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14 ديكور مميز لغرف الأطفال

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة الاطفال
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غرفة الأطفال ليست مجرد غرفة عادية في المنزل و لكنها المكان الذي سيعيش فيه أطفالنا أجمل أوقاتهم و ذكريات طفولتهم التي سيتذكرونها في كل حياتهم ، لذا فإننا أمام مسئولية كبرى في تجميل ذلك المكان و تزيينه بما يليق بهم  ..

اليوم هوميفاي سوف يصحبكم في جولة تتميز بالصفاء و البراءة في أكثر من تصميم مثالي لغرف نوم للأطفال ستخطف الأبصار  بمجرد رؤيتها، و ستمدنا بالعديد من الافكار و الإلهام حول الغرفة الملائمة لأطفالنا لتلبي احتياجاتهم و تساعد على تفجير طاقاتهم الإبداعية ..

1- هدوء و شاعرية

Dormitorios para niños, crescere crescere غرفة الاطفال
crescere

crescere
crescere
crescere

استخدام ألوان هادئة من شانها زيادة الحس الفني و الشاعري لدى طفلك و هي ألوان مثل الزهري و السماوي و السكري و الأخضر الفاتح، كل تلك الألوان و الأطياف تساعد عقل طفلك على تقبل كمية كبيرة من الطاقة الإيجابية فمعروف نفسياً أن تلك الألوان تساعد على الإلهام و الاسترخاء خصوصاً الأخضر و هو أمر ثابت علمياً ..

استخدم في الغرف الهادئة الطباع تفاصيل هادئة أيضاًَ مثل اكسسوارات رقيقة مفروشات ذات ألوان لها علاقة بلون الغرفة و كذلك سرير رقيق و بسيط ..

2- تميز و نشاط

TPD Kids, Home by TPD "El Arte de Recibir en Casa" Home by TPD 'El Arte de Recibir en Casa' غرفة الاطفال
Home by TPD <q>El Arte de Recibir en Casa</q>

Home by TPD "El Arte de Recibir en Casa"
Home by TPD <q>El Arte de Recibir en Casa</q>
Home by TPD "El Arte de Recibir en Casa"

النشاط يكمن دائماً في الغرف المشرقة ذات الكمية الكبيرة من الإطلالات و النوافذ التي تواجه مناظر طبيعية و الشمس طوال ساعات النهار، كل تلك العوامل تصب في الناحية الصحية اللازمة لتميز غرفة طفلك و بالتالي تنعكس إيجاباً على حالته الصحية و المزاجية .

لاحظ أن سرير الطفل يتدرج مع عمره ، فلا تجعل السرير يبدو للكبار و هو لطفل رضيع و لكن اجعل لكل عمر تصميم سريراً يناسبه ، فالسرير ذو الحواجز للطفل الرضيع الذي يخشى عليه السقوط و السرير الكبير للأكبر عمراً و هكذاً ..

3- بعض الرياضات المفيدة

Квартира 120м2 в г. Казань, PlatFORM PlatFORM غرفة الاطفال
PlatFORM

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

بالنظر إلى عمر طفلك فإنه يمكنك تقوية عضلاتهم و حالتهم الجسدية و الصحية عن طريق دمج بعض التطبيقات الرياضية في ديكور الغرفة، يمكنك اضافة شباك من الحبال تساعدهم على التسلق و تقوية أرجلهم أكثر بالطبع مع حمايتها من الأسفل بالأسفنج المخصص لأرضيات الأطفال و مناطق الالعاب ..

4- مساحة للتعلم

Идеальная игровая комната для малышей, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN غرفة الاطفال
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

يمكنك استغلال حاجات أطفالك الاساسية للتعلم و التجريب و الانشطة العقلية في ديكور غرفتهم ، يمكنك ان تخصص إحدى الجدران لتكون بمثابة سبورة تصلح للكتابة  سواء كانت مصقولة و لامعة مثل الوايت بورد و تستخدم فيها الأقلام الملونة أو تجعلها سبورة عادية من الخشب و في تلك الحالة سوف يكون الطبشور هو البديل للكتابة ، و من الناحية الصحية يفضل الاختيار الأول ..

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5- مساحة خاصة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

حينما تجد طفلك يكبر لا تحرمه من الشعور بالخصوصية و الملكية، فإن أحد أجمل المشاعر التي سوف تغرسها في وجدان طفلك هو احساسه بالمسئولية تجاه مكتبه أو غرفته أو رفوفه و كتبه ..

كل تلك الأشياء ستكون بين يديك لو قمت بتصميم غرفة طفلك على نحو يضمن يذلك، قسم المساحةا لمتوفرة لديك لتنشيء له مكبتة خاصة بها كتبه و بها كرسيه و ألعابه و اهتماماته ، ذلك سيكون بالوان يحبها و تتماشى مع الغرفة و في الوقت ذاته سيكون مفيداً من الناحية العملية ..

6- ديكور و تعليم أيضاً

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group غرفة الاطفال
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

التعلم أمر واقعي في حياة الطفل اليومية فهو أكثر شيء يفعله خصوصاً في فترة تفتحه و تعرفه على الأشياء ، لذا ينبغي علينا أن نجعل الغرفة بها العديد من المعاني و الرسائل التعليمية التي ترسخ في ذهنه على الدوام مثل خريطة العالم أو بعض الكلمات ذات المغزى أو المعالم السياحية

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7- بعض الأناقة

Безупречная гармония, Ольга Рыбалка Ольга Рыбалка غرفة الاطفال Grey
Ольга Рыбалка

Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка

في الأعمار الأقرب للمراهقة يفضل أن تكون الغرفة لائقة و مناسبة من جهة الالوان و الذوق فالطفل في تلك المرحلة يتطلع لأن يكون شاباً و بالتالي لن يكون مجدي أن تستخدم ألواناً كانت تروقه عندما كان طفلاً مثل الأحمر و الأصفر و البرتقالي ..

