7 أفكار ملهمة لتقسيم غرف مختلفة

عندما يكون لديك فرصة أن تبدع في تقسيم منزلك فانطلق ، هذا المسطح الذي تم تقسيمه إلى غرفتين بين الرسمية و الحرية بمجرد فاصل في الوسط تم التعامل معه بشكل مبدع تماماً، هذا العمود الذي في الوسط كان عائقاً أمام الشكل العام للغرفة و لكنه تم استغلاله ليكون خزانه أنيقة بشكل متنوع في مساحة الخزانات التي بها ، فبدلاً من أن يكون شكل خرساني قبيح تم الاعتماد عليه بشكل عملي ناجح لنحفظ فيه أغراضنا ..

و تم التقسيم على يمينه لتكون غرفة المعيشة و الاستقبال و على يساره السفرة غير الرسمية الدائرية التي تقع في مساحة مقبولة و رائعة جعل هناك توازن كبير و كان مركز ثقله هو العمود الذي كان يعتقد أن يكون عائقنا الوحيد