تنسيق ممتاز لشقة الأحلام !

المطبخ و السفرة في تلك الشقة صممت لتكون متقابلة و في اتجاه واحد حتى يمكننا من تقريب المسافات بين مكان التحضير للطعام و الشراب و مكان التقديم خصوصاً و أن المساحة الكلية للمسطح الذي يضم السفرة و المطبخ قد نسق ليكون الأكثر حيوية في الشقة بوجود مكان لغرفة المعيشة و الاستقبال أيضاً ، و هذا من أسرار ذلك التصميم ..

الفاصل بين كل تلك المكونات يكاد يكون غير ملحوظ و هذا بسبب الاعتماد على الفواصل الزجاجية مع زيادة عنصر الضوء الطبيعي و اللمبات الليد التي تعمل على الشعور بزيادة المساحة تلقائياً و تزيل الحواجز أيضاً بفضل اللمعان و الانعكاس الذي تتركه على الأسطح الزجاجية