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15 فكرة مذهلة لغرفة معيشة مدمجة مع غرفة السفرة

Heba khlili Heba khlili
Um apartamento moderno - retro, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
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أسلوب الدمج بين الغرف له أهمية كبيرة في استغلال المساحات وفي إعطاء مساحة اكبر للمنزل. فهناك الدمج بين غرفة السفرة والمطبخ، وبين غرفة المعيشة وغرفة السفرة وهذا هو موضوع مقالنا لهذا اليوم. سنتعرف على تصاميم لمهندسين معماريين ومصممي ديكور داخلي استطاعوا بخبرتهم ابتكار تصاميم للدمج بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة بطريقة مبتكرة.

1. ثلاثة في واحد

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz مطبخ
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

الدمج في هذا التصميم ثلاثي بين المطبخ المفتوح غرفة السفرة مع غرفة المعيشة. تصميم مناسب للمنازل الصغيرة لتوفير المساحات ولجعل جو المنزل عائلي. القاسم المشترك بين تلك الغرف ليس فقط إنها على مساحة واحدة إنما أيضا الخشب المستخدم لأسطح المطبخ ولطاولة السفرة وطاولة القهوة، كما أن اختيار اللون الأبيض لخزن المطبخ اختيار موفق يناسب المساحات الصغيرة وتتألق غرفة المعيشة بلونها الأزرق الفاتح مع الأزهار الوردية.

2. الأثاث

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يعتبر اختيار الأثاث أمر بالغ الأهمية في أي تصميم، فإما أن تستخدمه بطريقة إيجابية وتكسب مساحة إضافية والعكس صحيح، لذلك، تجنب استخدام الأرائك  الكبيرة، إذا كان لديك شقة صغيرة إستوديو على سبيل المثال، واستفد من كل سنتيمتر يوجد في الغرفة.

3. مزيج من الأساليب

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

غرفة مثيرة جدا للاهتمام من حيث أسلوب العرض ومزيج الألوان. جرأة ،تألق وتميز مطلق! لدينا جدران رمادية مثيرة للاهتمام وكراسي صفراء، وأخيرا صوفا أرجوانية في الزاوية، والأجمل أطباق لذيذة على الحائط!

4. مناطق منفصلة بشكل جيد

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

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bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

وجود مساحات مفتوحة، لا يعني عدم القدرة على تنظيم المساحة بشكل منفصل وإعطاء هوية وخصوصية واضحة المعالم لكل جزء. وبهذه الطريقة بالتأكيد سيكون لديك المزيد من الراحة المنزلية، وخاصة عند وجود الضيوف.

5. التوزيع الافضل للإضاءة

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

لزيادة المساحة، أفضل شيء هو الإدارة الصحيحة للأضواء، وتحديد مواقع تثبيتها اعتمادا على أماكن الجلوس ومنطقة تناول الطعام وتوزيعها بشكل صحيح ومركز.

6. الطاولة مقابل الجدار

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

هذا سبب مناسب ليكون لديك مساحة في الغرفة، خاصة اذا كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة، ولكن في الوقت نفسه لدينك طاولة سفرة كبير. وبهذه الطريقة يمكنك الاستفادة القصوى من الغرفة، ولديك مساحة أيضا لاستيعاب الضيوف في الطاولة.

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7. القليل من الصبر يفعل الكثير

EKOLOGICZNY SALON Z KUCHNIĄ, malee malee غرفة المعيشة
malee

malee
malee
malee

هذه المساحة ليست كبيرة على الإطلاق، ولكن كما ترون، بفضل الترتيب المنطقي للأثاث ولكل عنصر من العناصر الديكورية ، فقد كان من الممكن وضع كل شيء في أفضل صورة، والحصول على بيئة داخلية متطورة وممتعة.

8. جو الترحيب

Um apartamento moderno - retro, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

يجب أن لا تنسى أن تكون بيئة الغرفة ترحيبة، فهو المكان الاسترخاء مع العائلة، والاجتماع مع الأصدقاء، لذلك فمن المهم أن تختار الألوان والمواد التي تعزز المشاعر الإيجابية: الأرائك مع الألوان الزاهية!

9. الأبيض

Rua das Flores, MATELIER ARQUITECTOS MATELIER ARQUITECTOS غرفة السفرة
MATELIER ARQUITECTOS

MATELIER ARQUITECTOS
MATELIER ARQUITECTOS
MATELIER ARQUITECTOS

الأبيض هو دائما حلا جيدا! فإنه يجعل من البيئة أكثر إشراقا، واكثر إبراز للضوء الطبيعي، وذلك بفضل الجدران البيضاء والأثاث، يجعل المساحة فسيحة، أكبر مما هو عليه في الواقع، وأكثر ترحيب.

10. المتعددة الوظائف

Travel Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة المعيشة
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

الفضاء متعدد الوظائف مثال آخر على تصميم مفتوح لغرفة الطعام مرتبطة مباشرة مع غرفة المعيشة. بيئة لطيفة تسودها الأناقة!

11. عطلة طوال العام

Apartamento Praia Santa Cruz, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة السفرة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

توحي هذه الصورة على الفور بفكرة العطلة! اختيار الألوان الحيوية والمبهجة، يعزز الطاقة الإيجابية!

12. مواد مختلفة وتناقضات

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

اعتمد التصميم في هذه المساحة الداخلية على التناقضات والجمع بين المواد المختلفة. الأرضيات الخشبية والجدران الحجرية التي لها تأثير بصري قوي. الطاولة والكراسي بتصميم اسكندنافي، هو الخيار المثالي لخلق النقيض مع الجدار الداكن.

13. في المساحة الضيقة

REMODELAÇÃO_APARTAMENTO AJUDA | Lisboa | PT, OW ARQUITECTOS lda | simplicity works OW ARQUITECTOS lda | simplicity works غرفة السفرة White
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works

OW ARQUITECTOS lda | simplicity works
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works

وفيما يلي كيفية تزيين غرفة معيشة صغيرة. لا شيء مفقود، ولكن كل شيء… أصغر! الطاولة المدورة تكفي لثلاث اشخاص وذلك للاستفادة بشكل أفضل من الفضاء، وأريكة لشخصين وطاولة تلفزيون متنقلة. ولكن لا شيء مفقود!

14. المائدة المستديرة

Um look contemporâneo e cosmopolita, Architect Your Home Architect Your Home غرفة السفرة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

المائدة المستديرة هو حل كبير لاستغلال المساحة  في الغرفة، وهي أيضا مناسبة لتسهيل محادثة.

15. الاستفادة القصوى من مساحة كبيرة

APARTAMENTO TURÍSTICO ARROIOS - LISBOA, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة السفرة
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

قد يكون وجود مساحة كبيرة سلاح ذو حدين، فقد يكون صعب إزاحة أو وضع الأثاث، الشيء الذي قد يسبب منطقة ميتة أو مساحة مهدرة. لذلك يعتبر تنوع وتعدد العناصر في المساحات المفتوحة هو الحل!

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