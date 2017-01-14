21 فكرة قليلة التكلفة لتجديد منزلك

حينما نفكر في تجديد المنزل ياتي لبالنا دائماً التكاليف الضخمة و التغيير الجري لكل شيء بالتخلص من القديم و شراء و تحمل نفقات أشياء جديدة من الألف للياء، و لكن الحقيقة ليست مكلفة كما تظن و مصطلح التجديد ليس دائماً معناه أن نأتي بالجديد و لكن يعني أن نغير المعتاد و نزيل الغبار عنه فذلك يكفي جداً للشعور بالتجديد و كسر الملل،

اليوم سنقوم بذلك سوياً حيث سيقدم لنا هوميفاي تجربة رائعة مكونة من 21 فكرة بسيطة ستؤثر في تجديد منزلك لشكل أفضل بميزانيات قليلة للغاية لا تكاد تذكر عن طريق استخدام بعض المواد المهملة و إعادة البريق و التدوير للبعض الآخر ..

إليكم التفاصيل المفيدة ..