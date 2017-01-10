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7 أحواض لمطابخ مودرن بلمسات ريفية مميزة

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
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لمحبي الطبخ وإعداد الطعام بالمنزل هناك عناصر أساسية يجب أن تكون بمطابخهم مثل مساحة عمل كافية ومريحة، وحوض يتصميم جيد يتسوعب كل الاحتياجات الضرورية بالمطبخ. وسواء كنت ممن يقضون أوقاتا طويلة بالمطبخ أو ممن يدخلون المطبخ فقط عند الضرورة فكلاكما ترغبان في مطبخ عصري وأنيق وبمظهر جذاب، ولحسن الحظ أن المطابخ من أكثر غرف المنزل التي تلائمها دمج اللمسات الريفية مع الديكورات المودرن، لذا في كتاب الأفكار اليوم سنعرض لكم مجموعة من الأحواض المميزة بتصميمات ريفية ستضيف مزيد من الأناقة لمطبخك.

1. اختيارات متناسقة

View from the Utility PAN|brasilia UK Ltd مطبخ
PAN|brasilia UK Ltd

View from the Utility

PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd

الأحواض المصنوعة من الحجر في شكلها الخام إضافة مميزة للمطابخ الحديثة، إذ تمنحها عمق وملمس مميز وفريد، الرائع في التصميم الحالي أن باقي اختيارات الديكور متناسقة بشكل سلس، فتجد مثلا الصنبور بتصميم يتناغم مع الحوض، كما استعان المصمم بسطح حجري بمظهره الخام أيضا لتغطية سطح جزيرة المطبخ بالمنتصف.

2. أناقة المينيمال

Tribo, Melissa vilar Melissa vilar مطبخ مغاسل وصنابيرالماء سيراميك White
Melissa vilar

Melissa vilar
Melissa vilar
Melissa vilar

لمن لا يفضلون قضاء أوقاتا طويلة بالمطخ وفي الوقت نفسه يرغبون في مظهر نظيف وأنيق وبراق دائما التصميم بالصورة سيكون اختيارا مثاليا لمطابخهم، فالخامات المستعان بها هنا يسهل تنظيفها سواء الحوض أو الجدران الرخامية الأنيقة، وعند اختيار لون السطح الخشبي لجأ المصمم للدرجات الفاتحة والتي تزيد الشعور بالنظافة مع اللون اللأبيض.

3. أشكال هندسية

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

راهن مصمم هذا المطبخ على الإضافة التي سيمنحها شكل الحوض الهندسي المميز للمطبخ بالكامل، إذ جاء الحوض بمستويين، الأول واسع للغسيل والآخر ضيق ولكن أعمق للاستخدام كمصفاه، الرائع هنا أيضا التنباين الذي صنعه الدمج بين اللون الأبيض النقي للبورسيلين بالحوض والسطح الخشبي بذلك اللون الدافئ.

4. حوض رخامي

homify مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
homify

homify
homify
homify

أما من يقضون أوقاتا طويلة بالمطبخ ويستمتعون بالطبخ فحاجاتهم لحوض متسع وعميق أكبروهو ما يجعل هذا التصميم مثالي لهم، الحوض هنا مصنوع من الرخام وبدرجات لونية فاتحة للتناغم مع لون باقي الأسطح الخشبية بالمطبخ.

5. تباين قوي

OLMO, MANOTECA MANOTECA مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
MANOTECA

MANOTECA
MANOTECA
MANOTECA

المظهر العتيق والقوي لهيكل الجزيرة الخشبي مع الملمس الناعم واللون الأبيض النقي للحوض البورسيلين خلق تباينا قويا في المظهر العام للجزيرة.

6. سيميترية مميزة

『家』 から、暮らしを彩る 『小物』 まで、 家の全てを『旅する木』で！！, 家具工房旅する木 家具工房旅する木 مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
家具工房旅する木

家具工房旅する木
家具工房旅する木
家具工房旅する木

تصميم سيميتري وفريد لجزيرة المطبخ إذا جاءت بشكل مقوس على عكس الشكل التقليدي لها وكأنها تحتوي من يقف ورائها، الحوض هو الآخر تم اخيار شكل مقوس لها ليتماشى مع انحناءات الجزيرة، والخامة المعدنية له كانت اختيارا موفقا ليتباين مع الأسطح الخشبية التي تسود المطبخ بالكامل ويمنحه بريقا مطلوبا.

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7. قوة وأناقة

Cuisine, Frédéric TABARY Frédéric TABARY مطبخ مغاسل وصنابيرالماء حجر Multicolored
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

الاستعانة بالجرانيت في تصيمم الحوض هنا منحه حضور قوي وشخصية مميزة وفريدة، خاصة مع لونه الداكن الذي حقق توازنا رائعا حينما تم دمجه بسطح العمل الرخامي باللون الأبيض.

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