منزل عائلي مشرق بمدينة الضباب

سنبدأ الجولة من غرفة المعيشة المشرقة، اتساع الغرفة واشرقها يعودللإضاءة الموزعة جيدا والتي ملأت كل الفراغات، بالإضافة إلى النافذة الكبيرة والتي تطل على الحديقة مباشرة، كما أن الألوان المحايدة التي تكسو المكان زادت من الشعور باتساعه وهو أمر ضروري في منازل العائلات. جمعت تصميمات الغرفة بين الطراز الحداثي مع لمسات تحمل الطابع الأنجليزي الأصيل مثل تلك الطاولة الخشبية التي تتوسط الغرفة والمرآة ذات الإطار الفضي في الخلفية وأخيرا الوحدة الخشبية العتيقة في نهاية الغرفة، أما باقي الأثاث فهو حداثي بتصميمات تعدك بالراحة والاسترخاء.