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منزل معاصر مع تصميم داخلي جميل

Heba khlili Heba khlili
Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio منازل
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عندما تريد تصميم منزل ساحر وخلاق بما يتناسب مع رغبات ومتطلبات عملائك، هو بحد ذاته فرصة لك لتستمع إلى مقترحات عملائك وتلبية أحلامهم وستقوم بالتأكيد ببناء منزل أحلام العملاء، لأن كل عمل ستقوم بإنجازه تكون قد حققت حلم لعملائك ولك أيضا.

نريد أن نشاركك بهذا المقال عن مكان إقامة جميل، لتحقيق مساحة مريحة، مليئة بالدفء والطاقة. قد تم تصميم هذا المنزل بحيث كل مساحة فيه مصممه بألوان محددة وأثاث مناسب وديكور مثالي ليبدو أنيق ومريح ووظيفي.

 ولكننا ندعوك لاكتشاف ذلك بنفسك…

المنظر الخارجي للمنزل

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio منازل
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

تصميم المنزل بشكل محكم الإغلاق من الخارج، لا يمنع من تصميم واجهة ممتازة بذوق مميز. منزل يتميز بأسلوب حديث، مع انه يحافظ على بعض التفاصيل التقليدية مثل السقف شديد الانحدار المغطى بالبلاط. الأشكال والأحجام معظمها أفقي التصميم وبشكل أنيق وبخطوط مستقيمة. اختيار اللون البني الرملي أعطى سجر خاص وأناقة، وإزال الصرامة وجعله جذاب للعين.

الوصول للمنزل من الفناء

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio منازل
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

عندما نعبر عتبة المنزل الرئيسية، يوجد فناء صغير يستقبلنا قبل التوجه إلى الباب. وبفضل التصميم المعماري المميز فان الأمان يحيط بالبناء من كل الجهات وبالتالي تترك النوافذ عارية بدون قضبان تقلل من جماليتها. مرآب كبير يفصل الفناء، ويمكن تحويله إلى شرفة للاحتفال.

التصميم الداخلي للمنزل

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio غرفة المعيشة
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

طريقة تقسيم وتوزيع المنزل جعلت من السهل تأمين تهوية جيدة وإضاءة طبيعية مناسبة. غرفة معيشة ذات مساحة صغيرة، لكن صغر مساحتها لم  يمنع من انشاء منطقة ترحيب شفافة. أريكة صغيرة ومريحة أمام وحدة متعددة الوسائط، ومصباح أنيق معلق في الوسط وغطاء نباتي. هذه الغرفة مثالية للراحة بعد يوم عمل طويل لقضاء فترة ما بعد الظهر ومشاهدة الأفلام.

القليل من الألوان

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio غرفة المعيشة
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

الألوان واضحة جدا، تتراوح بين البيج والكريمي والأبيض، والظلال فاتحه من الخشب المحمر، مع ومضات في نغمات نابضة بالحياة. أما المفاجئة الممتعة توجد غي الزاوية، وهي  الكراسي بلون العنب الاحمر الأنيق، ووسائد ومزهرية أعطت حيوية ولمسة متطورة وأنيقة.

غرفة السفرة والمطبخ

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio غرفة السفرة
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

عند التجول في المنزل نجد في المنتصف غرفة الطعام والمطبخ. تبقى الألوان هادئة من البيج والكريمي والأبيض، وفجأة تصبح الألوان اكثر حدة، مثل مصابيح على الطاولة والزهور وكونترتوب السوداء. تصميم غرفة الطعام معاصر في الأسلوب، الكراسي رائعة ومريحة، مما يجعلها مثالية لقضاء ساعات للاجتماع مع العائلة أو تناول الطعام مع الأصدقاء.

المطبخ حديث وساحر

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio مطبخ
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

الفسيفساء التي تغطي جدران المطبخ لا يمكن أن تكون أقل من رائعة. تبدو من الألوان الرملية الدافئة والذهبية أنيقة ومتطورة على كونترتوب السوداء. وقد تم تصميم كل التفاصيل لإنشاء تصميم كامل ومتكامل: الأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ بلون اعمق من اللون السائد، جنبا إلى جنب مع ظلال ذهبية وأسطح سوداء. الميلامين الأبيض للخزائن السفلية حافظ على الرصانة المجموعة، والنهاية تصميم كامل للمطبخ.

الحماما المثالي

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio حمام
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

ويظهر الحمام مرة أخرى أن مصممي هذا المنزل فكرو ملياً، دون أن ينسوا تفصيل واحد، الملمس، الزوايا. وتتكرر اللوحة بالذهبي والرملي من البلاط التي تزين جدار الحمام. اختيار الأثاث الحديث يدل على أن الراحة والوظيفة عناصر أساسية لإصحاب المنزل.


مع هذا المنزل ثبت أن الإبداع والذوق السليم يمكن أن تعمل العجائب.

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