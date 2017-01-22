14 تصميم ملهم لغرف النوم

غرف النوم تختلف عن بعضها بروح التصميم و مدى الإبداع فيها ، فيمكن لأي غرفة نوم تمتلك المساحة أن تستوعب أفخم قطع الأثاث و لكن قلما تجد الإبداع متوفر بمجرد وجود قطع أثاث و سرير فخم فقط، و لكن الأفكار المبدعة من شأنها أن تجعل من أي غرفة نوم عادية تحفة فنية فريدة ..
اليوم في هوميفاي سنقدم لكم الإبداع متجسداً في نماذج حية لـ 14 تصميم لغرف نوم مختلفة من حيث الأفكار الجمالية و المساحات جميعها تتسم بالديكور المبدع و الأفكار الخلاقة و التي تقبل التطبيق في أي غرفة نوم أخرى ..
إليكم الإبداع في هيئة تصميمات ..
ألوان المفروشات من العناصر المؤثرة للغاية في أي ديكور ، خصوصاً في غرفة النوم التي تعتمد على لون مفروشات السرير الواجب وجودها في الغطاء و الوسائد، لذا يمكنك استغلال انتشار عنصر المفروشىات في تمييزه بلون محدد و نقشات متناغمة مع لون الأرضيات و الجدران و من ثم إيجاد اكسسوارات تلائمه.
لاحظ انتشار اللون الأصفر في المفروشات و الاكسسوارات في الزهور و الأباجورات و لون الضوء الخارج منها ، إبداع رائع ..
الزهور تساعد على بعث روح التأمل و الصفاء في غرفة النوم التي تصمم لتصل بك لتلك الحالة بالضبط، فيمكنك مضاعفة ذلك التأثير عن طريق اضافة عنصر النبات أو الزهور بشكل أدق في غرفتك سواء في زهرية أو في بعض الأصص في مدخل الغرفة أو الشرفة لو كانت غرفتك تطل على واحدة ..
لماذا لا نحصل على بعض المرح في غرفتنا بالخروج عن المألوف، اضافة أرجوحة أمر رائع خصوصاً لو كان بنيان و تصميم الغرفة يسمح بتعليق الحبال في سقف الغرفة بأمان دون مخاطر ، ستجدد نشاطك و ستضفي البهجة على الغرفة بأكملها و تساعد على هدوئك و تأملاتك ..
المخدات ليس لها عدد محدد لتوضع به على سريرك ، و لكن هناك ضوابط تتعلق بالمساحة المعقولة لاستخدام السرير في وجود تلك المخدات، فهنا مثلاً نلاحظ وجود 3 صفوف متباينة الحجم و متدرجة في الكثافة في مخدات ذلك السرير مما أخرج لنا شكلاً رائعاً في السرير بنمط شاعري مميز .
يمكنك اختيار إحدى التصميمات المتكاملة لتصممها في غرفة نومك، لاحظ وحدة هذا التصميم في السقف و في السرير و النجف، فالنجف مصنوع من نفس سياج السرير الحديدي و الضوء في السقف هو نفسه الملفوف حول ظهر السرير ، فأخرج لنا أيقونة جمالية تشبه أسطورة السندريلا و القصص الخرافية الأخرى ..
لو كنت في حيرة من أمرك حول الأمور التي ستزيد من هدوء غرفتك ، فغننا نبلغك أن العنصر الأكثر تأثيراً في هدوئك و راحتك النفسية يمكن أن يكون في غرفة نومك و خصوصاً على جدرانها، حاول أن تبرز رسومات هادئة رقيقة تساعدك على ذلك ، العصافير و الزهور مثال رائع لذلك .
