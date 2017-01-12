منزل صغير مليء بوسائل الراحة

منزل صغير، تم بنائه من قِبل الشركة المعمارية البرازيلية، Canatelli Arquitectura y Design، وهي مجموعة تكرس نفسها لتجديد المساحات من منظور خاص جدًا فيما يتعلق بالهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. وبروح جديدة تمامًا، وبدون الكثير من الصخب، تم تقديم منزل TEL، حيث تسود البساطة والوضوح والمواد الطبيعيةد.

التنفيذ على أرض الواقع في هذا المنزل مختلف نوعًا ما، فهو منزل شبه مستقل في أحد جوانبه، حيث أن الجدار الفاصل بينه وبين الجار صغير للغاية وليس ذات أهمية، على الجانب الأخر هناك انسحاب أكثر أهمية في الجزء الخلفي، الذي يسمح بظهور حديقة لطيفة.