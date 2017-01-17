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10 خطوات عند بناء منزلك سوف تحقق لك أحلامك

آية علم الدين آية علم الدين
LOFT CUBE, Studio Fabio Fantolino Studio Fabio Fantolino بلكونة أو شرفة
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لكل واحد منا حلم خاص بالمنزل الذي يتمنى أن يعيش فيه، ولكن عندما تتاح لنا الفرصة ونتخذ القرار ببناء منزلنا الخاص، فإن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على هذا القرار.

فهناك العوامل المادية وهناك عامل الخبرة والتجريب واختيار المواد الملائمة ومن قبلها التصميم المناسب للمكان الذي يتواجد فيه المنزل، والذي يتناسب مع ذوقنا وراحتنا الشخصية.

وفي هذا التقرير قررنا في Homify أن نعرض عليكم بعض الخطوات التي لابد أن يتبعها صاحب المنزل الجديد قبل البدء في البناء حتى يحصل على أفضل النتائج التي ترضي ذوقه وتحقق له منزل الأحلام:

1- استشر الخبراء في أفكارك

Casa Chametla, Gestec Gestec منازل حجر
Gestec

Gestec
Gestec
Gestec

من المؤكد أن لديك تصورات وأفكار لتصميم المنزل، ولكن الخبراء سوف يعطونك النصيحة العلمية المجربة التي سوف توفر عليك الكثير من الوقت والمجهود في البحث عنها، وربما لو حاولت أن تستغني عنهم سوف تتكلف الكثير من العناء للحصول على ما يرضيك.

لذا من الأفضل أن تعرض أفكارك على الاستشاريين المعمارين والتنفيذيين ومصممي الديكور الذين سوف يقومون باختيار المواد المناسبة والتصميميات العملية التي تتناسب مع ما تحتاجه ومع إمكانياتك المادية.

2- استعن بمهندس تنفيذي

COMPLESSO RESIDENZIALE “MIRANTE”, POMP0NI ASSOCIATI SRL POMP0NI ASSOCIATI SRL الممر الحديث، المدخل و الدرج
POMP0NI ASSOCIATI SRL

POMP0NI ASSOCIATI SRL
POMP0NI ASSOCIATI SRL
POMP0NI ASSOCIATI SRL

قد يعتقد البعض أن مرحلة التنفيذ لا تحتاج لمهندس خاصة لو كانت المساحة المبنية صغيرة، ولكن الأمر يكون أكثر تعقيدًا في مرحلة ما من التنفيذ بالشكل الذي يحتاج شخص متخصص ومجرب لكل مشاكل التنفيذ كي ينقذ الأمر ويكون مسئولًا عما ينفذه.

كما أن مهندس التنفيذ يحسب التكلفة الفعلية للمبنى قبل التنفيذ، فهو على دراية بالأسعار الحالية وبأماكن شراء المواد بسعر أرخص بالإضافة إلى أنه يدرس الأمر بشكل مهني ويقدر التحديات من قبل وقوعها بدلًا من مواجهتها بعد أن تكون صعبة الحل، وغير كل ذلك فهو يتعامل مع العاملين في المنزل ويوجههم عن علم وخبرة.

3- ادرس الميزانية جيدّا قبل البدء

Casa MB, laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti جدران
laboratorio di architettura – gianfranco mangiarotti

laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti
laboratorio di architettura – gianfranco mangiarotti
laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti

هناك من يبدأ في البناء وفي مرحلة معينة يكتشف أنه لن يستطيع سداد كل المبالغ المطلوبة فيقرر الاستعاضة عن المواد المختارة بمواد أخرى أرخص، ولكن هذا حل عشوائي قد يعرض منزل أحلامك للتشويه ولا يحقق طموحاتك.

أفضل الحلول هو أن تحدد الميزانية المطلوبة للمنزل بالشكل الذي يجعله يوافق أحلامك، وإذا توافرت البدائل بشكل أرخص بحيث يحقق نفس النتائج حبذا، ولكن إذا كانت البدائل الرخيصة لن تفي بالغرض المطلوب، فإنه بإمكانك تحديد مراحل للعمل، كأن تحدد مرحلة لتنفيذ الهيكل الخرساني ثم مرحلة للتشطيبات الداخلية ثم مرحلة للديكور لحين توافر الإمكانيات المادية اللازمة لكل مرحلة.

هذه الخطوة سوف توفر عليك الكثير من التعب والوقت والمال أيضًا، فإنك لن تكون مسئولًا عن جلب مواد المرحلة الثانية إلا في وقتها لذا سوف تتفرغ في المرحلة الأولى لإظهارها بأجمل ما يكون وهكذا..

4- أكتب قائمة بالمواد والأجهزة والأثاث المطلوب بكمياتها وأسعارها

Collezione "Dune", PIXIE progetti e prodotti PIXIE progetti e prodotti جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
PIXIE progetti e prodotti

PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti

إن قوائم الاحتياجات سوف توفر عليك الكثير أيضًا، فلن تقع فريسة للنسيان بعد أن تنتقل إلى البيت وتكتشف أنك نسيت إحضار التلفاز مثلًا .

هذه القوائم سوف تساعدك في تحديد الأسعار وبالتالي الميزانية الكلية للمنزل، كما أنها ستكون خطوة إدارية موفرة للوقت دون أن تضطر لشراء ما لا تحتاجه.

