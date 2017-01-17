10 أفكار لتزيين الحوائط لم تخطر ببالك من قبل

للتصميم الداخلي العديد من الحيل لتجديد الفراغات، في بعض الأحيان يكون تحريك الأثاث كافيًا، أو تغيير الستائر و السجاد، أو تجديد السجاد أو إضافة صورة ووضع مزهريات جديدة، ولكن الأكثر فعالية وبساطة هو تغيير لون الجدران.

وعلى الرغم من أن لدينا الآن العديد من الخيارات لتعديلها، سواءً كنت تريد وضع طبقة من الطلاء على الحائط مع تقنية مبتكرة،أو وضع الفينيل عليها، أو وضع ورق حائط أو اختيار أجرأ مثل الطلاء الثلاثي الأبعاد أو الحجر الاصطناعي أو الخشب.

وإذا كنت تنتوي تغيير مظهر الفراغات تمامًا ولكنك تريد أن نفعل ذلك بطريقة فريدة من نوعها وتجعل الغرف تبدو جديدة بالكامل، يمكنك محاولة بعض من هذه الأفكار ال10.