النجف أو المصابيح التي تتوسط الغرفة لا تقل أهمية عن أي عنصر آخر في الغرفة خصوصاً التي تبعث أقوى كمية من الضوء، حاول أن تختارها بطراز يلائم تصميم غرفتك من حيث الشكل و اللون ، و اجعل منها بداية لوحدة التصميم في غرفتك ، فمثلاً لاحظ اللون السماوي في الغرفة كيف بدأ و انتهى من تلك النجفة الدائرية الأنيقة ..
اللوحات على الجدران تساعد على نقل صور متنوعة لديكور غرفتك، استخدم اللوحات الحالمة التي تنقلك للأماكن التي تعشقها ، فلو كنت من عشاق الطبيعة استخدم صور طبيعية و لو كنت من عشاق الفنون استخدم فنوناً تشكيليه في تلك اللوحات ، الهدف الرئيسي هو أن تنظر لتلك اللوحات فتتأمل و تعيش حالة من الانسجام تطمح فيها قبل خلودك للنوم
هذا ليس له علاقة بالخصوصية من قريب أو بعيد و لكن له علاقة باستغلال المحيط الذي حولك من طبيعة خلابه، صمم الجدار المواجه لذلك السحر شفاف من الزجاج و لو كنت من عشاق الخصوصية فصمم على هذا الزجاج ستائر سميكة لتحجب الرؤية وا لضوء أيضاً ، و لكنك في لحظة معينة تستطيع رؤية كل هذا السحر و أنت نائم على سريرك فما هذا الجمال الذي بانتظارك حينها !
على الجدران يمكنك استخدام بعض العبارات بخطوط و ألوان هادئة تعتبرها أيقونة في حياتك مثل العبارات التحفيزية أو الجمل المأثورة التي تساعد على الحصول على طاقة إيجابية ، سيزيد ذلك من جمال الجدار، كما سيجعل الغرفة عصرية لأقصى درجة
مسند أو ظهر السرير يمكن أن يغير شكل غرفتك تماماً، لذا حاول أن تنظر إليه كعنصر منفصل عن السرير، اجعل منه تحفة فنية سواء بالمرايات أو بالنقوش أو بالألوان ، لاحظ في هذا النموذج كيف أن النقوش زادت من جماله و جمال الغرفة كلها فهو عنصر وحيد مميز في تصميم كامل لا يوجد به أي جديد ..
في حالة قلة الميزانية يمكنك استغلال ما هو متوفر لديك من عناصر يمكنها أن تفيد تصميم غرفتك و تقوم بدور وظيفي فيها، و هنا يأتي مصطلح إعادة التدوير إلى الواجهة من جديد، لو كان لديك سلم خشبي فإنه يمكن أن يكون حاملاً للمناشف و لو كان لديك صندوق من الخوص يمكن أن يكون خزانة للبشاكير و الفوط ، و يمكن أن تستغل أسفل السرير لوضع خزانات مغلقة لملابسك بدلاً من إيجاد مكان لها في خزانتك التي تعاني من الضيق و صعوبة الاستيعاب لكل تلك الأغراض ..
استخدام حائط حجري خلف السرير يجعل من غرفتك مزيجاً بين أكثر من طراز في تصميمها ، و هو ما يولد لديك خيارات متعددة يمكنك تنفيذها مثل لون المفروشات و ستايل السرير و الألوان التي في الأرضيات و الحوائط ، كل ذلك بسبب الحياد الكبير الذي يقدمه الحجر في ديكور أي غرفة مما يجعله متماشي مع أي عنصر آخر ..
لو كانت غرفتك صغيرة نسبياً فهناك نظرية مغايرة للمعتادة تساعدك على تنفيذ تصميم شاعري يخفي مسألة صغر المساحة، هو تقليل الضوء و جعله خافتاً مثل تلك الأباجورات الصغيرة و فرع النور الشاعري في منتصف السقف ، و هو ما جعل الغرفة تتسم بالغموض و الرومانسية الفريدة و لم نتطرق فيها للشعور بالضيق أبداً ، فقط استمتعنا بجمال الضوء و شاعريته و هدوئه ..