13 نصيحة لمطبخ مرتب دائما

بعض أنواع الفاكهة من الأفضل لها أن تبقى خارج الثلاجة وهو ما يظهر الحاجة لسلة فاكهة، لذا اكتفي بسلة واحدة تجمع فيها كل أنواع الفاكهة بدلا من سلة لكل نوع لتجنب الزحام على سطح العمل، هناك في الأسواق تصميمات مميزة لسلال الفاكهة منها ما هو مسطح ولكن بفواصل لتفصل بين أنواع الفاكهة المختلفة ومنها ما هو على أكثر من مستوى لنفس الغرض.