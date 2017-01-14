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منزل عائلي مشرق بمدينة الضباب

أميرة قاسم أميرة قاسم
Hampstead Family Home, London, DDWH Architects DDWH Architects غرفة المعيشة
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في جولتنا اليوم سنأخذك إلى لندن.. مدينة هامبستيد بالتحديد، حيث يقع منزل أنيق ستبهرك روعة تصميماته والاهتمام الواضح بكل التفاصيل والأركان الصغيرة، وعلى الرغم من أن المنزل موجود بمدينة الضباب لكنك ما أن تطأ قدمك فيه ستشعر بأنك دخلت إلى بقعة مشرقة ومتسعة وهذا هو ما نجحت فيه شركة  DDWH Architects    التي قامت بابتكار تصميمات المنزل الحديثة ذات الطابع الانجليزي الأصيل.

مفتوح وجذاب

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

سنبدأ الجولة من غرفة المعيشة المشرقة، اتساع الغرفة واشرقها يعودللإضاءة الموزعة جيدا والتي ملأت كل الفراغات، بالإضافة إلى النافذة الكبيرة والتي تطل على الحديقة مباشرة، كما أن الألوان المحايدة التي تكسو المكان زادت من الشعور باتساعه وهو أمر ضروري في منازل العائلات. جمعت تصميمات الغرفة بين الطراز الحداثي مع لمسات تحمل الطابع الأنجليزي الأصيل مثل تلك الطاولة الخشبية التي تتوسط الغرفة والمرآة ذات الإطار الفضي في الخلفية وأخيرا الوحدة الخشبية العتيقة في نهاية الغرفة، أما باقي الأثاث فهو حداثي بتصميمات تعدك بالراحة والاسترخاء.

من زاوية آخرى

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

من هذه الزاوية يمكنك رؤية المكتبة الكبيرة المواجهة للأريكة والتي يتضح من خلالها ذوق وثقافة قاطني المنزل، حيث تجد تماثيل ومقتنيات ممالثة لتلك التي نراها بالمتاحف، وهو ما يزيد من رقي وأناقة المكان.

متحف فني

Living room feature wall DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living room feature wall

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

تصميم مميز للرفوف حيث قسمت بشكل غير متساوي ولكن منظم مع إضاءة بالأعلى لتسلط الضوء على كل تمثال على حدى، طريقة عرض هذه التحف تشعرك بأنك بجولة بأحد المتاحف الفنية.

ركن للقراءة

Study DDWH Architects مكتب عمل أو دراسة
DDWH Architects

Study

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

استغل المصمم أحد زوايا المنزل لتصميم ركن للقراءة، ورغم صغر حجم المكتبة إلا إنها عامرة بالكتب، ومزودة بسلم حتى يسهل على الأطفال الوصول للكتب في الأرفف العالية، الاهتمام بالإضاءة واضح هنا حيث زودت المكتبة بوحدات جانبية بالإضافة إلى الإضاءة أعلى الكنبة أما وحدة الإضاءة الرئيسية كانت النجفة فريدة التصميم والمغطاة بورق المجلات لتتناغم مع الجو العام بالمكان.

مطبخ متسع

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

تصميم المطبخ على شكل حرف U وهو ما يوفر مساحات أكثر لوحدات التخزين ويزيد من امتداد سطح العمل، ورغم صغر مساحة المطبخ نبيسا إلا أن الاهتمام بكل التفاصيل واختيار النمط المناسب للأثاث غطي على هذا العيب، فمثلا تصميم الوحدات مينيمالي (تبسيطي) ومع اللون الأبيض لها الذي تماهى مع لون الجدران والأرضيات أزال الشعور بضيق المطبخ. تنوع الإضاءة أيضا أضاف توهج ودفء للمطبخ فتجد مثلا إضاءة أسفل الوحدات العلوية والسفلية إلى جنب النجفة بالسقف  كل هذا إلى جوار ضوء الشمس الذي يكسو المكان بفضل النافذة الكبيرة.

غرفة النوم

Bedroom DDWH Architects غرفة نوم
DDWH Architects

Bedroom

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

رغم بساطة تصميم الغرفة إلا أنه لا ينقصها شيء..فالسرير متسع ودولاب الملابس ممتد بطول الجدار ولكن بأبواب منزلقة يتناب مع مساحة الغرفة، كما أنها مضاءة بشكل جيد بفضل الوحدتين على جانبي السرير والكشافات المدفونة بالسقف، لكن أروع شيء على الإطلاق بغرفة النوم هو مكانها الذي يطل على الحديقة مباشرة.

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الحمام

En-Suite DDWH Architects حمام
DDWH Architects

En-Suite

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

الحمام يغلب عليه طابع الفخامة والأناقة بفضل الأرضيات والجدران من الرخام الذي يحمل درجات البيج، أما تصميم الحوض المزدوج فهو عملي للغاية ويتناسب مع حمامات منازل العائلات كما أن لونه الأبيض النقي يتباين مع الوحدة الخشبية الدامنة أسفله بشكل جذاب. وحدة التخزين المخادعة أعلى الحوض هى فكرة مثالية لتوفير مساحة تخزين غير مرئية إذ تم تغطيها بالمرايا فقامت بوظيفة مزدوجة.

درج حداثي

Staircase DDWH Architects الممر والمدخل
DDWH Architects

Staircase

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

صورة تجمع بين المدخل والدرج المؤدي للدور العلوي للمنزل، صمم الدرج بطابع حداثي حيث استخدم المصمم خامات مثل الزجاج المعدن في الدرابزين مع كشافات صغيرة مدفونة بالجدار الجانبي.

صورة أقرب للتمثال بمدخل المنزل حيث وضع في تجويف بالجدار مضاء بشكل جيد ليبرز جمال تفاصيل هذه المنحوتة.

Hampstead Family Home, London, DDWH Architects DDWH Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
DDWH Architects

Hampstead Family Home, London

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

Garden DDWH Architects حديقة
DDWH Architects

Garden

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

نختتم جولتنا في هذا المنزل بالحديقة، حيث جاء تصميمها  بدرج داخلي ليذكرنا بالعصور الرومانية والأغريقية ولكن بالطبع بلمسات حداثية.

لعشاق الأناقة ..يمكنك بدأ جولة بهذا المنزل العصري من هنا

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