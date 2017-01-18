منزل مميز يحتوي على كل شيء

تقديساً لمعاني الدفء و الشاعرية في تصميمات المنازل العائلية يتجول اليوم هوميفاي في إحدى تلك المشروعات الإبداعية من تصميم مكتب OUA في كوريا الجنوبية حيث براعة التصميم و الجمع بين البساطة و العصرية في كل التفاصيل التي شاهدناها من أركان و غرف متنوعة المساحة و الأغراض ..
المنزل الأسري لونه الأبيض من الخارج هو أكثر ما يميزه مع بعض اللمسات الجمالية مثل جذوع الشجر المتآلفة في المدخل و النوافذ المتباينة الطول و الحجم، والكثير من التفاصيل الرائعة الأخرى في السطور القليلة المقبلة ..
الدفء وا لأناقة تظهران على واجهة المنزل فلأول وهلة ستشعر أنك أمام منزل يمتليء بالخبايا و الأسراربالإضافة لجمال و دقة التصميم، اللون الأبيض هو أكثر ما يميزه و السقف المخروطي يشغل مساحة كبيرة منه أما النوافذ فجاءت متباينة وفقاً لوظيفة و موقع كل منها بالداخل مع مراعاة شكل متناغم في الخارج و هو ما كان مؤثراً في ظهور الواجهة بتلك الدقة و الجمال ..
الشجر غير المثمر المتآلف في جوار المدخل أعطى انطباعاً بالغموض والتشويق و جذب الانتباه لتفاصيل المنزل بشكل كبير ، و يعطي كذلك شكلاً رائعاً للنوافذ من الداخل ..
المنزل من الداخل به العديد من المميزات مثل المساحة الكبيرة التي تركها المصممون الكوريون في قلب الساحة الرئيسية التي تقسم غرفة المعيشة و السفرة و المطبخ ، هذا إلى جانب هدوء التفاصيل و بساطتها في اختيار أثاث رقيق قليل البهرجة و البعد عن الاكسسوارات المبتذلة ..
الأضواء هي البطل الأول في هذا المنزل سواء الكبير منها أو الليد الصغير و قد استخدمت ببراعة كبيرة أظهرت جمال الديكور في السلم و في أعمدة المسطح و في السقف حول النجف ..
و اعمالاً بمبدأ ترك المساحات بين الممرات و الغرف تم الاعتماد هنا في هذا المفترق على سهولة التنقل و عدم وجود أثاث كثير في الطريق المؤدي للغرف في هذا الطابق، مع الاعتماد على زيادة شدة الضوء في السقف عن طريق مصابيح الليد ذات اللون الأبيض و فتح النوافذ في كل الزوايا دون أي عوائق مما ساهم في جعل هذا الطابق مشرقاً أكثر من الطابق الأرضي ..
استخدم في المطبخ الاستايل الأمريكي المفتوح من كل الزوايا على غرفة المعيشة و لكن تم استخدام بار من الرخام في الجزء الخارجي منه لتناول المشروبات الخفيفة و الأكلات السريعة و تم تخصيص مقاعد بسيطة بلاستيكية لا تستغل مساحة لتكون هي المخصصة للبار بألوان مناسبة من الأبيض و الأسود مثل الجدران النوافذ المحيطة بها ..
مدخل غرفة النوم أكثر من رائع حيث يعتبر الحلقة الواصلة بين الطابق العلوي الآخر و الطابق الأرضي و السلم أمام الغرفة مباشرة لذا تم تخصيص الزجاج حول الجانب السفلي من السلم و تخصيص الحديد المتوازي في الجزء العلوي حتى يظهر الفارق وا لاتجاه بينهما ، و كذلك تم استخدام الاكسسوارات من اللوح و الأضواء في الجدران لزيادة عنصر الإبهار فيها مع لمسة فنية مميزة .
الأضواء الليد في الجبس هي العامل الحاسم في تلك الغرفة مع الجدار الحجري خلف السرير ، فالتوافق بين الضوء و الحجر جعل أمامنا غرفة غاية في الجمال و الاناقة مع بعض اللمسات البسيطة في الاباجور الدائرية المضيئة بقوة و الاكتفاء بها نظراً لحجمها الكبير و وضع السرير بجوار النافذة لمزيد من التأمل و الاستطلاع و بالتالي الهدوء و الراحة النفسية ..
تنتشر في المنزل بعض الجلسات الصغيرة سواء في المساحة أو في عدد المقاعد و هي تأكيد على الخصوصية و توفير لأكثر من نوعية للجلسات في المنزل فلقد شاهدنا أن الجلسات العائلية الرسمية و غير الرسمية في المعيشة و السفرة كبيرة الحجم و تستوعب الكثير و لكن في تلك المنطقة تم الاعتماد على توفير جلسة لفرد أو اثنين للتنويع مع بعض الألوان غير المعتادة في باقي المنزل و التي يمكن أن ستتخدم كغرف و مناطق للاستذكار و انهاء بعض الأعمال بجوار النافذة أو أخذ قسط من الراحة و المعرفة عن طريق المكتبة الصغيرة التي بجوارها