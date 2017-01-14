منزل عائلي مشرق بمدينة الضباب

في جولتنا اليوم سنأخذك إلى لندن.. مدينة هامبستيد بالتحديد، حيث يقع منزل أنيق ستبهرك روعة تصميماته والاهتمام الواضح بكل التفاصيل والأركان الصغيرة، وعلى الرغم من أن المنزل موجود بمدينة الضباب لكنك ما أن تطأ قدمك فيه ستشعر بأنك دخلت إلى بقعة مشرقة ومتسعة وهذا هو ما نجحت فيه شركة DDWH Architects التي قامت بابتكار تصميمات المنزل الحديثة ذات الطابع الانجليزي الأصيل.
سنبدأ الجولة من غرفة المعيشة المشرقة، اتساع الغرفة واشرقها يعودللإضاءة الموزعة جيدا والتي ملأت كل الفراغات، بالإضافة إلى النافذة الكبيرة والتي تطل على الحديقة مباشرة، كما أن الألوان المحايدة التي تكسو المكان زادت من الشعور باتساعه وهو أمر ضروري في منازل العائلات. جمعت تصميمات الغرفة بين الطراز الحداثي مع لمسات تحمل الطابع الأنجليزي الأصيل مثل تلك الطاولة الخشبية التي تتوسط الغرفة والمرآة ذات الإطار الفضي في الخلفية وأخيرا الوحدة الخشبية العتيقة في نهاية الغرفة، أما باقي الأثاث فهو حداثي بتصميمات تعدك بالراحة والاسترخاء.
من هذه الزاوية يمكنك رؤية المكتبة الكبيرة المواجهة للأريكة والتي يتضح من خلالها ذوق وثقافة قاطني المنزل، حيث تجد تماثيل ومقتنيات ممالثة لتلك التي نراها بالمتاحف، وهو ما يزيد من رقي وأناقة المكان.
تصميم مميز للرفوف حيث قسمت بشكل غير متساوي ولكن منظم مع إضاءة بالأعلى لتسلط الضوء على كل تمثال على حدى، طريقة عرض هذه التحف تشعرك بأنك بجولة بأحد المتاحف الفنية.
استغل المصمم أحد زوايا المنزل لتصميم ركن للقراءة، ورغم صغر حجم المكتبة إلا إنها عامرة بالكتب، ومزودة بسلم حتى يسهل على الأطفال الوصول للكتب في الأرفف العالية، الاهتمام بالإضاءة واضح هنا حيث زودت المكتبة بوحدات جانبية بالإضافة إلى الإضاءة أعلى الكنبة أما وحدة الإضاءة الرئيسية كانت النجفة فريدة التصميم والمغطاة بورق المجلات لتتناغم مع الجو العام بالمكان.
تصميم المطبخ على شكل حرف
U وهو ما يوفر مساحات أكثر لوحدات التخزين ويزيد من امتداد سطح العمل، ورغم صغر مساحة المطبخ نبيسا إلا أن الاهتمام بكل التفاصيل واختيار النمط المناسب للأثاث غطي على هذا العيب، فمثلا تصميم الوحدات مينيمالي (تبسيطي) ومع اللون الأبيض لها الذي تماهى مع لون الجدران والأرضيات أزال الشعور بضيق المطبخ. تنوع الإضاءة أيضا أضاف توهج ودفء للمطبخ فتجد مثلا إضاءة أسفل الوحدات العلوية والسفلية إلى جنب النجفة بالسقف كل هذا إلى جوار ضوء الشمس الذي يكسو المكان بفضل النافذة الكبيرة.
رغم بساطة تصميم الغرفة إلا أنه لا ينقصها شيء..فالسرير متسع ودولاب الملابس ممتد بطول الجدار ولكن بأبواب منزلقة يتناب مع مساحة الغرفة، كما أنها مضاءة بشكل جيد بفضل الوحدتين على جانبي السرير والكشافات المدفونة بالسقف، لكن أروع شيء على الإطلاق بغرفة النوم هو مكانها الذي يطل على الحديقة مباشرة.
الحمام يغلب عليه طابع الفخامة والأناقة بفضل الأرضيات والجدران من الرخام الذي يحمل درجات البيج، أما تصميم الحوض المزدوج فهو عملي للغاية ويتناسب مع حمامات منازل العائلات كما أن لونه الأبيض النقي يتباين مع الوحدة الخشبية الدامنة أسفله بشكل جذاب. وحدة التخزين المخادعة أعلى الحوض هى فكرة مثالية لتوفير مساحة تخزين غير مرئية إذ تم تغطيها بالمرايا فقامت بوظيفة مزدوجة.
صورة تجمع بين المدخل والدرج المؤدي للدور العلوي للمنزل، صمم الدرج بطابع حداثي حيث استخدم المصمم خامات مثل الزجاج المعدن في الدرابزين مع كشافات صغيرة مدفونة بالجدار الجانبي.
نختتم جولتنا في هذا المنزل بالحديقة، حيث جاء تصميمها بدرج داخلي ليذكرنا بالعصور الرومانية والأغريقية ولكن بالطبع بلمسات حداثية.
لعشاق الأناقة ..يمكنك بدأ جولة بهذا المنزل العصري من هنا