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6 أمور لم تفكر فيها عند تصميم الحمام

Heba khlili Heba khlili
case Bircat, Cattaneo Brindelli architetti associati Cattaneo Brindelli architetti associati حمام
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يعتبر الحمام من غرف المنزل التي تم في السنوات الأخيرة الاهتمام في إعادة تقييمه وتعديل تصميمه. هو البيئة التي يمكننا فيها الاسترخاء وتكريس أنفسنا لرعاية ونظافة أجسامنا، لهذا  لابد علينا من تجديدها من وقت لآخر.

دعونا نستوحي من اقتراحات خبراء هوميفاي ما هي الامور الستة التي لم نفكر بها حتى الآن في تصميم الحمام، والتي يمكن أن نتخذها إلهام لإنشاء حمام خاص.

1. الصندوق الزجاجي في الزاوية

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة نوم
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

فكرتنا الاولى هي الحمام الزاوية هو الحل الأمثل للحمامات الصغيرة، لأنه يسمح لك تحقيق الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة، خاصة اذا كان تصميم مكان الاستحمام عبارة عن صندوق زجاجي بسيراميك مزخرف، بل  كما نرى في هذا المثال الأنيق المقترح من قبل Arch. ROBERTA DANISI..

2. جدار التقسيم للاستحمام

Verezzi, con3studio con3studio حمام أسمنت White
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

فكرتنا التالية تتحدث محبي أسلوب الحد الأدنى والمواد الحديثة، بالتأكيد ستقع في حب هذا الاقتراح. حمام بتصميم الحد الأدنى، بالتأكيد هو حمام ذو مساحة صغيرة لكنه يتميز بتصميم واضح المعالم ومنتظم، حيث تم إخفاء مكان الاستحمام خلف جدار التقسيم الأنيق المغطى بالإسمنت الأبيض مثل بقية بيئة الحمام.

3. خطة ترتيب الحمام

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

مثل الحمام مثل المطبخ، المساحة مطلوبة دائما. ولهذا السبب، فإنه قد يكون من المفيد جدا وضع خطة شاملة لترتيب الحمام، كما يوضح لنا هذا المثال لنا المقترح من قبل Arch. STEFANIA EUGENI حل عملي للغاية، في طريقة توزيع وتنظيم لمقاعد الحمام والبانيو المقابل للنافذة للاستمتاع بأشعة الشمس بالإضافة للرفوف والدروج التي تحفظ لوازم الحمام ومنتجات النظافة الشخصية.

4. حوض الاستحمام المجوف

case Bircat, Cattaneo Brindelli architetti associati Cattaneo Brindelli architetti associati حمام
Cattaneo Brindelli architetti associati

Cattaneo Brindelli architetti associati
Cattaneo Brindelli architetti associati
Cattaneo Brindelli architetti associati

هل تود في تحويل الحمام لديك في المنزل إلى في حمام ساحر سبا؟ إليك هذا الاقتراح المستلهم من قبل STUDIO CATTANEO BRINDELLIDELLI وتصنيع حمام مجوف!! فكرة أنيقة تتجسد في بناء البانيو بشكل يشبه السبا في منطقة عالية ومستقلة في الحمام، فكرة  من شأنها أن تساعد على إعطاء سحر عظيم للحمام  ومثالية للاسترخاء.

5. مع الرفوف

Un sogno chiamato casa, LF&Partners LF&Partners حمام
LF&amp;Partners

LF&Partners
LF&amp;Partners
LF&Partners

علينا الاستفادة من أي مساحة في الحمام وتخصيصها لبناء الرفوف العملية لتخزين المناشف ومستحضرات الحمام ولوازم الحمام، كما نرى في هذا المثال الذي اقترحه LF & PARTNERS. هناك العديد من المواد التي يمكنك اختيارها لبناء الرفوف، يمكنك أن تختار بين الخشب أو الرخام، بدلا من الأسمنت أو حتى السيراميك، اعتمادا على الذوق الشخصي وأسلوب الحمام لديك.

6. أثاث غرفة الغسيل

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. حماممغاسل
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

إذا لم تكن محظوظ ليكون لديك غرفة خاصة لغسيل الملابس، يمكنك الأن أن تحقق ذلك في زاوية عملية من الحمام مع كل مستلزمات غسيل الملابس. اليوم في السوق هناك حلول مختلفة وأساليب متنوعه ومواد  عديدة، والتي يمكن إدراجها في أي بيئة، من أجل إنشاء حمام عملي ووظيفي، كما يمكننا أن نرى في هذا المثال المقترح من قبل XILON.

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