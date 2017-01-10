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6 حيل لواجهة جديدة دائما

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
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الاهتمام بتصميم وجمال واجهة المنزل أمر ضروري، فهى أول ما يصنع الأنطباع عن المنزل من الداخل وذوق قاطنيه، لكن ما يغفله البعض بعد تزيين الواجهة هو الاهتمام بالصيانة الدورية لها، وهو ما يفقدها كثير من رونقها ويعطي انطباعا وكأن المنزل مهجورا، لذا اليوم أتينا لكم بـ 6 حيل سهلة ويومية والأهم أنها لا تستغرق كثير من الوقت للاهتمام بصيانة الواجهة وأمانها لتبدو جميلة وجيدة دوما.

1. طلاء جيد

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

الطلاء الجيد قادر حقا على تغيير شكل الواجهة كليا، خاصة إذا كانت الألوان باعثة بالحياة وغير باهتة، لذا يجب أن يكون دهان الواجهة بحالة جيدة دوما حيث يجب تجنب تراكم الأتربة عليه حتى لا تبدو الألوان باهتة وقديمة. أيضا إذا ظهرت أي أثار للرطوبة فحاول معالجة الأمر في أسرع وقت لن من شأنها تخريب مظهر الواجهة كليا حيث سيتساقط الطلاء وسيبدو المنزل بمظهر خرب وما لا تريده على الإطلاق.

2. العناية بالخشب

Casa Caro & Emi, Aureo Arquitectura Aureo Arquitectura شبابيك
Aureo Arquitectura

Casa Caro & Emi

Aureo Arquitectura
Aureo Arquitectura
Aureo Arquitectura

وجود لمسات خشبية بالواجهة دائما ما يمنح المنزل مظهر متميز ولمسة دافئة، فهو بدون شك من أجمل الخامات التي تستخدم في الديكور، لكنه في الوقت نفسه من أكثر الخامات التي تتطلب احتياطات قبل التركيب ورعاية وصيانة دائمة بعده. ونظرا لكونه عنصر طبيعي فستجد أن تأثره بالتغيرات في الطقس عالية إن لم يحظى بالعناية الكافية، لذا من المهم أن تختار خشب معالج ليتحمل الظروف الخارجية مع الاهتمام الدائم بتلميعه.

3. النظافة المستمرة

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA منازل
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

تنظيف الواجهة من الخارج يبدو للبعض مضيعة للوقت والجهد خاصة وأنه خلال وقت قصيرة ستعود الترب وأوراق الأشجار للتتراكم من جديد، لكن تخيل مع عدم نظافتها باستمرار كيف سيبدو المنزل من الخارج، وأي انطباع سيؤخذ عن قاطنيه! هناك بعض الخامات التي التي تطلب نظافة مستمرة ودورية مثل الخشب والزجاج والمعدن، خاصة الزجاج والمعادن حيث تمنح الواجهة مظهر براق ولامع إذا كانت نظيفة.

4. رعاية النباتات

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

وجود نباتات وزهور بالواجهة إضافة جميلة  تزيد من حيويتها وبهجتها، لكنها قد تتجول لكابوس مزعج إن لم تعتني بتلك النباتات العناية الكافية مثل الري المناسب لكل نوع، والتقليم المستمر للأشجار، مع إزالة الأوراق المستاقطة أول باول.

5. تفاصيل خاصة

CASA COLINA DEL MIRADOR, VERDE360 VERDE360 حديقة
VERDE360

CASA COLINA DEL MIRADOR

VERDE360
VERDE360
VERDE360

أحيانا نرى بعض الواجهات مغطاه بالكامل بالكروم والنباتات المتسلقة ونقع في غرامها على الفور، لكن لتحظى بهذه النتيجة المدهشة عليك توفير الاهتمام الدائم لها في الري والتقليم حتى لا تذبل ويصبح منزلك بمظهر مهجور أو تنتشر وتتوغل لتغطي على الأبواب والنوافذ وتمنع دخول ضوء الشمس للداخل، لذا الاهتمام بالجذور وتقليمها أمر حيوي لواجهة جميلة ونابضة بالحياة.

6. الاهتمام بالإضاءة

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO منازل
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

قد يكون مظهر واجهة منزلك رائعة نهارا لكنها ليلا تبدو مظلمة وعتمة وكئيبة وذلك لقلة الاهتمام بإضاءتها، عليك التركيز على المدخل الخارجي والممرات ووضع وحدات تنير الأماكن المميزة والتصميمات المثيرة بالواجهة. ولمزيد من الاهتمام يمكنك الاستعانة بوحدات إضاءة خارجية مبرمجة على أن تعمل تلقائيا مع أول غياب لضوء الشمس، وفي هذه الحالة لن تقلق بشأن تشغيل الأضواء كل يوم.

لمزيد من الأفكار لإضاءة الواجهة والمدخل تابعنا هنا

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