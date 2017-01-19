37 أفكار رائعة لصنع الحديقة العمودية الخاصة بك

جمال وروعة التصاميم الداخلية والخارجية تكمن دائماً في اختيارات التفاصيل الصغيرة وانسجام العناصر الأساسية مما يؤدي إلى فراغ متجانس تماماً لا يختلف عليه أحد. من أحد أبرز التفاصيل الصغيرة المؤثرة هي النباتات فلا يكون المنزل منعش و متكامل إن كان يخلو من النباتات، وأهم الصيحات الحديثة في عالم الديكور باستخدام النباتات هي الحدائق العمودية فهي تتمتع بمرونة و رونق لا تجده في أواني النباتات المعتادة.
سعينا المستمر لطرح أفكار وحلول مبتكرة هو الحافز الأساسي لعرض أجدد الأفكار وأحدث الصيحات ما جعلنا اليوم نأتي بتصاميم الحدائق العمودية تحمل أفكار مبتكرة وتطبيقات حتى تتمكن من إيجاد النمط الذي يناسب منزلك. تابعنا لكي تحصل على مصدر الإلهام الخاص بك.
أبرز أساليب الديكور تميزاً و ذكائاً هو الإعتماد على إعادة تدوير أغراض قديمة و توظيفها بصورة جديدة، و فرصتك الذهبية في تنفيذ هذه الفكرة سوف يكون في حديقة منزلك و بالتحديد في تصميم الحديقة الجدارية.
عائلات النباتات لا حصر لها ولكل منها مميزاته و عيوبه فإن كنت تريد تطبيق الحديقة العمودية في منزلك قم باختيار أنواع النبات بعناية بحيث يتميز باحتياج قليل إلى الماء ولا تنتشر جذوره كثيراً في مراحل النمو. أيضاً خذ في اعتبارك أوزان النباتات بحيث لا تحتاج إلى أواني ضخمة تتحملها مع مراعاة أن تكون النباتات ذات الأوراق و الأغصان المتدلية.
أطلق العنان لأفكارك المبدعة وإبحث عن تصميم مميز من وحي خيالك، و لا مانع من إضافة ألوان وأشكال مبهجة مثل اختيار المصمم هنا.
لا بأس في أن تدمج أنزاع النباتات المختلفة إن كانت توفي بكل الخصائص اللازمة مما سوف يعطي روح منعشة و متجددة.
من الرائع أن تلتقي كل خواص الطبيعة في ركن واحد مثل هذا التصميم، فالنباتات تمثل برواز المرايا والماء ينسدل على الحصى مع وجود إضاءة قوية ليجعل هذا الحائط هو مصدر الإتزان والإسترخاء في المنزل.
إن كنت ممن يفضلون الخامات الطبيعية فهذا بالتأكيد تصميم سوف يحظى بإعجابك فهو يعد لوحة فنية رائعة مصنوعة من خامات طبيعية فحسب.
هذه الفكرة تعد تشكيل كتلة كبيرة من النباتات مع إطار خشبي حتى يظهر جمال اللون الأخضر
من قال أن الأواني عليها أن تتبع نظام محدد؟ الأفضل في التصاميم الحداثية هو التلاعب بتوزيع الأواني على مستويات مختلفة.
التصميم الذكي هنا يجمع بين أواني النباتات المختلفة في وحدة انسيابية واحدة.
من الرائع في التزيين بالنباتات هو أن كلما زاد العدد والتنوع زادت أيضاً حيوية المكان
التنوع في الألوان بين النباتات الخضراء والزهور سوف ينتج عنه حائط فني رائع يبعث البهجة في الفراغ.
لكي تجذب الإنتباه إلى الجدارية النباتية في منزلك عليك أن تقوم باختيارات متنوعة بين النباتات و ألوان الإطار.
فكرة الجدارية النباتية تتميز بعدم تقيدها في مكان محدد مثل الحديقة ولكن يمكن إدخالها في أي حائط يفتقد إلى اللمسات الديكورية.
