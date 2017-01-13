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12 فكرة مميزة لإضاءة خلابة لغرفة النوم

آية علم الدين آية علم الدين
Chambre, Lisa Paunovitch Design Lisa Paunovitch Design
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غرفة النوم هي أكثر الغرف في المنزل احتياجًا لتوافر عنصري الدفء والهدوء، ذلك أن هذه الغرفة هي المنوطة بالاسترخاء وإزالة أعباء اليوم عن كاهل أصحاب المنزل.

لذا فإن دراسة إضاءة غرفة النوم تعد من العناصر الهامة عندما نفكر في تصميم الغرفة بشكل عام.

فهناك العديد من الوسائل لإضاءتها، إما عن طريق الإضاءة المخفية في السقف، أو عن طريق النجف أو الأباجورات أو سبوتات النور الموزعة بعناية في السقف.

وفي هذ التقرير أتينا لكم اليوم ب12 فكرة جديدة تساعدكم على دراسة الإضاءة في غرفة النوم لاختيار ما يناسبكم منها:

1- الإضاءة الطبيعية في البداية

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

الإضاءة الطبيعية هي الأساس الذي يمكننا بناء الإضاءة عليه، فإذا كانت الغرفة محظوظة بالقدر الكافي لامتلاك شباك كبير أو باب يفتح على شرفة صغيرة فإن هذا يعتبر من المميزات التي يمكننا استغلالها بشكل جيد لإضاءة الغرفة نهارًا ثم بعد ذلك نضيف بعض وحدات الإضاءة الخافتة لإضاءة الليل.

2- الإضاءة الخافتة جدًا

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

في هذه الغرفة اختار المصمم الإضاءة الخافتة جدًا لتوفير الهدوء والخصوصية المطلوبين فيها، فنجده قد استخدم سبوتات صغيرة الحجم وقليلة العدد في السقف مع أباجورات دقيقة على جانبي السرير، ومع استخدام الألوان الداكنة و الخشب في الأرضية أضاف ذلك لأجواء الغرفة الكثير من الدفء والرومانسية.

3- استخدام المرايا في الإضاءة

Apartment H, Mackay + Partners Mackay + Partners غرفة نوم
Mackay + Partners

Apartment H

Mackay + Partners
Mackay + Partners
Mackay + Partners

من الوسائل المبتكرة في الإضاءة استخدام المرايا في عكس الأضواء بتوزيع جيد في الغرفة، كما أنها تساعد على إضفاء الاتساع على الغرف الصغيرة.

وهنا نجد أن المرايا قد لعبت دورًا هامًا في توزيع الإضاءة بشكل جيد في هذه الغرفة. 

4- توزيع سبوتات النور بشكل متناسق

VILLA NAHRA , michel bandaly michel bandaly غرفة نوم
michel bandaly

michel bandaly
michel bandaly
michel bandaly

أما في هذه الغرفة نجد أن التصميم قد اعتمد على السقف بشكل أساسي، فنجد أن السبوتات المباشرة ذات الشكل الدائري المميز قد وزعت بشكل متناسب مع مكان السرير والأريكة، ومع بيوت النور الرفيعة الممتدة من السقف إلى الحوائط والتي أعطت للغرفة تصميمًا جذابًا.

5- وحدات الإضاءة الرئيسية على الحائط

Chambre, Lisa Paunovitch Design Lisa Paunovitch Design
Lisa Paunovitch Design

Lisa Paunovitch Design
Lisa Paunovitch Design
Lisa Paunovitch Design

التصميم النيو كلاسيكي لهذه الغرفة جعل من اختيار الإضاءة الكريستالية ذات الشكل الكلاسيكي الفاخر اختيارًا مثاليًا، فنجد أن اعتماد الغرفة الرئيسي في الضوء قد جاء على هاتين الوحدتين المميزتين، وقد أضفوا الهدوء والاسترخاء على الجو العام للغرفة.

