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21 فكرة قليلة التكلفة لتجديد منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش
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حينما نفكر في تجديد المنزل ياتي لبالنا دائماً التكاليف الضخمة و التغيير الجري لكل شيء بالتخلص من القديم و شراء و تحمل نفقات أشياء جديدة من الألف للياء، و لكن الحقيقة ليست مكلفة كما تظن و مصطلح التجديد ليس دائماً معناه أن نأتي بالجديد و لكن يعني أن نغير المعتاد و نزيل الغبار عنه فذلك يكفي جداً للشعور بالتجديد و كسر الملل،

اليوم سنقوم بذلك سوياً حيث سيقدم لنا هوميفاي تجربة رائعة مكونة من 21 فكرة بسيطة ستؤثر في تجديد منزلك لشكل أفضل بميزانيات قليلة للغاية لا تكاد تذكر عن طريق استخدام بعض المواد المهملة و إعادة البريق و التدوير للبعض الآخر ..

إليكم التفاصيل المفيدة ..

1- اضواء الليد في الخزانات

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

استخدام فروع النور في حروف الخزانات من أكثر الاستخدامات العصرية التي يمكن أن تحدث الفارق في مطبخك أو في غرفة معيشتك لو استخدمتها في خبايا المكتبة أو ستوديو التليفزيون ، باختصار إنها تضفي غموضاً و لمسة سحرية على التصميم بأكمله 

2- تنظيف بلاط الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تنظيف بلاط الحمام يعتبر من أكثر الأشياء الظاهرة على حمامك و أقل تكاليف التجديد التي يمكن أن تنفقها، مجرد منظفات و ملمعات سيراميك وإزالة أتربة بواسطة الأساليب التقليدية و أن تسمح للضوء بالدخول لحمامك ، كل ذلك سيمنحك قيمة كبيرة للغاية و شعوراً مختلفاً بالتجديد و أنت في الحقيقة لم تقم بشيء من إزالة و إعادة تركيب 

3- تزيين نافع

Natural Rope Knot Door Stop homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

Natural Rope Knot Door Stop

homify
homify
homify

من الأفكار الرائعة التي يمكنك تطبيقها بسهولة هو أن تقوم بتثبيت إحدى كرات الحبال أو الصوف في الأرضيات  خلف الأبواب لتمنع تجريح الأبواب للجدران و تمنع صوت ارتطامها الذي كان يسبب ازعاجاً كبيراً ، و لكن تلك الفكرة البسيطة ستحل لك كل المشكلة ببراعة

4- تغيير ممسحة المدخل

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

من الأشياء التي نعتادها دون أن ندرك هي شكل مدخل بيتنا و لكي نقوم بتجديده هناك طريقة زهيدة التكاليف تتوقف على تغيير ممسحة الأقدام أمام المدخل بلون آخر و شكل مختلف ، سيضمن لك هذا شكلاً جديداً لمدخلك

5- جرش فقط

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd شبابيك و أبوابأبواب خشب معالج Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

لا تسمح للأصوات المزعجة في فتح الأبواب و غلقها من أن تؤثر على مودك اليومي ، قم فقط بالتحديث الزهيد التكاليف عن طريق وضع ملين للمفاصل على كل جزء في المفصلات الخاصة بالباب سيمحو ذلك كل الأصوات و سيعود الباب كما أشتريته جديداً

6- العناية بأرجل الأثاث

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios غرفة المعيشة
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

أرجل الأثاث هي عنوان أناقة الأثاث و مدى حداثته و عدم اهماله، فلو كان لديك أرجل معدنية للأثاث الخاص بك يمكنك استخدام مزيلات الصدأ و الملمعات حتى تعود متألقة من جديد و تضيف شيء من البريق على غرفتك بالكامل 

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7- حماية الأرائك الجلدية

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش
homify

homify
homify
homify

الجلود لها معاملة خاصة عن طريق التنظيف و التعرض للأتربة و طريقة تنظيفها، فلا تقوم بتنظيف الأثاث الجلدي بواسطة أي مستحضرات لأنه في الغالب سيتشقق و يبلى ، لذا قم باقتناء مستحضرات التنظيف الخاصة بالجلود و ليس أي شيء آخر..

