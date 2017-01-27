7 تصميمات لحمامات رخامية مميزة للعام الجديد

فى العام الجديد انت بحاجة إلى تغيير وإلى لمسة مميزة ومختلفة فى منزلك، ومن الأماكن التى بحاجة إلى نظرة واعادة تصميم هذا العام هى حمامك،فأذا كنت قد اعطيت باقى غرف المنزل تجديد واعادة تصميم سابقاً حان الوقت لتعطى الحمام داخل المنزل المزيد من الأهتمام وتعيد تصميم ديكوراته بشكل جديد ومختلف، إليك 7تصميمات لحمامات رخامية مميزة للعام الجديد.
البداية مع تصميم حمام جذاب ومميز جداً، اللون هو سيد الألوان لذلك اعتمد عليه المصمم فى تصميمه لهذا الحمام، فجاءت الأرضيات باللون الأبيض مع بعض اختيار الأدوات الصحية للحمام والحوض جاءت أيضاً باللون الأبيض، مع لمسة الرخام التى اختارها المصمم باللون الأخضر الداكن حتى يكسر بعض الشئ من حيادية اللون الأبيض، اختار المصمم تصميم الحوض المقسم إلى حوضين لمزيد من الأختلاف والعملية داخل الحمام.
أما هذا الحمام فجاء تصميمه مفعم بالأناقة، اختار المصمم اللون الكافيه الأنيق ليكون لون الرخام الذى أضاف للحمام لمسة من الدفئ والأناقة الواضحة، مع بعض اللمسات من اللون الأبيض الهادئ، لمسة الزجاج الذى أضافها المصمم للحمام خلقت روحاً من الشفافية، الزجاج من اللمسات الجذابة جداً التى يمكنك أضافتها لحمامك، ستوفر لك عازلاً سواء لمنطقة الدش أو لمنطقة المرحاض.
اللمسة الرمادية بدت واضحة جداً فى تصميم هذا الحمام، الرخام الرمادى اللون أعطى للحمام لمسة متميزة وأنيقة جداً، تصميم الحوض كان مختلف بشكل واضح بلونه الأبيض البسيط ولكن السطح البراق أعطى للحمام مزيد من الفخامة، استغل المصمم المنطقة اسفل الحوض وقام بتقسيمها إلى أدراج حتى تساعد فى استغلال المساحات للتخزيين داخل الحمام.
أما هذا الحمام فجاء تصميمه مليئاً بالدفئ والتفاصيل المليئة بالأناقة، اعتمد المصمم على الرخام البنى الذى بدا مثل الخشب عند رؤيته للوهلة الأولى، كمه بعض اللمسات من الزجاج لمزيد من الشفافية داخل الحمام، وللمسة من الرفاهية قام المصمم بتصميم حوض الأستحمام مزود ببانيو سبا حتى تحصل على لحظات من الأسترخاء.
الأبيض ملك الألوان دائماً وابداً، واعتمد علية بالكامل المصمم فى تصميمه لهذا الحمام فأختار الرخام باللون الأبيض ليكون هو اللمسة السائدة، الحمام مساحته صغيرة لذلك اعتمد المصمم على استغلال المساحات فنرى هنا المنطقة اسفل الحوض استغلها لتخزيين الأغراض بداخلها، واستعان بالمرايات أيضاً حتى يضيف مزيد من الشعور بالأتساع داخل الحمام كما نرى.
حمام بتصميم بسيط جداً، استخدم المصمم الرخام بلونه البنى الأنيق مع لمسة من اللون الأبيض البسيط والحيادى، الزجاج لمسة من الشفافية زينت هذا الحمام كما نرى وعكست الأضاءة الطبيعية البسيطة القادمة من النافذة.
وختاماً مع هذا التصميم الملكى لهذا الحمام الكلاسيكى الفخم بتفاصيله، استخدام الرخام هنا كان أكثر من رائع خاصةً مع أضافة تلك النقوشات الجذابة فى تصميمه، اللمسة المذهبة للتفاصيل هنا كانت أكثر من رائعة وأضافت مزيد من الفخامة على تصميم الحمام بالكامل.
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