6- نجفة عصرية مع أباجورات بسيطة

Family Home in Tunbridge Wells, Smartstyle Interiors Smartstyle Interiors غرفة نوم
Smartstyle Interiors

Family Home in Tunbridge Wells

Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors

ليس من الضروري أن يكون تصميم الغرفة كلاسيكي كي نستخدم في إضاءتها النجف، فهناك العديد من التصميمات العصرية للنجف الآن مثل هذه النجفة ذات الشكل الفريد والعملي التي تعلو هذا السرير، وقد اكتملت الإضاءة بمساعدة أباجورتين بسيطتين وعصريتين من اللون الرمادي.

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7- سبوتات النور مع الضوء المخفي في الحائط

Loft O, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke غرفة نوم
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

في هذه الغرفة أيضًا نجد سبوتات النور قد استخدمت بشكل أساسي ولكن مع بعض وحدات الإضاءة الصغيرة المدلاة من السقف، ونجد الإضاءة الغير مباشرة في كوة الحائط المستطيلة والتي أضفت لمسة من الغموض والرومانسية على الغرفة.

8- إضاءة مباشرة وغير مباشرة في السقف

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة نوم
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

من الحلول العملية المناسبة لإضاءة غرفة النوم تصميم السقف بحيث يحتوي على أكثر من مستوى واستغلال هذا الفرق بين المستويات لعمل بيوت نور يختبئ فيها الضوء الغير مباشر مع بعض السبوتات الصغيرة، ومع تشكيل السقف الجبسي نفسه بشكل مميز كما نرى.

9- إضاءة بسيطة على الحائط فوق السرير مباشرة

Camera da letto " Collezione Sardegna" Bruno Mandis Mogoro, Arredamenti di qualita' Bruno Mandis Arredamenti di qualita' Bruno Mandis غرفة نومخزانة الملابس خشب Turquoise
Arredamenti di qualita&#39; Bruno Mandis

Arredamenti di qualita' Bruno Mandis
Arredamenti di qualita&#39; Bruno Mandis
Arredamenti di qualita' Bruno Mandis

في هذه الغرفة ذات الطابع الريفي نجد أن الإضاءة جاءت متلائمة بشكل كبير مع الطابع، فقد استخدمت وحدات الإضاءة ذات اللون الأصفر على الحائط بحيث توزع اثنتان على جانبي السرير وواحدة فوقه مباشرة.

10- إضاءة مختفية خلف السرير

WELLNESS ROOM, Studio Stefano Pediconi Studio Stefano Pediconi غرفة نوم
Studio Stefano Pediconi

Studio Stefano Pediconi
Studio Stefano Pediconi
Studio Stefano Pediconi

في هذه الغرفة ذات الألوان العصرية الجريئة استخدم المصمم الإضاءة الغير مباشرة ولكن هذه المرة بشكل جديد، فقد وضعها خلف السرير مباشرة بحيث ينبعث الضوء من جوانب السرير بشكل رومانسي، وقد أضاف إلى هذه الرومانسية استخدام الألوان الدافئة في الحوائط والأثاث.

11- وحدات إضاءة ملونة موزعة بعناية

Letti in ferro battuto, Ferrari Arredo & Design Ferrari Arredo & Design غرفة نومأسرة نوم
Ferrari Arredo &amp; Design

Ferrari Arredo & Design
Ferrari Arredo &amp; Design
Ferrari Arredo & Design

من الأفكار الجميلة أيضًا استخدام الإضاءة الملونة وتوزيعها بشكل متناسق مع التصميم العام للغرفة.

12- أماكن مختلفة للإضاءة وأشكال جريئة

Спальня с элементами лофта и яркими акцентами, Solo Design Studio Solo Design Studio غرفة نوم طوب White
Solo Design Studio

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

أما هنا فإن الإضاءة قد اتخذت أكثر من شكل ومكان، فنجدها في السقف عن طريق سبوتات مربعة قليلة العدد، وفي ظهر السرير من عند السقف عن طريق بيت النور، وفي الأباجورتين على جانبي السرير، هذا كله مع الإضاءة الطبيعية القادمة من الشباك الكبير الذي يطل على الخارج.

وهنا تجد أيضًا 20 فكرة مميزة لإضاءة السقف سوف تحتار أيهم الأجمل!

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