21 فكرة قليلة التكلفة لتجديد منزلك

حينما نفكر في تجديد المنزل ياتي لبالنا دائماً التكاليف الضخمة و التغيير الجري لكل شيء بالتخلص من القديم و شراء و تحمل نفقات أشياء جديدة من الألف للياء، و لكن الحقيقة ليست مكلفة كما تظن و مصطلح التجديد ليس دائماً معناه أن نأتي بالجديد و لكن يعني أن نغير المعتاد و نزيل الغبار عنه فذلك يكفي جداً للشعور بالتجديد و كسر الملل،
اليوم سنقوم بذلك سوياً حيث سيقدم لنا هوميفاي تجربة رائعة مكونة من 21 فكرة بسيطة ستؤثر في تجديد منزلك لشكل أفضل بميزانيات قليلة للغاية لا تكاد تذكر عن طريق استخدام بعض المواد المهملة و إعادة البريق و التدوير للبعض الآخر ..
إليكم التفاصيل المفيدة ..
استخدام فروع النور في حروف الخزانات من أكثر الاستخدامات العصرية التي يمكن أن تحدث الفارق في مطبخك أو في غرفة معيشتك لو استخدمتها في خبايا المكتبة أو ستوديو التليفزيون ، باختصار إنها تضفي غموضاً و لمسة سحرية على التصميم بأكمله
تنظيف بلاط الحمام يعتبر من أكثر الأشياء الظاهرة على حمامك و أقل تكاليف التجديد التي يمكن أن تنفقها، مجرد منظفات و ملمعات سيراميك وإزالة أتربة بواسطة الأساليب التقليدية و أن تسمح للضوء بالدخول لحمامك ، كل ذلك سيمنحك قيمة كبيرة للغاية و شعوراً مختلفاً بالتجديد و أنت في الحقيقة لم تقم بشيء من إزالة و إعادة تركيب
من الأفكار الرائعة التي يمكنك تطبيقها بسهولة هو أن تقوم بتثبيت إحدى كرات الحبال أو الصوف في الأرضيات خلف الأبواب لتمنع تجريح الأبواب للجدران و تمنع صوت ارتطامها الذي كان يسبب ازعاجاً كبيراً ، و لكن تلك الفكرة البسيطة ستحل لك كل المشكلة ببراعة
من الأشياء التي نعتادها دون أن ندرك هي شكل مدخل بيتنا و لكي نقوم بتجديده هناك طريقة زهيدة التكاليف تتوقف على تغيير ممسحة الأقدام أمام المدخل بلون آخر و شكل مختلف ، سيضمن لك هذا شكلاً جديداً لمدخلك
لا تسمح للأصوات المزعجة في فتح الأبواب و غلقها من أن تؤثر على مودك اليومي ، قم فقط بالتحديث الزهيد التكاليف عن طريق وضع ملين للمفاصل على كل جزء في المفصلات الخاصة بالباب سيمحو ذلك كل الأصوات و سيعود الباب كما أشتريته جديداً
أرجل الأثاث هي عنوان أناقة الأثاث و مدى حداثته و عدم اهماله، فلو كان لديك أرجل معدنية للأثاث الخاص بك يمكنك استخدام مزيلات الصدأ و الملمعات حتى تعود متألقة من جديد و تضيف شيء من البريق على غرفتك بالكامل
الجلود لها معاملة خاصة عن طريق التنظيف و التعرض للأتربة و طريقة تنظيفها، فلا تقوم بتنظيف الأثاث الجلدي بواسطة أي مستحضرات لأنه في الغالب سيتشقق و يبلى ، لذا قم باقتناء مستحضرات التنظيف الخاصة بالجلود و ليس أي شيء آخر..
استخدم مزيداً من الفنون اليدوية لاضفاء لمسة جمالية على الجدران دون تكاليف إضافية و هذا عن طريق الرسامين المتخصصين في الرسم على الجدران و يكفيك أن تحدد جداراً واحداً لتشعر بالتجديد المطلوب ..
الخطافات المعدنية الصغيرة المهملة يمكنها أن تكون حامل للأدوات التي يصعب تخزينها في المطبخ لذا عليك أن تختار مكاناً بجدار المطبخ لتضع فيه تلكا لخطافات و تثبتها جيداً و من ثم سيكون لديك حلولاً كثيرة في تخزين ما تريد من أداوت ..
حاول أن تلمع مرايات الحمام بواسطة ملمعات الزجاج المخصصة لها، سيغير ذلك من بريق و لمعان حمامك تماماً كما لو أنت قمت بتجديده جذرياً خصوصاً لو جمعت بين التلميع و تنظيف مكونات الحمام بالكامل ..
