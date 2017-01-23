21 فكرة لديكورات المنزل لن تكلفك درهم واحداً

هل فكرت يوماً أنك في حاجة إلى تجديد في منزلك و كان العائق الأوحد هو ظنك أنك في حاجة إلى ميزانية ضخمة؟ بالطبع مع مرور الوقت نشعر أن البيت في حاجة إلى لمسات منعشة لكي نجدد الإحساس بالإنتماء، ولكن ما لا يدركه الكثير هو أن هذا التجدد لا يلزمه تكاليف كثيرة بل من الممكن أن تحدث فرقاً مذهلاً وملحوظاً مع بعض الأفكار الذكية والمبتكرة بلا أي تكاليف. بالطبع أنت في حالة ذهول و إنكار لهذه المعلومة فربما تظن أننا سوف نطرح عليك بعض الأفكارلجعل بيتك أكثر تنظيماً فحسب بدلاً من نصائح و إضافات في الديكور، ولكن ما نقوله حقيقي ومن شأنه أن يجعل ديكور منزلك أكثر تألقاً وتميز و كل ما سوف تحتاجه هو قليل من الوقت المخصص لهذه المهمة مع كثير من الأفكار المبدعة. النصائح التي سوف نطرحها هي مجموعة من الأفكار التي يقترحها بعض المصممين المبدعين في عالم الديكور التي لن تكلفك درهماً واحداً و سهلة التنفيذ . لنبدأ معاً بالتعرف على هذه الأفكار المذهلة.