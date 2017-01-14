13 نصيحة لمطبخ مرتب دائما

المطبخ من أكثر قطاعات المنزل حيوية لذا المداومة على نظافته وترتيبه أمر لابد منه حتى تحافظ على حرية وسرعة الحركة أثناء العمل به، وأيضا حتى لا تتكدس عليك أعمال الترتيب مرة واحدة ويصبح إعادة المطبخ لمظهره الطبيعي مهمة شاقة تستمر في تأجيلها، لهذا أعددنا كتاب أفكار اليوم عن النصائح التي إن اتبعتها ستساعدك بكل تأكيد على الحفاظ على ترتيب مطبخك على الدوام.
بعض أنواع الفاكهة من الأفضل لها أن تبقى خارج الثلاجة وهو ما يظهر الحاجة لسلة فاكهة، لذا اكتفي بسلة واحدة تجمع فيها كل أنواع الفاكهة بدلا من سلة لكل نوع لتجنب الزحام على سطح العمل، هناك في الأسواق تصميمات مميزة لسلال الفاكهة منها ما هو مسطح ولكن بفواصل لتفصل بين أنواع الفاكهة المختلفة ومنها ما هو على أكثر من مستوى لنفس الغرض.
رغم أن المزهريات والنباتات الخضراء تمنح المطبخ حيوية وجمال لكن وجودها على جزيرة المطبخ أو سطح العمل قد يشغل مساحة ويعيقك أثناء إعداد الطعام، يمكنك اختيار مزهريات وأصص يسهل تعليقها على الجدران كبديل مناسب.
محبي إعداد الطعام يفضلون اقتناء كتب وصفات الطعام وهو ما يجعل البعض يقع في خطأ تكدس تلك الكتب بالمطبخ. تجنبا لذلك يمكنك تخصص رف محدد لها كما هو بالصورة لتكون في متناول يديك دائما وفي الوقت نفسه في وضع مرتب.
كثير من أجهزة المطبخ لا تستخدم بشكل دوري، لذا تجنب تكديسها فوق سطح العمل لأنها ستتسخ من دهون المطبخ وتضيق من المساحة المتاحة لك للعمل في المطبخ، كحل بديل يمكنك تخصيص لها وحدات تخزين أو وضعها في أدراج لتكون غير مرئية لتحافظ على المظهر المرتب للمطبخ.
قد تشكل أدوات المطبخ نفسها عائقا أمام اتساع مساحة العمل، لذا من الأفضل جمع كل ما هو متشابه من الأدوات في حاويات معينة مثل حاويات الملاعق والسكاكين، حاويات التوابل التي تعلق على الجدران حتى لا تشغل حيز على السطح، ستجد في الأسواق حاويات مخصصة لتخزين الأغراض بشكل ذكي موفر للمساحة، بالتأكيد ستساعدك في الحصول على سطح عمل متسع لتبدع في إعداد الطعام بحرية.
كثيرا ما تغريك عروض السوبر ماركت لتشتري أغراض وأطعمة لست في حاجة آنية لها وهو ما يزيد التكدس بخزانات المطبخ، لذا من المهم أن تتفقد الخزانات المخصصة لتخزين الطعام المعلب والجاف وتقوم بتنظيفها على فترات متقاربة حتى تتجنب تكدسهم وتستخدم ما قارب على انتهاء صلاحيته.
المطبخ ليس مكانا مناسبا على الإطلاق لأطقم الحليات والفضيات لأنها ستتسخ بسهولة من الدهون كما أنها ستشغل حيز أنت بالتأكيد في حاجة لها، لذا اكتفي بوضعها في بوفيه غرفة الطعام لتظهر قيمتها وأناقتها أكثر.
بالطبع النباتات وأصص الزرع إضافة مميزة للمطبخ وتمنحه حيوية وبهجة لكن تكدسها أكثر من المطلوب على جزيرة المطبخ سيسبب لك الازعاج أثناء العمل، يمكنك الاستعاضة عن الأصص بالنباتات المتسلقة التي لا تشغل حيز كما هو بالصورة.
البعض يفضل أن تكون أواني الطبخ في متناول اليد دائما، لذا يفضل تثبيت وحدة لتعليق عليها الأواني الأكثر استخداما بشكل يومي لتجنب تكدسها فوق سطح العمل.
بعض المطابخ مزودة بطاولة طعام مناسبة لتناول الإفطار، وهو ما يجعلها مرتعا للصحف والمجلات لمحبي القراءة أثناء الإفطار، لذا من الأفضل أن تخصص سلة بجوار الطاولة لها.
البعض يقتني الكثير من السلال بغرض تنظيم الطعام بالمطبخ لكنها على العكس قد تسبب زحاما فوق سطح العمل، يمكنك اقتناء وحدة سلال رأسية توضع على الأرض كحل بديل يمكنك من تخزين الطعام وتوفير مساحة للعمل.
سجاد المطبخ له مواصفات خاصة حتى لا يتحول لنقمة ويسيئ لمظهره العام، فمثلا تأكد من أنه سهل التنظيف لأن عدم تنظيفه بشكل دوري يسبب رائحة غير محببة بالمطبخ حيث أنه يمتص روائح الطعام، أيضا يجب ألا يكون سهل الانزلاق..بالأسواق أنواع مخصصة لأرضيات المطابخ والحمامات حيث تلتصق بها ولا تتحرك بسهولة.
وأخيرا ..بدلا من تراكم أدوات المطبخ كحاملات الساكين والملاعق خصص لها أدراج لتقلل من الزحام بالمطبخ.
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