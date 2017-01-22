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14 تصميم ملهم لغرف النوم

Mohammed Awad Mohammed Awad
Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts غرفة نومأسرة نوم
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غرف النوم تختلف عن بعضها بروح التصميم و مدى الإبداع فيها ، فيمكن لأي غرفة نوم تمتلك المساحة أن تستوعب أفخم قطع الأثاث و لكن قلما تجد الإبداع متوفر بمجرد وجود قطع أثاث و سرير فخم فقط، و لكن الأفكار المبدعة من شأنها أن تجعل من أي غرفة نوم عادية تحفة فنية فريدة ..

 اليوم في هوميفاي سنقدم  لكم  الإبداع متجسداً في نماذج حية لـ 14 تصميم لغرف نوم مختلفة من حيث الأفكار الجمالية و المساحات جميعها تتسم بالديكور المبدع و الأفكار الخلاقة و التي تقبل التطبيق في أي غرفة نوم أخرى ..

إليكم الإبداع في هيئة تصميمات  ..

ألوان المفروشات

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts غرفة نومأسرة نوم
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

ألوان المفروشات من العناصر المؤثرة للغاية في أي ديكور ، خصوصاً في غرفة النوم التي تعتمد على لون مفروشات السرير الواجب وجودها في الغطاء و الوسائد، لذا يمكنك استغلال انتشار عنصر المفروشىات في تمييزه بلون محدد و نقشات متناغمة مع لون الأرضيات و الجدران و من ثم إيجاد اكسسوارات تلائمه.

لاحظ انتشار اللون الأصفر في المفروشات و الاكسسوارات في الزهور و الأباجورات و لون الضوء الخارج منها ، إبداع رائع ..

استخدام الزهور

Denver Country Club Home, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة نوم
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

الزهور تساعد على بعث روح التأمل و الصفاء في غرفة النوم التي تصمم لتصل بك لتلك الحالة بالضبط، فيمكنك مضاعفة ذلك التأثير عن طريق اضافة عنصر النبات أو الزهور بشكل أدق في غرفتك سواء في زهرية أو في بعض الأصص في مدخل الغرفة أو الشرفة لو كانت غرفتك تطل على واحدة ..

بعض اللهو

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

لماذا لا نحصل على بعض المرح في غرفتنا بالخروج عن المألوف، اضافة أرجوحة أمر رائع خصوصاً لو كان بنيان و تصميم الغرفة يسمح بتعليق الحبال في سقف الغرفة بأمان دون مخاطر ، ستجدد نشاطك و ستضفي البهجة على الغرفة بأكملها و تساعد على هدوئك و تأملاتك ..

الوسائد

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

المخدات ليس لها عدد محدد لتوضع به على سريرك ، و لكن هناك ضوابط تتعلق بالمساحة المعقولة لاستخدام السرير في وجود تلك المخدات، فهنا مثلاً نلاحظ وجود 3 صفوف متباينة الحجم و متدرجة في الكثافة في مخدات ذلك السرير مما أخرج لنا شكلاً رائعاً في السرير بنمط شاعري مميز .

تصميم متكامل

Apartamento São francisco, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura غرفة نوم
ARC+ Arquitetura

ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura

يمكنك اختيار إحدى التصميمات المتكاملة لتصممها في غرفة نومك، لاحظ وحدة هذا التصميم في السقف و في السرير و النجف، فالنجف مصنوع من نفس سياج السرير الحديدي و الضوء في السقف هو نفسه الملفوف حول ظهر السرير ، فأخرج لنا أيقونة جمالية تشبه أسطورة السندريلا و القصص الخرافية الأخرى ..

رسوم على الحوائط

Спальня "Harmony" vol. 1, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة نوم Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

لو كنت في حيرة من أمرك حول الأمور التي ستزيد من هدوء غرفتك ، فغننا نبلغك أن العنصر الأكثر تأثيراً في هدوئك و راحتك النفسية يمكن أن يكون في غرفة نومك و خصوصاً على جدرانها، حاول أن تبرز رسومات هادئة رقيقة تساعدك على ذلك ، العصافير و الزهور مثال رائع لذلك .

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النجف

Harbour - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración غرفة نوم Blue
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

النجف أو المصابيح التي تتوسط الغرفة لا تقل أهمية عن أي عنصر آخر في الغرفة خصوصاً التي تبعث أقوى كمية من الضوء، حاول أن تختارها بطراز يلائم تصميم غرفتك من حيث الشكل و اللون ، و اجعل منها بداية لوحدة التصميم في غرفتك ، فمثلاً لاحظ اللون السماوي في الغرفة كيف بدأ و انتهى من تلك النجفة الدائرية الأنيقة ..

