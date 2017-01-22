زيارة مفاجئة ! نظف منزلك في 5 دقائق فقط

حينما نتفاجيء باقتراب زيارة أحد ضيوفنا و في المقابل بيتنا يغوص في حالة من الفوضى حينها لا ندري من أي مكان بالضبط نبدأ في إزالة تلك الفوضى و نقوم بالتنظيف و الترتيب لكل مكان في بيتنا، الأمر صعب لدرجة كبيرة خصوصاً لو كان البيت كبير المساحة و يحتاج فعلاً لتنظيف، إننا اليوم في هوميفاي سنحاول أن نتوصل إلى حلول سريعة و ناجزة لتجعل بيتك في حالة مشرفة و جيدة و مرتبة في خطوات بسيطة و لأكثر من غرفة ..
نحتاج فقط للتركيز و الدقة في تنفيذ تلك الخطوات بالتتابع حتى نحصل على النتائج المرجوة في أسرع وقت و قبل وصول الضيوف بالسلامة إلينا ..
إليكم التفاصيل ..
قم بتمرير القماش المبلل على الأسطح الظاهرة للضيوف و التي سيستخدمونها مثل السفرة و المواد الصغيرة في المدخل أو في الممرات أو في الشرفات و كذلك رفوف الرخام حول الحوض في المطبخ ، حاول أن تمر على كل الاسطح بسرعة بدون أي مستحضرات فقط ازالة للتراب و التلميع بواسطة الماء ، سيكون حلاً سريعاً و ناجزاً
من أصعب الامور التي تدل على عدم نظافة منزلك هو ذرات التراب على اللون الأسود عموماً و أكثر شيء متكرر في كل البيوت ذو لون اسود هو التلفاز خصوصاً لو كان في غرفة الجلوس أو الاستقبال ، بالمرور بريش ازالة الأتربة على سطح التلفاز من الخلف مع تمرير قماش جاف على الشاشة لتنظيفها بعد ازالة الأتربة منها ..
الحمام هو من الاماكن الرئيسية في خريطة أي ضيف، لذا حاول أن تدخل إليه و تقوم بتلميع الأرضيات عن طريق مسح الأرض بالماء و الحوض بالكلور و الرفوف التي حوله بقطعة من القماش و كذلك لمع المرايات و ازل البشاكير في الخزانات و اخرج بشكير و فوطة جديدة و نظيفة ليستخدمها الضيوف .
لا تدع أي صحون في حوض مطبخك ولا على الرف دون تنظيف ، فلو كان هذا حاصلاً فلابد أن تبدأ بها و تجعل الحوض نظيفاً و الرف لا يوجد عليه أي أواني تحتاج لنظافة، كما أنه ينبغي عليك المسح لكل الأسطح و ازالة التراب بحركة سريعة
لو كانت لديك حيوانات أليفة في المنزل فقم بشفط الوبر و الفراء الخاص بهم من على الأثاث و الكراسي عن طريق تمرير المكنسة الكهربية عليها، و بذلك ستنظفها بكل سهولة و في أسرع وقت ، كما يمكنك لو كان لديك متسع من الوقت من المرور على تلك القطع منا لأثاث بقماش مبلل لتعيد إليها لبريق و اللمعان ..
لا تطفيء المصابيح لو علمت بقدوم الضيوف و اجعل الغرف مبهرة خصوصاً صغير المساحة منها، اضيء النجف و المصابيح لتجعل الغرفة في أبهى صورة و كذلك قم بتنظيف المصابيح بأداة إزالة الأتربة بالمرور سريعاً عليها خصوصاً لو كانت المصابيح داخل تجاويف
انظر للتحف و التماثيل و نظفها بالقماش المبلل و بعصا ازالة الأتربة ، و لو كان لديك مخدات صغيرة على الأرائك قم بعدلها و تنسيقها و اقامتها بشكل يليق بالغرفة و قم بتنفيضها و أعد رصها بالترتيب الأصلي لها مع غعادة فرش السجاد لو كان مثنياً و ازالة أي قطع من المناديل الورقية المستعملة من الأرضيات أو الموائد أو أغراضك الخاصة .
الرائحة تعمل على الشعور بالنظافة و التنسيق لذا قم باستخدام معطر طبيعي أو صناعي مثلما يتوفر لديك، و قم بنشر الرائحة في كل الغرف في منزلك و اسمح لمصدر العطر أن يكون اقوى في مكان تحرك و جلوس الضيوف لاسيما الريسبشن و السفرة و الحمام .
لو كان لديك أدوات للتنظيف قم فوراً باخفائها في خزانات لها أبواب لأن وجود المنظفات و المكانس دليل على عدم الترحيب بالضيوف، لذا احرص على ازالة كل أدوات التنظيف بعيداً عن أعين ضيوفك ..