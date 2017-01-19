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37 أفكار رائعة لصنع الحديقة العمودية الخاصة بك

shereen gouda shereen gouda
PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
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جمال وروعة التصاميم الداخلية والخارجية تكمن دائماً في اختيارات التفاصيل الصغيرة وانسجام العناصر الأساسية مما يؤدي إلى فراغ متجانس تماماً لا يختلف عليه أحد. من أحد أبرز التفاصيل الصغيرة المؤثرة هي النباتات فلا يكون المنزل منعش و متكامل إن كان يخلو من النباتات، وأهم الصيحات الحديثة في عالم الديكور باستخدام النباتات هي الحدائق العمودية فهي تتمتع بمرونة و رونق لا تجده في أواني النباتات المعتادة.
سعينا المستمر لطرح أفكار وحلول مبتكرة  هو الحافز الأساسي لعرض أجدد الأفكار وأحدث الصيحات ما جعلنا اليوم  نأتي بتصاميم الحدائق العمودية تحمل أفكار مبتكرة وتطبيقات حتى تتمكن من إيجاد النمط الذي يناسب منزلك. تابعنا لكي تحصل على مصدر الإلهام الخاص بك.

1- إعادة تدوير بصورة أفضل

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

أبرز أساليب الديكور تميزاً و ذكائاً هو الإعتماد على إعادة تدوير أغراض قديمة و توظيفها بصورة جديدة، و فرصتك الذهبية في تنفيذ هذه الفكرة سوف يكون في حديقة منزلك و بالتحديد في تصميم الحديقة الجدارية.

2- اختيار اصناف النباتات المناسبة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

عائلات النباتات لا حصر لها ولكل منها مميزاته و عيوبه فإن كنت تريد تطبيق الحديقة العمودية في منزلك قم باختيار أنواع النبات بعناية بحيث يتميز باحتياج قليل إلى الماء ولا تنتشر جذوره كثيراً في مراحل النمو. أيضاً خذ في اعتبارك أوزان النباتات بحيث لا تحتاج إلى أواني ضخمة تتحملها مع مراعاة أن تكون النباتات ذات الأوراق و الأغصان المتدلية.

3- أواني مبدعة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

أطلق العنان لأفكارك المبدعة وإبحث عن تصميم مميز من وحي خيالك، و لا مانع من إضافة ألوان وأشكال مبهجة مثل اختيار المصمم هنا.

4- مجموعة متنوعة من النباتات

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

لا بأس في أن تدمج أنزاع النباتات المختلفة إن كانت توفي بكل الخصائص اللازمة مما سوف يعطي روح منعشة و متجددة.

5- مع مصدر المياه

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

من الرائع أن تلتقي كل خواص الطبيعة في ركن واحد مثل هذا التصميم، فالنباتات تمثل برواز المرايا والماء ينسدل على الحصى مع وجود إضاءة قوية ليجعل هذا الحائط هو مصدر الإتزان والإسترخاء في المنزل.

6- برواز من الطبيعة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

إن كنت ممن يفضلون الخامات الطبيعية فهذا بالتأكيد تصميم سوف يحظى بإعجابك فهو يعد لوحة فنية رائعة مصنوعة من خامات طبيعية فحسب.

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7- الإطار الأخضر

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

هذه الفكرة تعد تشكيل كتلة كبيرة من النباتات مع إطار خشبي حتى يظهر جمال اللون الأخضر

8- التلاعب المبتكر في تشكيل الأواني

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

من قال أن الأواني عليها أن تتبع نظام محدد؟ الأفضل في التصاميم الحداثية هو التلاعب بتوزيع الأواني على مستويات مختلفة.

9- وحدة متكاملة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

التصميم الذكي هنا يجمع بين أواني النباتات المختلفة في وحدة انسيابية واحدة.

10- لا تتردد في تغطية الحائط بأواني النباتات

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

من الرائع في التزيين بالنباتات هو أن كلما زاد العدد والتنوع زادت أيضاً حيوية المكان

11- الزهور فكرة رائعة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

التنوع في الألوان بين النباتات الخضراء والزهور سوف ينتج عنه حائط فني رائع يبعث البهجة في الفراغ.

12- أنواع مختلفة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

لكي تجذب الإنتباه إلى الجدارية النباتية في منزلك عليك أن تقوم باختيارات متنوعة بين النباتات و ألوان الإطار.

13- أدخل الحياة في الفراغات الصغيرة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

فكرة الجدارية النباتية تتميز بعدم تقيدها في مكان محدد مثل الحديقة ولكن يمكن إدخالها في أي حائط يفتقد إلى اللمسات الديكورية.

14- عناصر كلاسيكية الطابع

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

يتداول البعض مفهوم وشكل محدد عن الحديقة العمودية وهو أنها يجب أن تتبع النمط الحداثي،  ولكن هذا التصميم أكبر دليل على عدم صحة هذه المعلومة فمن الممكن أن تحول وحدة كلاسيكية لديك إلى برواز معلق به أواني النباتات.

