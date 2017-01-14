14 ديكور مميز لغرف الأطفال

غرفة الأطفال ليست مجرد غرفة عادية في المنزل و لكنها المكان الذي سيعيش فيه
أطفالنا أجمل أوقاتهم و ذكريات طفولتهم التي سيتذكرونها في كل حياتهم ، لذا فإننا أمام مسئولية كبرى في تجميل ذلك المكان و تزيينه بما يليق بهم ..
اليوم هوميفاي سوف يصحبكم في جولة تتميز بالصفاء و البراءة في أكثر من تصميم مثالي لغرف نوم للأطفال ستخطف الأبصار بمجرد رؤيتها، و ستمدنا بالعديد من الافكار و الإلهام حول الغرفة الملائمة لأطفالنا لتلبي احتياجاتهم و تساعد على تفجير طاقاتهم الإبداعية ..
استخدام ألوان هادئة من شانها زيادة الحس الفني و الشاعري لدى طفلك و هي ألوان مثل الزهري و السماوي و السكري و الأخضر الفاتح، كل تلك الألوان و الأطياف تساعد عقل طفلك على تقبل كمية كبيرة من الطاقة الإيجابية فمعروف نفسياً أن تلك الألوان تساعد على الإلهام و الاسترخاء خصوصاً الأخضر و هو أمر ثابت علمياً ..
استخدم في الغرف الهادئة الطباع تفاصيل هادئة أيضاًَ مثل اكسسوارات رقيقة مفروشات ذات ألوان لها علاقة بلون الغرفة و كذلك سرير رقيق و بسيط ..
النشاط يكمن دائماً في الغرف المشرقة ذات الكمية الكبيرة من الإطلالات و النوافذ التي تواجه مناظر طبيعية و الشمس طوال ساعات النهار، كل تلك العوامل تصب في الناحية الصحية اللازمة لتميز غرفة طفلك و بالتالي تنعكس إيجاباً على حالته الصحية و المزاجية .
لاحظ أن سرير الطفل يتدرج مع عمره ، فلا تجعل السرير يبدو للكبار و هو لطفل رضيع و لكن اجعل لكل عمر تصميم سريراً يناسبه ، فالسرير ذو الحواجز للطفل الرضيع الذي يخشى عليه السقوط و السرير الكبير للأكبر عمراً و هكذاً ..
بالنظر إلى عمر طفلك فإنه يمكنك تقوية عضلاتهم و حالتهم الجسدية و الصحية عن طريق دمج بعض التطبيقات الرياضية في ديكور الغرفة، يمكنك اضافة شباك من الحبال تساعدهم على التسلق و تقوية أرجلهم أكثر بالطبع مع حمايتها من الأسفل بالأسفنج المخصص لأرضيات الأطفال و مناطق الالعاب ..
يمكنك استغلال حاجات أطفالك الاساسية للتعلم و التجريب و الانشطة العقلية في ديكور غرفتهم ، يمكنك ان تخصص إحدى الجدران لتكون بمثابة سبورة تصلح للكتابة سواء كانت مصقولة و لامعة مثل الوايت بورد و تستخدم فيها الأقلام الملونة أو تجعلها سبورة عادية من الخشب و في تلك الحالة سوف يكون الطبشور هو البديل للكتابة ، و من الناحية الصحية يفضل الاختيار الأول ..
حينما تجد طفلك يكبر لا تحرمه من الشعور بالخصوصية و الملكية، فإن أحد أجمل المشاعر التي سوف تغرسها في وجدان طفلك هو احساسه بالمسئولية تجاه مكتبه أو غرفته أو رفوفه و كتبه ..
كل تلك الأشياء ستكون بين يديك لو قمت بتصميم غرفة طفلك على نحو يضمن يذلك، قسم المساحةا لمتوفرة لديك لتنشيء له مكبتة خاصة بها كتبه و بها كرسيه و ألعابه و اهتماماته ، ذلك سيكون بالوان يحبها و تتماشى مع الغرفة و في الوقت ذاته سيكون مفيداً من الناحية العملية ..