الزهور الحية لها رونق خاص بعيداً عن نباتات الزينة و الديكور، و تعتبر حلاً جميلاً لإضافة عنصر جديد ينبض بالحياة في غرفتك و سيغير من نظرتك لشكل الغرفة بالكامل خصوصاً لو كانت الزهور بأشكال و ألوان مبهجة
الاستنسل قليل التكلفة و له أشكال متعددة و أحجام متنوعة بداية من الحروف و الكلمات مروراً بالأشكال و انتهاءاً بالكائنات الحية ، الاستنسل عبارة عن قطعة شفافة بشكل معين توضع على الحائط ثم نقوم بتلوين الفراغات و نزيلها فيما بعد فنجد أننا قمنا برسم الشكل تماماً على الجدران ، الاستنسل مثل الاستيكر القديم الذي كنا نقوم به في حصص الفنون و الرسم و يمكن أي شخص أن يقوم به و ليس متخصص في التلوين و الديكور ، الاستنسل ملائم للتكاليف القليلة و يعتبر تجديد رائع
الاضاءة المعتادة هي المسئول الاول عن الشعور بالملل ، فهل فكرت أن تغير من شدة الضوء و لونه و طريقة توزيعه، ستجد أنك تلاحظ مواطن جمال أخرى لم تكن تلحظها قديماً في غرفتك
رتب خزاناتك و اجعلها نظيفة من الأتربة و التكدسات و الفوضى في المخزونات، سيجعل ذلك الغرفة كلها مشرقة خصوصاً لو كانت الخزانة مفتوحة عل الغرفة دون ابواب ، كل ذلك سيجعل تشعر بالتجديد بأقل مجهود
تغيير سلة الغسيل في الحمام خصوصاً لو كان صغير الحجم سيغير تماماً من شكل الحمام و يجعل تشعر بالتجديد، اقتني سلة ملابس ذات شكل جذاب و ملائم للحمام و مستوعبة لكل الملابس و يفضل أن تكون بباب كالصندوق حتى لا يخرج منها أي فوضى للخارج
لا تعتقد أن البيت الجميل هو المحدث باستمرار و لكن البيت الجميل هو النظيف باستمرار، حاول أن تجعل بيتك نظيفاً و مرتباً في كل الزوايا ، لا تترك صدأ أو فوضى في التفاصيل أو تنسيق غائب بين قطع الأثاث، لو قمت بترتيب ذلك سيتحول منزلك لشيء آخر جميل .
قم بتنظيف السجاد عن طريق مراكز الغسيل ذات السمعة الجيدة في منطقتك، و أخبرهم أن يقوموا بكنسها كهربائياً بعد الغسيل و تعطيرها بالعطور المحببة لك، سيغير ذلك من شكل منزلك بالكامل بأقل التكاليف
المطبخ من أكثر الاماكن المستخدمة في بيتك و على مدار اليوم تقريباً، لذا يمكننا أن نحسن من أدائه عن طريق بعض اللمسات الجمالية و بعض الاهتمام الذي يمكن أن يغير و يجدد ديكوره بالكامل عن طريق بعض النظافة و التنسيق الجيد لكل المكونات، استخدم ملمعات الأسطح في الخشب أو الرخام و البوتوجاز، و استخدم مزيلات الأتربة على الخزائن و ما في داخلها، لا تترك عناصر من الأواني التي لا تستخدمها بخارج الخزانات ، اعمل على نظافة الأرضيات و الحوائط ، و ستلاحظ الفارق مباشرة
الأنف تعشق قبل العين أحياناً ، فربما رائحة العطور في منزلك سوف تغيير من نظرتك إليه، في خطة تجديدك للمنزل يمكنك أن تستخدم معطرات جو مغايرة لما كنت تعتاده في السابق، سيكون ذلك ضماناً بتغيير مودك و شعورك بالتكرار داخل المنزل
الألوان هي المحددة لشكل غرفنا، فلماذا لا نحاول أن نجدد الغرف بتغيير الألوان و ليس المكونات نفسها، ففي هذه الرفوف المخصصة للكتب و الإكسسوارات قمنا بصقلها و تلميعها و تغيير ألوانها بدلاً من كونها بلون واحد غيرنا كل رف بلون مما أضاف البهجة على غرفتنا بشكل كامل .
البراويز و اللوحات عندما نعتاد عليها تكون مدعاة للملل، فلماذا لا نحاول أن نغير ذلك أولاً بأول نظراً لقلة تكلفتها و لرغبتنا الملحة في التغيير باستمرار، حاول أن تغير شكل اللوحة أو البرواز بين نمط و شكل و معنى في كل مرة ، و لا تكرر نمطاً واحداً و لا لوناً في المرة المقبلة حتى تحصل على الشحنة الإيجابية للتغيير كاملة
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