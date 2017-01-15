منازل ذات تصاميم معمارية ملهمة في نماذج ثلاثية الأبعاد

الابتكارات في جميع مجالات الحياة أصبح لا حصر لها حيث استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن تتوغل في كل مجال وتوجد حلول إلى كل الصعوبات التي كانت تقابلنا قديماً، حتى وصلت إلى مجال التصميم المعماري حيث أصبحنا نستطيع الاطلاع على التصميم المعماري في نموذج ثلاثي الأبعاد قبل البدء في مراحل التنفيذ. النماذج ثلاثية الأبعاد لم تعد وظيفتها مجرد رفاهية رؤية التصميم في المراحل الأولية بل هي أداة تصميمية أساسية في العصر الحالي تمكن المصمم من مواءمة التصميم على الوضع الحالي حيث ترى واقعيا امكانيات وعيوب الفراغ المتاح. ينتج عن هذه الأداة تصاميم قمة في الإبهار والتميز مع تفاصيل مدروسة و كتل معمارية مثالية
اليوم سوف نعرض بعض نماذج المنازل ثلاثية الأبعاد المبهرة لكي تكون مصدر إلهام لك عند تصميم منزل الأحلام، و قد تلهمك في اتباع نفس هذا النهج في التصميم قبل التنفيذ.
لكي نتوصل إلى نتيجة رائعة في التصميم أحياناً يكون أهم عامل هو دراسة المناخ المحيط حتى يعد التصميم المعماري جزء لا يتجزأ من البيئة المحيطة، وبالتحديد حين يكون المناخ والطبيعة أحد أهم نقاط القوة في المنزل. يتضح لنا هنا أن التصميم اتخذ الطبيعة كمصدر الإلهام الأساسي في التوصل إلى هذه النتيجة المبهرة. كان من الصعب أن يتحقق هذه الدرجة من المثالية مع عدم وجود أداة إخراج التصميم في شكل نموذج ثلاثي الأبعاد فهو يصنع من الخيال واقع مرئي و يوضح الوضع الطبيعي بكل وضوح مما يمكن من إحداث أي تغيرات في شتى مراحل التصميم.
يتضح لنا هنا أن النمط الحداثي كان من أهم محاور التصميم المعماري في هذا المنزل المميز و لكن أكثر ما يلفت الانتباه هو التلاعب بالألوان والخامات المختلفة مما يؤدي إلى تمييز كتل عن أخرى مع الاحتفاظ بمصدر الألوان المستوحى من الطبيعة. بالرغم من وجود خلفية قوية من الجبال ذات المساحات الواسعة الخضراء يظهر المنزل بقوة بحيث لا يطغى على الطبيعة و لا يبدو ضعيف الهوية أيضاً.
تفاصيل هذا المنزل متجانسة بشكل مبهر، فالخامات والكتل متكاملة مع الحديقة ذات المساحة الكبيرة.
أحياناً تكون حتى الاختيارات التقليدية قرار ليس سهلاً ختى تتأكد من مدى جودته على الطبيعة، لذا فهنا أصبح اختيار السيميترية في تصميم الواجهة هو الحل الأنسب حين أظهر لنا جمال و قوة عناصر التصميم
استخدام الخشب في الواجهة الخارجية قد يبدو في الوهلة الأولى اختيار غير موفق لمن يرغب في انطباع حداثي مميز مما يجعل البعض لا يتجهون إلى هذا الاختيار الجريء ظناً أنه سوف يترك التصميم ذو طابع ريفي ولكن جاء هذا التصميم ليثبت مدى خطأ هذا المفهوم. لا شك أن من قام بإخراج مثل هذه الجودة محترف و على قدر عالي من الخبرة حيث استطاع التلاعب بأشكال الألواح الخشبية حتى تظهر بصورة عصرية فريدة من نوعها.
لمزيد من المنازل التي تتبع أسلوب الهيكل الخشبي تابع هذا المقال الشيق!
نتعرف على التصميم المثالي حين لا يوجد فيه أي تفاصيل يمكن الإستغناء عنها، ويبدو أن هذا التصميم قد تتطلب كثير من الدراسة والتعديل لكي يصل إلى هذه المثالية، وهنا تدخل أهمية النموذج ثلاثي الأبعاد فليس من السهل أن تتخيل النتيجة النهائية من الرسومات الهندسية. من خلال عرض التصميم المعماري هنا نرى أن كل عناصر الواجهة متكاملة، الحجر الطبيعي كان سوف يبدو كسوة في غير محلها و لكن تداخل الحوائط البيضاء أضافت اتزان رائع.
من التصميم المعماري إلى أصغر التفاصيل من ألوان النباتات يبدو أن المصمم توصل إلى التصميم الحداثي المثالي.
تبحث عن التجديد في فناء منزلك الخلفي ولكن يعيقك التردد من هذا القرار الضخم؟ إن كنت تريد أي إضافة إلى منزلك وفي نفس الوقت متخوف من مدى تأثيره على وضع الواجهة القائم نحن هنا لنقول لك أن لا مجال لهذا التخوف اليوم، فكل ما تحتاجه هو نموذج ثلاثي الأبعاد للوضع الحالي مع أي تصميم ترغب فيه مثل هذا التصميم. أضاف المصمم هنا التراس إلى الحديقة و كان عرض النموذج للفكرة رائع و مثالي لكي يتمكن من التنفيذ بكل ثقة.