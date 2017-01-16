أناقة بسيطة ومميزة في تفاصيل هذا المنزل الصغير

في جنوب غرب فرنسا، وبالقرب من الحدود الإسبانية، تحديدًا في مدينة تولوز، قامت شركة ML ARCHITECTURE بتجديد هذا المنزل، الذي نحن بصدد أن نصحبكم في جولة بين أرجائه، لتحوله إلى مساحة عصرية مليئة بالألوان واللمسات الخشبية الأنيقة.
على الرغم من أن الأبيض يفرض سيطرته على تصميم هذا المنزل، لمنحه اتساعًا وهميًا، إلا أن المصممون حرصوا على إضفاء بعض اللمسات اللونية على كل غرفة، مستخدمين نغمات فاتحة وداكنة من الأخضر والأزرق، وأيضًا الرمادي، مع بعض الإضافات بالأصفر.
تتجسد براعة التصميم في هذا المنزل، في اللمسات الديكورية البسيطة، التي تمثل إضافة فارقة في كل غرفة. هذا المنزل لابد وأن يحمل عنوان
بسيط ولكن أنيق.
نبدأ جولتنا من داخل غرفة المعيشة، التي يمكنها أن تتحدث بلسان المنزل بأكمله. وإن كانت جزء من مساحة مفتوحة تم تقسيمها بصريًا ببراعة وذكاء، من خلال الألوان، مع إيجاد التناسق والتناغم، في التفاصيل الصغيرة.
تتمتع الغرفة بتصميم عصري للغاية، مع اتباع نمط المينيمال، حيث الاكتفاء بقطع الأثاث الأساسية، والإبقاء على أكبر قدر من الفراغ، وإضافة بعض قطع الديكور للمسات أنيقة وميزة.
اكتست الجدران بنغمة من الأخضر الفاتح، فيما احتفظ السقف باللون الأبيض الذي يُعد مفتاح تصميم المنزل، حيث حرص المصمم على إدخاله في عدد من اللمسات الديكورية، للإبقاء على التناسق في أرجاء المنزل.
كل شيء داخل الغرفة في تناسق تام، فقط القي نظرة حولها، ستجد أن الأرضية قد اتخذت تصميمًا خشبيًا يُضفي الدفء والأناقة على أجواء الغرفة، كما أنها تتناغم مع تصميم المصباح والقطعة الديكورية بجانب الأريكة، وألوان وتصميم الثريا، والأطر الدائرية على الجدار. يكتمل التناسق في اللمسات الرمادية، التي تزين كل غرفة، في المنزل، مع لمسات لونية مميزة لغرفة المعيشة، تتمثل في الأصفر في الكرسي والوسائد الصغيرة.
ننتقل إلى المطبخ، الذي على الرغم من صغر مساحته، إلا أنه يتمتع بالوظيفية والعصرية معًا، حيث استغلال كل إنش في المساحة المتاحة، بتصميم من مستويين على شكل حرف U، وتضمين الموقد في الجزء السفلي من الخزانات، والفرن في الجزء العلوي منها.
اختيار سطح المنضدة الخشبي، يدخل في إطار تناسق التصميم الكلي للمنزل، بينما تمثل الأرضية المزرقشة الرمادية، تقسيمًا بصريًا ذكيًا لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، بالإضافة إلى كونها لمسة أنيقة تتماشى مع تصميم المصباح الرمادي المتدلي من السقف في وسط المطبخ.
مرة أخرى يتجلى ابداع المصمم في الجزء الخاص بطاولة الطعام، والتي تعد منطقة ربط بين المطبخ وغرفة المعيشة، وقد استغل فيها الزاوية بين العمود والمطبخ، ليصمم طاولة طعام وبار للمطبخ في الوقت ذاته، مع تناسق تام، حيث السطح الخشبي، واستمرار سيطرة الأبيض، مع مصابيح تتقارب في تصميمها من ذلك الخاص بالمطبخ، مع اختلاف الألوان فقط.
من تلك الزاوية، يمكننا أيضًا ملاحظة استخدام بلاطات السيراميك لمظهر شبيه بالجدار الحجري، واختيار التصميم البارز للحوض.
غرفة النوم تتمتع بتصميم شبابي أنيق، حيث نغمات الأزرق والرمادي، مع الابقاء على المساحة الأكبر للون الأبيض. سرير مزدوج بدون لوح أمامي، لمظهر عصري تمامًا، مع أغطية بيضاء، ولمسات رمادية للتناسق الكلي في المنزل، وكذلك الأرضية الخشبية.
ستائر رمادية ثقيلة لتوفير الخصوصية، وتزيين النوافذ الزجاجية البيضاء التي تختبئ خلفها. ومرآة كبيرة للتأنق من أجل السهرات الخاصة، وتفحص المظهر كاملًا، وهذا الكرسي الرمادي يقبع في الزاوية بالقرب من النافذة للاسترخاء وربما القراءة قليلًا في وقت الفراغ. كل شيء في الغرفة تم اختياره بدقة لأداء وظيفة محددة.
القطع الديكورية الصغيرة تُضفي لمسة فارقة، المرايا المزينة بالإطارات الخشبية، والمصابيح المثبتة في الجدار، وتمثال الفيل الأبيض، ناهيك عن جدار الذكريات فوق الكرسي. هل لاحظت تصميم المصباح المعلق في السقف؟!
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غرفة الأطفال تتمتع بإشراقة قوية بفضل اللون الأبيض والنافذة الزجاجية الكبيرة التي تختبئ خلف الستائر الشفافة. جدار رمادي من أجل تناسق المنزل، واستمرار لسيطرة الأبيض على الأثاث، والسجاد الصغيرة أيضًا، مع بعض اللمسات اللونية في طاولة التغيير والألعاب الصغيرة التي تزين الأرضية الخشبية أسفل النافذة، ومازال المصمم يبهرنا باختياراته لوحدات الإضاءة!
سحر بساطة تصميم هذا الحمام لا يقاوم! نغمات هادئة من الأزرق الفاتح تعزف نوتة موسيقية ناعمة مع الأبيض، وبعض من الأخضر في المزروعات المزينة للمكان، مع بعض من الرمادي في البلاطات المزينة للجدار فوق حوض الاغتسال، وبعض من الاسود في الأرضية الفسيفساء.
توجت المرآة بإطار خشبي يبرز عن الجدار، وكذلك زينت النافذة بستار يتماشى مع تصميم الإطار. ويبقى التميز متجسدًا في قطع المرآة السداسية المزينة لجزء من الجدار.