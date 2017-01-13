12 فكرة مميزة لإضاءة خلابة لغرفة النوم

غرفة النوم هي أكثر الغرف في المنزل احتياجًا لتوافر عنصري الدفء والهدوء، ذلك أن هذه الغرفة هي المنوطة بالاسترخاء وإزالة أعباء اليوم عن كاهل أصحاب المنزل.
لذا فإن دراسة إضاءة غرفة النوم تعد من العناصر الهامة عندما نفكر في تصميم الغرفة بشكل عام.
فهناك العديد من الوسائل لإضاءتها، إما عن طريق الإضاءة المخفية في السقف، أو عن طريق النجف أو الأباجورات أو سبوتات النور الموزعة بعناية في السقف.
وفي هذ التقرير أتينا لكم اليوم ب12 فكرة جديدة تساعدكم على دراسة الإضاءة في غرفة النوم لاختيار ما يناسبكم منها:
الإضاءة الطبيعية هي الأساس الذي يمكننا بناء الإضاءة عليه، فإذا كانت الغرفة محظوظة بالقدر الكافي لامتلاك شباك كبير أو باب يفتح على شرفة صغيرة فإن هذا يعتبر من المميزات التي يمكننا استغلالها بشكل جيد لإضاءة الغرفة نهارًا ثم بعد ذلك نضيف بعض وحدات الإضاءة الخافتة لإضاءة الليل.
في هذه الغرفة اختار المصمم الإضاءة الخافتة جدًا لتوفير الهدوء والخصوصية المطلوبين فيها، فنجده قد استخدم سبوتات صغيرة الحجم وقليلة العدد في السقف مع أباجورات دقيقة على جانبي السرير، ومع استخدام الألوان الداكنة و الخشب في الأرضية أضاف ذلك لأجواء الغرفة الكثير من الدفء والرومانسية.
من الوسائل المبتكرة في الإضاءة استخدام المرايا في عكس الأضواء بتوزيع جيد في الغرفة، كما أنها تساعد على إضفاء الاتساع على الغرف الصغيرة.
وهنا نجد أن المرايا قد لعبت دورًا هامًا في توزيع الإضاءة بشكل جيد في هذه الغرفة.
أما في هذه الغرفة نجد أن التصميم قد اعتمد على السقف بشكل أساسي، فنجد أن السبوتات المباشرة ذات الشكل الدائري المميز قد وزعت بشكل متناسب مع مكان السرير والأريكة، ومع بيوت النور الرفيعة الممتدة من السقف إلى الحوائط والتي أعطت للغرفة تصميمًا جذابًا.
التصميم النيو كلاسيكي لهذه الغرفة جعل من اختيار الإضاءة الكريستالية ذات الشكل الكلاسيكي الفاخر اختيارًا مثاليًا، فنجد أن اعتماد الغرفة الرئيسي في الضوء قد جاء على هاتين الوحدتين المميزتين، وقد أضفوا الهدوء والاسترخاء على الجو العام للغرفة.
ليس من الضروري أن يكون تصميم الغرفة كلاسيكي كي نستخدم في إضاءتها النجف، فهناك العديد من التصميمات العصرية للنجف الآن مثل هذه النجفة ذات الشكل الفريد والعملي التي تعلو هذا السرير، وقد اكتملت الإضاءة بمساعدة أباجورتين بسيطتين وعصريتين من اللون الرمادي.
في هذه الغرفة أيضًا نجد سبوتات النور قد استخدمت بشكل أساسي ولكن مع بعض وحدات الإضاءة الصغيرة المدلاة من السقف، ونجد الإضاءة الغير مباشرة في كوة الحائط المستطيلة والتي أضفت لمسة من الغموض والرومانسية على الغرفة.
من الحلول العملية المناسبة لإضاءة غرفة النوم تصميم السقف بحيث يحتوي على أكثر من مستوى واستغلال هذا الفرق بين المستويات لعمل بيوت نور يختبئ فيها الضوء الغير مباشر مع بعض السبوتات الصغيرة، ومع تشكيل السقف الجبسي نفسه بشكل مميز كما نرى.
في هذه الغرفة ذات الطابع الريفي نجد أن الإضاءة جاءت متلائمة بشكل كبير مع الطابع، فقد استخدمت وحدات الإضاءة ذات اللون الأصفر على الحائط بحيث توزع اثنتان على جانبي السرير وواحدة فوقه مباشرة.
في هذه الغرفة ذات الألوان العصرية الجريئة استخدم المصمم الإضاءة الغير مباشرة ولكن هذه المرة بشكل جديد، فقد وضعها خلف السرير مباشرة بحيث ينبعث الضوء من جوانب السرير بشكل رومانسي، وقد أضاف إلى هذه الرومانسية استخدام الألوان الدافئة في الحوائط والأثاث.
من الأفكار الجميلة أيضًا استخدام الإضاءة الملونة وتوزيعها بشكل متناسق مع التصميم العام للغرفة.
أما هنا فإن الإضاءة قد اتخذت أكثر من شكل ومكان، فنجدها في السقف عن طريق سبوتات مربعة قليلة العدد، وفي ظهر السرير من عند السقف عن طريق بيت النور، وفي الأباجورتين على جانبي السرير، هذا كله مع الإضاءة الطبيعية القادمة من الشباك الكبير الذي يطل على الخارج.
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