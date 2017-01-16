أناقة بسيطة ومميزة في تفاصيل هذا المنزل الصغير

في جنوب غرب فرنسا، وبالقرب من الحدود الإسبانية، تحديدًا في مدينة تولوز، قامت شركة ML ARCHITECTURE بتجديد هذا المنزل، الذي نحن بصدد أن نصحبكم في جولة بين أرجائه، لتحوله إلى مساحة عصرية مليئة بالألوان واللمسات الخشبية الأنيقة.

على الرغم من أن الأبيض يفرض سيطرته على تصميم هذا المنزل، لمنحه اتساعًا وهميًا، إلا أن المصممون حرصوا على إضفاء بعض اللمسات اللونية على كل غرفة، مستخدمين نغمات فاتحة وداكنة من الأخضر والأزرق، وأيضًا الرمادي، مع بعض الإضافات بالأصفر.