منزل من 556 متر صمم من الجمال والأناقة

الفنون المعمارية الهندسية من أجمل الفنون،فهى دائماً ما تظهر لنا أبداعات المهندسون المعماريون وروعة تصميماتهم التى يقدموها لنا ونحن اليوم فى هوميفاى مع تصميم منزل من 556 متر مصمم من الجمال والأناقة فى المكسيك دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر من الداخل.
الواجهة الأمامية للمنزل جاءت مصممة بالكامل من الحجر وممزوجة مع الخشب بلمسة أنيقة ومتميزة، المنزل من طابقين تحاوطه الطبيعة من حوله ولعبت الأضاءة دوراً رائعاً فى أبراز جمال تصميمه بشكل واضح، ليصبح لدينا مزيج مثالى فى تصميم الواجهة بين الطبيعة، الأضاءة، الحجر والخشب فى تصميم منزل حتماً سيحوز على أعجاب كل من يراه من الخارج.
أعتمد المصمم على وجود مرأب مزدوج خاص أمام المنزل ليسمح بوجود السيارت فى امان، كما انها مساحة عظيمة فى منزلك لتخزين الدراجات والدراجات البخارية وألواح تزلج، مساحة مميزة جداً تضمن لك عدم وجود فوضى فى منزلك،الطبيعة كانت من العوامل المهمة جداً التى عززت جمال الواجهة وتصميمها المميز.
هذه الغرفة لعشاق التميز والأناقة، استخدم المصمم اللون الرمادي الذي يمتزج على ناحية أخرى مع اللون الأسود والفضي ليعكس ذوقاً راقياً فى التصميم، استعان المصمم بالألوان الحيادية كالرمادي والبني والكريمي وأضاف بعض التحف الملونة لإضافة بعض البريق للمكان الذي لا يجعل التصميم متجددًا دائمًا حيث أنك تستطيع تغيير التحف والصور المعلقة في أي وقت وإعطاء الغرفة شكلًا جديدًا.
وهنا نحن أمام تصميم جذاب لغرفة السفرة التى جاءت مليئة بالأناقة، عندما تنظر لغرفة السفرة فحتماً اول ما سيلفت انتباهك هو النوافذ الكبيرة التى سمحت بخلق اندماج بين الطبيعة الخلابة من الخارج وتصميم السفرة الأنيق من الداخل، اختار المصمم طاولة طعام بسيطة مربعة يحاوطها 12 كرسي خشبى بتصميم مميز، تصميم غرفة السفرة بشكل عام جاء أنيقاً ملئ بالتفاصيل البسيطة والمميزة والألوان الحيادية الدافئة.
اختيار الأضاءة داخل تصميم غرفة السفرة كان أكثر من رائع وجذاب جداً، فأختار المصمم تلك النجفة المضيئة بشكل مميز مع سبوتات السقف الجذابة بجانب الأضاءة الطبيعية الفادمة من النوافذ المطلة على الطبيعة.
المطبخ هو ملاذ الأسرة، وهنا جاء تصميم المطبخ مميز جداً بتصميم عصرى وعملى، اختار المصمم اللون الأبيض مع الرمادى ولمسة من الخشب ليكونا الأساس فى تصميم المطبخ، اعتمد المصمم على الخزانات فى تصميم المطبخ، وأضاف طاولة فى المنتصف تحاوطها بعض الكراسى البسيطة لتسمح لك بتناول وجبة افطار بسيطة مع عائلتك.
اختيار الأضاءة فى تصميم المطبخ كان مميز جداً فأعتمد المصمم على المصابيح الصغيرة المتدلية من السقف لتضئ المطبخ بالكامل وتعطيه لمسة جذابة ومضيئة، كع الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النوافذ.
وهنا نحن امام تصميم الدرج داخل المنزل الذى يعتبر حلقة الوصل بين الطابق العلوى والسفلى، جاء تصميمه ممبز جداً فأختار المصمم الخشب بأناقته المميزة ليكون الأساس فى تصميم درجات الدرج، واستعان بالزجاج ليكون هو اساس تصميم الدرابزين، شفافية الزجاج وأناقة الخشب أضافا لتصميم الدرج اختلاف وأناقة واضحة.
وفى الطابق العلوى كان تصميم غرفة النوم التى صممت بتصميم مريح وأنيق لتحصل على لحظات من الراحة والأسترخاء بعد عناء يوم طويل، اللون الأبيض العصرى والهادئ كان هو اللمسة الأساسية فى تصميم الغرفة بالكامل، بجانب الخشب الذى اعتمد علية المصمم فى تصميم الأرضيات وبعض اللمسات فى تصميم غرفة النوم التى أضافت أناقة واضحة على الغرفة بالكامل، الأضاءة الطبيعية كان لها دوراً كبيراً فى تصميم غرفة النوم من خلال تلك النافذة الكبيرة المطلة على الطبية والتى سمحت بمرور الضوء والهواء الطبيعى إلى الغرفة.
وهنا تصميم غرفة نوم الأطفال التى جاءت مرحة جداً بتصميمها الرائع، وقد أضافت التفاصيل الصغيرة الصبيانية جمالاً ومرح بطريقة واضحة على تصميم الغرفة، بجانب تجانس الألوان كالأبيض، الأزق والرمادى التى توضح لنا أن تلك الغرفة لصبى صغير، اعتمد المصمم على خلق تجانس بين الطبيعة والأضاءة الطبيعية خارج المنزل من خلال تلك النوافذ الكبيرة المطلة على الطبيعة.
في هذا الحمام اختار المصمم اللون الأبيض الحيادى المريح للعين بطبيعته ولكن بشكل مختلف هذه المرة عن طريق الموازييك ذو الشكل المميز وكأنه فقاعات رمادية فاتحة في الفاصل بين الدش والحمام، وقد خلقت هذه الفكرة على الحمام التميز المطلوب مع الراحة للعين لاستخدامها بألوان فاتحة مشرقة.
وهنا تصميم للمنزل بالكامل على ورق التصميم لكلا من الدور الأرضى والعلوى مع الدرج.
وهنا تصميم للدور الأرضي على ورق التصميم يتيح لك رؤية فراغات المعيشة مع وجود مطبخ لخدمة هذا الدور.
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