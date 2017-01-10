7 أحواض لمطابخ مودرن بلمسات ريفية مميزة

لمحبي الطبخ وإعداد الطعام بالمنزل هناك عناصر أساسية يجب أن تكون بمطابخهم مثل مساحة عمل كافية ومريحة، وحوض يتصميم جيد يتسوعب كل الاحتياجات الضرورية بالمطبخ. وسواء كنت ممن يقضون أوقاتا طويلة بالمطبخ أو ممن يدخلون المطبخ فقط عند الضرورة فكلاكما ترغبان في مطبخ عصري وأنيق وبمظهر جذاب، ولحسن الحظ أن المطابخ من أكثر غرف المنزل التي تلائمها دمج اللمسات الريفية مع الديكورات المودرن، لذا في كتاب الأفكار اليوم سنعرض لكم مجموعة من الأحواض المميزة بتصميمات ريفية ستضيف مزيد من الأناقة لمطبخك.