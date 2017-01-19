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9 مطابخ مميزة سوف تغير نظرتك تجاه النمط الريفي

shereen gouda shereen gouda
homify مطبخ خشب معالج
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طالما بحثنا مطولاً عن تصاميم المطابخ الجديدة والمبتكرة التي تواكب الصيحات العصرية سعياً منا على عرض أحدث الصيحات في عالم تصميم المطابخ، وبالرغم من أناقة الأنماط العصرية إلا أننا قد نتغافل أحياناً عن بعض الأنماط التقليدية التي أصبحت مرفوضة بالنسبة لكثير منا في الآونة الأخيرة. لحرصنا المستمر على تجديد أسلوب التفكير و تصحيح المفاهيم الخاطئة أيضاً علينا ان نعرض لكم كل الأنماط بشتى تطبيقاتها لكي نترك لكم حرية الاختيار، ففي أغلب الأوقات قد تأخذ انطباع محدد عن نمط من الطراز غير الحقيقي و تقوم برفضه بلا محاولة إعادة دراسته. أحاناً كثيرة قد يكون النمط المرفوض لديك هو الأنسب لك ولشخصيتك و كل ما يحول بينك و بينه هو مجرد إعتقاد خاطئ. 

من أكثر الأنماط عرضه لهذا المفهوم الخاطئ وبالتحديد في المطابخ هو الطراز الريفي. أول ما يأتي في الأذهان عند ذكر المطبخ الريفي هو تصميم مبائي لا يتسم بأي ملامح حضارية، ولكن في واقع الأمر هو من احد أكثر الأنماط اناقة لما فيه من عناصر ذات قيمة ورقي وقد تعامل بعض المصممين المبدعين مع هذا النبط حتى لا ينفر منه من يفضلون التصاميم العصرية لذا جئنا ببعض الأمثلة سوف تجعلك تقع في حب المطابخ ذات الأنماط الريفية.

1- تصميم أنيق و فاخر

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

ما يميز المطابخ ذات الطراز الريفي عن غيرها هو الأناقة والتفاصيل التي نفتقدها في أي نمط آخر، فمن منا لا يحب أن يكون في منزله فراغ يربطه و يذكره بجمال الماضي؟ الجدير بالذكر أن هذا النمط أيضاً يتسم بالبساطة فكل خاماته و ألوانه مستوحاة من الطبيعة.

2- اكسسوارات و أدوات الطهي المميزة

Azulejos rústicos, INTERAZULEJO INTERAZULEJO مطبخ
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

بعض أهم ملامح المطبخ الريفي هو الأدوات والإكسسوارات التي تجعل من التصميم قيمة مختلفة و تترك انطباع مبهر فلا يمكن أن نرى أواني الطبخ الأصلية القديمة و لا تترك عندنا أثر وحنين إلى الماضي حيث الطهي الشهي والنكهات الطبيعية اللذيذة.

3- أفضل ما في العالمين

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

يظهر لنا بكل وضوح هنا مدى تميز أسلوب المصمم  قد جمع في المطبخ أفضل ما في النمط الحداثي وهو الألوان المبهجة مع الخطوط البسيطة و أجمل ما في النمط الريفي وهو الخامات القيمة المعتقة التي تعطي روح مميزة في أي فراغ. لذا لهواة التصميم الحداثي قم بدراسة ما إن كان هذا الأسلوب أكثر أناقة و استدامة.

4- ألوان فريدة من نوعها

CASTELLETTO, Studio Messori Studio Messori مطبخ
Studio Messori

Studio Messori
Studio Messori
Studio Messori

من الممكن جداً أن تجد مثل هذه الألوان الفريدة من نوعها في المطبخ الريفي مما يجعله متميز و جذاب.

5- تفاصيل قلما تجدها في المطابخ العصرية

CUCINA ATENA , ROMANO MOBILI dal 1960 ROMANO MOBILI dal 1960 مطبخ
ROMANO MOBILI dal 1960

ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960

أحد العناصر الملحوظة في النمط الريفي هو التفاصيل الشيقة المدروسة بعناية التي تترك انطباعاً قوياً و فخامة لا تجدها في النمط الحداثي بسهولة.

6- جرأة غير مسبوقة

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev, AnARCHI AnARCHI مطبخ
AnARCHI

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

إن كنت تظن أن النمط الريفي يخلو من الأفكار الجريئة فكر مجدداً فهذا المطبخ خير برهان على مدى التنوع المتاح من ألوان ودمج بين الخامات التقليدية حتى يصبح المطبخ يضاهي جرأة و تميز المطابخ العصرية.

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7- تطبيق شيق لنمط عتيق

Les Prevosts Farm, CCD Architects CCD Architects مطبخ
CCD Architects

Les Prevosts Farm

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

لا تنفرد خزانات المطبخ فقط لعناصر النمط الريفي ولكن يمكن أيضاً أن يظهر النمط على الجدران المحيطة بكسوة حجرية عريقة تعطي دفئ ورونق راقي في المطبخ.

8- دمج الخامات له تأثير ساحر

homify مطبخ خشب معالج
homify

homify
homify
homify

يتيح لك النمط الريفي أن تدمج بين خامات الخشب المختلفة مع الحفاظ على انسجام الفراغ.

9- تنوع في عناصر تصميم المطبخ لا حصر له

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores منازل
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

أبرز ميزات النمط الريفي في المطابخ و تعدد الحلول لأشكال الخزانات و معدات الطهي، فعلى سبيل المثال يمكن الاستغناء عن الوحدات الخشبية بالمباني المصنوعة من الطوب والاستعانة بالأفران التقليدية بدلاً الأجهزة الحديثة. بهذا التنوع يمكنك أن تصمم مطبخ فريد من نوعه.

تابع هذا المقال لأفكار ملهمة تستطيع تنفيذها إن كنت تعاني من مطبخ صغير.

تنسيق ممتاز لشقة الأحلام !

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