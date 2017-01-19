منزل صغير فى المساحة كبير فى التصميم

بشكل عام التفاصيل فى تصميم هذا المنزل جاءت مميزة جداً وبسيطة بشكل أضاف للمنزل ورغم مساحته الصغيرة مزيد من الراحة والجمال، ليثبت أن البساطة أساس كل شئ جميل.

تعرف على ديكورات مختلفة ومميزة للحمام من خلال هذا المقال: 6 افكار لديكور الحمام