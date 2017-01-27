7 تصميمات لحمامات رخامية مميزة للعام الجديد

وختاماً مع هذا التصميم الملكى لهذا الحمام الكلاسيكى الفخم بتفاصيله، استخدام الرخام هنا كان أكثر من رائع خاصةً مع أضافة تلك النقوشات الجذابة فى تصميمه، اللمسة المذهبة للتفاصيل هنا كانت أكثر من رائعة وأضافت مزيد من الفخامة على تصميم الحمام بالكامل.

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