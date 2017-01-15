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9 حيل بارعة لمطبخ يوفر لك الكثير من المال

shereen gouda shereen gouda
House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン مطبخألواح المطبخ خشب Wood effect
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ضغوط والتزامات الحياة بين سداد فواتير السكن و المشتريات اليومية مع مرور الوقت تتسبب في تراكمات مالية قد تتحول إلى منغص كبير يفقدنا القدرة على الاستمتاع بحياتنا اليومية، و قد أصبح هذا الأمر عائقا نسعى جاهدين لكي نتخلص منه في أقرب وقت. لا شك أن التخطيط المسبق ووضع خطة محكمة لتنظيم الأمور المالية من اهم الوسائل لكي تتخلص من هذا الكابوس، ولكن من دورنا أيضاً أن نأتي بحلول عملية وسريعة لتيسير المشكلات التي تواجهك بصفة دائمة من خلال عرض أفكار تصميمية مبتكرة، و لأننا نسعى بصورة مستمرة لتحقيق ذلك من خلال مقترحات المصممين المحترفين جئنا بحيل بسيطة يطرحها المصممين لمطبخ يوفر لك كثير من الأموال حتى تتخلص من بعض الهموم المالية التي تواجهها بصفة يومية. هل تحلم بمطبخ مقتصد يوفر لك الأموال الطائلة؟ إذن تابع قراءة هذا المقال.

1- ضع في اعتبارك النظام المستدام

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo مطبخمخزن
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

عند انتشار الفوضى في الخزانات والأدراج سوف ينتج عنها أضرار جسيمة منها عدم قدرتك على التمييز بين المواد الغذائية القديمة والجديدة أو صعوبة إيجاد الأغراض الجديدة مما يؤدي إلى شرائك المستمر لمواد غذائية كنت في غنى عنها. ما يجعل الفوضى من الأشياء التي تكلف الكثير أيضاً هو أنك سوف تجد صعوبة بالغة في الإحتفاظ بأي أغراض ثمينة وقيمة من أطباق وأواني. تجنب كل هذه التكاليف بأن تستثمر في وحدات تقوم بعملية التنظيم تلقائياً مثل ما فعله المصمم هنا بحرفية مبهرة. وبالمناسبة هذه القواعد تنطبق أيضاً على الثلاجات.

2- اصنع مواد التنظيف بنفسك

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited مطبخ
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

من المعلومات المتداولة هو أن مواد التنظيف الباهظة هو استثمار جيد و لكن يقول الخبراء أنها معلومات غير صحيحة، فمع وجود بعض السلع المميزة في الغالب سوف تقوم بشراء عدة مواد تنظيف لكل مسطح أو خامة على حدة وهي تكاليف أنت في عنى عنها. البديل الأمثل هو أن تصنع بنفسك مادة تنظيف لكل نسطح في مطبخك و نؤكد لك أن النتيجة سوف تكون مذهلة وظاهرة بوضوح على منزلك وميزانيتك!

3- استمتع لوجبات الطعام المنزلية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من منا لا يتطلع بصفة دائمة على الوجبة الأسبوعية التي نتناولها في أجدد مطاعم البلدة؟ هي تجربة شيقة لا شك ولكن وقعها على صحتك و ميزانيتك ضار جداً. اجعل الطهي عملية مرحة تخرج فيها طاقتك المبدعة وتصميم المطبخ والأدوات هما أهم العوامل المساعدة لنتيجة مبهرة. أجلب المتعة في تناول الطعام إلى الوجبات المعدة في المنزل و إجعل يوماً خاصاً لكل الأكلات المفضلة والمبتكرة أسبوعياً.

4- استثمر في خامات الطهي الموسمية

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign مطبخ
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

وجه تركيزك عند شراء المواد الغذائية على المنتجات الموسمية بالتحديد لكونها دائماً منعشة وأقل في التكاليف، و هذا الأمر سوف يساعدك تلقائياً على التجديد طوال العام في وجباتك و في إيجاد وصفات مبتكرة ويكون لك موسم مذاقه الخاص.

5- اكسسوارات المطبخ

Home Decor, EMOH Modern Furniture Store HK EMOH Modern Furniture Store HK مطبخأواني المطبخ
EMOH Modern Furniture Store HK

EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK

لا يخلو مطبخ من الأكسسوارات ولكن أعلى الإكسسوارات قيمة هي ذات الوظائف المزدوجة، فتكون قطع جمالية وفي نفس الوقت تؤدي وظيفة هامة في عملية الطهي. إن كنت تريد إكسسوارات قيمة و مميزة اتجه إلى الأسواق المحلية ذات السلع المصنعة يدوياً.

6- مشروب القهوة النهاري

Bespoke Kitchen., Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture مطبخرفوف وأدراج
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

الجيل الحالي أصبح لديه هوس شرب القهوة نهاراً وقبل التفكير في أي من الأعمال أو المهام، ولأن القهوة لها مذاقها الخاص فنحن نقدر هذا الهوس، ولكن لما لا تستثمر في ماكينة القهوة حتى تتلذذ بها من منزلك؟ هذا سيوفر كثير من الأموال على المدى القريب و كثير من الوقت أيضاً.

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7- استبدل المعدات القديمة

House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン مطبخألواح المطبخ خشب Wood effect
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

لا داعي للاحتفاظ بالمعدات القديمة فهي في غالباً ما تستهلك الكهرباء بلا داعي، و قم بشراء المعدات الحديثة التي تلبي احتياجاتك بسهولة.

8- خزانة الأعشاب الطبيعية الخاصة

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby مطبخرفوف وأدراج
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

الاعشاب تتمتع براحة خاصة تنعش المحيط لذا لم لا تقم بزرع الأعشاب التي تستخدمها بصفة دائمة؟ بهذا الشكل سوف تضمن نظافة المنتج و سوف يضيف نكهة طازجة لأي وجبة.

9- المعلبات المعبئة ذاتياً

homify مطبخمخزن
homify

homify
homify
homify

كلنا نحب المربى للفطور ونرحب بأي من الخضروات المخللة و الحقيقة هي أن أحلى المنتجات مذاقاً من هذين الصنفين بالتحديد هما المصنعين بالمنزل، وهذا ليس فقط لتوفير الأموال ولكن أيضاً للاستمتاع التام بالمذاق الطازج الخالي من أي مواد حافظة.

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