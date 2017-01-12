منزل صغير مليء بوسائل الراحة

منزل صغير، تم بنائه من قِبل الشركة المعمارية البرازيلية، Canatelli Arquitectura y Design، وهي مجموعة تكرس نفسها لتجديد المساحات من منظور خاص جدًا فيما يتعلق بالهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. وبروح جديدة تمامًا، وبدون الكثير من الصخب، تم تقديم منزل TEL، حيث تسود البساطة والوضوح والمواد الطبيعيةد.
التنفيذ على أرض الواقع في هذا المنزل مختلف نوعًا ما، فهو منزل شبه مستقل في أحد جوانبه، حيث أن الجدار الفاصل بينه وبين الجار صغير للغاية وليس ذات أهمية، على الجانب الأخر هناك انسحاب أكثر أهمية في الجزء الخلفي، الذي يسمح بظهور حديقة لطيفة.
كما أوضحنا أعلاه، هذا المنزل يتمتع بحديقة جميلة في الجزء الخلفي الذي نتج عن الفاصل بينه وبين الجزء الخاص بجيرانه، ربما لهذا السبب تعتبر الواجهة الخلفية هي الأكثر تميزًا في هذا المنزل.
تبرز الواجهة الخلفية السقف الذي يذكرنا بتلك المنازل التي رسمناها مئات المرات في المدرسة. كما نرى فتحتين بسيطتين مع أبواب منزلقة لدمج المساحة الداخلية مع الحديقة.
يقع المنزل في مستوى أفقي بدون منحدرات، ومع تغطيته بالطين؛ وضع تصميم مغلق مؤمن، الجانب الأكبر تم تصميمه وتخصيصه كطريق يقودنا نحو الحديقة، وقد صمم سقف صغير من خطوط معدنية وضعت لتغطية جزء صغير من هذا الممر.
اللمحات الخضراء للحديقة الخلفية تظهر على الجانب وتقود الطريق للخروج في نهاية الممر. وهو تحول رائع وطريقة مبهرة لتصميم جانب المنزل.
ليس هناك شك بعد رؤية الواجهة الخلفية، أن هذه الواجهة على الرغم من كونها وجه المنزل، إلا أنها جز ثانوي منها. مكان المتعة بدون شك هو في الجزء الخلفي من المنزل، في حين أن المقدمة تحل مشكلة الوصول إلى المنزل ببساطة، بطريقة ملموسة وغير ظاهرة، ونحن نعتقد أن اختيار الواد بطريقة تتناقض مع الغطاء النباتي، هو الخيار الصحيح، والمنحدر في الأرض يعطي شعور بأن المنزل يقع مباشرة على الأرض، وأن تلك الفتحات فيها، هي التي تسمح بنمو وازدهار تلك النباتات.
مطبخ مصمم بدقة، مع تشطيبات بسيطة للغاية ولكنها في أماكنها الصحيحة. الأرضية السيراميك البيضاء تدعم الأثاث الأبيض البسيط، مع مقابض خفية في كل الخزانات. والنوافذ صغيرة تطابق نسبيًا مع الأثاث، دون التنافس على الصدارة، وقد اصطف أسفلها الفسيفساء بمهارة بلون أخضر محايد إلى حد ما.
مواد مثل الخشب الطبيعي، تحظى بشعبية كبيرة، لأنها توفر في الأصباغ والتزيينات وغيرها، وتشطيباتها بسيطة بشدة. في هذا المطبخ، اختير الأثاث من الخشب الطبيعي، مثل المخزن، والجمع جيدًا مع الفسيفساء الذي يغطي الجدار الخلفي للمطبخ، كما أن المفروشات قد تم اختيارها لخلق أجواء رائهة تجمع بين التصميم البسيط والحياة اليومية.
الممر قد يكون مساحة غير سارة ولكن مازالت ضرورية للغاية، وقد تحول هذا الممر باستخدام سلسلة من عناصر التزيين دون غزو الفضاء أو عرقلة المرور. وضعت وحدة بيضاء ضيقة للغاية في الجزء السفلي من الممر، وفقها سلسلة من المرايا الصغيرة التي تزين الفضاء بالضوء في جرعات صغيرة. بينما الأرضية الخشبية تملأ الأجواء بالدفء.
هذا الحمام مليء بالتفاصيل الصغيرة التي تجعله مميزًا، حيث الحائط قد اكتسى بخلفيه تشبه الدانتيل نوعًا ما، أو هي من الدانتيل. السطح الخشبي الذي يستند عليه الحوض، قد وضع بين جدارين ليكمل سلسلة التفاصيل التي تدعم الحمام. كما أن المرآة تعد قطعة مميزة تبرز بقوة في هذا التكوين. إذا كنت تريج المزيد من الأفكار لتزيين الحمام، يمكنك زيارة هذا المقال.
لإنهاء هذه الجولة، نأخذكم لزيارة الحمام الرئيسي لهذا البيت، حيث غرفة خاصة وحديثة للغاية، وقد تم اختيار المواد ووضعها جنبًا إلى جنب لتوليد تأثير مميز، مثل المساحة الواقعة خلف المرآة التي تم توظيفها لتسليط الضوء على الحجر غير المنتظم، وتوليد اهتزاز خاص جدًا وديناميكية عالية. بينما نجد أن أعلى الخزانة البيضاء لا يشوبها شائبة، مع إطارات وأدراج بيضاء بسيطة ومقابض فولاذية مقاومة للصدأ. إجمالًا؛ الحمام مستوحى تمامًا من اللون الأبيض.