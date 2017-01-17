6 أمور لم تفكر فيها عند تصميم الحمام

يعتبر الحمام من غرف المنزل التي تم في السنوات الأخيرة الاهتمام في إعادة تقييمه وتعديل تصميمه. هو البيئة التي يمكننا فيها الاسترخاء وتكريس أنفسنا لرعاية ونظافة أجسامنا، لهذا لابد علينا من تجديدها من وقت لآخر.

دعونا نستوحي من اقتراحات خبراء هوميفاي ما هي الامور الستة التي لم نفكر بها حتى الآن في تصميم الحمام، والتي يمكن أن نتخذها إلهام لإنشاء حمام خاص.