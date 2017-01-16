8 تصاميم مبتكرة لمطابخ على الطراز الحديث

سنصحبكم اليوم في جولة على تصاميم متنوعه لمطابخ على الطراز الحديث. يعتبر المطبخ المعاصر في وقتنا الحالي، مطبخ عملي وبسيط وأنيق، يمكنك استغلال كل المساحات فيه لتحقيق كل احتياجاتك ورغباتك، كما تختلف تصاميم المطابخ المعاصرة بين المربعة والمستطيلة والمفتوحة والتي على شكل U.
لذلك قدمنا لك في هذا المقال 8 تصاميم لمطابخ على الطراز الحديث لتختار منها ما يناسب احتياجاتك وذوقك الشخصي.
لون البحر المميز في المطبخ المفتوح على غرفة السفرة بلونها البني الجذاب فكرة رائعة لاستغلال المساحة. تم فصل المطبخ عن غرفة السفرة بتخصيص اللون الأزرق للمطبخ للجدران والسقف مع إضافة بعض الرفوف باللون الأبيض وخزن سفلية بلون الخشب الأنيق لحفظ اكبر قدر من لوازم المطبخ.
اللون الأبيض كما هو معروف لون يزيد من المساحات، ومع إضافة لمسات بسيطة من اللون الأسود لون التناقض سيحظى مطبخك بلمسة سحرية وجذابة. كما نرى النقش بالأسود والأبيض على الأرضية ولمسات المرمر السوداء. تم استغلال المطبخ بطريقة عملية ودون أن تعيق الحركة.
تتنوع العناصر المستخدمة في تصميم المطبخ المعاصر، ويعتبر عنصر الخشب من اكثر العناصر التي تجسد الطبيعة كما يعطي طابع مختلف عن باقي العناصر فهو عنصر سهل التشكيل ويمكنك التفنن في التصميم فإضافة بعض النباتات أو اكسسوارات المطبخ سيقلب مطبخك راسا على عقب. كما ننصحك عند استخدما الشخب عنصر أساسي في المطبخ اختيار النوع المعالج والمقاوم للرطوبة وسهل التنظيف.
انطلق واستمتع بلون مشرق في مطبخ يبعث على البهجة. المطابخ المعاصرة معروفة بالجرئة واستخدام التصاميم والألوان غير المألوفة، فكما نرى في الصورة اللون الأصفر المشع واكسسوارات المطبخ باللون الأحمر الناري أعطى المطبخ متعه وبجة لا مثيب لها.
في وقتنا الحالي لكل طريقة طبخ أدوات خاصة بها وهذا أدى إلى زيادة عدد مستلزمات وأواني المطبخ لذلك لابد لك أن تجد لك حلول عملية عند تصميم منزلك لحفظ تلك اللوازم وعدم نشر الفوضى في مطبخك.
المطبخ الأمريكي او التصميم المفتوح للمطبخ تصميم عملي وحديث مناسب للمطابخ الصغيرة، فهو تصميم لن تحتاج معه لاي فواصل وهذا يزيد من جرية الحركة. يمكنك تصميم بلون ازرق وابيض مع طاولة مطبخ صغيرة تكفي لشخصين.
في المطابخ الصغيرة قد نواجه مشكلة في قلة الخزن وبالتالي مشكلة في حفظ لوازم المطبخ والأواني، لكن في تصميم المطبخ في الصورة نرى فكرة مناسب ليس فقط لحفظ أواني المطبخ بل أيضا لتعطي ديكور مميز للمطبخ وهي بتعليق الاواني والمقالي على الجدار وتثبيتها بطريقة بسيطة في متناول اليد
من الأفكار المبتكرة في تصميم المطابخ الحديثة، هي فكرة الأثاث المدمج والذي يكون من نفس مواد المطبخ، والمميز في هذه الفكرة تقليل المساحة المستخدمة التي معها يمكنك بعد الاستخدام أن تقوم بطوي الطاولة وبالتالي تكون قد استخدمت المساحة فقط عند الحاجة.
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