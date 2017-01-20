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منزل جاهز مساحته واسعة مبهر

Heba khlili Heba khlili
Projekt domu Marcel III G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
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البيوت الجاهزة هي اختراع عظيم من الهندسة المعمارية الحديثة، تتميز بأنها منخفضة التكلفة، يحتاج بنائها لوقت قصير، من السهل بنائها وتفكيكها، كما تعتبر بديل عن اليد البشرية العاملة. بالإضافة إلى المزايا المذكورة، يمكن للبيوت الجاهزة أن تكون ذات تصاميم جميلة جدا، مع توفير حياة جيدة ومريحة. ولذلك تعتبر البيوت الجاهزة للعائلات التي لديها أطفال نعمة كبيرة. هل تريد مساحة لعب كبيرة لأطفالك، ولكن ليس لديك الميزانية؟ الحل في البيوت الجاهزة التي توفر لجميع أفراد العائلة مساحة معيشة أفضل.

في مقال اليوم نريد أن نعرفك على مثال عن البيوت الجاهزة، الذي تم بنائه بتكلفة حوالي 2.8 مليون دولار تايواني. دعونا نقوم بزيارة للبيت الجاهز.

مظهر خارجي مفعم بالألفة

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

سنلقي نظرة من خارج السور لهذا البيت الجاهز، سنرى التصميم التقليدي للسقف  والمداخن بلون رمادي داكن، مع جدران بيضاء يتخللها مادة الخشب. في الخارج حديقة كبيرة، الأكثر مناسبة للأطفال للعب والقفز في هذه المساحة الممتازة.
بنظرة أولى سيشعر الناس ببيت مفعم بالألفة.

شرفة واسعة

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

طابق ارضي كبير، نوافذ ذات سقف عالي لمزيد من الإشراق والتهوية الجيدة للبيت الجاهز بجانبه شرفة واسعة، على الطرف الآخر من الشرفة وضعت في طاولة طعام صغيرة، تكفي لجميع أفراد العائلة والزوار في فصل الصيف عند تناول الطعام. كما تم تصميم السقف ليمتد قليلًا ليوفر ظل جيد.

الأنشطة في الهواء الطلق

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

كما ذكرنا من مميزات البيوت الجاهزة أنها مناسبة للعائلات والأطفال، ومن هذا المنظور، يمكننا أن نرى الاتصال المنسجم بين المساحة الخارجية والداخلية للبيت الجاهز. كما ابدع مهندس المساحات الخارجية في تخطيط المساحة الخارجية بشكل ممتاز، وجعلها مناسبة جدا لأنشطة الهواء الطلق مع الأسرة بأكملها.

أشكال جديدة من البناء

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

ما الذي يجعل هذا المنزل الساحر مختلف؟ هذا البيت لم يبنى على الأرض مباشرة، بل هو مبني في مستودع وفي وحدات سابقة التجهيز، ومن ثم يتم نقله إلى الأرض. هذه الوحدات سهلة التثبيت ويمكن عادة أن استكمال البناء في غضون ستة أشهر… والنتيجة لاستكمال بناء هذا البيت الجاهز 2.8 مليون دولار تايواني فقط!

اسلوب التخطيط

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

اذا قمنا بجولة في البيت الجاهز هذا، سوف تجد الممرات والأروقة والمداخل لغرف متعددة. هناك ثلاث غرف نوم (6.05، 3.93، 3.93 بيونغ) وحمام واحد (2.72 بيونغ)، على اليسار غرفة معيشة واسعة نحو (9.68 بيونغ) ومطبخ( 3.63) بيونغ. ومساحة كبيرة للطابق الثاني بحوالي ( 20.57 بيونغ).

الإتجاهات المستقبيلة

Projekt domu Marcel III G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

بسبب الانخفاض في مواد البناء الأصلية كمادة والتكاليف المتزايدة لليد العاملة غالية، أعتقد أن هذا النوع من البيوت ستصبح شعبية ومرغوبة أكثر وأكثر.

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