التعلم أمر واقعي في حياة الطفل اليومية فهو أكثر شيء يفعله خصوصاً في فترة تفتحه و تعرفه على الأشياء ، لذا ينبغي علينا أن نجعل الغرفة بها العديد من المعاني و الرسائل التعليمية التي ترسخ في ذهنه على الدوام مثل خريطة العالم أو بعض الكلمات ذات المغزى أو المعالم السياحية
في الأعمار الأقرب للمراهقة يفضل أن تكون الغرفة لائقة و مناسبة من جهة الالوان و الذوق فالطفل في تلك المرحلة يتطلع لأن يكون شاباً و بالتالي لن يكون مجدي أن تستخدم ألواناً كانت تروقه عندما كان طفلاً مثل الأحمر و الأصفر و البرتقالي ..
اجعل تصميم الغرفة أنيق من كل الزوايا ، السرير و الستائر و الإضاءة و كذلك الألوان ، باختصار اجعل غرفة الطفل و كأنها تقترب من غرفة نوم للكبار و لكن مع الفارق في قطع الأثاث و احجامها
الأناقة لا تعني أبداً البعد عن الروح الصافية للصغار و لكن تعني تقليل الخروج عن المألوف قدر الأمكان بمرور السنوات ، فمثلاً هنا توجد أماكن للدراسة و مكان للنوم و كرسي للاسترخاء و كذلك توجد الدمية الصغيرة و الاكسسوارات الرقيقة مثل المركب و التوزيع الهاديء للضوء ..
باختصار اجعل الغرفة مناسبة لطلفلك أنت و ليس غرفة أطفال ليقال أنها غرفة للأطفال فقط ..
استخدام شخصيات ذات تأثير في عقلية الطفل يكون له اثر مثالي على شخصيته خصوصاً لو كانت تلك الشخصية ذات مآثر خيرة و معاني جيدة للأخلاق و الطباع الحسنة، الشخصيات الكارتونية و الخيالية دائماً ما تعتبر من ايقونات غرفة أطفال مميزة على مر العصور بداية من سندريلا و الأقزام و صولاً لشخصيات عصرنا الحالي سبايدر مان و سوبر مان ..
لمزيد من الشعور بالخصوصية و الحرية في الوقت ذاته يمكنك تصميم السرير بهذا الشكل الذي يجمع بين مكان النوم و مكان اللعب و مكان المذاكرة و كذلك الشكل الجمالي و الالوان الرائعة و المساحة المناسبة و الخروج عن المألوف و كل شيء متواجد في هذا السرير الكبير في الحقيقة ..
تجميع و دمج رائع لكل ما يحتاجه الطفل في المساحة الصغيرة المخصصة للسرير مع ترك مساحة الغرفة بأكملها لأغراض أخرى مثل أماكن أكثر راحة للتنقل و أريكة و أي استخدامات أخرى ، استخدام السرير بتلك الطريقة عملي و جميل ..
غرفة طفلك يمكن أن تكون دليلاً على غرسك صفات التنسيق و الترتيب وحب النظام فيه منذ صغره، ففي هذا النموذج مثلاً ستجد كل شيء مثالي في موضعه ، و الخزانات و الرفوف مجهزة لاستيعاب أغراض طفلك حسب نوعها فمثلاً الكراسات في الرفوف العليا و الصناديق في الأسفل و الإكسسوارات في الوسط ..
هناك مساحة لاستذكار الدروس تمثلت في المكتب الأبيض الواسع و الذ ييتماشى أيضاً مع لون السقف الأبيض و الرفوف في تناغم جميل و تصميم مثالي ..
يمكن ان تغلف الغرفة كلها بتيمة معينة أو غلاف مميز في كل مكوناتها ( الجدران و الأرضيات و الأثاث و المفروشات و الاكسسوارات ) لاحظ كيف أن تلك الغرفة أصبحت قطعة من الفضاء الخارجي في كل تفصيلة فيها بداية من الشمس و النجف و الكواكب و الرسومات على الجدران و لون الأرضيات الذي يشبه عتمة الفضاء و الألوان السماوية التي تزين كل المحيط في محاكاة رائعة و تنفيذ أروع ..
ذلك السرير صمم بكامله ليكون قطعة من الطبيعة بمفروشاته و شكله الذي يشبه أشجار الغابات و ما زاده جمالاً و سحراً وجود الرسومات الطبيعية حتى السقف و هو ما يساعد الطفل على التبحر فيها قبل نومه و تساعده كذلك مع الضوء الخافت حولها على الهدوء و مزيد من الراحة الدخول في النوم بسلاسة ..