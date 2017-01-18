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تنسيق ممتاز لشقة الأحلام !

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA SG 14, CalìArchitetti CalìArchitetti غرفة نوم
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شقة الأحلام ما هي بالنسبة إليك ، مساحة مريحة و توفر كل الكماليات  و الغرف بديكور مميز أقرب إلى شخصيتك و تفضيلاتك ، اليوم هوميفاي سيقدم لكم تصور رائع لشقة أحلام لأسرة صغيرة قام بتصميمها مكتب CALÌARCHITETTI في إيطاليا ببراعة واضحة في التنسيق و التقسيم بين الغرف و مرونة في استغلال المساحات و التنقل بين الغرفة و الأخرى حتى تكاد تشعر أنك في مكان منقسم بذاته دون فواصل واضحة ..

التفاصيل ستقدم إليكم المزيد من السحر فإليكم ..

المطبخ و السفرة

CASA SG 14, CalìArchitetti CalìArchitetti غرفة السفرة
CalìArchitetti

CalìArchitetti
CalìArchitetti
CalìArchitetti

المطبخ و السفرة في تلك الشقة صممت لتكون متقابلة و في اتجاه واحد حتى يمكننا من تقريب المسافات بين مكان التحضير للطعام و الشراب و مكان التقديم خصوصاً و أن المساحة الكلية للمسطح الذي يضم السفرة و المطبخ قد نسق ليكون الأكثر حيوية في الشقة بوجود مكان لغرفة المعيشة و الاستقبال أيضاً ، و هذا من أسرار ذلك التصميم ..

الفاصل بين كل تلك المكونات يكاد يكون غير ملحوظ و هذا بسبب الاعتماد على الفواصل الزجاجية مع زيادة عنصر الضوء الطبيعي و اللمبات الليد التي تعمل على الشعور بزيادة المساحة تلقائياً و تزيل الحواجز أيضاً بفضل اللمعان و الانعكاس الذي تتركه على الأسطح الزجاجية 

مساحة مريحة و منفتحة على جميع الغرف

CASA SG 14, CalìArchitetti CalìArchitetti مطبخ
CalìArchitetti

CalìArchitetti
CalìArchitetti
CalìArchitetti

المطبخ به مساحة مريحة متروكة في الوسط مع الاعتماد على دمج مكونات المطبخ كلها في الجزيرة الوسطى من حوض و فرن و بار و خزانات ، و تم الاعتماد على سطح الجرانيت الأبيض ليغطي كل ذلك بلمعان و أناقة بجانب القوة الكبيرة في التحمل .

الكراسي استخدمت بطراز عصري طويل على يمين و يسار البار ليكون متنفس آخر على بعد أمتار قليلة عن السفرة الرئيسية الرسمية في نهاية الممر بجوار النافذة، و تلك الطريقة في التنسيق تمكنك من الخروج عن حالة الملل و التجديد المستمر لمكان تناول الطعام و فقاً لرغبتك و ليس اجبارياً ..

تنسيق مثالي للمطبخ

CASA SG 14, CalìArchitetti CalìArchitetti مطبخ
CalìArchitetti

CalìArchitetti
CalìArchitetti
CalìArchitetti

المطبخ نسق كما ذكرنا بالدمج في الجزيرة الوسطى لكل مكوناته تقريباً عدا بعض الرفوف على جانبيه التي التصقت بالحائط لتحقيق أفضل استغلال للمساحة المتاحة و كلها صممت بلون ابيض هاديء مع أرضيات من الباركية و بعض السيراميك في منطقة المطبخ في الوسط و هي التي تعد من المناطق كثيرة الاستخدام و التي يكون فيها السيراميك مقاوم بشكل أكبر من الباركية ..

الأضواء نشرت ببراعة و الأفران الكهربائية وضعت في أماكن بعيدة عن الوسط لسهولة الاستخدام و الاستفادة من امتداد الجدران ، تنسيق ممتاز .

التفاصيل تصنع الكثير

CASA SG 14, CalìArchitetti CalìArchitetti مطبخألواح المطبخ
CalìArchitetti

CalìArchitetti
CalìArchitetti
CalìArchitetti

التفاصيل التي في المطبخ لا تنتهي ، لاحظ شكل الخلاط العصري و كيف يبدو من قريب ، مع شكل أوضح للخزانات و رف الحوض الفرعي في الحائط ، و أكثر ما يمكننا ملاحظته هنا هو ظهور فروع النور المدفونة خلف الخزانات بمظهر أكثر من رائع .

أرائك رمادية

CASA SG 14, CalìArchitetti CalìArchitetti غرفة المعيشة
CalìArchitetti

CalìArchitetti
CalìArchitetti
CalìArchitetti

استخدام اللون الرمادي المعاكس تماماً للأبيض المنتشر في البيت كله خلق حالة رائعة من التوازن في هذا المسطح الكبير المنقسم بين المعيشة و الاستقبال و السفرة و المطبخ، و كذلك استخدمت الجلسات في اتجاه معاكس للسفرة ة المطبخ لتحقيق الاستقلالية و الخصوصية ..

و من باب كسر النمط السائد باللون الأبيض استخدمت الألوان الساخنة في اللوحات الجدارية و قد حققت برفقة الاكسسوارات النباتية ذلك التباين المنشود و التوازن اللازم للتنويع ..

غرفة النوم

CASA SG 14, CalìArchitetti CalìArchitetti غرفة نوم
CalìArchitetti

CalìArchitetti
CalìArchitetti
CalìArchitetti

غرفة النوم حظت بتصميم مثالي ينسجم و باقي الغرف التي تناولناها حيث قوة مصادر الضوء و شاعرية الألوان و هدوئها و التي لم تخرج عن الأبيض في الجدران و الباركية في الأرضيات ، أما اللمبات الليد و بيوت النور التي رأيناها في المطبخ أسفل الخزانات نراها هنا بوضوح خلف السرير و لكن في تلك المرة باللون الأصفر لتبرز التعرجات الموجودة في الفراغات ..

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حمام مريح

CASA SG 14, CalìArchitetti CalìArchitetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
CalìArchitetti

CalìArchitetti
CalìArchitetti
CalìArchitetti

الحمام أقرب لغرفة النوم و في موقع متوسط مع المسطح الكبير الذي يضم باقي غرف الشقة الرئيسية ، و هو كذلك لم تخرج فيه الألوان عما هو سائد من الأبيض و بعض اللمسات الخشبية مع الاعتماد على المرايات الكبيرة لمضاعفة المساحة المتوسطة للحمام و هو ما نجحت فيه تماماً ، مع تنسيق رائع للخزانات و حفاظ تام على الترتيب و البعد التام عن الفوضى 

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