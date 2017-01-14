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13 نصيحة لمطبخ مرتب دائما

أميرة قاسم أميرة قاسم
Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq مطبخ
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المطبخ من أكثر قطاعات المنزل حيوية لذا المداومة على نظافته وترتيبه أمر لابد منه حتى تحافظ على حرية وسرعة الحركة أثناء العمل به، وأيضا حتى لا تتكدس عليك أعمال الترتيب مرة واحدة ويصبح إعادة المطبخ لمظهره الطبيعي مهمة شاقة تستمر في تأجيلها، لهذا أعددنا كتاب أفكار اليوم عن النصائح التي إن اتبعتها ستساعدك بكل تأكيد على الحفاظ على ترتيب مطبخك على الدوام.

1. سلال الفاكهة

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Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

بعض أنواع الفاكهة من الأفضل لها أن تبقى خارج الثلاجة وهو ما يظهر الحاجة لسلة فاكهة، لذا اكتفي بسلة واحدة تجمع فيها كل أنواع الفاكهة بدلا من سلة لكل نوع لتجنب الزحام على سطح العمل، هناك في الأسواق تصميمات مميزة لسلال الفاكهة منها ما هو مسطح ولكن بفواصل لتفصل بين أنواع الفاكهة المختلفة ومنها ما هو على أكثر من مستوى لنفس الغرض.

2. المزهريات

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

رغم أن المزهريات والنباتات الخضراء تمنح المطبخ حيوية وجمال لكن وجودها على جزيرة المطبخ أو سطح العمل قد يشغل مساحة ويعيقك أثناء إعداد الطعام، يمكنك اختيار مزهريات وأصص يسهل تعليقها على الجدران كبديل مناسب.

3. تجنب تكدس كتب وصفات الطعام

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

محبي إعداد الطعام يفضلون اقتناء كتب وصفات الطعام وهو ما يجعل البعض يقع في خطأ تكدس تلك الكتب بالمطبخ. تجنبا لذلك يمكنك تخصص رف محدد لها كما هو بالصورة لتكون في متناول يديك دائما وفي الوقت نفسه في وضع مرتب.

4. الأجهزة الغير مستخدمة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

كثير من أجهزة المطبخ لا تستخدم بشكل دوري، لذا تجنب تكديسها فوق سطح العمل لأنها ستتسخ من دهون المطبخ وتضيق من المساحة المتاحة لك للعمل في المطبخ، كحل بديل يمكنك تخصيص لها وحدات تخزين أو وضعها في أدراج لتكون غير مرئية لتحافظ على المظهر المرتب للمطبخ.

5. حاويات لجمع الأدوات

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq مطبخ
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

قد تشكل أدوات المطبخ نفسها عائقا أمام اتساع مساحة العمل، لذا من الأفضل جمع كل ما هو متشابه من الأدوات في حاويات معينة مثل حاويات الملاعق والسكاكين، حاويات التوابل التي تعلق على الجدران حتى لا تشغل حيز على السطح، ستجد في الأسواق حاويات مخصصة لتخزين الأغراض بشكل ذكي موفر للمساحة، بالتأكيد ستساعدك في الحصول على سطح عمل متسع لتبدع في إعداد الطعام بحرية.

6. تجنب تكدس الأطعمة المعلبة

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

كثيرا ما تغريك عروض السوبر ماركت لتشتري أغراض وأطعمة لست في حاجة آنية لها وهو ما يزيد التكدس بخزانات المطبخ، لذا من المهم أن تتفقد الخزانات المخصصة لتخزين الطعام المعلب والجاف وتقوم بتنظيفها على فترات متقاربة حتى تتجنب تكدسهم وتستخدم ما قارب على انتهاء صلاحيته.

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7. أطقم الحليات

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur مطبخ Multicolored
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

المطبخ ليس مكانا مناسبا على الإطلاق لأطقم الحليات والفضيات لأنها ستتسخ بسهولة من الدهون كما أنها ستشغل حيز أنت بالتأكيد في حاجة لها، لذا اكتفي بوضعها في بوفيه غرفة الطعام لتظهر قيمتها وأناقتها أكثر.

8. نباتات كثيرة

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

بالطبع النباتات وأصص الزرع إضافة مميزة للمطبخ وتمنحه حيوية وبهجة لكن تكدسها أكثر من المطلوب على جزيرة المطبخ سيسبب لك الازعاج أثناء العمل، يمكنك الاستعاضة عن الأصص بالنباتات المتسلقة التي لا تشغل حيز كما هو بالصورة.

9. تعليق الأواني

Casa Evans, A4estudio A4estudio مطبخ
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

البعض يفضل أن تكون أواني الطبخ في متناول اليد دائما، لذا يفضل تثبيت وحدة لتعليق عليها الأواني الأكثر استخداما بشكل يومي لتجنب تكدسها فوق سطح العمل.

10. الصحف والمجلات

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

بعض المطابخ مزودة بطاولة طعام مناسبة لتناول الإفطار، وهو ما يجعلها مرتعا للصحف والمجلات لمحبي القراءة أثناء الإفطار، لذا من الأفضل أن تخصص سلة بجوار الطاولة لها.

11. تكدس السلال

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

البعض يقتني الكثير من السلال بغرض تنظيم الطعام بالمطبخ لكنها على العكس قد تسبب زحاما فوق سطح العمل، يمكنك اقتناء وحدة سلال رأسية توضع على الأرض كحل بديل يمكنك من تخزين الطعام وتوفير مساحة للعمل.

12. اختيار السجاد

Pippy oak kitchen Churchwood Design مطبخ
Churchwood Design

Pippy oak kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

سجاد المطبخ له مواصفات خاصة حتى لا يتحول لنقمة ويسيئ لمظهره العام، فمثلا تأكد من أنه سهل التنظيف لأن عدم تنظيفه بشكل دوري يسبب رائحة غير محببة بالمطبخ حيث أنه يمتص روائح الطعام، أيضا يجب ألا يكون سهل الانزلاق..بالأسواق أنواع مخصصة لأرضيات المطابخ والحمامات حيث تلتصق بها ولا تتحرك بسهولة.

13. الأدراج هى الحل

Traumhaftes Feriendomizil in den Bergen, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

وأخيرا ..بدلا من تراكم أدوات المطبخ كحاملات الساكين والملاعق خصص لها أدراج لتقلل من الزحام بالمطبخ. 

يمكنك الإطلاع على : تعرف على مثلث العمل داخل المطبخ وكيفية ترتيبه

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