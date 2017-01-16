التحول الجذري لخمس حمامات بشعة

نعلم جميعا كم هو شعور جميل أن تدخل حمام لطيف ومشرق وفسيح ونظيف، ونعلم أيضا أنه ليس من السهل دائما أن تحقق كل هذه المواصفات، لذلك حان الأن الوقت لتجديد حمامك إذا كان لا يلبي توقعاتك. باختصار، تحتاج إلى تصور للحمام الذي ترغب بامتلاكه لتعرف ما هي الأشياء التي ترغب في تغييرها، وما هي الأشياء التي ستتركها كما هي، أو ما هي الأشياء التي ترعب بإزالتها إلى الأبد.
في هذا المقال، نقدم لك قبل وبعد 5 حمامات التي تحولت من مجرد حمامات إلى بيئات حديثة ومريحة. دعنا نرى!
ناهيك عن الانزعاج من الحوض الذي يحتل كامل مساحة الحمام، بل أيضا لا يوجد مكان لستارة الحمام، أما سيراميك الجدران والأرضية بتلك الزخارف والألوان الكئيبة فقد أعطت صورة معتمة وكئيبة… .حان الأن وقت التغيير.
شهد هذا الحمام تغيير جذري، حيث لم يبقى شيء على حالته السابقة. تم تغيير حوض الحمام وحوض الاستحمام بأشكال وعناصر حديثة. تم تبديل حوض الاستحمام بصندوق زجاجي، الذي يضمن النظافة وسهولة التنظيف وعدم تراكم العفن، كما تم إزالة البلاط الكئيب تماما، وحل محله تصاميم والوان معاصرة. هذا التصميم الجديد من Alma Braguesa للأثاث.
من المفروض أن يكون الحمام مكان يشعرك بالدفء، هذا الحمام للأسف في السابق كان قاتم وبألوان باردة. الخبر السار في عملية التغيير أن الحمام يتميز بمساحة واسعه وبإضاءة طبيعية وافرة وهذا مكًن المتخصصين من CPETC من تغيير الحمام إلى درجات ناعمة ودافئة، فضلا عن مرافق الحمام العصرية والتي تشمل على حوض استحمام مذهل.
ليس من الضروري عند تغيير الحمام الهلع والتفكير الكثير. معطيات الحمام السابقة ليست سيئة ويمكنك الاستفادة منها في التغيير ومحاولة إدخال عناصر جديدة تتناغم مع الاتجاهات الحالية للحمام. فكرة إدماج عنصر الخشب فكرة مميزة، فهو عنصر له خصوصية في الوقت الحالي وسيعطي الحمام طابع معاصر. عمل ممتاز من ستوديو Massimo Rinaldo Architetto.
أساليب الأمس لم تعد مناسبة لليوم ولم تعد مألوفة حالياً، قد تشاهد هذا النوع من الحمامات في أفلام الرعب. الخبر السار هو أن كل شيء، كل شيء، كل شيء، وسيبقى في الماضي. سوف نرى!
هذا التجديد هو المثالي. سنقول وداعا للستائر التي تتراكم عليها الرطوبة والفطريات، ونرحب بالأسطح الزجاجية الجديدة سهلة التنظيف والتي تعطي حداثة ونضارة للحمام، وداعا للبلاط من الزهور الوردية ونرحب بحمام بلون محايد يناسب كل المواسم وتستطيع تجهيزه بكل أنواع الإكسسوارات المختلفة.
كل الشكر لتصميم هذا الحمام ArcKid
هل هكذا يبدو حمامك؟ حسنا، أنه ليس مروع، ولكنك سترى كيف ستبدو هذه الزاوية بعد عملية التجديد. ستعرف أن عملية إعادة تشكيل هذا الحمام ليست بالعملية الصعبة كما يبدو.
الأرضية الخشبية في الحمام تبدو حقا رائعة، صحيح أنها تحتاج إلى رعاية خاصة، لذلك من الأفضل استخدام أرضية خشبية مقاومة للماء. والشيء نفسه يحدث مع تغيير حوض الحمام، وكما نلاحظ عملية دمج العناصر الحديثة تجعل الصورة تبدو أكثر وضوحاً، اللون الرمادي للجدران والتي يمكن أن تكون بلون كريمي، تبرز الانسجام مع الوان الأرضية والجدران.
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