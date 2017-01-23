لن تصدق أن هذا البيت المذهل مساحته 66 م مربع

الحمام الثانوي لا يجب أن يشمل كل معدات الحمام ولكن عليه أن يتسم بالرحابة والعملية لأنه هو الذي يستخدم من قبل الضيوف، فالاهتمام به و بنسب المعدات أمر غاية في الأهمية. بالطبع يدرك المصمم هذه المسئولية لذا قام باستغلال كل المساحة بأسلوب ذكي مع اختيار موفق لنسب المعدات الصغيرة نسبياً.

استكمالاً للرحلة المبهرة و الأفكار الذكية في المنازل الصغيرة تابع هذا الاستوديو الفاخر الذي لا يتعدى مساحته ال35 م مربع.