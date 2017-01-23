منزل من 556 متر صمم من الجمال والأناقة

هذه الغرفة لعشاق التميز والأناقة، استخدم المصمم اللون الرمادي الذي يمتزج على ناحية أخرى مع اللون الأسود والفضي ليعكس ذوقاً راقياً فى التصميم، استعان المصمم بالألوان الحيادية كالرمادي والبني والكريمي وأضاف بعض التحف الملونة لإضافة بعض البريق للمكان الذي لا يجعل التصميم متجددًا دائمًا حيث أنك تستطيع تغيير التحف والصور المعلقة في أي وقت وإعطاء الغرفة شكلًا جديدًا.