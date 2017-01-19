منزل صغير فى المساحة كبير فى التصميم

كعادتنا دائماً فى هوميفاى نسعى إلى القاء الضوء على كافة الفنون المعمارية المميزة، ونحن اليوم فى هوميفاى فى جولة مع منزل مميز وجذاب، صغير فى المساحة ولكن تصميمه كبير، فقد استغل المصمم كافة التفاصيل داخل المنزل وبذكاء شديد قام بترتيب الأثاث والديكورات بطريقة مميزة جداً واستخدم كافة الحيل المختلفة فى التصميم حتى يبدو المنزل رائع ولا تصبح صغر المساحة مشكلة مزعجة، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عن قرب أكثر عن تصميمه.
هنا نظرة على المنزل وتصميمه من الداخل بطريقة واضحة، المنزل صغير فى المساحة كما نرى لكن كما هو واضح أيضاً قام المصمم بأستغلال كل ركن وكل مساحة فيه بطريقة مثالية وعبقري، استعان المصمم بالألوان الحيادية والفاتحة حتى يخلق مزيد من الشعور بالراحة ويعطى احساس اكثر بالمساحةـ فالألوان الفاتحة الحيادية تخلق شعوراً فى التصميم المعمارى تعكس احساس أكثر بالمساحات،جاء اختيار الأرضيات من الباركية الخشبى بلونه البنى الدافى مع تناسق مع لون القاطوع البنى الذى خلق انسجاماً واضحاً، اختار المصمم الأثاث البسيط ليكون هو اللمسة الأساسية فى المنزل كما نرى فقط ركنة بسيطة لجلسة مريحة وهادئة، مع بعض اللمسات الرائعة والبسيطة للديكور، الجدران البيضائ الجيرية كانت لمسة مميزة جداً فى تصميم غرفة المعيشة بجانب اختيار الأضاءة الذى برز وأضاء الجمال داخل الغرفة بشكل واضح.
أما تصميم المطبخ داخل المنزل فجاء مميزاً جداً ومختلف على الرغم من مساحته الصغيرة الا أن المصمم ابدع بشكل واضح فى تصميمه، اختار المصمم شكل حرف
L ليحفظ بذلك الكثير من المساحات الصغيرة داخل المطبخ، اختار المصمم اللون الأبيض الحيادى مع لمسة من اللون الأخضر من بالتة الوان الباستيل، ليخلق الشعور بالراحة والهدوء فى تصميم المطبخ، اعتمد المصمم على وجود الخزانات بشكل كافى حتى تسمح بتخزيين الأغراض بشكل صحيح ويتخلص من مشكلة الفوضى فى التصميم.
حتى الدرج وتصميمه داخل المنزل كان جذاب جداً بشكل واضح ومنسجم مع الأرضيات والقاطوع بلون الباركيه البنى الدافئ والمميز، اختار المصمم تصميم لدرج بمساحة مناسبة حتى يخلق استغلال جيد للمساحة فى المنزل فجاء الدرج ودرجاته من الخشب البنى الدافئ الذى أعطى فخامة وجاذبية واضحة على المنزل مع الدرابزيت الأبيض الهادئ، تلك اللمسات أعطت لتصميم المنزل جمال وجاذبية واضحة.
وها قد استغل المصمم ذكاؤه فى تصميم الدرج بشكل واضح، فقد استغل المنطقة اسفل الدرج وأضاف لها بعض الخزانات لتساعد فى تخزين الأغراض واستغلال المساحة فى تلك المنطقة بطريقة رائعة جداً.
أما فى الطابق العلوى فقد تم تخصيص تلك المنطقة لأستيعاب غرفة النوم، لم يستهلك المصمم الكثير من قطع الديكور فى تلك النطقة فأكتفى فقط بسرير بسيط ومريح، واستغل المنطقة اسفل الدرج المؤدى إلى غرفة النوم وأضاف لها بعض الخزانات لتكون الوسيلة لتخزين الأغراض بداخله، اعتمد المصمم على لمسات الأضاءة بشكل رائع جداً فتنوع بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة، والأضاءة الفادمة من تلك السبوتات المتناثرة فى السقف هذا التنوع فى الأضاءة برز البساطة والجمال فى تصميم الغرفة بالكامل.
بشكل عام التفاصيل فى تصميم هذا المنزل جاءت مميزة جداً وبسيطة بشكل أضاف للمنزل ورغم مساحته الصغيرة مزيد من الراحة والجمال، ليثبت أن البساطة أساس كل شئ جميل.
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