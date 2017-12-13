بعد رؤية هذه الحدائق ال19 سوف ترغب في تجديد حديقتك بالتأكيد!

فن أو حرفة زراعة الحدائق هي حقًا متعة لأولئك الذين يمارسونها، والذين يسعدون بصريًا عندما تعجبهم حديقة جميلة. أليس كذلك؟ ثم لماذا لا نمتلك حديقة جميلة في المنزل، حديقة تجعلنا نشعر بحالة جيدة، وبالهدوء وتسمح لنا بالهروب من حياتنا اليومية والتوتر؟

هنا في homify نحب أن تشعر أنك سعيد في منزلك، فأنت تعتبر منزلك مكاناً للهرب والحماية من العالم الخارجي، وخاصة الحديقة الخاصة بك. لذلك، وضعنا معًا مجموعة من الصور من الحدائق لتلهمك لإصلاح حديقتك، وإذا كنت لا تزال لا تمتلك بعض المساحات الخضراء، سوف تتشجع لتمتلك واحدة الآن!

رؤية هذه الصور من المشاريع التي نفذت من قبل المهنيين المسجلين في homify، سوف تجعلك تدرك أن أي مساحة كافية لإنشاء المساحات الخضراء والمرحبة، لا يهم إذا كانت متر، عشرة، أو إذا كانت هذه الفراغات في الداخل أو الخارج…