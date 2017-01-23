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لن تصدق أن هذا البيت المذهل مساحته 66 م مربع

shereen gouda shereen gouda
66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
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نمر في عصرنا الحالي بمشكلة مشتركة في الشقق التي تقع في المدينة وهي أن المنازل أصبحت تعاني من مساحة صغيرة بعض الشيء وأتينا الانطباع أنها بالكاد سوف تكفي لتحقيق الوظائف الأساسية، و لكن مع احتياجاتنا المستمر لإيجاد مساحة كافية لكلاً من الوظائف الأساسية و الرفاهيات نبحث عن حلول مبتكرة نتحدى بها هذا العائق من خلال دراسة مشاريع مماثلة ناجحة. سعياً منا على طرح كل المشاريع التي تحمل لكم أفكار جديدة أتينا لكم اليوم بمنزل مساحته 66 م مربع أسس فيه المصممين المبتكرين بعض الأفكار التي تلائم المنازل الصغيرة حتى يكون مرجع إلى كل من يرغبون في تصميم منزل عصري  لكي يبدو عليه ملامح الأناقة والإتساع. استطاع فريق التصميم من تنفيذ وتأثيث هذا المنزل من خلال تطبيق أفكار بسيطة في إمكان الجميع اتباعها لذا لنبدأ معاً رحلة التعرف على هذه الأفكار الرائعة.

مساحة متعددة الإستخدامات

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

أيسر السبل في إيجاد مساحة لكل الوظائف في الشقق الصغيرة هو الإستغناء تماماً عن الغرف المغلقة و هدم كل الحوائط غير الضرورية و تصميم الفراغ لكي يحتوي على كل النشاطات المشتركة من تناول الطعام إلى مشاهدة التلفاز وحتى غرفة المعيشة. هذا الأمر يضمن لك إتساع في المنزل ووسيلة سهلة حتى لا تشعر باختناق الفراغات.

إضاءة مدروسة بدقة

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

أحد أهم أسرار المحترفين في عالم الديكور هو التلاعب بالإضاءات غير المباشرة بحيث تترك الانطباع المطلوب، ففي الفراغات الصغيرة على سبيل المثال يكون تسليط الضوء على عنصر هام في الغرفة مع إخفاء مصدر الإضاءة مؤثر مباشر على شعورك باتساع الغرفة مثل ما حققه المصمم في هذه الجدارية. إن كنت تبحث عن اسلوب ذكي لتوسعة الفراغ بصرياً مع ترك انطباع بحرفية لمساتك اتبع هذا الأسلوب في توزيع الإضاءة.

توزيع الأثاث مثالي مع العناصر المعمارية

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

عند توزيع الأثاث كانت المساحات والنسب مدروسة بعناية و ذكاء حتى لا تطغى وظيفة على أخرى مما أدى إلى هذه النتيجة المتجانسة والأنيقة.

مطبخ متخفي في خاماته الأنيقة

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept مطبخ
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

إذا كنت ممن يرفضون مبدأ إظهار المطبخ في غرفة المعيشة لما فيها من تقييد في الاختيارات و تضارب في مستوى الأناقة لكل فراغ بإمكانك أن تجعل من هذا المطبخ المبهر مرجع لك، فقد كان اختيار ألوانه المستوحى من غرفة المعيشة قرار موفق و مثالي. أما إذا تطرقنا إلى الخامة اللامعة والعاكسة فمن مميزاتها العديدة في المساحات الصغيرة هي تضاعف المساحة بصرياً من خلال انعكاس الفراغ المحيط و تلغي أي شعور نفسي أو بصري لحدود الغرفة الحقيقي.

التنازل عن التفاصيل الغير ضرورية

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

في الحالات المماثلة من المساحات الصغيرة يفضل دائماً أن لا تترك وجود لأي أغراض غير ضرورية قد تترك المنزل يبدو أكثر فوضوية.

أسلوب بسيط في غرفة النوم الرئيسية

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة نوم
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

لا داعي أبداً لكثير من الزخارف والإكسسوارات، واتبع اسلوب هذا التصميم البسيط في اختيار الأثاث العملي الأنيق.

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حمام مودرن بلون موحد

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept حمام
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

الحمام الرئيسي يجب أن يحتوي على كل كماليات الحمام لذا عليك دراسة أبعاده جيداً حتى تدرك إمكانيات الحمام و ما هي نقاط ضعفه. في الأغلب يكون حتى الحمام الرئيسي يعاني من المساحة الصغيرة نسبياً ومع المعدات والأثاث كله قد يبدو الحمام مزدحم تاركاً انطباع بالاختناق وعدم القدرة على التكيف والاسترخاء، و تجنباً لهذا الإحساس النفسي السلبي يمكنك أن تستعين بلون موحد بدرجاته المختلفة لكي يضفي إحساس بالاتزان البصري والنفسي وبالتحديد الألوان الهادئة مثل اختيار المصمم الموفق هنا.

الحمام الثانوي الذكي

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept حمام
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

الحمام الثانوي لا يجب أن يشمل كل معدات الحمام ولكن عليه أن يتسم بالرحابة والعملية لأنه هو الذي يستخدم من قبل الضيوف، فالاهتمام به و بنسب المعدات أمر غاية في الأهمية. بالطبع يدرك المصمم هذه المسئولية لذا قام باستغلال كل المساحة بأسلوب ذكي مع اختيار موفق لنسب المعدات الصغيرة نسبياً.

استكمالاً للرحلة المبهرة و الأفكار الذكية في المنازل الصغيرة تابع هذا الاستوديو الفاخر الذي لا يتعدى مساحته ال35 م مربع.

14 تصميم ملهم لغرف النوم
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