تنسيق ممتاز لشقة الأحلام !

شقة الأحلام ما هي بالنسبة إليك ، مساحة مريحة و توفر كل الكماليات و الغرف بديكور مميز أقرب إلى شخصيتك و تفضيلاتك ، اليوم هوميفاي سيقدم لكم تصور رائع لشقة أحلام لأسرة صغيرة قام بتصميمها مكتب CALÌARCHITETTI في إيطاليا ببراعة واضحة في التنسيق و التقسيم بين الغرف و مرونة في استغلال المساحات و التنقل بين الغرفة و الأخرى حتى تكاد تشعر أنك في مكان منقسم بذاته دون فواصل واضحة ..
التفاصيل ستقدم إليكم المزيد من السحر فإليكم ..
المطبخ و السفرة في تلك الشقة صممت لتكون متقابلة و في اتجاه واحد حتى يمكننا من تقريب المسافات بين مكان التحضير للطعام و الشراب و مكان التقديم خصوصاً و أن المساحة الكلية للمسطح الذي يضم السفرة و المطبخ قد نسق ليكون الأكثر حيوية في الشقة بوجود مكان لغرفة المعيشة و الاستقبال أيضاً ، و هذا من أسرار ذلك التصميم ..
الفاصل بين كل تلك المكونات يكاد يكون غير ملحوظ و هذا بسبب الاعتماد على الفواصل الزجاجية مع زيادة عنصر الضوء الطبيعي و اللمبات الليد التي تعمل على الشعور بزيادة المساحة تلقائياً و تزيل الحواجز أيضاً بفضل اللمعان و الانعكاس الذي تتركه على الأسطح الزجاجية
المطبخ به مساحة مريحة متروكة في الوسط مع الاعتماد على دمج مكونات المطبخ كلها في الجزيرة الوسطى من حوض و فرن و بار و خزانات ، و تم الاعتماد على سطح الجرانيت الأبيض ليغطي كل ذلك بلمعان و أناقة بجانب القوة الكبيرة في التحمل .
الكراسي استخدمت بطراز عصري طويل على يمين و يسار البار ليكون متنفس آخر على بعد أمتار قليلة عن السفرة الرئيسية الرسمية في نهاية الممر بجوار النافذة، و تلك الطريقة في التنسيق تمكنك من الخروج عن حالة الملل و التجديد المستمر لمكان تناول الطعام و فقاً لرغبتك و ليس اجبارياً ..
المطبخ نسق كما ذكرنا بالدمج في الجزيرة الوسطى لكل مكوناته تقريباً عدا بعض الرفوف على جانبيه التي التصقت بالحائط لتحقيق أفضل استغلال للمساحة المتاحة و كلها صممت بلون ابيض هاديء مع أرضيات من الباركية و بعض السيراميك في منطقة المطبخ في الوسط و هي التي تعد من المناطق كثيرة الاستخدام و التي يكون فيها السيراميك مقاوم بشكل أكبر من الباركية ..
الأضواء نشرت ببراعة و الأفران الكهربائية وضعت في أماكن بعيدة عن الوسط لسهولة الاستخدام و الاستفادة من امتداد الجدران ، تنسيق ممتاز .
التفاصيل التي في المطبخ لا تنتهي ، لاحظ شكل الخلاط العصري و كيف يبدو من قريب ، مع شكل أوضح للخزانات و رف الحوض الفرعي في الحائط ، و أكثر ما يمكننا ملاحظته هنا هو ظهور فروع النور المدفونة خلف الخزانات بمظهر أكثر من رائع .
استخدام اللون الرمادي المعاكس تماماً للأبيض المنتشر في البيت كله خلق حالة رائعة من التوازن في هذا المسطح الكبير المنقسم بين المعيشة و الاستقبال و السفرة و المطبخ، و كذلك استخدمت الجلسات في اتجاه معاكس للسفرة ة المطبخ لتحقيق الاستقلالية و الخصوصية ..
و من باب كسر النمط السائد باللون الأبيض استخدمت الألوان الساخنة في اللوحات الجدارية و قد حققت برفقة الاكسسوارات النباتية ذلك التباين المنشود و التوازن اللازم للتنويع ..
غرفة النوم حظت بتصميم مثالي ينسجم و باقي الغرف التي تناولناها حيث قوة مصادر الضوء و شاعرية الألوان و هدوئها و التي لم تخرج عن الأبيض في الجدران و الباركية في الأرضيات ، أما اللمبات الليد و بيوت النور التي رأيناها في المطبخ أسفل الخزانات نراها هنا بوضوح خلف السرير و لكن في تلك المرة باللون الأصفر لتبرز التعرجات الموجودة في الفراغات ..
الحمام أقرب لغرفة النوم و في موقع متوسط مع المسطح الكبير الذي يضم باقي غرف الشقة الرئيسية ، و هو كذلك لم تخرج فيه الألوان عما هو سائد من الأبيض و بعض اللمسات الخشبية مع الاعتماد على المرايات الكبيرة لمضاعفة المساحة المتوسطة للحمام و هو ما نجحت فيه تماماً ، مع تنسيق رائع للخزانات و حفاظ تام على الترتيب و البعد التام عن الفوضى