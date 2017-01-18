منزل صديق للبيئة بمساحة 370 م بُني في وقت قياسي

جولتنا اليوم داخل منزل بُني خصيصا لعائلة من أب وأم وطفلين ليلبي احتياجاتهم وطلباتهم، إحدى طلبات العائلة كانت أن يتم بناء المنزل بشكل متكامل ومندمج مع البيئة المحيطة حيث يقع على أرض منحدرة ويحيطه النهر ومنطقة غابات، كما أنهم ارادوا أن يكون البناء صديق للبيئة بقدر الإمكان وكان هذا هو السبب وراء اختيار الخشب كخامة رئيسية في البناء، إلا أن التصميم كان بعيد عن الشكل التقليدي للمنازل الخشبية وهو ما نجحت فيه شركة LETHES HOUSE التي أنهت العمل خلال ثلاثة أشهر فقط . وكما ذكرنا اهتم أصحاب المنزل من أن يكون صديق بالبيئة، فمثلا اعتمدوا على نظام تدفئة مركزية للمنزل عن طريق الحرارة الأرضية مدعوم نظام تهوية أوتوماتيكي لتجديد الهواء الدافئ بالداخل وهو ما جعله موفر للطاقة بشكل مثالي.
صورة خلال مرحلة البناء والتي استغرقت 3 أشهر ونصف فقط وهو أمر مذهل أن تنجح شركة الإنشاء فيه بناء على طلب أصحاب المنزل، من خلال الصورة ترى كيف أن الخشب يسود القطاع العلوي للمنزل، بينما الأساسات من الخرسان.
تصميم مغاير تماما للتصميمات التقليدية للمنازل الخشبية، إذ جاءت الواجهة بطابع حداثي للغاية مع خطوط مستقيمة وصارمة، الاستعانة بالزجاج في بناء جدران ونوافذ الدور الأول من أكثر السمات التي تميز الطراظ الحداثي في تصميم الواجهات، إلا أن ميزته الكبرى تكمن في أنه يسمح بدخول أكبر كم من الضوء الطبيعي للداخل وهو ما يترتب عليه توفير في استهلاك الكهرباء خلال النهار.
امتدت الشرفة على امتداد الواجهة بسور زجاجي زاد من عمليتها، امتدادها على طول الواجهة سمح بوجود أكثر من مدخل لها من غرف المنزل، ولتحقيق أقصى استفادة من الشرفة تم تغطيتها بسقف خشبي.
من الداخل اعتمدت التصميمات الداخلية على الطراز الحداثي كما هو واضح من صورة المطبخ، فالمكان متسع ومشرق وبه مساحة مخصصة لكل الأغراض حتى أجهزة المنزل الحديث ومزود بجزيرة مطبخ وهو اختيار عملي ومثالي للمطابخ الحديثة، إذ تزيد من مساحة أسطح العمل كما يمكن استغلالها كطاولة لتناول الطعام..تعرف أكثر على كيفية اختيار جزيرة المطبخ المناسبة من هنا
لم يكن صعب التكهن بأن المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة والسفرة خاصة وأن تصميماته الداخلية كلها حداثية، لا يوجد فواصل بين القطاعات سوى تلك الجزيرة التي تفصل بين المطبخ والقطاع الآخر، المميز بمكان المطبخ هنا أنه استفاد كثيرا من إضاءة غرفة المعيشة المزودة بنافذة زجاجية تمكنك من رؤية المنظر الطبيعي بالخارج.
لمزيد من الراحة تم تأسيس مكان لمدفأة تعمل عن طريق حرق الحطب داخل أحد أعمدة غرفة المعيشة، بينما يحيطها جدار مغطي بالكامل بالواح حجرية متنوعة الألوان وهو ما أضاف حيوية وملمس مثير للاهتمام للجدار.
الحمام أيضا جاء بتصميمات حداثية للغاية، يمكنك رؤية منطقة الاستحمام وبلاط الموزايك المميز الذي يغطي جدرانها، الديكورات هنا بشكل عام بسيطة وتسيطر عليها درجات البيج وهو ما يجعل المكان مريح ومتناغم.
يمتد وجود الخشب إلى الحمام أيضا، فتجد في ركن الحوض والتواليت الأرضية والجدران من الخشب، وحتى الوحدة المثبت عليها الأحواض، وجود حوضين بالحمام كان اختيارا مثاليا يتناسب كثيرا مع احتياجات منزل العائلة.
كل التفاصيل السابقة وحتى بالصورة الحالية كانت بناء على اختيار قاطني المنزل الذين أردوا أن يحافظوا على النمط الحداثي للمنزل بالكامل حتى في تصميم الأدوات الصحية المستخدمة بالحمام، وهو ما جعل المكان متناغم مريح للعين .
صورة لتصميم ثلاثي الأبعاد تم إعداده قبل البدء في أعمال البناء، وهو ما يوضح لك حجم الإنجاز الذي تحقق خلال فترة الثلاثة أشهر ونصف.