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زيارة مفاجئة ! نظف منزلك في 5 دقائق فقط

Mohammed Awad Mohammed Awad
Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
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حينما نتفاجيء باقتراب زيارة أحد ضيوفنا و في المقابل بيتنا  يغوص في حالة من الفوضى  حينها لا ندري من أي مكان بالضبط نبدأ في إزالة تلك الفوضى و نقوم بالتنظيف و الترتيب لكل مكان في بيتنا، الأمر صعب لدرجة كبيرة خصوصاً لو كان البيت كبير المساحة و يحتاج فعلاً لتنظيف، إننا اليوم في هوميفاي سنحاول أن نتوصل إلى حلول سريعة و ناجزة لتجعل بيتك في حالة مشرفة و جيدة و مرتبة في خطوات بسيطة و لأكثر من غرفة ..

نحتاج فقط للتركيز و الدقة في تنفيذ تلك الخطوات بالتتابع حتى نحصل على النتائج المرجوة في أسرع وقت و قبل وصول الضيوف بالسلامة إلينا ..

إليكم التفاصيل ..

تنظيف الأسطح

Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

قم بتمرير القماش المبلل على الأسطح الظاهرة للضيوف و التي سيستخدمونها مثل السفرة و المواد الصغيرة في المدخل أو في الممرات أو في الشرفات و كذلك رفوف الرخام حول الحوض في المطبخ ، حاول أن تمر على كل الاسطح بسرعة بدون أي مستحضرات فقط ازالة للتراب و التلميع بواسطة الماء ، سيكون حلاً سريعاً و ناجزاً

نظف التليفزيون

Proyecto Terrassa, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

من أصعب الامور التي تدل على عدم نظافة منزلك هو ذرات التراب على اللون الأسود عموماً و أكثر شيء متكرر في كل البيوت ذو لون اسود هو التلفاز خصوصاً لو كان في غرفة الجلوس أو الاستقبال ، بالمرور بريش ازالة الأتربة على سطح التلفاز من الخلف مع تمرير قماش جاف على الشاشة لتنظيفها بعد ازالة الأتربة منها ..

الآن حان وقت الحمام

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام بلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الحمام هو من الاماكن الرئيسية في خريطة أي ضيف، لذا حاول أن تدخل إليه و تقوم بتلميع الأرضيات عن طريق مسح الأرض بالماء و الحوض بالكلور و الرفوف التي حوله بقطعة من القماش و كذلك لمع المرايات و ازل البشاكير في الخزانات و اخرج بشكير و فوطة جديدة و نظيفة  ليستخدمها الضيوف .

اخفاء الأطباق غير النظيفة

Cuisine | Intégration façon loft | IDF, LUSIARTE LUSIARTE مطبخ
LUSIARTE

LUSIARTE
LUSIARTE
LUSIARTE

لا تدع أي صحون في حوض مطبخك ولا على الرف دون تنظيف ، فلو كان هذا حاصلاً فلابد أن تبدأ بها و تجعل الحوض نظيفاً و الرف لا يوجد عليه أي أواني تحتاج لنظافة، كما أنه ينبغي عليك المسح لكل الأسطح و ازالة التراب بحركة سريعة 

إزالة فراء الحيوانات الأليفة

Katzentürme, stylecats® stylecats® المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
stylecats®

stylecats®
stylecats®
stylecats®

لو كانت لديك حيوانات أليفة في المنزل فقم بشفط الوبر و الفراء الخاص بهم من على الأثاث و الكراسي عن طريق تمرير المكنسة الكهربية عليها، و بذلك ستنظفها بكل سهولة و في أسرع وقت ، كما يمكنك لو كان لديك متسع من الوقت من المرور على تلك القطع منا لأثاث بقماش مبلل لتعيد إليها لبريق و اللمعان ..

الإضاءة

LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة المعيشة
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

لا تطفيء المصابيح لو علمت بقدوم الضيوف و اجعل الغرف مبهرة خصوصاً صغير المساحة منها، اضيء النجف و المصابيح لتجعل الغرفة في أبهى صورة و كذلك قم بتنظيف المصابيح بأداة إزالة الأتربة بالمرور سريعاً عليها  خصوصاً لو كانت المصابيح داخل تجاويف 

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التفت للتفاصيل الصغيرة في الغرفة

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

انظر للتحف و التماثيل و نظفها بالقماش المبلل و بعصا ازالة الأتربة ، و لو كان لديك مخدات صغيرة على الأرائك قم بعدلها و تنسيقها و اقامتها بشكل يليق بالغرفة و قم بتنفيضها و أعد رصها بالترتيب الأصلي لها مع غعادة فرش السجاد لو كان مثنياً و ازالة أي قطع من المناديل الورقية المستعملة  من الأرضيات أو الموائد أو أغراضك الخاصة .

الرائحة الطيبة

Home Staging Como Vender una Vivienda Eficazmente, Markham Stagers Markham Stagers غرفة المعيشة White
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

الرائحة تعمل على الشعور بالنظافة و التنسيق لذا قم باستخدام معطر طبيعي أو صناعي مثلما يتوفر لديك، و قم بنشر الرائحة في كل الغرف في منزلك و اسمح لمصدر العطر أن يكون اقوى في مكان تحرك و جلوس الضيوف لاسيما الريسبشن و السفرة و الحمام .

خدعة أخرى في إمكانك تنفيذها

Cocina lacada alto brillo crema con terminaciones curvas, COCINAS CASTILLO COCINAS CASTILLO مطبخرفوف وأدراج MDF Beige
COCINAS CASTILLO

COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO

لو كان لديك أدوات للتنظيف قم فوراً باخفائها في خزانات لها أبواب لأن وجود المنظفات و المكانس  دليل على عدم الترحيب بالضيوف، لذا احرص على ازالة كل أدوات التنظيف بعيداً عن أعين ضيوفك ..

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حتى تقوم بالتنظيف بسرعة 

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