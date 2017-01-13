12 فكرة مميزة لإضاءة خلابة لغرفة النوم

غرفة النوم هي أكثر الغرف في المنزل احتياجًا لتوافر عنصري الدفء والهدوء، ذلك أن هذه الغرفة هي المنوطة بالاسترخاء وإزالة أعباء اليوم عن كاهل أصحاب المنزل.

لذا فإن دراسة إضاءة غرفة النوم تعد من العناصر الهامة عندما نفكر في تصميم الغرفة بشكل عام.

فهناك العديد من الوسائل لإضاءتها، إما عن طريق الإضاءة المخفية في السقف، أو عن طريق النجف أو الأباجورات أو سبوتات النور الموزعة بعناية في السقف.

وفي هذ التقرير أتينا لكم اليوم ب12 فكرة جديدة تساعدكم على دراسة الإضاءة في غرفة النوم لاختيار ما يناسبكم منها: