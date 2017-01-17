15 فكرة مذهلة لغرفة معيشة مدمجة مع غرفة السفرة

يعتبر اختيار الأثاث أمر بالغ الأهمية في أي تصميم، فإما أن تستخدمه بطريقة إيجابية وتكسب مساحة إضافية والعكس صحيح، لذلك، تجنب استخدام الأرائك الكبيرة، إذا كان لديك شقة صغيرة إستوديو على سبيل المثال، واستفد من كل سنتيمتر يوجد في الغرفة.