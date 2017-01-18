فيلا ستقع في غرامها بجزيرة صقلية

دعنا نبعد عن زحام المدينة وصخبها وننتقل بك إلى شواطي البحر المتوسط، تحديدا بين الريف الساحلي بمدينة مارينا دي راجوزا والتي تقع على أطراف جزيرة صقلية لنستكشف فيلا بتصميمات مذهلة نفذتها شركة DFG Architetti. أكثر ما يميز تصميمات الفيلا هو التلاحم بين القطاع الداخلي والخارجي حتى يستمتع من بالداخل بالمنظر الطبيعي والأجواء بالخارج وبذلك بفضل النوافذ الكبيرة في منطقة المعيشة، تعال لنرى مزيد من التفاصيل!