لوحات

Let's Surf Pixers غرفة نوم Multicolored posters,poster,palms,surf,sticker,poster,palms,surf,sticker
Pixers

Let's Surf

Pixers
Pixers
Pixers

اللوحات على الجدران تساعد على نقل صور متنوعة لديكور غرفتك، استخدم اللوحات الحالمة التي تنقلك للأماكن التي تعشقها ، فلو كنت من عشاق الطبيعة استخدم صور طبيعية و لو كنت من عشاق الفنون استخدم فنوناً تشكيليه في تلك اللوحات ، الهدف الرئيسي هو أن تنظر لتلك اللوحات فتتأمل و تعيش حالة من الانسجام تطمح فيها قبل خلودك للنوم 

لا تحرم نفسك من مشهد طبيعي

Apartamento em Miami - Château beach, Giovanna Castagna Arquitetura Interiores Giovanna Castagna Arquitetura Interiores غرفة نوم رخام Black
Giovanna Castagna Arquitetura Interiores

Giovanna Castagna Arquitetura Interiores
Giovanna Castagna Arquitetura Interiores
Giovanna Castagna Arquitetura Interiores

هذا ليس له علاقة بالخصوصية من قريب أو بعيد و لكن له علاقة باستغلال المحيط الذي حولك من طبيعة خلابه، صمم الجدار المواجه لذلك السحر شفاف من الزجاج و لو كنت من عشاق الخصوصية فصمم على هذا الزجاج ستائر سميكة لتحجب الرؤية وا لضوء أيضاً ، و لكنك في لحظة معينة تستطيع رؤية كل هذا السحر و أنت نائم على سريرك فما هذا الجمال الذي بانتظارك حينها !

عبارات تحبها

Квартира, 41 м.кв. 2013 г, Tatyana Pichugina Design Tatyana Pichugina Design غرفة نوم White
Tatyana Pichugina Design

Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design

على الجدران يمكنك استخدام بعض العبارات بخطوط و ألوان هادئة تعتبرها أيقونة في حياتك مثل العبارات التحفيزية أو الجمل المأثورة التي تساعد على الحصول على طاقة إيجابية ، سيزيد ذلك من جمال الجدار، كما سيجعل الغرفة عصرية لأقصى درجة 

ظهر السرير لوحتك الخاصة

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

مسند أو ظهر السرير يمكن أن يغير شكل غرفتك تماماً، لذا حاول أن تنظر إليه كعنصر منفصل عن السرير، اجعل منه تحفة فنية سواء بالمرايات أو بالنقوش أو بالألوان ، لاحظ في هذا النموذج كيف أن النقوش زادت من جماله و جمال الغرفة كلها فهو عنصر وحيد مميز في تصميم كامل لا يوجد به أي جديد ..

إعادة التدوير

Oakland 4ft 6 Double Bed The Cotswold Company غرفة نوم
The Cotswold Company

Oakland 4ft 6 Double Bed

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

في حالة قلة الميزانية يمكنك استغلال ما هو متوفر لديك من عناصر يمكنها أن تفيد تصميم غرفتك و تقوم بدور وظيفي فيها، و هنا يأتي مصطلح إعادة التدوير إلى الواجهة من جديد، لو كان لديك سلم خشبي فإنه يمكن أن يكون حاملاً للمناشف و لو كان لديك صندوق من الخوص يمكن أن يكون خزانة للبشاكير و الفوط ، و يمكن أن تستغل أسفل السرير لوضع خزانات مغلقة لملابسك بدلاً من إيجاد مكان لها في خزانتك التي تعاني من الضيق و صعوبة الاستيعاب لكل تلك الأغراض ..

الحائط الحجري

L'envers du décor, Pixcity Pixcity غرفة نوم
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

استخدام حائط حجري خلف السرير يجعل من غرفتك مزيجاً بين أكثر من طراز في تصميمها ، و هو ما يولد لديك خيارات متعددة يمكنك تنفيذها مثل لون المفروشات و ستايل السرير و الألوان التي في الأرضيات و الحوائط ، كل ذلك بسبب الحياد الكبير الذي يقدمه الحجر في ديكور أي غرفة مما يجعله متماشي مع أي عنصر آخر ..

الأضواء الشاعرية للمساحات الصغيرة

月見草の家, Schri Kakinuma Schri Kakinuma غرفة نوم
Schri Kakinuma

Schri Kakinuma
Schri Kakinuma
Schri Kakinuma

لو كانت غرفتك صغيرة نسبياً فهناك نظرية مغايرة للمعتادة تساعدك على تنفيذ تصميم شاعري يخفي مسألة صغر المساحة، هو تقليل الضوء و جعله خافتاً مثل تلك الأباجورات الصغيرة و فرع النور الشاعري في منتصف السقف ، و هو ما جعل الغرفة تتسم بالغموض و الرومانسية الفريدة و لم نتطرق فيها للشعور بالضيق أبداً ، فقط استمتعنا بجمال الضوء و شاعريته و هدوئه ..

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