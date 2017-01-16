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التحول الجذري لخمس حمامات بشعة

Heba khlili Heba khlili
Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto غرفة المعيشة
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نعلم جميعا كم هو شعور جميل أن تدخل حمام لطيف ومشرق وفسيح ونظيف، ونعلم أيضا أنه ليس من السهل دائما أن تحقق كل هذه المواصفات، لذلك حان الأن الوقت لتجديد حمامك إذا كان لا يلبي توقعاتك. باختصار، تحتاج إلى تصور للحمام الذي ترغب بامتلاكه لتعرف ما هي الأشياء التي ترغب في تغييرها، وما هي الأشياء التي ستتركها كما هي، أو ما هي الأشياء التي ترعب بإزالتها إلى الأبد.

في هذا المقال، نقدم لك قبل وبعد 5 حمامات التي تحولت من مجرد حمامات إلى بيئات حديثة ومريحة. دعنا نرى!

1. قبل: المرافق الصحية والطلاء القديم

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture حمام دوش وأحواض إستحمام
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

ناهيك عن الانزعاج من الحوض الذي يحتل كامل مساحة الحمام، بل أيضا لا يوجد مكان لستارة الحمام، أما سيراميك الجدران والأرضية بتلك الزخارف والألوان الكئيبة فقد أعطت صورة معتمة وكئيبة… .حان الأن وقت التغيير.

بعد: الضوء والراحة

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture حمام دوش وأحواض إستحمام
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

شهد هذا الحمام تغيير جذري، حيث لم يبقى شيء على حالته السابقة. تم تغيير حوض الحمام وحوض الاستحمام بأشكال وعناصر حديثة. تم تبديل حوض الاستحمام بصندوق زجاجي، الذي يضمن النظافة وسهولة التنظيف وعدم تراكم العفن، كما تم إزالة البلاط الكئيب تماما، وحل محله تصاميم والوان معاصرة. هذا التصميم الجديد من Alma Braguesa للأثاث.

2. من بارد قاتم الى دافئ مشرق

Reforma de vivienda unifamiliar, CPETC CPETC حمام
CPETC

CPETC
CPETC
CPETC

من المفروض أن يكون الحمام مكان يشعرك بالدفء، هذا الحمام للأسف في السابق كان قاتم وبألوان باردة. الخبر السار في عملية التغيير أن الحمام يتميز بمساحة واسعه وبإضاءة طبيعية وافرة وهذا مكًن المتخصصين من CPETC من تغيير الحمام إلى درجات ناعمة ودافئة، فضلا عن مرافق الحمام العصرية والتي تشمل على حوض استحمام مذهل.

3. عنصر الخشب المعاصر

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto غرفة المعيشة
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

ليس من الضروري عند تغيير الحمام الهلع والتفكير الكثير. معطيات الحمام السابقة ليست سيئة ويمكنك الاستفادة منها في التغيير ومحاولة إدخال عناصر جديدة تتناغم مع الاتجاهات الحالية للحمام. فكرة إدماج عنصر الخشب فكرة مميزة، فهو عنصر له خصوصية في الوقت الحالي وسيعطي الحمام طابع معاصر. عمل ممتاز من  ستوديو Massimo Rinaldo Architetto.

4. قبل : حمام داكن وعتيق

ArcKid, ArcKid ArcKid حمام
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

أساليب الأمس لم تعد مناسبة لليوم ولم تعد مألوفة حالياً، قد تشاهد هذا النوع من الحمامات في أفلام الرعب. الخبر السار هو أن كل شيء، كل شيء، كل شيء، وسيبقى في الماضي. سوف نرى!

بعد: الحد الأدنى هو الأفضل

ArcKid, ArcKid ArcKid حمام
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

هذا التجديد هو المثالي. سنقول وداعا للستائر التي تتراكم عليها الرطوبة والفطريات، ونرحب بالأسطح الزجاجية الجديدة سهلة التنظيف والتي تعطي حداثة ونضارة للحمام، وداعا للبلاط من الزهور الوردية ونرحب بحمام بلون محايد  يناسب كل المواسم وتستطيع تجهيزه بكل أنواع الإكسسوارات المختلفة.

كل الشكر لتصميم هذا الحمام ArcKid

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5. . قبل: لا مرافق الحمام ولا السجاد

ArcKid, ArcKid ArcKid حمام
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

هل هكذا يبدو حمامك؟ حسنا، أنه ليس مروع، ولكنك سترى كيف ستبدو هذه الزاوية بعد عملية التجديد. ستعرف أن عملية إعادة تشكيل هذا الحمام ليست بالعملية الصعبة كما يبدو.

بعد: الخشب والأشكال الحديثة

ArcKid, ArcKid ArcKid حمام
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

الأرضية الخشبية في الحمام تبدو حقا رائعة، صحيح أنها تحتاج إلى رعاية خاصة، لذلك من الأفضل استخدام أرضية خشبية مقاومة للماء. والشيء نفسه يحدث مع تغيير حوض الحمام، وكما نلاحظ عملية دمج العناصر الحديثة تجعل الصورة تبدو أكثر وضوحاً، اللون الرمادي للجدران  والتي يمكن أن تكون بلون كريمي، تبرز الانسجام مع الوان الأرضية والجدران.

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