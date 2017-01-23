لمحبى التصميمات التركية منزل على النمط التركى ملئ بالفخامة

البداية مع الواجهة هنا كما نرى واجهة جذابة ومميزة جداً بتصميمها الرائع، اعتمد المصمم على مزيج من المواد المختلفة فى تصميم الواجهة ليعزز اللمسة الشرقية فأعتمد على الطوب الحجرى، الخشب والزجاج، كما اعتمد أيضاً المصمم فى تصميمه على العمدان الكبيرة للمدخل حتى يعزز بذلك لمسة الفخامة التركية فى التصميم بطريقة مميزة، تصميم الواجهة لهذا المنزل بجانب انها مميزة بتصميم شرقى فخم ومميز فهى أيضاً متميزة بلمسة تصميم دافئة عندما تراها للوهلة الأولى وذلك من اختيار المصمم للون البيج الفاتح والحيادى ليكون اللون السائد لتصميم الواجهة بجانب اللون البنى الدافئ للمسة الخشب فى تصميم تلك البرجولا فوق المنزل، نرى بوضوح من تصميم الواجخة اعتماد المصمم على النوافذ الكثيرة حتى يخلق تواصل بين الطبيعة من الخارج والمنزل من الداخل.