منزل مميز يحتوي على كل شيء

تقديساً لمعاني الدفء و الشاعرية في تصميمات المنازل العائلية يتجول اليوم هوميفاي في إحدى تلك المشروعات الإبداعية من تصميم مكتب OUA في كوريا الجنوبية حيث براعة التصميم و الجمع بين البساطة و العصرية في كل التفاصيل التي شاهدناها من أركان و غرف متنوعة المساحة و الأغراض ..

المنزل الأسري لونه الأبيض من الخارج هو أكثر ما يميزه مع بعض اللمسات الجمالية مثل جذوع الشجر المتآلفة في المدخل و النوافذ المتباينة الطول و الحجم، والكثير من التفاصيل الرائعة الأخرى في السطور القليلة المقبلة ..