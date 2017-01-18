فيلا ستقع في غرامها بجزيرة صقلية

دعنا نبعد عن زحام المدينة وصخبها وننتقل بك إلى شواطي البحر المتوسط، تحديدا بين الريف الساحلي بمدينة مارينا دي راجوزا والتي تقع على أطراف جزيرة صقلية لنستكشف فيلا بتصميمات مذهلة نفذتها شركة DFG Architetti. أكثر ما يميز تصميمات الفيلا هو التلاحم بين القطاع الداخلي والخارجي حتى يستمتع من بالداخل بالمنظر الطبيعي والأجواء بالخارج وبذلك بفضل النوافذ الكبيرة في منطقة المعيشة، تعال لنرى مزيد من التفاصيل!
بفضل موقع الفيلا يتمكن قاطنوها من الاستمتاع بصورة بانورامية تحتضن جزء من المدينة وشاطئها الجميل في الأفق، كما حرص المصممون على أن استمتاع من في حمام السباحة بنفس المشهد فقاموا بتأسيسه على مستوى أعلى من الأرض ليكتمل جمال المشهد.
في الصورة هنا يظهر الممر الأسمنتي الذي يتسلل بين المنطقة الخضراء وحمام السباحة لتوفير مكان لكراسي حمامات الشمس. لم ينس المصممون إضافة بعض اللمسات الرومانسية الأنيقة للمنطقة الخارجية كتلك المصابيح المعلقة بالشجرة.
في ركن هادئ إلى جوار حمام السباحة صممت هذه الجلسة بأثاث خارجي بتصميمات معاصرة فريدة، كرسيين منحوتين مع طاولة دائرية من الخوص، وعلى الجوار دُش صغير.
منطقة الدُش الخارجي انقسمت لجزئين..الجزء الخارجي كان الحوض المزدوج الذي ظهر في الصورة السابقة، ومن الداخل دُش متكامل في الهواء الطلق ليستخدمه قاطنو المنزل بعد الخروج من حمام السباحة.
من الداخل يقع المطبخ والسفرة وغرفة المعيشة في قطاع واحد دون حواجز، إلا أن أكثر ما يميز المكان هو التلاحم بين الداخل والمشهد بالخارج بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة والستائر المخملية، كما أن الألوان الفاتحة منحت المكان إشراقة مريحة وأنيقة.
طابع التصميمات بشكل عام في هذا القطاع يتبع النمط المينيمالي (التبسيطي)، فتجد أن الأثاث بسيط التصميم والديكورات في حدود قليلة حتى لا يطغى المشهد بالداخل على المنظر الطبيعي بالخارج.
البساطة تمتد لتصميم غرفة المعيشة أيضا حيث تتناغم درجات الأبيض والرمادي الفاتح مع الأخضر الهادي في الكنبة ليكونوا في النهاية بيئة مريحة مهدئة للأعصاب، لاحظ كيف صممت الإضاءة الصناعية بالسقف بشكل يجعلها وكأنها ضوء طبيعي يتسرب من الخارج، فكرة فريدة تزيد من أناقة المشهد بالداخل.
في الطريق إلى غرف النوم وعلى الجانب في الردهة الصغيرة ستجد تلك الوحدة المصممة خصيصا لتحتوي غسالة الملابس وكل متعلقاتها، تفكير ذكي لاستغلال المساحات.
الفيلا بها ثلاث غرف نوم منفصلة وكل غرفة منهن لها حمام خاص بها، الصورة هنا للغرفة الأولى والتي تسودها الظلال الرمادية بمختلف الدرجات، تصميمات بسيطة لكنها شديدة الأناقة.
الحمام مؤثث بشكل جيد على صغر مساحته، والملاحظ أن بالتة الألوان المستخدمة بالغرفة هى نفسها التي بالحمام ليزيد التلاحم بين الجزئين.
تصميم الغرفة الثانية أكثر حيوية وديناميكية، حيث استعان المصمم بألوان تتشابه مع الوان المشهد على البحر،اللافت للنظر هو تصميم دولاب الملابس الذي يحتوي السرير.
اتبع المصمم نفس النهج في استخدام نفس بالته ألوان الغرفة، لكن هنا بلمسات تركواز أقل مع ضغيان للأبيض على المكان وهو ما يتناسب مع المساحة الصغيرة للحمام.
من حجم السرير يتضح أن الغرفة لفرد واحد، ربما لطفل وهذا هو السبب وراء اختيار ألوان مبهجة ونابضة بالحياة مثل تلك الدرجة من الأخضر.
كاالمعتاد استمر نهج المصمم في اختيار ألوان لحمام الغرف من نفس بالتة ألوان الغرفة.
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