الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل صغير فى المساحة كبير فى التصميم

منة اسماعيل منة اسماعيل
Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects غرفة المعيشة
Loading admin actions …

كعادتنا دائماً فى هوميفاى نسعى إلى القاء الضوء على كافة الفنون المعمارية المميزة، ونحن اليوم فى هوميفاى فى جولة مع منزل مميز وجذاب، صغير فى المساحة ولكن تصميمه كبير، فقد استغل المصمم كافة التفاصيل داخل المنزل وبذكاء شديد قام بترتيب الأثاث والديكورات بطريقة مميزة جداً واستخدم كافة الحيل المختلفة فى التصميم حتى يبدو المنزل رائع ولا تصبح صغر المساحة مشكلة مزعجة، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عن قرب أكثر عن تصميمه.

1-نظرة على المنزل

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects غرفة المعيشة
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

هنا نظرة على المنزل وتصميمه من الداخل بطريقة واضحة، المنزل صغير فى المساحة كما نرى لكن كما هو واضح أيضاً قام المصمم بأستغلال كل ركن وكل مساحة فيه بطريقة مثالية وعبقري، استعان المصمم بالألوان الحيادية والفاتحة حتى يخلق مزيد من الشعور بالراحة ويعطى احساس اكثر بالمساحةـ فالألوان الفاتحة الحيادية تخلق شعوراً فى التصميم المعمارى تعكس احساس أكثر بالمساحات،جاء اختيار الأرضيات من الباركية الخشبى بلونه البنى الدافى مع تناسق مع لون القاطوع البنى الذى خلق انسجاماً واضحاً، اختار المصمم الأثاث البسيط ليكون هو اللمسة الأساسية فى المنزل كما نرى فقط ركنة بسيطة لجلسة مريحة وهادئة، مع بعض اللمسات الرائعة والبسيطة للديكور، الجدران البيضائ الجيرية كانت لمسة مميزة جداً فى تصميم غرفة المعيشة بجانب اختيار الأضاءة الذى برز وأضاء الجمال داخل الغرفة بشكل واضح.

2-مطبخ مختلف

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects مطبخ
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

أما تصميم المطبخ داخل المنزل فجاء مميزاً جداً ومختلف على الرغم من مساحته الصغيرة الا أن المصمم ابدع بشكل واضح فى تصميمه، اختار المصمم شكل حرف L ليحفظ بذلك الكثير من المساحات الصغيرة داخل المطبخ، اختار المصمم اللون الأبيض الحيادى مع لمسة من اللون الأخضر من بالتة الوان الباستيل، ليخلق الشعور بالراحة والهدوء فى تصميم المطبخ، اعتمد المصمم على وجود الخزانات بشكل كافى حتى تسمح بتخزيين الأغراض بشكل صحيح ويتخلص من مشكلة الفوضى فى التصميم.

3- درج جذاب

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

حتى الدرج وتصميمه داخل المنزل كان جذاب جداً بشكل واضح ومنسجم مع الأرضيات والقاطوع بلون الباركيه البنى الدافئ والمميز، اختار المصمم تصميم لدرج بمساحة مناسبة حتى يخلق استغلال جيد للمساحة فى المنزل فجاء الدرج ودرجاته من الخشب البنى الدافئ الذى أعطى فخامة وجاذبية واضحة على المنزل مع الدرابزيت الأبيض الهادئ، تلك اللمسات أعطت لتصميم المنزل جمال وجاذبية واضحة.

4- ذكاء التصميم

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

وها قد استغل المصمم ذكاؤه فى تصميم الدرج بشكل واضح، فقد استغل المنطقة اسفل الدرج وأضاف لها بعض الخزانات لتساعد فى تخزين الأغراض واستغلال المساحة فى تلك المنطقة بطريقة رائعة جداً.

5- غرفة نوم هادئة

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

أما فى الطابق العلوى فقد تم تخصيص تلك المنطقة لأستيعاب غرفة النوم، لم يستهلك المصمم الكثير من قطع الديكور فى تلك النطقة فأكتفى فقط  بسرير بسيط ومريح، واستغل المنطقة اسفل الدرج المؤدى إلى غرفة النوم وأضاف لها بعض الخزانات لتكون الوسيلة لتخزين الأغراض بداخله، اعتمد المصمم على لمسات الأضاءة بشكل رائع جداً فتنوع بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة، والأضاءة الفادمة من تلك السبوتات المتناثرة فى السقف هذا التنوع فى الأضاءة برز البساطة والجمال فى تصميم الغرفة بالكامل.

6- تفاصيل

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

بشكل عام التفاصيل فى تصميم هذا المنزل جاءت مميزة جداً وبسيطة بشكل أضاف للمنزل ورغم مساحته الصغيرة مزيد من الراحة والجمال، ليثبت أن البساطة أساس كل شئ جميل.

تعرف على ديكورات مختلفة ومميزة للحمام من خلال هذا المقال: 6 افكار لديكور الحمام

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects
20 تصميم مميز ومختلف للحمام فى منزلك
شاركنا برأيك هل أعجبك تصميم هذا المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً