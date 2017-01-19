9 مطابخ مميزة سوف تغير نظرتك تجاه النمط الريفي

طالما بحثنا مطولاً عن تصاميم المطابخ الجديدة والمبتكرة التي تواكب الصيحات العصرية سعياً منا على عرض أحدث الصيحات في عالم تصميم المطابخ، وبالرغم من أناقة الأنماط العصرية إلا أننا قد نتغافل أحياناً عن بعض الأنماط التقليدية التي أصبحت مرفوضة بالنسبة لكثير منا في الآونة الأخيرة. لحرصنا المستمر على تجديد أسلوب التفكير و تصحيح المفاهيم الخاطئة أيضاً علينا ان نعرض لكم كل الأنماط بشتى تطبيقاتها لكي نترك لكم حرية الاختيار، ففي أغلب الأوقات قد تأخذ انطباع محدد عن نمط من الطراز غير الحقيقي و تقوم برفضه بلا محاولة إعادة دراسته. أحاناً كثيرة قد يكون النمط المرفوض لديك هو الأنسب لك ولشخصيتك و كل ما يحول بينك و بينه هو مجرد إعتقاد خاطئ.
من أكثر الأنماط عرضه لهذا المفهوم الخاطئ وبالتحديد في المطابخ هو الطراز الريفي. أول ما يأتي في الأذهان عند ذكر المطبخ الريفي هو تصميم مبائي لا يتسم بأي ملامح حضارية، ولكن في واقع الأمر هو من احد أكثر الأنماط اناقة لما فيه من عناصر ذات قيمة ورقي وقد تعامل بعض المصممين المبدعين مع هذا النبط حتى لا ينفر منه من يفضلون التصاميم العصرية لذا جئنا ببعض الأمثلة سوف تجعلك تقع في حب المطابخ ذات الأنماط الريفية.
ما يميز المطابخ ذات الطراز الريفي عن غيرها هو الأناقة والتفاصيل التي نفتقدها في أي نمط آخر، فمن منا لا يحب أن يكون في منزله فراغ يربطه و يذكره بجمال الماضي؟ الجدير بالذكر أن هذا النمط أيضاً يتسم بالبساطة فكل خاماته و ألوانه مستوحاة من الطبيعة.
بعض أهم ملامح المطبخ الريفي هو الأدوات والإكسسوارات التي تجعل من التصميم قيمة مختلفة و تترك انطباع مبهر فلا يمكن أن نرى أواني الطبخ الأصلية القديمة و لا تترك عندنا أثر وحنين إلى الماضي حيث الطهي الشهي والنكهات الطبيعية اللذيذة.
يظهر لنا بكل وضوح هنا مدى تميز أسلوب المصمم قد جمع في المطبخ أفضل ما في النمط الحداثي وهو الألوان المبهجة مع الخطوط البسيطة و أجمل ما في النمط الريفي وهو الخامات القيمة المعتقة التي تعطي روح مميزة في أي فراغ. لذا لهواة التصميم الحداثي قم بدراسة ما إن كان هذا الأسلوب أكثر أناقة و استدامة.
من الممكن جداً أن تجد مثل هذه الألوان الفريدة من نوعها في المطبخ الريفي مما يجعله متميز و جذاب.
أحد العناصر الملحوظة في النمط الريفي هو التفاصيل الشيقة المدروسة بعناية التي تترك انطباعاً قوياً و فخامة لا تجدها في النمط الحداثي بسهولة.
إن كنت تظن أن النمط الريفي يخلو من الأفكار الجريئة فكر مجدداً فهذا المطبخ خير برهان على مدى التنوع المتاح من ألوان ودمج بين الخامات التقليدية حتى يصبح المطبخ يضاهي جرأة و تميز المطابخ العصرية.
لا تنفرد خزانات المطبخ فقط لعناصر النمط الريفي ولكن يمكن أيضاً أن يظهر النمط على الجدران المحيطة بكسوة حجرية عريقة تعطي دفئ ورونق راقي في المطبخ.
يتيح لك النمط الريفي أن تدمج بين خامات الخشب المختلفة مع الحفاظ على انسجام الفراغ.
أبرز ميزات النمط الريفي في المطابخ و تعدد الحلول لأشكال الخزانات و معدات الطهي، فعلى سبيل المثال يمكن الاستغناء عن الوحدات الخشبية بالمباني المصنوعة من الطوب والاستعانة بالأفران التقليدية بدلاً الأجهزة الحديثة. بهذا التنوع يمكنك أن تصمم مطبخ فريد من نوعه.
تابع هذا المقال لأفكار ملهمة تستطيع تنفيذها إن كنت تعاني من مطبخ صغير.