5- حدد مناطق الخدمة والتخزين في المنزل

Construcción residencia Lomas de Juriquilla, Grupo Puente Arquitectos.com Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com

Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com

من المهم تحديد أماكن معينة في المنزل لتشوين المواد الأولية وتخزينها، فتحديد هذا الأمر من البداية يضمن النظافة المستمرة للأماكن الأخرى ويساعد تنظيميًا مما يوفر الكثير من الوقت على العاملين والمهندسين وعلى صاحب المنزل.

أيضًا فإن تحديد أماكن لغرفة الغسيل والتنظيف والتخزين أمر هام للمنزل تمامًا مثل تحديد الأماكن الهامة كغرفة المعيشة وغيرها، فوجود الفراغات الخدمية هو الذي يضمن الحفاظ على الفراغات الأساسية نظيفة ومنظمة.

6- حدد مستويات المنزل وأولوية العمل في أي منهم

Casa MB, laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti الممر الحديث، المدخل و الدرج
laboratorio di architettura – gianfranco mangiarotti

laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti
laboratorio di architettura – gianfranco mangiarotti
laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti

من الجميل أن يكون لمنزلك العديد من الطوابق ولكن من الأجمل هو أن تحدد الفراغات التصميمية اللازمة في كل مستوى، فمثلًا في الدور الأرضى عادة نحتاج أن نضع فراغات استقبال الضيوف، أما في الأدوار العليا فإننا نضع غرف النوم والحمامات الخاصة بها.

وهذا يجعلنا أكثر دقة في تحديد الاستخدامات الخاصة بكل طابق من قبل التنفيذ، كما أننا يمكن أن نستغل السلم المؤدي إلى الأدوار العليا بشكل أكبر مثل أن نضع تحته مكتبة أو أن نفرغ الدرجات بشكل جمالي كما نرى هنا ليوفر مساحة كبيرة للاستخدام تحته.

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7- استغل المساحات المفتوحة قدر المستطاع

Piano di Lottizzazione Località "Secolare" Montegiordano (CS), Giovanni Marra Architetto Counselor Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor

Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor

من الحلول التصميمة الرائعة هي استغلال الفراغات المفتوحة أو فتح فراغات بعينها على بعضها البعض بحيث يمكن الاستفادة من المساحة المزدوجة مجتمعة.

فالمعيشة مع الطعام مع المطبخ المفتوح تجعل من الفراغات تبدو واسعة وتوفر التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة مثلًا، وهناك الكثير من الأفكار في هذا الاتجاه تجعلنا نستغل المساحات بشكل مثالي.

8- يمكنك اختيار منزل سابق التصنيع

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

من الحلول العملية البسيطة والجميلة والموفرة هي اختيار منزل سابق التصنيع بحيث توفر العمل في المنزل والتنظيف واهدار المواد الأولية و الطوارئ التي يصنعها التنفيذ.

فإذا كان هذا الحل أكثر عملية ويوفر لك المنزل الجميل الذي تحلم به فلماذا لا تفكر فيه؟!

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منزل جاهز للتركيب
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

كما أنها عملية في مسألة الحركة في الموقع والتركيب وتوفر الشكل الجمالي المطلوب ويمكن تصميمها في الشركة بالشكل الذي تحبه.

9- تأكد من توافر التهوية الجيدة في جميع الفراغات

LOFT CUBE, Studio Fabio Fantolino Studio Fabio Fantolino بلكونة أو شرفة
Studio Fabio Fantolino

Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino

من المهم جدًا والذي تتوقف عليه الراحة في المنزل أو عدمها هو التهوية الجيدة والإضاءة الطبيعية في جميع فراغاته.

ويمكننا تحقيق ذلك عن طريق الإكثار من الفتحات أو الاعتماد على الفتحات الكبيرة الزجاجية التي تعطي شكلًا جميلًا في الواجهة وتوفر التهوية الجيدة والراحة النفسية في الداخل.

Jardim do Sertão, Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares مساحات تجارية صالات عرض
Ateliê de Cerâmica – Flavia Soares

Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares
Ateliê de Cerâmica – Flavia Soares
Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares

10- تأكد من توافر الحماية الأمنية للمنزل

Villa Adriana, Giovanni Marra Architetto Counselor Giovanni Marra Architetto Counselor منازل
Giovanni Marra Architetto Counselor

Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor

وأخيرًا عليك أن توفر لهذا المنزل الجميل الذي أنجزته بعد تخطيط وجهد الأمن اللازم للعيش فيه، لذا يمكنك اللجوء إلى الأسوار الحديدية حوله أو الاعتماد على الأسوار الخرسانية، مع ضمان إحكام جميع الفتحات بشكل جيد من شبابيك وأبواب خشبية قوية ومعها بعض من حديد الفيرفورجيه ذو الشكل الجميل والأمان الذي يوفره.

أيضًا عليك دراسة الفتحات العلوية بالشكل الذي لا يجعلها سهلة الوصول من خلال الواجهة إذا تسلق عليها أحدهم.

إذا كنت مهتمًا بتصميم المداخل هنا تجد أصحاب منزل صمموا مدخلًا لبيتهم فما أجمله!

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