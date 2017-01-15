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منازل ذات تصاميم معمارية ملهمة في نماذج ثلاثية الأبعاد

shereen gouda shereen gouda
Exterior render, 3d 2.0 di Alberto Lamacchia 3d 2.0 di Alberto Lamacchia
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الابتكارات في جميع مجالات الحياة أصبح لا حصر لها حيث استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن تتوغل في كل مجال وتوجد حلول إلى كل الصعوبات التي كانت تقابلنا قديماً، حتى وصلت إلى مجال التصميم المعماري حيث أصبحنا نستطيع الاطلاع على التصميم المعماري في نموذج ثلاثي الأبعاد قبل البدء في مراحل التنفيذ. النماذج ثلاثية الأبعاد لم تعد وظيفتها مجرد رفاهية رؤية التصميم في المراحل الأولية بل هي أداة تصميمية أساسية في العصر الحالي تمكن المصمم من مواءمة التصميم على الوضع الحالي حيث ترى واقعيا امكانيات وعيوب الفراغ المتاح. ينتج عن هذه الأداة تصاميم قمة في الإبهار والتميز مع تفاصيل مدروسة و كتل معمارية مثالية

اليوم سوف نعرض بعض نماذج المنازل ثلاثية الأبعاد المبهرة لكي تكون مصدر إلهام لك عند تصميم منزل الأحلام، و قد تلهمك في اتباع نفس هذا النهج في التصميم قبل التنفيذ.

انسجام التصميم المعماري مع الطبيعة المحيطة

Moradia Unifamiliar em Vilamoura, Ana Viegas Ana Viegas منازل
Ana Viegas

Ana Viegas
Ana Viegas
Ana Viegas

لكي نتوصل إلى نتيجة رائعة في التصميم أحياناً يكون أهم عامل هو دراسة المناخ المحيط حتى يعد التصميم المعماري جزء لا يتجزأ من البيئة المحيطة، وبالتحديد حين يكون المناخ والطبيعة أحد أهم نقاط القوة في المنزل. يتضح لنا هنا أن التصميم اتخذ الطبيعة كمصدر الإلهام الأساسي في التوصل إلى هذه النتيجة المبهرة. كان من الصعب أن يتحقق هذه الدرجة من المثالية مع عدم وجود أداة إخراج التصميم في شكل  نموذج ثلاثي الأبعاد فهو يصنع من الخيال واقع مرئي و يوضح الوضع الطبيعي بكل وضوح مما يمكن من إحداث أي تغيرات في شتى مراحل التصميم.

تباين الكتل في واجهة المنزل العصرية

Casa Puerta-Beliba, TOV.ARQ Estudio de Arquitectura y Urbanismo TOV.ARQ Estudio de Arquitectura y Urbanismo منازل سيراميك Wood effect
TOV.ARQ Estudio de Arquitectura y Urbanismo

TOV.ARQ Estudio de Arquitectura y Urbanismo
TOV.ARQ Estudio de Arquitectura y Urbanismo
TOV.ARQ Estudio de Arquitectura y Urbanismo

يتضح لنا هنا أن النمط الحداثي كان من أهم محاور التصميم المعماري في هذا المنزل المميز و لكن أكثر ما يلفت الانتباه هو التلاعب بالألوان والخامات المختلفة مما يؤدي إلى تمييز كتل عن أخرى مع الاحتفاظ بمصدر الألوان المستوحى من الطبيعة. بالرغم من وجود خلفية قوية من الجبال ذات المساحات الواسعة الخضراء يظهر المنزل بقوة بحيث لا يطغى على الطبيعة و لا يبدو ضعيف الهوية أيضاً.

تفاصيل مدروسة بعناية

Perspectivas 3D - piscinas , Realistic-design Realistic-design مسبح
Realistic-design

Realistic-design
Realistic-design
Realistic-design

تفاصيل هذا المنزل متجانسة بشكل مبهر، فالخامات والكتل متكاملة مع الحديقة ذات المساحة الكبيرة. 

