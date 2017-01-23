لن تصدق أن هذا البيت المذهل مساحته 66 م مربع

نمر في عصرنا الحالي بمشكلة مشتركة في الشقق التي تقع في المدينة وهي أن المنازل أصبحت تعاني من مساحة صغيرة بعض الشيء وأتينا الانطباع أنها بالكاد سوف تكفي لتحقيق الوظائف الأساسية، و لكن مع احتياجاتنا المستمر لإيجاد مساحة كافية لكلاً من الوظائف الأساسية و الرفاهيات نبحث عن حلول مبتكرة نتحدى بها هذا العائق من خلال دراسة مشاريع مماثلة ناجحة. سعياً منا على طرح كل المشاريع التي تحمل لكم أفكار جديدة أتينا لكم اليوم بمنزل مساحته 66 م مربع أسس فيه المصممين المبتكرين بعض الأفكار التي تلائم المنازل الصغيرة حتى يكون مرجع إلى كل من يرغبون في تصميم منزل عصري لكي يبدو عليه ملامح الأناقة والإتساع. استطاع فريق التصميم من تنفيذ وتأثيث هذا المنزل من خلال تطبيق أفكار بسيطة في إمكان الجميع اتباعها لذا لنبدأ معاً رحلة التعرف على هذه الأفكار الرائعة.
أيسر السبل في إيجاد مساحة لكل الوظائف في الشقق الصغيرة هو الإستغناء تماماً عن الغرف المغلقة و هدم كل الحوائط غير الضرورية و تصميم الفراغ لكي يحتوي على كل النشاطات المشتركة من تناول الطعام إلى مشاهدة التلفاز وحتى غرفة المعيشة. هذا الأمر يضمن لك إتساع في المنزل ووسيلة سهلة حتى لا تشعر باختناق الفراغات.
أحد أهم أسرار المحترفين في عالم الديكور هو التلاعب بالإضاءات غير المباشرة بحيث تترك الانطباع المطلوب، ففي الفراغات الصغيرة على سبيل المثال يكون تسليط الضوء على عنصر هام في الغرفة مع إخفاء مصدر الإضاءة مؤثر مباشر على شعورك باتساع الغرفة مثل ما حققه المصمم في هذه الجدارية. إن كنت تبحث عن اسلوب ذكي لتوسعة الفراغ بصرياً مع ترك انطباع بحرفية لمساتك اتبع هذا الأسلوب في توزيع الإضاءة.
عند توزيع الأثاث كانت المساحات والنسب مدروسة بعناية و ذكاء حتى لا تطغى وظيفة على أخرى مما أدى إلى هذه النتيجة المتجانسة والأنيقة.
إذا كنت ممن يرفضون مبدأ إظهار المطبخ في غرفة المعيشة لما فيها من تقييد في الاختيارات و تضارب في مستوى الأناقة لكل فراغ بإمكانك أن تجعل من هذا المطبخ المبهر مرجع لك، فقد كان اختيار ألوانه المستوحى من غرفة المعيشة قرار موفق و مثالي. أما إذا تطرقنا إلى الخامة اللامعة والعاكسة فمن مميزاتها العديدة في المساحات الصغيرة هي تضاعف المساحة بصرياً من خلال انعكاس الفراغ المحيط و تلغي أي شعور نفسي أو بصري لحدود الغرفة الحقيقي.
في الحالات المماثلة من المساحات الصغيرة يفضل دائماً أن لا تترك وجود لأي أغراض غير ضرورية قد تترك المنزل يبدو أكثر فوضوية.
لا داعي أبداً لكثير من الزخارف والإكسسوارات، واتبع اسلوب هذا التصميم البسيط في اختيار الأثاث العملي الأنيق.
الحمام الرئيسي يجب أن يحتوي على كل كماليات الحمام لذا عليك دراسة أبعاده جيداً حتى تدرك إمكانيات الحمام و ما هي نقاط ضعفه. في الأغلب يكون حتى الحمام الرئيسي يعاني من المساحة الصغيرة نسبياً ومع المعدات والأثاث كله قد يبدو الحمام مزدحم تاركاً انطباع بالاختناق وعدم القدرة على التكيف والاسترخاء، و تجنباً لهذا الإحساس النفسي السلبي يمكنك أن تستعين بلون موحد بدرجاته المختلفة لكي يضفي إحساس بالاتزان البصري والنفسي وبالتحديد الألوان الهادئة مثل اختيار المصمم الموفق هنا.
الحمام الثانوي لا يجب أن يشمل كل معدات الحمام ولكن عليه أن يتسم بالرحابة والعملية لأنه هو الذي يستخدم من قبل الضيوف، فالاهتمام به و بنسب المعدات أمر غاية في الأهمية. بالطبع يدرك المصمم هذه المسئولية لذا قام باستغلال كل المساحة بأسلوب ذكي مع اختيار موفق لنسب المعدات الصغيرة نسبياً.
استكمالاً للرحلة المبهرة و الأفكار الذكية في المنازل الصغيرة تابع هذا الاستوديو الفاخر الذي لا يتعدى مساحته ال35 م مربع.