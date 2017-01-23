لمحبى التصميمات التركية منزل على النمط التركى ملئ بالفخامة

الروح التركية فى التصميم المعمارى مليئة بالفخامة والكلاسيكية الممزوجة بلمسة شرقية مميزة، وهو تصميم يمتاز بالنقوشات الجميلة ،والديكورات الفخمة والألوان الصريحة، ونحن اليوم فى هوميفاى فى جولة داخل منزل تركى التصميم رائع ومميز جداً بالفخامة واللمسات الشرقية، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف أكثر على تصميمه عن قرب.
البداية مع الواجهة هنا كما نرى واجهة جذابة ومميزة جداً بتصميمها الرائع، اعتمد المصمم على مزيج من المواد المختلفة فى تصميم الواجهة ليعزز اللمسة الشرقية فأعتمد على الطوب الحجرى، الخشب والزجاج، كما اعتمد أيضاً المصمم فى تصميمه على العمدان الكبيرة للمدخل حتى يعزز بذلك لمسة الفخامة التركية فى التصميم بطريقة مميزة، تصميم الواجهة لهذا المنزل بجانب انها مميزة بتصميم شرقى فخم ومميز فهى أيضاً متميزة بلمسة تصميم دافئة عندما تراها للوهلة الأولى وذلك من اختيار المصمم للون البيج الفاتح والحيادى ليكون اللون السائد لتصميم الواجهة بجانب اللون البنى الدافئ للمسة الخشب فى تصميم تلك البرجولا فوق المنزل، نرى بوضوح من تصميم الواجخة اعتماد المصمم على النوافذ الكثيرة حتى يخلق تواصل بين الطبيعة من الخارج والمنزل من الداخل.
وهنا نظرة على تصميم الصالون داخل المنزل الذى بدا ملئ بالتفاصيل الكلاسيكية الفخمة والأنتيكات الكلاسيكية الرائعة، دعونا نرى تصميم الصالون داخل المنزل عن قرب.
وهنا نرى تصميم الصالون عن قرب أكثر، صممت الأرضيات من الباركية الخشبى الذى أضاف روح من الكلاسيكية والفخامة خاصةً مع اختيار تدرجات اللون البنى فى التصميم الذى عزز الأطلالة التركية للتصميم، يعتمد التصميم التركى والعثمانى القديم على الأهتمام بتصميم الصالون الملئ بالأنتيكات الفخمة والنقوشات ولا عجب أن تجد جرامافون قديم يطرب بالأغانى القديمة فى القرن الواحد والعشرين فهذة من تفاصيل النمط التركى والشرقي القديم، وهنا تحققت لمسة الأنتيكات الفخمة فى تصميم الصالون كما نرى لتعزز النمط النركى بوضوح والذى عززه أيضاً اختيار الأثاث المذهب بالنقوشات ذات اللون السماوى الرائع، اختار المصمم أيضاً لتصميم الجدران تصميماً مختلفاً باللون البنى وقام بتزينه بالصور الفوتوغرافية القديمة ليبدو وكأنه لوحة فنية وليس مجرد جدار داخل المنزل.
اعتمد المصمم على النوافذ الكبيرة المطلة على الطبيعة من الخارج حتى يخلق بذلك تواصل بين الطبيعة والجمال من الخارج مع تصميم المنزل من الداخل ويسمح للهواء والأضاءة الطبيعية للمرور إلى داخل المنزل، كما اعتمد أيضاً المصمم على اختيار ستائر خفيفة بتصميم مميز وجذاب حتى تسمح بمرور الضوء والأضاءة.
وفى الجهة المقابلة للصالون كان تصميم المطبخ المميز بتصميمه الملكى الجذاب والفخم، اعتمد المصمم على اللون الأبيض المميز جداً ولكن أضاف له لمسة كلاسيكية فخمة بأختياره للأسطح اللامعة البراقة للمطبخ، اختار المصمم ورق الجدران ذو النقوشات المميزة بلونه الأسود والذهبى لتكون لمسة رائعة ومميزة تعزز النمط الكلاسيكى الفخم لتصميم المطبخ.
وهنا منطقة معيشة فخمة مليئة بالتفاصيل الكلاسيكية المميزة، اختار المصمم الأثاث بعناية شديدة ربما تبدة كل قطعة مختلفة عن الأخرى لكنها متناسقة معاً ومتشابهة فى اللمسة الكلاسيكية، ومثل تصميم جدران الصالون المختلفة اختار المصمم لتصميم جدران غرفة المعيشة تصميم مختلف فقام بتقسيم الجدار ليكون لأرفف لتسمح بتخزيين التحف والديكور والكتب أيضاً، اعتمد المصمم على نجفة كبيرة تحمل التصميم التركى لأضاءة الغرفة بجانب الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة.
تفاصيل الديكور مفعمة باللمسات الكلاسيكية الفخمة، فحقاً كل ركن داخل المنزل يحمل تفاصيل خاصة به مختلفة ولكن متشابهة فى النمط التركى الكلاسيكى.
أما تصميم الحمام داخل المنزل فكان مفعماً بالأناقة، استخدم المصمم المرآة والحوض اللامع وأهم ما أظهر جماله هو هذه النافذة التي سمحت بدخول الإضاءة الطبيعية بسلاسة لتعطيه جانبا مشرقا.
ولم ينسى المصمم أن يضيف لمسات من الراحة والرفاهية داخل تصميم الحمام، فأضاف هذا الشازلونج الخشبى لتتعم بلحظات تدليك مميزة.
وهنا نرى تصميم الدرج الذى اعتمد فيه المصمم على التفاصيل الكلاسيكية أيضاً، فنرى الجدار المقابل للدرج زينه المصمم بتابلوه مميز أسفل منه طاولة صغيرة من الرخام مليئة بالديكورات البسيطة المفعمة بالتفاصيل التاريخية مع تلك الأبليكات الفخمة لتضئ منطقة الدرج، أضاف المصمم أيضاً هذا الشازلونج الجذاب بجانب الدرج للحظات من الأسترخاء.
وبعد أن تمر بالدرج الكلاسيكى الفخم ستجد نفسك أمام منطقة وممر مميز جداً، فتشعر وكأنك فى جزء منعزل عن المنزل، اختار المصمم أيضاً تفاصيل كلاسيكية فهمة لتزيين هذا الممر من ديكورات وأثاث، حتى اختيار الأضاءة جاء مميز كما نرى تلك النجفة البسيطة ذات التصميم التركى الجذاب.
زين المصمم تلك الجلسة الخاصة بتفاصيل وديكورات تاريخية مميزة كما نرى ليضيف لمسة من عبق التاريخ.
أما تصميم حمام السباحة فتشعر وكأنه جزيرة خاصة منفصلة عن المنزل، تصميم المسبح رائع جداً بتفاصيله حتى تفاصيل الأضاءة جاءت مميزة ليجعل منه منطقة رومانسية خاصة داخل المنزل.
تعرف أكثر على تصاميم مختلفة ومميزة لغرفة المعيشة من هنا: 9 تصاميم لغرفة معيشة مع شاشة تلفزيون