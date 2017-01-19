9 مطابخ مميزة سوف تغير نظرتك تجاه النمط الريفي

طالما بحثنا مطولاً عن تصاميم المطابخ الجديدة والمبتكرة التي تواكب الصيحات العصرية سعياً منا على عرض أحدث الصيحات في عالم تصميم المطابخ، وبالرغم من أناقة الأنماط العصرية إلا أننا قد نتغافل أحياناً عن بعض الأنماط التقليدية التي أصبحت مرفوضة بالنسبة لكثير منا في الآونة الأخيرة. لحرصنا المستمر على تجديد أسلوب التفكير و تصحيح المفاهيم الخاطئة أيضاً علينا ان نعرض لكم كل الأنماط بشتى تطبيقاتها لكي نترك لكم حرية الاختيار، ففي أغلب الأوقات قد تأخذ انطباع محدد عن نمط من الطراز غير الحقيقي و تقوم برفضه بلا محاولة إعادة دراسته. أحاناً كثيرة قد يكون النمط المرفوض لديك هو الأنسب لك ولشخصيتك و كل ما يحول بينك و بينه هو مجرد إعتقاد خاطئ.

من أكثر الأنماط عرضه لهذا المفهوم الخاطئ وبالتحديد في المطابخ هو الطراز الريفي. أول ما يأتي في الأذهان عند ذكر المطبخ الريفي هو تصميم مبائي لا يتسم بأي ملامح حضارية، ولكن في واقع الأمر هو من احد أكثر الأنماط اناقة لما فيه من عناصر ذات قيمة ورقي وقد تعامل بعض المصممين المبدعين مع هذا النبط حتى لا ينفر منه من يفضلون التصاميم العصرية لذا جئنا ببعض الأمثلة سوف تجعلك تقع في حب المطابخ ذات الأنماط الريفية.