6 حيل لواجهة جديدة دائما

الطلاء الجيد قادر حقا على تغيير شكل الواجهة كليا، خاصة إذا كانت الألوان باعثة بالحياة وغير باهتة، لذا يجب أن يكون دهان الواجهة بحالة جيدة دوما حيث يجب تجنب تراكم الأتربة عليه حتى لا تبدو الألوان باهتة وقديمة. أيضا إذا ظهرت أي أثار للرطوبة فحاول معالجة الأمر في أسرع وقت لن من شأنها تخريب مظهر الواجهة كليا حيث سيتساقط الطلاء وسيبدو المنزل بمظهر خرب وما لا تريده على الإطلاق.