الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل صديق للبيئة بمساحة 370 م بُني في وقت قياسي

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House منازل خشب Brown
Loading admin actions …

جولتنا اليوم داخل منزل بُني خصيصا لعائلة من أب وأم وطفلين ليلبي احتياجاتهم وطلباتهم، إحدى طلبات العائلة كانت أن يتم بناء المنزل بشكل متكامل ومندمج مع البيئة المحيطة حيث يقع على أرض منحدرة ويحيطه النهر ومنطقة غابات، كما أنهم ارادوا أن يكون البناء صديق للبيئة بقدر الإمكان وكان هذا هو السبب وراء اختيار الخشب كخامة رئيسية في البناء، إلا أن التصميم كان بعيد عن الشكل التقليدي للمنازل الخشبية وهو ما نجحت فيه شركة  LETHES HOUSE التي أنهت العمل خلال ثلاثة أشهر فقط . وكما ذكرنا اهتم أصحاب المنزل من أن يكون صديق بالبيئة، فمثلا اعتمدوا على نظام تدفئة مركزية للمنزل عن طريق الحرارة الأرضية مدعوم نظام تهوية أوتوماتيكي لتجديد الهواء الدافئ بالداخل وهو ما جعله موفر للطاقة بشكل مثالي.

مرحلة البناء

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House منازل خشب Brown
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

صورة خلال مرحلة البناء والتي استغرقت 3 أشهر ونصف فقط وهو أمر مذهل أن تنجح شركة الإنشاء فيه بناء على طلب أصحاب المنزل، من خلال الصورة ترى كيف أن الخشب يسود القطاع العلوي للمنزل، بينما الأساسات من الخرسان.

الشكل النهائي

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House منازل خشب Brown
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

تصميم مغاير تماما للتصميمات التقليدية للمنازل الخشبية، إذ جاءت الواجهة بطابع حداثي للغاية مع خطوط مستقيمة وصارمة، الاستعانة بالزجاج في بناء جدران ونوافذ الدور الأول من أكثر السمات التي تميز الطراظ الحداثي في تصميم الواجهات، إلا أن ميزته الكبرى تكمن في أنه يسمح بدخول أكبر كم من الضوء الطبيعي للداخل وهو ما يترتب عليه توفير في استهلاك الكهرباء خلال النهار.

الشرفة

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House منازل خشب Brown
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

امتدت الشرفة على امتداد الواجهة بسور زجاجي زاد من عمليتها، امتدادها على طول الواجهة سمح بوجود أكثر من مدخل لها من غرف المنزل، ولتحقيق أقصى استفادة من الشرفة تم تغطيتها بسقف خشبي.

المطبخ

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House مطبخ خشب Brown
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

من الداخل اعتمدت التصميمات الداخلية على الطراز الحداثي كما هو واضح من صورة المطبخ، فالمكان متسع ومشرق وبه مساحة مخصصة لكل الأغراض حتى أجهزة المنزل الحديث ومزود بجزيرة مطبخ وهو اختيار عملي ومثالي للمطابخ الحديثة، إذ تزيد من مساحة أسطح العمل كما يمكن استغلالها كطاولة لتناول الطعام..تعرف أكثر على كيفية اختيار جزيرة المطبخ المناسبة من هنا

اندماج وتواصل

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House غرفة المعيشة خشب Beige
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

لم يكن صعب التكهن بأن المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة والسفرة خاصة وأن تصميماته الداخلية كلها حداثية، لا يوجد فواصل بين القطاعات سوى تلك الجزيرة التي تفصل بين المطبخ والقطاع الآخر، المميز بمكان المطبخ هنا أنه استفاد كثيرا من إضاءة غرفة المعيشة المزودة بنافذة زجاجية تمكنك من رؤية المنظر الطبيعي بالخارج.

جدار حجري مع مدفأة

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House غرفة المعيشة حجر Brown
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

لمزيد من الراحة تم تأسيس مكان لمدفأة تعمل عن طريق حرق الحطب داخل أحد أعمدة غرفة المعيشة، بينما يحيطها جدار مغطي بالكامل بالواح حجرية متنوعة الألوان وهو ما أضاف حيوية وملمس مثير للاهتمام للجدار.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الحمام

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House حمام سيراميك Beige
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

الحمام أيضا جاء بتصميمات حداثية للغاية، يمكنك رؤية منطقة الاستحمام وبلاط الموزايك المميز الذي يغطي جدرانها، الديكورات هنا بشكل عام بسيطة وتسيطر عليها درجات البيج وهو ما يجعل المكان مريح ومتناغم.

أحواض الحمام

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House حمام خشب Wood effect
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

يمتد وجود الخشب إلى الحمام أيضا، فتجد في ركن الحوض والتواليت الأرضية والجدران من الخشب، وحتى الوحدة المثبت عليها الأحواض، وجود حوضين بالحمام كان اختيارا مثاليا يتناسب كثيرا مع احتياجات منزل العائلة.

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House حمام سيراميك White
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

كل التفاصيل السابقة وحتى بالصورة الحالية كانت بناء على اختيار قاطني المنزل الذين أردوا أن يحافظوا على النمط الحداثي للمنزل بالكامل حتى في تصميم الأدوات الصحية المستخدمة بالحمام، وهو ما جعل المكان متناغم مريح للعين .

تصميم ثلاثي الأبعاد

Casa de madeira LETHES HOUSE Aveiro, Lethes House Lethes House منازل خشب Brown
Lethes House

Lethes House
Lethes House
Lethes House

صورة لتصميم ثلاثي الأبعاد تم إعداده قبل البدء في أعمال البناء، وهو ما يوضح لك حجم الإنجاز الذي تحقق خلال فترة الثلاثة أشهر ونصف.

فيلا ستقع في غرامها بجزيرة صقلية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً