7 أحواض لمطابخ مودرن بلمسات ريفية مميزة

لمحبي الطبخ وإعداد الطعام بالمنزل هناك عناصر أساسية يجب أن تكون بمطابخهم مثل مساحة عمل كافية ومريحة، وحوض يتصميم جيد يتسوعب كل الاحتياجات الضرورية بالمطبخ. وسواء كنت ممن يقضون أوقاتا طويلة بالمطبخ أو ممن يدخلون المطبخ فقط عند الضرورة فكلاكما ترغبان في مطبخ عصري وأنيق وبمظهر جذاب، ولحسن الحظ أن المطابخ من أكثر غرف المنزل التي تلائمها دمج اللمسات الريفية مع الديكورات المودرن، لذا في كتاب الأفكار اليوم سنعرض لكم مجموعة من الأحواض المميزة بتصميمات ريفية ستضيف مزيد من الأناقة لمطبخك.
الأحواض المصنوعة من الحجر في شكلها الخام إضافة مميزة للمطابخ الحديثة، إذ تمنحها عمق وملمس مميز وفريد، الرائع في التصميم الحالي أن باقي اختيارات الديكور متناسقة بشكل سلس، فتجد مثلا الصنبور بتصميم يتناغم مع الحوض، كما استعان المصمم بسطح حجري بمظهره الخام أيضا لتغطية سطح جزيرة المطبخ بالمنتصف.
لمن لا يفضلون قضاء أوقاتا طويلة بالمطخ وفي الوقت نفسه يرغبون في مظهر نظيف وأنيق وبراق دائما التصميم بالصورة سيكون اختيارا مثاليا لمطابخهم، فالخامات المستعان بها هنا يسهل تنظيفها سواء الحوض أو الجدران الرخامية الأنيقة، وعند اختيار لون السطح الخشبي لجأ المصمم للدرجات الفاتحة والتي تزيد الشعور بالنظافة مع اللون اللأبيض.
راهن مصمم هذا المطبخ على الإضافة التي سيمنحها شكل الحوض الهندسي المميز للمطبخ بالكامل، إذ جاء الحوض بمستويين، الأول واسع للغسيل والآخر ضيق ولكن أعمق للاستخدام كمصفاه، الرائع هنا أيضا التنباين الذي صنعه الدمج بين اللون الأبيض النقي للبورسيلين بالحوض والسطح الخشبي بذلك اللون الدافئ.
أما من يقضون أوقاتا طويلة بالمطبخ ويستمتعون بالطبخ فحاجاتهم لحوض متسع وعميق أكبروهو ما يجعل هذا التصميم مثالي لهم، الحوض هنا مصنوع من الرخام وبدرجات لونية فاتحة للتناغم مع لون باقي الأسطح الخشبية بالمطبخ.
المظهر العتيق والقوي لهيكل الجزيرة الخشبي مع الملمس الناعم واللون الأبيض النقي للحوض البورسيلين خلق تباينا قويا في المظهر العام للجزيرة.
تصميم سيميتري وفريد لجزيرة المطبخ إذا جاءت بشكل مقوس على عكس الشكل التقليدي لها وكأنها تحتوي من يقف ورائها، الحوض هو الآخر تم اخيار شكل مقوس لها ليتماشى مع انحناءات الجزيرة، والخامة المعدنية له كانت اختيارا موفقا ليتباين مع الأسطح الخشبية التي تسود المطبخ بالكامل ويمنحه بريقا مطلوبا.
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الاستعانة بالجرانيت في تصيمم الحوض هنا منحه حضور قوي وشخصية مميزة وفريدة، خاصة مع لونه الداكن الذي حقق توازنا رائعا حينما تم دمجه بسطح العمل الرخامي باللون الأبيض.