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فيلا ستقع في غرامها بجزيرة صقلية

أميرة قاسم أميرة قاسم
Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati حديقة
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دعنا نبعد عن زحام المدينة وصخبها وننتقل بك إلى شواطي البحر المتوسط، تحديدا بين الريف الساحلي بمدينة مارينا دي راجوزا والتي تقع على أطراف جزيرة صقلية لنستكشف فيلا بتصميمات مذهلة نفذتها شركة DFG Architetti. أكثر ما يميز تصميمات الفيلا هو التلاحم بين القطاع الداخلي والخارجي حتى يستمتع من بالداخل بالمنظر الطبيعي والأجواء بالخارج وبذلك بفضل النوافذ الكبيرة في منطقة المعيشة، تعال لنرى مزيد من التفاصيل!

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati حديقة
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

حمام السباحة والمنظر من الخارج

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati مسبح
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

بفضل موقع الفيلا يتمكن قاطنوها من الاستمتاع بصورة بانورامية تحتضن جزء من المدينة وشاطئها الجميل في الأفق، كما حرص المصممون على أن استمتاع من في حمام السباحة بنفس المشهد فقاموا بتأسيسه على مستوى أعلى من الأرض ليكتمل جمال المشهد.

المنطقة الخارجية

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati حديقة
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

في الصورة هنا يظهر الممر الأسمنتي الذي يتسلل بين المنطقة الخضراء وحمام السباحة لتوفير مكان لكراسي حمامات الشمس. لم ينس المصممون إضافة بعض اللمسات الرومانسية الأنيقة للمنطقة الخارجية كتلك المصابيح المعلقة بالشجرة.

جلسة مع دُش صغير

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati حديقة
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

في ركن هادئ إلى جوار حمام السباحة صممت هذه الجلسة بأثاث خارجي بتصميمات معاصرة فريدة، كرسيين منحوتين مع طاولة دائرية من الخوص، وعلى الجوار دُش صغير.

دُش خارجي

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati مسبح
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

منطقة الدُش الخارجي انقسمت لجزئين..الجزء الخارجي كان الحوض المزدوج الذي ظهر في الصورة السابقة، ومن الداخل دُش متكامل في الهواء الطلق ليستخدمه قاطنو المنزل بعد الخروج من حمام السباحة.

قطاع المعيشة

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati مطبخ
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

من الداخل يقع المطبخ والسفرة وغرفة المعيشة في قطاع واحد دون حواجز، إلا أن أكثر ما يميز المكان هو التلاحم بين الداخل والمشهد بالخارج بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة والستائر المخملية، كما أن الألوان الفاتحة منحت المكان إشراقة مريحة وأنيقة.

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المطبخ

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati مطبخ
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

طابع التصميمات بشكل عام في هذا القطاع يتبع النمط المينيمالي (التبسيطي)، فتجد أن الأثاث بسيط التصميم والديكورات في حدود قليلة حتى لا يطغى المشهد بالداخل على المنظر الطبيعي بالخارج.

غرفة المعيشة

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati غرفة المعيشة أسمنت Grey
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

البساطة تمتد لتصميم غرفة المعيشة أيضا حيث تتناغم درجات الأبيض والرمادي الفاتح مع الأخضر الهادي في الكنبة ليكونوا في النهاية بيئة مريحة مهدئة للأعصاب، لاحظ كيف صممت الإضاءة الصناعية بالسقف بشكل يجعلها وكأنها ضوء طبيعي يتسرب من الخارج، فكرة فريدة تزيد من أناقة المشهد بالداخل.

غرفة غسيل مخبأة

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati الممر الحديث، المدخل و الدرج
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

في الطريق إلى غرف النوم وعلى الجانب في الردهة الصغيرة ستجد تلك الوحدة المصممة خصيصا لتحتوي غسالة الملابس وكل متعلقاتها، تفكير ذكي لاستغلال المساحات.

ظلال رمادية

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati غرفة نوم
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

الفيلا بها ثلاث غرف نوم منفصلة وكل غرفة منهن لها حمام خاص بها، الصورة هنا للغرفة الأولى والتي تسودها الظلال الرمادية بمختلف الدرجات، تصميمات بسيطة لكنها شديدة الأناقة.

الحمام

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati حمام
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

الحمام مؤثث بشكل جيد على صغر مساحته، والملاحظ أن بالتة الألوان المستخدمة بالغرفة هى نفسها التي بالحمام ليزيد التلاحم بين الجزئين.

ألوان البحر

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati غرفة نوم
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

تصميم الغرفة الثانية أكثر حيوية وديناميكية، حيث استعان المصمم بألوان تتشابه مع الوان المشهد على البحر،اللافت للنظر هو تصميم دولاب الملابس الذي يحتوي السرير.

الحمام

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati حمام
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

اتبع المصمم نفس النهج في استخدام نفس بالته ألوان الغرفة، لكن هنا بلمسات تركواز أقل مع ضغيان للأبيض على المكان وهو ما يتناسب مع المساحة الصغيرة للحمام.

غرفة لطفل

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati غرفة نوم
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

من حجم السرير يتضح أن الغرفة لفرد واحد، ربما لطفل وهذا هو السبب وراء اختيار ألوان مبهجة ونابضة بالحياة مثل تلك الدرجة من الأخضر.

الحمام

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati حمام
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

كاالمعتاد استمر نهج المصمم في اختيار ألوان لحمام الغرف من نفس بالتة ألوان الغرفة. 

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