار الأثاث الثانوي بالتحديد فكر خارج الصندوق

Modellazione di interni/esterni architettonici ed arredi di design, pixelgrafica pixelgrafica غرفة المعيشة
pixelgrafica

pixelgrafica
pixelgrafica
pixelgrafica

8-عند اختيار الأثاث الثانوي بالتحديد فكر خارج الصندوق بعدما تحدثنا عن الأثاث الأساسي ومدى أهمية تحقيق الراحة به علينا أن نتحدث عن الأثاث الجانبي لكونه مؤثر واضح في أي فراغ. هذا الأثاث في الواقع هو فرصتك لتقوم باختيارات أكثر عفوية و جرأة و نافذتك لكي تعبر عن شخصيتك بكامل الحرية.

9- المعادلة المثالية: خامات فاخرة تتبع تصاميم بسيطة

Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura حمام
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

لا يخفى على أحد أن من أهم سمات الطراز المودرن هو البساطة في جميع عناصر التصميم ولكن هذا لا يمنع أن يكون التصميم في أرقى صوره، و لكي يتسم منزلك بالفخامة مع هذا النمط كل ما عليك فعله هو الاستثمار في الخامات الفاخرة والقيمة مع الحفاظ على الخطوط البسيطة.

10- اتبع قواعد دمج الألوان ولكن..

Oturma Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

10- اتبع قواعد دمج الألوان ولكن.. علينا بالتأكيد أن نتبع القواعد المطروحة في دمج الألوان ولكن مع مراعاة عدم التقيد بمزيج مسبق تنفيذه بل قم بمزج الألوان الخاصة بك من وحي خيالك و قم بإتباع القواعد عند توزيع النسب.

11- خذ قرارات مغامرة عند اختيار الإكسسوارات

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة الميديا
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

11- خذ قرارات مغامرة عند اختيار الإكسسوارات الإكسسوارات هي من أحد العناصر التي من شأنها جعل التصميم إما نمطي و ضعيف أم متميز وحيوي لذا خوض المغامرة و قم باختيار اكسسوارات المنزل التي تعبر عن شخصيتك الفريدة. نحن نؤكد أن أكثر القطع الفريدة من نوعها هي التي تتلقى إعجاب الجميع، وعلى كل حال فإن أنجح التصاميم في المطلق هي التي تعبر عن صاحبها بوضوح.

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