8- الإبداع على الجدران

ABC for the Spelling Bee, Black homify جدران
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify
homify
homify

استخدم مزيداً من الفنون اليدوية لاضفاء لمسة جمالية على الجدران دون تكاليف إضافية و هذا عن طريق الرسامين المتخصصين في الرسم على الجدران و يكفيك أن تحدد جداراً واحداً لتشعر بالتجديد المطلوب ..

9- الخطافات عملية و مبتكرة

homify المنزلأغراض منزلية
homify

homify
homify
homify

الخطافات المعدنية الصغيرة المهملة يمكنها أن تكون حامل للأدوات التي يصعب تخزينها في المطبخ لذا عليك أن تختار مكاناً بجدار المطبخ لتضع فيه تلكا لخطافات و تثبتها جيداً و من ثم سيكون لديك حلولاً كثيرة في تخزين ما تريد من أداوت ..

10 – مرايات مشرقة

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

حاول أن تلمع مرايات الحمام بواسطة ملمعات الزجاج المخصصة لها، سيغير ذلك من بريق و لمعان حمامك تماماً كما لو أنت قمت بتجديده جذرياً خصوصاً لو جمعت بين التلميع و تنظيف مكونات الحمام بالكامل ..

11- زهور نضرة

Ceramic Cactus Vases rigby & mac المنزلديكورات واكسسوارات
rigby &amp; mac

Ceramic Cactus Vases

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

الزهور الحية لها رونق خاص بعيداً عن نباتات الزينة و الديكور، و تعتبر حلاً جميلاً لإضافة عنصر جديد ينبض بالحياة في غرفتك و سيغير من نظرتك لشكل الغرفة بالكامل خصوصاً لو كانت الزهور بأشكال و ألوان مبهجة 

12- استنسل الجدران

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers Vinyl Impression جدران وأرضياتديكورات الجدران
Vinyl Impression

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

الاستنسل قليل التكلفة و له أشكال متعددة و أحجام متنوعة بداية من الحروف و الكلمات مروراً بالأشكال و انتهاءاً بالكائنات الحية ، الاستنسل عبارة عن قطعة شفافة بشكل معين توضع على الحائط ثم نقوم بتلوين الفراغات و نزيلها فيما بعد فنجد أننا قمنا برسم الشكل تماماً على الجدران ، الاستنسل مثل الاستيكر القديم الذي كنا نقوم به في حصص الفنون و الرسم و يمكن أي شخص أن يقوم به و ليس متخصص في التلوين و الديكور ، الاستنسل ملائم للتكاليف القليلة و يعتبر تجديد رائع

13 – تجديد الإضاءة

Open Plan 1st floor Living room Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Open Plan 1st floor Living room

Imperfect Interiors
Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

الاضاءة المعتادة هي المسئول الاول عن الشعور بالملل ، فهل فكرت أن تغير من شدة الضوء و لونه و طريقة توزيعه، ستجد أنك تلاحظ مواطن جمال أخرى لم تكن تلحظها قديماً في غرفتك

14- ترتيب الخزانات

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

رتب خزاناتك و اجعلها نظيفة من الأتربة و التكدسات و الفوضى في المخزونات، سيجعل ذلك الغرفة كلها مشرقة خصوصاً لو كانت الخزانة مفتوحة عل الغرفة دون ابواب ، كل ذلك سيجعل تشعر بالتجديد بأقل مجهود

15- سلة الغسيل

Tricks laundry basket homify حماممخازن مزيج خشب وبلاستيك Blue laundry basket,blue,woven,stylish,bathroom
homify

