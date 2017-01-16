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8 تصاميم مبتكرة لمطابخ على الطراز الحديث

Heba khlili Heba khlili
Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
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سنصحبكم اليوم في جولة على تصاميم متنوعه لمطابخ على الطراز الحديث. يعتبر المطبخ المعاصر في وقتنا الحالي، مطبخ عملي وبسيط وأنيق، يمكنك استغلال كل المساحات فيه لتحقيق كل احتياجاتك ورغباتك، كما تختلف تصاميم المطابخ المعاصرة بين المربعة والمستطيلة والمفتوحة والتي على شكل U.

لذلك قدمنا لك في هذا المقال 8 تصاميم لمطابخ على الطراز الحديث لتختار منها ما يناسب احتياجاتك وذوقك الشخصي.

1. المطبخ البحري

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

لون البحر المميز في المطبخ المفتوح على غرفة السفرة بلونها البني الجذاب فكرة رائعة لاستغلال المساحة. تم فصل المطبخ عن غرفة السفرة بتخصيص اللون الأزرق للمطبخ للجدران والسقف مع إضافة بعض الرفوف باللون الأبيض وخزن سفلية بلون الخشب الأنيق لحفظ اكبر قدر من لوازم المطبخ.

2. جاذبية التناقض

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ مطبخ
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

اللون الأبيض كما هو معروف لون يزيد من المساحات، ومع إضافة لمسات بسيطة من اللون الأسود لون التناقض سيحظى مطبخك بلمسة سحرية وجذابة. كما نرى النقش بالأسود والأبيض على الأرضية ولمسات المرمر السوداء. تم استغلال المطبخ بطريقة عملية ودون أن تعيق الحركة.

3. عناصر الطبيعة

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

تتنوع العناصر المستخدمة في تصميم المطبخ المعاصر، ويعتبر عنصر الخشب من اكثر العناصر التي تجسد الطبيعة كما يعطي طابع مختلف عن باقي العناصر فهو عنصر سهل التشكيل ويمكنك التفنن في التصميم فإضافة بعض النباتات أو اكسسوارات المطبخ سيقلب مطبخك راسا على عقب. كما ننصحك عند استخدما الشخب عنصر أساسي في المطبخ اختيار النوع المعالج والمقاوم للرطوبة وسهل التنظيف.

4. الألوان المفرحة

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

انطلق واستمتع بلون مشرق في مطبخ يبعث على البهجة. المطابخ المعاصرة معروفة بالجرئة واستخدام التصاميم والألوان غير المألوفة، فكما نرى في الصورة اللون الأصفر المشع واكسسوارات المطبخ باللون الأحمر الناري أعطى المطبخ متعه وبجة لا مثيب لها.

5. الاستخدام العملي

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

في وقتنا الحالي لكل طريقة طبخ أدوات خاصة بها وهذا أدى إلى زيادة عدد مستلزمات وأواني المطبخ لذلك لابد لك أن تجد لك حلول عملية عند تصميم منزلك لحفظ تلك اللوازم وعدم نشر الفوضى في مطبخك.

6. المطبخ الامريكي

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

المطبخ الأمريكي او التصميم المفتوح للمطبخ تصميم عملي وحديث مناسب للمطابخ الصغيرة، فهو تصميم لن تحتاج معه لاي فواصل وهذا يزيد من جرية الحركة. يمكنك تصميم بلون ازرق وابيض مع طاولة مطبخ صغيرة تكفي لشخصين.

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7. العملية والديكور

D`s HOUSE, dwarf dwarf مطبخ
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

في المطابخ الصغيرة قد نواجه مشكلة في قلة الخزن وبالتالي مشكلة في حفظ لوازم المطبخ والأواني، لكن في تصميم المطبخ في الصورة نرى فكرة مناسب ليس فقط لحفظ أواني المطبخ بل أيضا لتعطي ديكور مميز للمطبخ وهي بتعليق الاواني والمقالي على الجدار وتثبيتها بطريقة بسيطة في متناول اليد

8. الاثاث المدمج

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign مطبخ
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

من الأفكار المبتكرة في تصميم المطابخ الحديثة، هي فكرة الأثاث المدمج والذي يكون من نفس مواد المطبخ، والمميز في هذه الفكرة تقليل المساحة المستخدمة التي معها يمكنك بعد الاستخدام أن تقوم بطوي الطاولة وبالتالي تكون قد استخدمت المساحة فقط عند الحاجة.

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أناقة بسيطة ومميزة في تفاصيل هذا المنزل الصغير
هل أعجبتك تلك المطابخ بتصاميمها الحديثة؟

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