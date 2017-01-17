6 أمور لم تفكر فيها عند تصميم الحمام

يعتبر الحمام من غرف المنزل التي تم في السنوات الأخيرة الاهتمام في إعادة تقييمه وتعديل تصميمه. هو البيئة التي يمكننا فيها الاسترخاء وتكريس أنفسنا لرعاية ونظافة أجسامنا، لهذا لابد علينا من تجديدها من وقت لآخر.
دعونا نستوحي من اقتراحات خبراء هوميفاي ما هي الامور الستة التي لم نفكر بها حتى الآن في تصميم الحمام، والتي يمكن أن نتخذها إلهام لإنشاء حمام خاص.
فكرتنا الاولى هي الحمام الزاوية هو الحل الأمثل للحمامات الصغيرة، لأنه يسمح لك تحقيق الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة، خاصة اذا كان تصميم مكان الاستحمام عبارة عن صندوق زجاجي بسيراميك مزخرف، بل كما نرى في هذا المثال الأنيق المقترح من قبل Arch. ROBERTA DANISI..
فكرتنا التالية تتحدث محبي أسلوب الحد الأدنى والمواد الحديثة، بالتأكيد ستقع في حب هذا الاقتراح. حمام بتصميم الحد الأدنى، بالتأكيد هو حمام ذو مساحة صغيرة لكنه يتميز بتصميم واضح المعالم ومنتظم، حيث تم إخفاء مكان الاستحمام خلف جدار التقسيم الأنيق المغطى بالإسمنت الأبيض مثل بقية بيئة الحمام.
مثل الحمام مثل المطبخ، المساحة مطلوبة دائما. ولهذا السبب، فإنه قد يكون من المفيد جدا وضع خطة شاملة لترتيب الحمام، كما يوضح لنا هذا المثال لنا المقترح من قبل Arch. STEFANIA EUGENI حل عملي للغاية، في طريقة توزيع وتنظيم لمقاعد الحمام والبانيو المقابل للنافذة للاستمتاع بأشعة الشمس بالإضافة للرفوف والدروج التي تحفظ لوازم الحمام ومنتجات النظافة الشخصية.
هل تود في تحويل الحمام لديك في المنزل إلى في حمام ساحر
سبا؟ إليك هذا الاقتراح المستلهم من قبل STUDIO CATTANEO BRINDELLIDELLI وتصنيع حمام مجوف!! فكرة أنيقة تتجسد في بناء البانيو بشكل يشبه السبا في منطقة عالية ومستقلة في الحمام، فكرة من شأنها أن تساعد على إعطاء سحر عظيم للحمام ومثالية للاسترخاء.
علينا الاستفادة من أي مساحة في الحمام وتخصيصها لبناء الرفوف العملية لتخزين المناشف ومستحضرات الحمام ولوازم الحمام، كما نرى في هذا المثال الذي اقترحه LF & PARTNERS. هناك العديد من المواد التي يمكنك اختيارها لبناء الرفوف، يمكنك أن تختار بين الخشب أو الرخام، بدلا من الأسمنت أو حتى السيراميك، اعتمادا على الذوق الشخصي وأسلوب الحمام لديك.
إذا لم تكن محظوظ ليكون لديك غرفة خاصة لغسيل الملابس، يمكنك الأن أن تحقق ذلك في زاوية عملية من الحمام مع كل مستلزمات غسيل الملابس. اليوم في السوق هناك حلول مختلفة وأساليب متنوعه ومواد عديدة، والتي يمكن إدراجها في أي بيئة، من أجل إنشاء حمام عملي ووظيفي، كما يمكننا أن نرى في هذا المثال المقترح من قبل XILON.
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