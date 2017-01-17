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10 أفكار لتزيين الحوائط لم تخطر ببالك من قبل

آية علم الدين آية علم الدين
3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor منازل أبلكاش Beige
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للتصميم الداخلي العديد من الحيل لتجديد الفراغات، في بعض الأحيان يكون تحريك الأثاث كافيًا، أو تغيير الستائر و السجاد، أو تجديد السجاد أو إضافة صورة  ووضع مزهريات جديدة، ولكن الأكثر فعالية وبساطة هو تغيير لون الجدران.

وعلى الرغم من أن لدينا الآن العديد من الخيارات لتعديلها، سواءً كنت تريد وضع طبقة من الطلاء على الحائط مع تقنية مبتكرة،أو وضع الفينيل عليها، أو وضع ورق حائط أو اختيار أجرأ مثل الطلاء الثلاثي الأبعاد أو الحجر الاصطناعي أو الخشب.

وإذا كنت تنتوي تغيير مظهر الفراغات تمامًا ولكنك تريد أن نفعل ذلك بطريقة فريدة من نوعها وتجعل الغرف تبدو جديدة بالكامل، يمكنك محاولة بعض من هذه الأفكار ال10.

1- التجليد المعدني

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة السفرة أبلكاش Multicolored
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

ورق الحائط هو أحد أسهل الطرق للتجديد تطبيقًا وإيجادًا كما أنه مناسب اقتصاديًا، ولكن إذا أردت أن تنفذ شيئًا فريدًا ومختلفًا عن ورق الحائط العادي، فإنه من الممكن أن تختار التصميم المعدني ذو الفراغات التي تنفذ الضوء، أو مع الهياكل والتفاصيل الغير شفافة التي تجعله أكثر أناقة.

2- الطلاء اللاصق

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor منازل أبلكاش Beige
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

لا تنطوي عملية تجديد جدران منزلك على الكثير من الخطوات الشاقة والمكلفة، فيمكنها أن تكون بسيطة مثل وضع صورة عليها، وحتى إن بدا ذلك طفوليًا بعض الشئ ولكنك تستطيع أن تفعل ذلك بواسطة الحوائط اللاصقة الموجودة في التصميمات العصرية.

يمكنك الاختيار من بين مجموعة كبيرة من التصميمات، مثل السطح الرمادي في الصورة أو مجرد بعض الستائر أو التفاصيل الصغيرة، وإضافة لمسة خاصة من الضوء عليها.

3- الفينيل العملاق

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة نوم مواد مُصنعة Metallic/Silver
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

إذا كنت ترغب في تجديد الحوائط في منزل أصغر، أو أن تخرج المراهق المتمرد داخلك، يمكنك أن تختار شكلًا ثوريًا مثل هذا.

يمكنك تحويل غرفتك لمخبأ خاص ببطلك الخارق المفضل، أو لغرفة مطلة على المحيط، أو لغرفة مليئة بملصقات على الجدران لتصاميم أسطورية، كل ذلك بفضل الفينيل العملاق الذي يرضي ذوقك.

4- الطراز المخدر

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب White
homify

homify
homify
homify

ميزة أخرى من الفينيل هو أنه يُمَكِّنُك أيضًا من عمل التصاميم الخاصة بك، إما عن طريق إضافة نماذج لاتباع الطراز المخدر، أو عن طريق إضافة أشكال صغيرة لإنشاء ماندالا ضخمة. كل هذا يتوقف على طريقتك.

5- إنشاء نقطة اتصال

Villa at Appa Junction, Hyderabad., Happy Homes Designers Happy Homes Designers غرفة الملتيميديااكسسوارات إليكترونية
Happy Homes Designers

Happy Homes Designers
Happy Homes Designers
Happy Homes Designers

من الخدع الرائعة حتى يحوز التجديد الذي قمت به على إعجاب الجميع هي إنشاء ركن لافت للاهتمام بحيث يغض أطراف الناس عن العيوب الصغيرة التي من الممكن أن توجد في التصميم، والأفضل أن تفعل ذلك في قطعة الأثاث الأكثر أهمية في الفراغ مثل التليفزيون في الغرفة.

6- لمسة طبيعية

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

يمكن إضافة هذه الفكرة بطريقتين: عن طريق حديقة حقيقية رأسية تشتمل على الزهور والكروم والسرخس أو النباتات التي تفضلها، أو ببساطة عن طريق زوج من اللوحات الخشبية عليها العشب أوالنباتات المتسلقة كما هو الحال في هذه الصورة.

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7- الخداع عن طريق الطلاء

Cozy House, Intraspace Intraspace غرفة نوم
Intraspace

Intraspace
Intraspace
Intraspace

إذا كنت ستجدد الطلاء فقط في منزلك، فيمكنك عمل تصميم جديد وممتع حتى لا يبدو عاديًا، ولتحقيق ذلك سوف تحتاج فقط لإسفنجة وطلاء اللون بحركة دائرية، ربما يستغرق وقتًا أطول حتى يجف ولكنه من السهل تنفيذه.

8- الحجر اللامع

A TRIPLEX VILLA NEAR SUNCITY, HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE مطبخ
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

استخدام المواد الطبيعية اللامعة هي خيار ممتاز آخر لتجديد الفراغات وإعطاء شكل جديد وهواء جديد في المكان، يمكنك الاختيار بين الأنواع المختلفة للحجر والخشب وتركيبها في  أسبوع واحد فقط.

9- تصاميم ثلاثية الأبعاد

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials جدران وأرضياتديكورات الجدران أنسجة طبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

إذا كنت تبحث عن شكل حديث أو غير اعتيادي فكل ما تحتاجه هو التجليد ثلاثي الأبعاد، حيث أن أفضل شئ فيه هو أنه يحتوي على الكثير من الأشكال والألوان والأبعاد.

وإذا كنت تريد أن تعطي شكلًا يعبر عن المستقبل أكثر يمكنك إضافة الإضاءة المباشرة لجعل الظلال أكثر قوة.

10- تأثيرات بصرية

Boiserie trompe l'oeil, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI غرفة المعيشة
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

وأخيرًا، فإننا ننصح بالجرأة في تجربة الأشياء الجديدة والجنون في الأفكار، فعلى سبيل المثال، يمكنك صنع مؤثرات بصرية لتضيف عمقًا وتفصيلًا للفراغات الخاصة بك.

يمكنك صناعة منظر طبيعي رومانسي مع بعض الأعمدة اليونانية عن طريق بعض الطلاء البسيط

أو إذا كنت تفضل شيئا أكثر تعقيدًا، يمكنك ببساطة الاختيار من بين 7 أفكار لديكورات الجدران.

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