اجعل تصميم الغرفة أنيق من كل الزوايا ، السرير و الستائر و الإضاءة و كذلك الألوان ، باختصار اجعل غرفة الطفل و كأنها تقترب من غرفة نوم للكبار و لكن مع الفارق في قطع الأثاث و احجامها

8-

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art غرفة الاطفال
Marina Pennie Design&amp;Art

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

الأناقة لا تعني أبداً البعد عن الروح الصافية للصغار و لكن تعني تقليل الخروج عن المألوف قدر الأمكان بمرور السنوات ، فمثلاً هنا توجد أماكن للدراسة و مكان للنوم و كرسي للاسترخاء و كذلك توجد الدمية الصغيرة و الاكسسوارات الرقيقة مثل المركب و التوزيع الهاديء للضوء ..

باختصار اجعل الغرفة مناسبة لطلفلك أنت و ليس غرفة أطفال ليقال أنها غرفة للأطفال فقط ..

9- الشخصيات التي يحبونها

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

استخدام شخصيات ذات تأثير في عقلية الطفل يكون له اثر مثالي على شخصيته خصوصاً لو كانت تلك الشخصية ذات مآثر خيرة و معاني جيدة للأخلاق و الطباع الحسنة، الشخصيات الكارتونية و الخيالية دائماً ما تعتبر من ايقونات غرفة أطفال مميزة على مر العصور بداية من سندريلا و الأقزام  و صولاً لشخصيات عصرنا الحالي سبايدر مان و سوبر مان ..

10- لاحظ كيف أن تلك الشخصيات ترسم البهجة على ديكور الغرفة بشكل عام حتى لو كانت تقليدية و لكنها مؤثرة و عبقرية حتى تعلقنا بها نحن الكبار فضلاً عن صغارنا

MR. Sanjay , Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. غرفة الاطفال
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

11- السرير هو الغرفة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لمزيد من الشعور بالخصوصية و الحرية في الوقت ذاته يمكنك تصميم السرير بهذا الشكل الذي يجمع بين مكان النوم و مكان اللعب و مكان المذاكرة و كذلك الشكل الجمالي و الالوان الرائعة و المساحة المناسبة و الخروج عن المألوف و كل شيء متواجد في هذا السرير الكبير في الحقيقة ..

تجميع و دمج رائع لكل ما يحتاجه الطفل في المساحة الصغيرة المخصصة للسرير مع ترك مساحة الغرفة بأكملها لأغراض أخرى مثل أماكن أكثر راحة للتنقل و أريكة و أي استخدامات أخرى ، استخدام السرير بتلك الطريقة عملي و جميل ..

12- عالم مرتب

LUXHAUS Musterhaus Georgensgmünd, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign غرفة الاطفال Yellow
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

غرفة طفلك يمكن أن تكون دليلاً على غرسك صفات التنسيق و الترتيب وحب النظام فيه منذ صغره، ففي هذا النموذج مثلاً ستجد كل شيء مثالي في موضعه ، و الخزانات و الرفوف مجهزة لاستيعاب أغراض طفلك حسب نوعها فمثلاً الكراسات في الرفوف العليا و الصناديق في الأسفل و الإكسسوارات في الوسط ..

هناك مساحة لاستذكار الدروس تمثلت في المكتب الأبيض الواسع و الذ ييتماشى أيضاً مع لون السقف الأبيض و الرفوف في تناغم جميل و تصميم مثالي ..

13- قطعة من السحر

Детские комнаты "день и ночь"., K-Group K-Group غرفة الاطفال
K-Group

K-Group
K-Group
K-Group

يمكن ان تغلف الغرفة كلها بتيمة معينة أو غلاف مميز في كل مكوناتها ( الجدران و الأرضيات و الأثاث و المفروشات و الاكسسوارات ) لاحظ كيف أن تلك الغرفة أصبحت قطعة من الفضاء الخارجي في كل تفصيلة فيها بداية من الشمس و النجف و الكواكب و الرسومات على الجدران و لون الأرضيات الذي يشبه عتمة الفضاء و الألوان السماوية التي تزين كل المحيط في محاكاة رائعة و تنفيذ أروع ..

14- مثال آخر على هذا النموذج الرائع الذي يساعد طفلك على التفتح و الانتباه للعالم الخارجي

Interior Residencial, Nesta Espaços Extraordinários Nesta Espaços Extraordinários غرفة الاطفال
Nesta Espaços Extraordinários

Nesta Espaços Extraordinários
Nesta Espaços Extraordinários
Nesta Espaços Extraordinários

ذلك السرير صمم بكامله ليكون قطعة من الطبيعة بمفروشاته و شكله الذي يشبه أشجار الغابات و ما زاده جمالاً و سحراً  وجود الرسومات الطبيعية حتى السقف و هو ما يساعد الطفل على التبحر فيها قبل نومه و تساعده كذلك مع الضوء الخافت حولها  على الهدوء و مزيد من الراحة الدخول في النوم بسلاسة  ..

21 فكرة قليلة التكلفة لتجديد منزلك
نماذج رائعة  لغرفة طفلك 

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