15- تكامل مع الخشب

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

الخشب يكون دائما مكملا مثاليا لتزيين الحدائق.

16- شباك معاد توظيفه

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

لكي تصبح الجدارية ذات سحر خاص قم بإعادة تدوير إطار الشباك الحديدي ليكون هو أساس الحديقة العمودية.

17- شرلئح أفقية

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

لا يوجد إلتزام بشكل محدد لأشكال الحديقة العمودية بل بإمكانك الاكتفاء بتعليق ألواح عشوائية يعلق عليها أواني النباتات

18- تباتات متدلية كالشلالات

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

حتى تبدو حديقتك العمودية مصممة من قبل محترفين عليك مراعاة أن يكون النبات ذات أوراق وأغصان منسدلة.

19- جدارية خضراء في الحمام

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

هذه الوحدة الضخمة مذهلة لتزيين الحمام بل في الوافع يعد الحمام المكان المثالي لمثل هذه الوحدة حيث يكون النبات معرض إلى رطوبة تنعشه و يكون الحمام دائماً في حاجة إلى هواء منعش.

20- نبات تقليدي

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

النباتات التقليدية ذات الأفرع الطويلة لا بد وأن تجذب الأمظار لذا فهو اختيار لا يمكن أن يخطئ.

21- خلفية بالألوان

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

لم تجد أصيص نباتات ملون؟ لا بأس، قم بطلاء الحائط  بألوانك المفضلة حتى تتحول إلى جدارية مبهجة.

22- أواني النباتات التقليدية

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

تغطي هذه اللوحة الجدار الجانبي بأكمله من الشرفة مضيفة مجموعة جميلة من مزارع خلابة لتجميل الشرفة.

23- تحديد الفناء الخلفي

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

قم بتجميل مسار الفناء بتكرار وحدات مماثلة حتى تكسر الملل .

24- أملأ الفراغات

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

إن كنت تعاني في منزلك من الحوائط الخالية من أي عناصر جمالية قم بتوزيع أواني جدارية في صورة عشوائية و سوف يصبح الفراغ أكثر حيوية.

25- إبراز جمال الحائط الحجري

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

حتى تستكمل المشهد الطبيعي قم بتعليق أواني النباتات على الحائط الحجري في حديقة منزلك.

26- التلاعب بالأشكال الهندسية

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

أطلق العنان لمخيلتك عند تشكيل نمط مميز من أواني النباتات المعلقة حتى يتحول جدار تقليدي إلى آخر مميز.

27- ترك أثر في حائط فارغ

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

في الحوائط التي تخلو من الألوان أو الكسوة المميزة سوف تلعب النباتات المعلقة دور هام للغاية في إضافة عنصر مبهج إلى الفراغ.

28- نبات البروملياد

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

هذا النوع من النباتات المتميز دائم الخضرة ويحتفظ برونقه لذا فهو أضافة رائعة في أي حديقة.

29- أحواض زجاجية مع الحصى

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

هذه الشفافية في الوحدات أعطت شخصية أنيقة للفراغ وهو تصميم فريد من نوعه يجمع بين خامات مختلفة.

30- لمسات عتيقة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

النمط الريفي حين يظهر في أواني النباتات يعطيها روح مميزة و قيمة عالية.

31- تحقيق التجانس والتوازن في فراغ صغير

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

إن كانت غرفة في منزلك تعاني من المساحة الصغيرة وتفتقد إلى الإتزان في التصميم كل ما عليك فعله هو إضافة حديقة عمودية من وحي التصميم المحيط.

32- اختيارات بسيطة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

المواد الخام دائمة ما تكون محط أنظار وإعجاب الجميع و إضافة لذلك هي أيضاً صديقة البيئة لضا لا تتردد في إتخاذ هذا القرار.

33- ا يمكن أن تخطئ مع إضافة لون إلى التصميم

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

ما يجعل الطبيعة جاذبة للجميع هو التنوع الرائع في الألوان فلما لا نستغل هذا الأمر عند اختيار النباتات، فقليل من الألوان دائماً ما يضيف جمالاً إلى التصميم.

34. مجموعات زهور ونباتات الزينة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

هذه الأواني تساعد على إمكانية تواجد نباتات بكثافة عالية.

35- فكرة بها الكثير من التميز

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

بالرغم من صغر مساحة الوحدة إلا أنها تحتوي على تنوع في الخامات والألوان يجعلها تتميز عن دونها.

36- لوح خشبي مستطيل

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

قد يتوقع البعض أن تنفيذ وحدة جدارية معقداً ولكن ليس مع هذا التصميم، فهو بسيط للغاية ويفي بالغرض.

37- استخدام الخيزران كإطار

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

من الرائع أن تستخدم خامات مميزة من الطبيعة، فهذا ضمان لك أن المنتج لن يبدو خارج المألوف حتى مع مرور الوقت.

تابع بعض الأفكار المبتكرة لتصميم حديقتك من خلال هذا المقال.

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