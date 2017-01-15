منازل ذات تصاميم معمارية ملهمة في نماذج ثلاثية الأبعاد

الابتكارات في جميع مجالات الحياة أصبح لا حصر لها حيث استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن تتوغل في كل مجال وتوجد حلول إلى كل الصعوبات التي كانت تقابلنا قديماً، حتى وصلت إلى مجال التصميم المعماري حيث أصبحنا نستطيع الاطلاع على التصميم المعماري في نموذج ثلاثي الأبعاد قبل البدء في مراحل التنفيذ. النماذج ثلاثية الأبعاد لم تعد وظيفتها مجرد رفاهية رؤية التصميم في المراحل الأولية بل هي أداة تصميمية أساسية في العصر الحالي تمكن المصمم من مواءمة التصميم على الوضع الحالي حيث ترى واقعيا امكانيات وعيوب الفراغ المتاح. ينتج عن هذه الأداة تصاميم قمة في الإبهار والتميز مع تفاصيل مدروسة و كتل معمارية مثالية

اليوم سوف نعرض بعض نماذج المنازل ثلاثية الأبعاد المبهرة لكي تكون مصدر إلهام لك عند تصميم منزل الأحلام، و قد تلهمك في اتباع نفس هذا النهج في التصميم قبل التنفيذ.