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21 فكرة لديكورات المنزل لن تكلفك درهم واحداً

shereen gouda shereen gouda
Réhabilitation d'un moulin à eau, Planforêt Planforêt
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هل فكرت يوماً أنك في حاجة إلى تجديد في منزلك و كان العائق الأوحد هو ظنك أنك في حاجة إلى ميزانية ضخمة؟ بالطبع مع مرور الوقت نشعر أن البيت في حاجة إلى لمسات منعشة لكي نجدد الإحساس بالإنتماء، ولكن ما لا يدركه الكثير هو أن هذا التجدد لا يلزمه تكاليف كثيرة بل من الممكن أن تحدث فرقاً مذهلاً وملحوظاً مع بعض الأفكار الذكية والمبتكرة بلا أي تكاليف. بالطبع أنت في حالة ذهول و إنكار لهذه المعلومة فربما تظن أننا سوف نطرح عليك بعض الأفكارلجعل بيتك أكثر تنظيماً  فحسب بدلاً من نصائح و إضافات في الديكور، ولكن ما نقوله حقيقي ومن شأنه أن يجعل ديكور منزلك أكثر تألقاً وتميز و كل ما سوف تحتاجه هو قليل من الوقت المخصص لهذه المهمة مع كثير من الأفكار المبدعة. النصائح التي سوف نطرحها هي مجموعة من الأفكار التي يقترحها بعض المصممين المبدعين في عالم الديكور التي لن تكلفك درهماً واحداً و سهلة التنفيذ . لنبدأ معاً بالتعرف على هذه الأفكار المذهلة.

1- استخدم ألواح الخشب والبالتات بأساليب عفوية

Réhabilitation d'un moulin à eau, Planforêt Planforêt
Planforêt

Planforêt
Planforêt
Planforêt

2- لديك سيارة قديمة أنت في غنى هنها؟ قم بإعادة تدويرها و تشكيلها

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

3- استخدم النسيج المحبوك لتغطية إطارات السيارة القديمة حتى تتحول إلى أثاث

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa بلكونة أو شرفة
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

4- جدد منزلك بتغيير أوضاع الأثاث

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة المعيشة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

5- قم بتعليق الأطباق القيمة على الحائط

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev, AnARCHI AnARCHI مطبخ
AnARCHI

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

6- اعرض زهور الحديقة في إبريق أنيق

Nova chance ao apê, Lore Arquitetura Lore Arquitetura بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

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7- إعادة توظيف المعلبات الفارغة كأواني نباتات

Wohnaccesoires, fair-art Steffen Karol fair-art Steffen Karol حدائقأُصص النباتات والفازات
fair-art Steffen Karol

Wohnaccesoires

fair-art Steffen Karol
fair-art Steffen Karol
fair-art Steffen Karol

8- استخدم المعلبات الزجاجية كمزهريات بسيطة

homify غرفة السفرة Wood effect
homify

homify
homify
homify

9- الحاويات الزجاجية أيضاً تشكل وحدات إضاءة رائعة

Кофе-бар "Пенка", EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors غرفة السفرة
EUGENE MESHCHERUK | architecture &amp; interiors

EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors
EUGENE MESHCHERUK | architecture &amp; interiors
EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors

10- قم بتنظيم الكتب بألوان الطيف

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

11- أعد تدوير صناديق الورق المقوى لتصبح وحدات وحدة أرفف

Paperpop, PAPERPOP PAPERPOP المنزلمخزن ورق Grey
PAPERPOP

PAPERPOP
PAPERPOP
PAPERPOP

12- اعرض سلمك الخشبي القديم بأساليب جديدة و مبتكرة

Paris I, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

13- اصنع أثاث من الكتب القديمة

BOOKED by Jacqueline le Bleu, BOOKED by Jacqueline le Bleu BOOKED by Jacqueline le Bleu غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
BOOKED by Jacqueline le Bleu

BOOKED by Jacqueline le Bleu
BOOKED by Jacqueline le Bleu
BOOKED by Jacqueline le Bleu

14- طلاء الإطارات القديمة لتبدو كأنها تجف

Concept living, Studiod3sign Studiod3sign سلالم وأروقة مخزن
Studiod3sign

Studiod3sign
Studiod3sign
Studiod3sign

15- جدد غرفة المعيشة بإضافة مفرش مميز

walldresses, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

16- اصنع وسادات جديدة باستخدام ملابس قديمة

Cosy Home House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Cosy Home

House Envy
House Envy
House Envy

17- تعليق الدراجات على الحائط هو أمر عملي وأنيق

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

18- اصنع حاويات معلقة بنفسك

Serie Mecapal, Natural Urbano Natural Urbano المنزلديكورات واكسسوارات
Natural Urbano

Natural Urbano
Natural Urbano
Natural Urbano

19- أعد استخدام اصيص نباتات كنت في غتى عنه

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

20- كن مبدعا مع وحدة المعطف القديمة في الحديقة

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

21- استعرض أضواء الإحتفالات القديمة لجعل تألق الحديقة يدوم على مدار السنة

Private Villa in French Riviera, Cannata&Partners Lighting Design Cannata&Partners Lighting Design بلكونة أو شرفة
Cannata&amp;Partners Lighting Design

Private Villa in French Riviera

Cannata&Partners Lighting Design
Cannata&amp;Partners Lighting Design
Cannata&Partners Lighting Design
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