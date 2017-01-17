10 أفكار لتزيين الحوائط لم تخطر ببالك من قبل

للتصميم الداخلي العديد من الحيل لتجديد الفراغات، في بعض الأحيان يكون تحريك الأثاث كافيًا، أو تغيير الستائر و السجاد، أو تجديد السجاد أو إضافة صورة ووضع مزهريات جديدة، ولكن الأكثر فعالية وبساطة هو تغيير لون الجدران.
وعلى الرغم من أن لدينا الآن العديد من الخيارات لتعديلها، سواءً كنت تريد وضع طبقة من الطلاء على الحائط مع تقنية مبتكرة،أو وضع الفينيل عليها، أو وضع ورق حائط أو اختيار أجرأ مثل الطلاء الثلاثي الأبعاد أو الحجر الاصطناعي أو الخشب.
وإذا كنت تنتوي تغيير مظهر الفراغات تمامًا ولكنك تريد أن نفعل ذلك بطريقة فريدة من نوعها وتجعل الغرف تبدو جديدة بالكامل، يمكنك محاولة بعض من هذه الأفكار ال10.
ورق الحائط هو أحد أسهل الطرق للتجديد تطبيقًا وإيجادًا كما أنه مناسب اقتصاديًا، ولكن إذا أردت أن تنفذ شيئًا فريدًا ومختلفًا عن ورق الحائط العادي، فإنه من الممكن أن تختار التصميم المعدني ذو الفراغات التي تنفذ الضوء، أو مع الهياكل والتفاصيل الغير شفافة التي تجعله أكثر أناقة.
لا تنطوي عملية تجديد جدران منزلك على الكثير من الخطوات الشاقة والمكلفة، فيمكنها أن تكون بسيطة مثل وضع صورة عليها، وحتى إن بدا ذلك طفوليًا بعض الشئ ولكنك تستطيع أن تفعل ذلك بواسطة الحوائط اللاصقة الموجودة في التصميمات العصرية.
يمكنك الاختيار من بين مجموعة كبيرة من التصميمات، مثل السطح الرمادي في الصورة أو مجرد بعض الستائر أو التفاصيل الصغيرة، وإضافة لمسة خاصة من الضوء عليها.
إذا كنت ترغب في تجديد الحوائط في منزل أصغر، أو أن تخرج المراهق المتمرد داخلك، يمكنك أن تختار شكلًا ثوريًا مثل هذا.
يمكنك تحويل غرفتك لمخبأ خاص ببطلك الخارق المفضل، أو لغرفة مطلة على المحيط، أو لغرفة مليئة بملصقات على الجدران لتصاميم أسطورية، كل ذلك بفضل الفينيل العملاق الذي يرضي ذوقك.
ميزة أخرى من الفينيل هو أنه يُمَكِّنُك أيضًا من عمل التصاميم الخاصة بك، إما عن طريق إضافة نماذج لاتباع الطراز المخدر، أو عن طريق إضافة أشكال صغيرة لإنشاء ماندالا ضخمة. كل هذا يتوقف على طريقتك.
من الخدع الرائعة حتى يحوز التجديد الذي قمت به على إعجاب الجميع هي إنشاء ركن لافت للاهتمام بحيث يغض أطراف الناس عن العيوب الصغيرة التي من الممكن أن توجد في التصميم، والأفضل أن تفعل ذلك في قطعة الأثاث الأكثر أهمية في الفراغ مثل التليفزيون في الغرفة.
يمكن إضافة هذه الفكرة بطريقتين: عن طريق حديقة حقيقية رأسية تشتمل على الزهور والكروم والسرخس أو النباتات التي تفضلها، أو ببساطة عن طريق زوج من اللوحات الخشبية عليها العشب أوالنباتات المتسلقة كما هو الحال في هذه الصورة.
إذا كنت ستجدد الطلاء فقط في منزلك، فيمكنك عمل تصميم جديد وممتع حتى لا يبدو عاديًا، ولتحقيق ذلك سوف تحتاج فقط لإسفنجة وطلاء اللون بحركة دائرية، ربما يستغرق وقتًا أطول حتى يجف ولكنه من السهل تنفيذه.
استخدام المواد الطبيعية اللامعة هي خيار ممتاز آخر لتجديد الفراغات وإعطاء شكل جديد وهواء جديد في المكان، يمكنك الاختيار بين الأنواع المختلفة للحجر والخشب وتركيبها في أسبوع واحد فقط.
إذا كنت تبحث عن شكل حديث أو غير اعتيادي فكل ما تحتاجه هو التجليد ثلاثي الأبعاد، حيث أن أفضل شئ فيه هو أنه يحتوي على الكثير من الأشكال والألوان والأبعاد.
وإذا كنت تريد أن تعطي شكلًا يعبر عن المستقبل أكثر يمكنك إضافة الإضاءة المباشرة لجعل الظلال أكثر قوة.
وأخيرًا، فإننا ننصح بالجرأة في تجربة الأشياء الجديدة والجنون في الأفكار، فعلى سبيل المثال، يمكنك صنع مؤثرات بصرية لتضيف عمقًا وتفصيلًا للفراغات الخاصة بك.
يمكنك صناعة منظر طبيعي رومانسي مع بعض الأعمدة اليونانية عن طريق بعض الطلاء البسيط
أو إذا كنت تفضل شيئا أكثر تعقيدًا، يمكنك ببساطة الاختيار من بين 7 أفكار لديكورات الجدران.