سيمترية جذابة

Perspectivas 3D - piscinas , Realistic-design Realistic-design مسبح
Realistic-design

Realistic-design
Realistic-design
Realistic-design

أحياناً تكون حتى الاختيارات التقليدية قرار ليس سهلاً ختى تتأكد من مدى جودته على الطبيعة، لذا فهنا أصبح اختيار السيميترية في تصميم الواجهة هو الحل الأنسب حين أظهر لنا جمال و قوة عناصر التصميم

تصميم مبتكر مع كتل معمارية جريئة

Exterior render, 3d 2.0 di Alberto Lamacchia 3d 2.0 di Alberto Lamacchia
3d 2.0 di Alberto Lamacchia

3d 2.0 di Alberto Lamacchia
3d 2.0 di Alberto Lamacchia
3d 2.0 di Alberto Lamacchia

استخدام الخشب في الواجهة الخارجية قد يبدو في الوهلة الأولى اختيار غير موفق لمن يرغب في انطباع حداثي مميز مما يجعل البعض لا يتجهون إلى هذا الاختيار الجريء ظناً أنه سوف يترك التصميم ذو طابع ريفي ولكن جاء هذا التصميم ليثبت مدى خطأ هذا المفهوم. لا شك أن من قام بإخراج مثل هذه الجودة محترف و على قدر عالي من الخبرة حيث استطاع التلاعب بأشكال الألواح الخشبية حتى تظهر بصورة عصرية فريدة من نوعها.

لمزيد من المنازل التي تتبع أسلوب الهيكل الخشبي تابع هذا المقال الشيق!

البساطة عنوان المنزل

Braga , Judite Barbosa Arquitetura Judite Barbosa Arquitetura
Judite Barbosa Arquitetura

Judite Barbosa Arquitetura
Judite Barbosa Arquitetura
Judite Barbosa Arquitetura

نتعرف على التصميم المثالي حين لا يوجد فيه أي تفاصيل يمكن الإستغناء عنها، ويبدو أن هذا التصميم قد تتطلب  كثير من الدراسة والتعديل لكي يصل إلى هذه المثالية، وهنا تدخل أهمية النموذج ثلاثي الأبعاد فليس من السهل أن تتخيل النتيجة النهائية من الرسومات الهندسية. من خلال عرض التصميم المعماري هنا نرى أن كل عناصر الواجهة متكاملة، الحجر الطبيعي كان سوف يبدو كسوة في غير محلها و لكن تداخل الحوائط البيضاء أضافت اتزان رائع.

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ألوان و خامات متجانسة

Architectural 3D Visualizations, Pred Solutions Pred Solutions مساحات تجارية محلات تجارية
Pred Solutions

Pred Solutions
Pred Solutions
Pred Solutions

من التصميم المعماري إلى أصغر التفاصيل من ألوان النباتات يبدو أن المصمم توصل إلى التصميم الحداثي المثالي.

حلول رائعة باستخدام أداة ذكية

Exterior homify منازل
homify

Exterior

homify
homify
homify

تبحث عن التجديد في فناء منزلك الخلفي ولكن يعيقك التردد من هذا القرار الضخم؟ إن كنت تريد أي إضافة إلى منزلك وفي نفس الوقت متخوف من مدى تأثيره على وضع الواجهة القائم نحن هنا لنقول لك أن لا مجال لهذا التخوف اليوم، فكل ما تحتاجه هو نموذج ثلاثي الأبعاد للوضع الحالي مع أي تصميم ترغب فيه مثل هذا التصميم. أضاف المصمم هنا التراس إلى الحديقة و كان عرض النموذج للفكرة رائع و مثالي لكي يتمكن من التنفيذ بكل ثقة.

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أي من هذه الناذج تعد الأكثر إبهاراً بالنسبة لك؟

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