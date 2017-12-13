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بعد رؤية هذه الحدائق ال19 سوف ترغب في تجديد حديقتك بالتأكيد!

آية علم الدين آية علم الدين
//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION حديقة
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فن أو حرفة زراعة الحدائق هي حقًا متعة لأولئك الذين يمارسونها، والذين يسعدون بصريًا عندما تعجبهم حديقة جميلة. أليس كذلك؟ ثم لماذا لا نمتلك حديقة جميلة في المنزل، حديقة تجعلنا نشعر بحالة جيدة، وبالهدوء وتسمح لنا بالهروب من حياتنا اليومية والتوتر؟

هنا في homify نحب أن تشعر أنك سعيد في منزلك، فأنت تعتبر منزلك مكاناً للهرب والحماية من العالم الخارجي، وخاصة الحديقة الخاصة بك. لذلك، وضعنا معًا مجموعة من الصور من الحدائق لتلهمك لإصلاح حديقتك، وإذا كنت لا تزال لا تمتلك بعض المساحات الخضراء، سوف تتشجع لتمتلك واحدة الآن!

رؤية هذه الصور من المشاريع التي نفذت من قبل المهنيين المسجلين في homify، سوف تجعلك تدرك أن أي مساحة كافية لإنشاء المساحات الخضراء والمرحبة، لا يهم إذا كانت متر، عشرة، أو إذا كانت هذه الفراغات في الداخل أو الخارج…

1. مزيج من الزهور والشجيرات عند مدخل المنزل

homify
homify

homify
homify
homify

2. تحديد المنطقة الخضراء بوضع الأحجار ووسطها المنطقة العشبية

Modern garden, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini فناء أمامي
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Modern garden

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

3. عندما يكون لديك ساحة صغيرة، وحان الوقت لتحقيق الاستفادة القصوى منها: عليك إنشاء منطقة خضراء، مع أيضًا مكان للاستمتاع بالحديث مع العائلة والأصدقاء.

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION حديقة
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

4. الحديقة الصحراوية الملهمة تتناسب مع أي مكان

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION حديقة
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

5. صغيرة، ولكنها ساحرة. منطقتين اضحتي المعالم واللمسات الخاصة: كوات في الحائط

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates حديقة
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

6. الخشب هو بطل القصة. المنطقة الخضراء الواقعة بين الجدار والمقاعد العملية أليست عملية وسهلة التنفيذ؟

Contemporary Garden Design Balham homify حديقة
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

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7. عندما يكون المتر المربع ليس هو المشكلة: يمكنننا الاستفادة منه على أكمل وجه!

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO حديقة
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

8. من أجل مدخل أنيق

CORTE DEL PAGGIO, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini حديقة
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

9. الطريق الجبلي المفروش بالحجر مع مزيد من الحجر أيضًا

Jardin japonais et zen, DCPAYSAGE DCPAYSAGE حديقة حديد Wood effect
DCPAYSAGE

DCPAYSAGE
DCPAYSAGE
DCPAYSAGE

10. ألواح من الحجر محيطة بالحديقة

Rénovation et décoration d'une villa au Nord de Montpellier, Parcs des Vautes, LEWISA home LEWISA home حديقة
LEWISA home

LEWISA home
LEWISA home
LEWISA home

11. حديقة داخلية صغيرة في بهو الفندق

House Of Curves, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

12. الفناء الخلفي الصغير مع الكسوة الحجرية

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

13. حديقة المتصلة بغرفة المعيشة

The Grand Pergolas, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

14. زراعات صغيرة عند مدخل المنزل

Réhabilitation à Noisy le Roi, Olivier Stadler Architecte Olivier Stadler Architecte حديقة أسمنت Grey
Olivier Stadler Architecte

Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte

15. أو عدة زراعات في الفناء الخلفي

BUDDHA MURAL AND BODHI TREE THEMED INTERIORS FOR A VILLA IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE حديقة
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

16. اللون والضوء الدافئ للفناء

RESIDENTIAL PENTHOUSE INTERIORS, AIS Designs AIS Designs حديقة
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

17. حديقة صغيرة بها كل شئ

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes حديقة
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

18. تزيين واجهة المنزل- طراز تبسيطي نقي

Real de Palmas 01 , ECNarquitectura ECNarquitectura حديقة
ECNarquitectura

ECNarquitectura
ECNarquitectura
ECNarquitectura

19. الحديقة التي تناسب أي مساحة: في الممر، في المطبخ، في الشرفة وحتى في المكتب!

Gardens, Designink Architecture and Interiors Designink Architecture and Interiors حديقة
Designink Architecture and Interiors

Designink Architecture and Interiors
Designink Architecture and Interiors
Designink Architecture and Interiors

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