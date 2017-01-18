منزل صديق للبيئة بمساحة 370 م بُني في وقت قياسي

جولتنا اليوم داخل منزل بُني خصيصا لعائلة من أب وأم وطفلين ليلبي احتياجاتهم وطلباتهم، إحدى طلبات العائلة كانت أن يتم بناء المنزل بشكل متكامل ومندمج مع البيئة المحيطة حيث يقع على أرض منحدرة ويحيطه النهر ومنطقة غابات، كما أنهم ارادوا أن يكون البناء صديق للبيئة بقدر الإمكان وكان هذا هو السبب وراء اختيار الخشب كخامة رئيسية في البناء، إلا أن التصميم كان بعيد عن الشكل التقليدي للمنازل الخشبية وهو ما نجحت فيه شركة LETHES HOUSE التي أنهت العمل خلال ثلاثة أشهر فقط . وكما ذكرنا اهتم أصحاب المنزل من أن يكون صديق بالبيئة، فمثلا اعتمدوا على نظام تدفئة مركزية للمنزل عن طريق الحرارة الأرضية مدعوم نظام تهوية أوتوماتيكي لتجديد الهواء الدافئ بالداخل وهو ما جعله موفر للطاقة بشكل مثالي.