يتداول البعض مفهوم وشكل محدد عن الحديقة العمودية وهو أنها يجب أن تتبع النمط الحداثي، ولكن هذا التصميم أكبر دليل على عدم صحة هذه المعلومة فمن الممكن أن تحول وحدة كلاسيكية لديك إلى برواز معلق به أواني النباتات.
الخشب يكون دائما مكملا مثاليا لتزيين الحدائق.
لكي تصبح الجدارية ذات سحر خاص قم بإعادة تدوير إطار الشباك الحديدي ليكون هو أساس الحديقة العمودية.
لا يوجد إلتزام بشكل محدد لأشكال الحديقة العمودية بل بإمكانك الاكتفاء بتعليق ألواح عشوائية يعلق عليها أواني النباتات
حتى تبدو حديقتك العمودية مصممة من قبل محترفين عليك مراعاة أن يكون النبات ذات أوراق وأغصان منسدلة.
هذه الوحدة الضخمة مذهلة لتزيين الحمام بل في الوافع يعد الحمام المكان المثالي لمثل هذه الوحدة حيث يكون النبات معرض إلى رطوبة تنعشه و يكون الحمام دائماً في حاجة إلى هواء منعش.
النباتات التقليدية ذات الأفرع الطويلة لا بد وأن تجذب الأمظار لذا فهو اختيار لا يمكن أن يخطئ.
لم تجد أصيص نباتات ملون؟ لا بأس، قم بطلاء الحائط بألوانك المفضلة حتى تتحول إلى جدارية مبهجة.
تغطي هذه اللوحة الجدار الجانبي بأكمله من الشرفة مضيفة مجموعة جميلة من مزارع خلابة لتجميل الشرفة.
قم بتجميل مسار الفناء بتكرار وحدات مماثلة حتى تكسر الملل .
إن كنت تعاني في منزلك من الحوائط الخالية من أي عناصر جمالية قم بتوزيع أواني جدارية في صورة عشوائية و سوف يصبح الفراغ أكثر حيوية.
حتى تستكمل المشهد الطبيعي قم بتعليق أواني النباتات على الحائط الحجري في حديقة منزلك.
أطلق العنان لمخيلتك عند تشكيل نمط مميز من أواني النباتات المعلقة حتى يتحول جدار تقليدي إلى آخر مميز.
في الحوائط التي تخلو من الألوان أو الكسوة المميزة سوف تلعب النباتات المعلقة دور هام للغاية في إضافة عنصر مبهج إلى الفراغ.
هذا النوع من النباتات المتميز دائم الخضرة ويحتفظ برونقه لذا فهو أضافة رائعة في أي حديقة.
هذه الشفافية في الوحدات أعطت شخصية أنيقة للفراغ وهو تصميم فريد من نوعه يجمع بين خامات مختلفة.
النمط الريفي حين يظهر في أواني النباتات يعطيها روح مميزة و قيمة عالية.
إن كانت غرفة في منزلك تعاني من المساحة الصغيرة وتفتقد إلى الإتزان في التصميم كل ما عليك فعله هو إضافة حديقة عمودية من وحي التصميم المحيط.
المواد الخام دائمة ما تكون محط أنظار وإعجاب الجميع و إضافة لذلك هي أيضاً صديقة البيئة لضا لا تتردد في إتخاذ هذا القرار.
ما يجعل الطبيعة جاذبة للجميع هو التنوع الرائع في الألوان فلما لا نستغل هذا الأمر عند اختيار النباتات، فقليل من الألوان دائماً ما يضيف جمالاً إلى التصميم.
هذه الأواني تساعد على إمكانية تواجد نباتات بكثافة عالية.
بالرغم من صغر مساحة الوحدة إلا أنها تحتوي على تنوع في الخامات والألوان يجعلها تتميز عن دونها.
قد يتوقع البعض أن تنفيذ وحدة جدارية معقداً ولكن ليس مع هذا التصميم، فهو بسيط للغاية ويفي بالغرض.
من الرائع أن تستخدم خامات مميزة من الطبيعة، فهذا ضمان لك أن المنتج لن يبدو خارج المألوف حتى مع مرور الوقت.
تابع بعض الأفكار المبتكرة لتصميم حديقتك من خلال هذا المقال.