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7 أفكار ملهمة لتقسيم غرف مختلفة

Mohammed Awad Mohammed Awad
APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
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الأفكار المختلفة للتقسيم و التنسيق لا تعتبر فقط مجرد قواعد متبعة أو خطوط لا يمكن الحيد عنها و إنما هي عملية معقدة تابعة أكثر للذوق و الحس الفني الفريد الذي يتمتع به المصمم الذي يتولى تلك المسئولية التي لاتقل أهمية عن أي جزئية أخرى في تصميم المنزل ..

اليوم هوميفاي سوف تقدم إليكم 7 أفكار متنوعة لغرف مختلفة نجح مصمموها في الوصول بها لمرحلة مميزة من السحر و الذوق العالي بمجرد الجمع بين قواعد الديكور و بين الخروج عن المألوف بلمسة جمالية تخضع للموهبة و الإبداع  ..

إليكم التفاصيل ..

1- تنسيق غرفة بها عمود

Portfolio, Loft Factory Loft Factory الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

عندما يكون لديك فرصة أن تبدع في تقسيم منزلك فانطلق ، هذا المسطح الذي تم تقسيمه إلى غرفتين بين الرسمية و الحرية بمجرد فاصل في الوسط تم التعامل معه بشكل مبدع تماماً، هذا العمود الذي في الوسط كان عائقاً أمام الشكل العام للغرفة و لكنه تم استغلاله ليكون خزانه أنيقة بشكل متنوع في مساحة الخزانات التي بها ، فبدلاً من أن يكون شكل خرساني قبيح تم الاعتماد عليه بشكل عملي ناجح لنحفظ فيه أغراضنا ..

و تم التقسيم على يمينه لتكون غرفة المعيشة و الاستقبال و على يساره السفرة غير الرسمية الدائرية التي تقع في مساحة مقبولة و رائعة جعل هناك توازن كبير و كان مركز ثقله هو العمود الذي كان يعتقد أن يكون عائقنا الوحيد

2- تنسيق غرفة الاستقبال بشكل عصري

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

تنسيق غرفة الاستقبال في منزلك يعتمد على المساحة في المقام الأول ، ففي البداية لابد أن تقوم باستغلال كل الأركان لتنشيء جلسة مريحة لك و لضيوفك، و المساحة الوسطى يجب عليك مراعاتها لتعطي مساحة لراحة الجالسين بقدر الإمكان ..

الألوان في التقسيم مؤثرة للغاية، لاحظ كيف تم التدرج في الألوان من الخلفية إلى قلب الغرفة من لون شفاف في الزجاج المحيط بالغرفة ثم اللون الداكن في الكراسي المنفصلة و الأرضيات ثم الهدوء ف يالألوان مرة أخرى في باقي قطع الاثاث، تناعم رهيب خصوصاً مع قوة كبيرة في توزيع الأضواء في السقف على مختلف الجهات

3- غرفة السفرة

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

غرفة السفرة يجب أن تحتوي على سفرة بمقاعد مناسبة لمساحتها خصوصاً لو كانت مغلقة أو ملحقة بالمطبخ ، المقاعد في مساحتها و شكلها تحدد الشكل العام للغرف فاحسن اختيارها و اجعل المساحة الاقل تحتوي على مقاعد أقل و اجعل الكراسي الأكبر في غير الممر المستخدم في الدخول للغرفة أو الخروج منها ..

مساحة المنضدة تأتي علامة فارقة في تنسيق الغرفة فيجب عليك أن تختار سفرة مناسبة على المساحة الكلية ، كما أنه يراعى أن تستخدم قوة و شدة مناسبة من الضوء فوق المنضدة بشكل مباشر لتخصيص الجلسة و تميزها عن باقي الغرف و المكونات المجاورة ..

4- تنسيق غرفة نوم مستقلة

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

لمزيد من الاستقلالية و الخصوصية يمكنك تنسيق غرفة نومك  مختلفة و مقسمة داخلياً  بطريقة غرفة داخل غرفة بما يلبي احتياجاتك نحو العزلة و الهدوء ، لاحظ تقفيل السرير بالحواجز القماشية التي تشبه الناموسية و لكن في شكل جرار ، كما أن الخارج قد نسق أيضاً بألوان مشابهه لما هو في داخل تلك الأبواب الجرارة  فأصبحت بشكل غرفتين مستقلتين تماماً ،

كما تمت مراعاة الضوء الطبيعي و الصناعي لتظهر الغرفة بشكل مثالي، كما أن تنسيق الرفوف جاء منتشراً في الغرفة سواء داخل السرير أو خارجه لتوضيح مدى تفاعل الغرفة مع الاكسسوارات و التحف و شكل الكتب الذي يرسم شكلاً أنيقاً على الغرفة بالكامل 

5- تنسيق سفرة مع معيشة

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

غرفة السفرة بوار المعيشة يمكن أن يجتمعا ، و لكن بتنسيق مثالي ، لاحظ هنا تقسيم الغرفة بين المعيشة و السفرة عن طريق التفرقة في الألوان بين مكونات كل منهما، و تمت مراعاة توحد الأحجام بينهما حتى لا يطغى أي مكون فيهم على الآخر ، شكل الكراسي للسفرة هو شكل الكراسي تقريباً في المعيشة و هو حجمها أيضاً ، كما أن الضوء قد استخدم بمهارة كبيرة لإحداث البراح في المساحة الصغيرة المتوفرة لدينا هنا 

6- تنسيق المطبخ و المعيشة

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

اترك مساحة مناسبة للتحرك و التنقل بين المطبخ و بين غرفة المعيشة ، لاحظ كيف قمنا بوضع قطعة أثاث رقيقة في حاجز يخلفه الزجاج الشفاف مما أعطانا شعوراً كبيراً بالمساحة  مع تخصيص الأرضية بألوان مختلفة و فصلها تماماً عندما ندخل في مساحة المطبخ و محيطه فظهر لدينا حتى من بعيد التقسيم الظاهر للغرفتين حتى لو كان لا يفصل بينهما أي حدود ملموسة

7- تنسيق مكتبة و خزانات بجوار المطبخ

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

المكتبة و الخزانات بجوار المطبخ من أكثر المكونات الراقية التي يمكن أن تضيفها لتزيين البار الخارجي الذي يطل من مطبخك للخارج، المكتبة و الخزانات بهما مساحات مغلقة و مساحات أخرى مفتوحة لتخزين أكبر كمية من الاكسسوارات و الأواني و اللازمة لعمل المطبخ فهنا استفدنا من المساحة الخارجية لرفع الحمل على المساحة التخزينية للمطبخ ، و في الوقت ذاته استفدنا من شكل الاواني و الاكسسوار و التقسيمات المعينة في المكتبة لتظهر لنا شكلاً فنياً في محيط المطبخ بأكمله ، فيراعى أن تضع في المساحات المفتوحة منها الأواني التي تصلح للظهور و ليس أي كمية أو أنواع و لكن اختر فقط الصالح للظهور و الذي يفيد في الشكل العام للمسطح و ليس مجرد تخزين ..

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