Tricks laundry basket

homify
homify
homify

تغيير سلة الغسيل في الحمام خصوصاً لو كان صغير الحجم سيغير تماماً من شكل الحمام و يجعل تشعر بالتجديد، اقتني سلة ملابس ذات شكل جذاب و ملائم للحمام و مستوعبة لكل الملابس و يفضل أن تكون بباب كالصندوق حتى لا يخرج منها أي فوضى للخارج

16- نظام و نظافة

Bare bulb fabric flex light An Artful Life المنزلأغراض منزلية
An Artful Life

Bare bulb fabric flex light

An Artful Life
An Artful Life
An Artful Life

لا تعتقد أن البيت الجميل هو المحدث باستمرار و لكن البيت الجميل هو النظيف باستمرار، حاول أن تجعل بيتك نظيفاً و مرتباً في كل الزوايا ، لا تترك صدأ أو فوضى في التفاصيل أو تنسيق غائب بين قطع الأثاث، لو قمت بترتيب ذلك سيتحول منزلك لشيء آخر جميل .

17 – تنظيف السجاد

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

قم بتنظيف السجاد عن طريق مراكز الغسيل ذات السمعة الجيدة في منطقتك، و أخبرهم أن يقوموا بكنسها  كهربائياً بعد الغسيل و تعطيرها  بالعطور المحببة لك، سيغير ذلك من شكل منزلك بالكامل بأقل التكاليف

18- الالتفات للمطبخ

Kitchen with range cooker Dittrich Hudson Vasetti Architects وحدات مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen with range cooker

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

المطبخ من أكثر الاماكن المستخدمة في بيتك و على مدار اليوم تقريباً، لذا يمكننا أن نحسن من أدائه عن طريق بعض اللمسات الجمالية و بعض الاهتمام الذي يمكن أن يغير و يجدد ديكوره بالكامل عن طريق بعض النظافة و التنسيق الجيد لكل المكونات، استخدم ملمعات الأسطح في الخشب أو الرخام و البوتوجاز، و استخدم مزيلات الأتربة على الخزائن و ما في داخلها، لا تترك عناصر من الأواني التي لا تستخدمها بخارج الخزانات ، اعمل على نظافة الأرضيات و الحوائط ، و ستلاحظ الفارق مباشرة 

19- معطرات الجو

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. مطبخ
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

الأنف تعشق قبل العين أحياناً ، فربما رائحة العطور في منزلك سوف تغيير من نظرتك إليه، في خطة تجديدك للمنزل يمكنك أن تستخدم معطرات جو مغايرة لما كنت تعتاده في السابق، سيكون ذلك ضماناً بتغيير مودك و شعورك بالتكرار داخل المنزل 

20 – لون جديد، حياة جديدة للرفوف، رفوف وخزائن تصلح للكتب

Tomado Floor Standing Shelves, Diagonal Furniture Diagonal Furniture مكاتب العمل والدراسةStorage
Diagonal Furniture

Tomado Floor Standing Shelves

Diagonal Furniture
Diagonal Furniture
Diagonal Furniture

الألوان هي المحددة لشكل غرفنا، فلماذا لا نحاول أن نجدد الغرف بتغيير الألوان و ليس المكونات نفسها، ففي هذه الرفوف المخصصة للكتب و الإكسسوارات  قمنا بصقلها و تلميعها و تغيير ألوانها بدلاً من كونها بلون واحد غيرنا كل رف بلون مما أضاف البهجة على غرفتنا بشكل كامل .

21 – تغيير البراويز و اللوحات

HAM Screen Prints, HAM HAM فن تشكيليصور ولوحات
HAM

HAM Screen Prints

HAM
HAM
HAM

البراويز و اللوحات عندما نعتاد عليها تكون مدعاة للملل، فلماذا لا نحاول أن نغير ذلك أولاً بأول نظراً لقلة تكلفتها و لرغبتنا الملحة في التغيير باستمرار، حاول أن تغير شكل اللوحة أو البرواز بين نمط و شكل و معنى في كل مرة ، و لا تكرر نمطاً واحداً و لا لوناً في المرة المقبلة حتى تحصل على الشحنة الإيجابية للتغيير كاملة 

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