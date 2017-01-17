10 خطوات عند بناء منزلك سوف تحقق لك أحلامك

لكل واحد منا حلم خاص بالمنزل الذي يتمنى أن يعيش فيه، ولكن عندما تتاح لنا الفرصة ونتخذ القرار ببناء منزلنا الخاص، فإن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على هذا القرار.
فهناك العوامل المادية وهناك عامل الخبرة والتجريب واختيار المواد الملائمة ومن قبلها التصميم المناسب للمكان الذي يتواجد فيه المنزل، والذي يتناسب مع ذوقنا وراحتنا الشخصية.
وفي هذا التقرير قررنا في Homify أن نعرض عليكم بعض الخطوات التي لابد أن يتبعها صاحب المنزل الجديد قبل البدء في البناء حتى يحصل على أفضل النتائج التي ترضي ذوقه وتحقق له منزل الأحلام:
من المؤكد أن لديك تصورات وأفكار لتصميم المنزل، ولكن الخبراء سوف يعطونك النصيحة العلمية المجربة التي سوف توفر عليك الكثير من الوقت والمجهود في البحث عنها، وربما لو حاولت أن تستغني عنهم سوف تتكلف الكثير من العناء للحصول على ما يرضيك.
لذا من الأفضل أن تعرض أفكارك على الاستشاريين المعمارين والتنفيذيين ومصممي الديكور الذين سوف يقومون باختيار المواد المناسبة والتصميميات العملية التي تتناسب مع ما تحتاجه ومع إمكانياتك المادية.
قد يعتقد البعض أن مرحلة التنفيذ لا تحتاج لمهندس خاصة لو كانت المساحة المبنية صغيرة، ولكن الأمر يكون أكثر تعقيدًا في مرحلة ما من التنفيذ بالشكل الذي يحتاج شخص متخصص ومجرب لكل مشاكل التنفيذ كي ينقذ الأمر ويكون مسئولًا عما ينفذه.
كما أن مهندس التنفيذ يحسب التكلفة الفعلية للمبنى قبل التنفيذ، فهو على دراية بالأسعار الحالية وبأماكن شراء المواد بسعر أرخص بالإضافة إلى أنه يدرس الأمر بشكل مهني ويقدر التحديات من قبل وقوعها بدلًا من مواجهتها بعد أن تكون صعبة الحل، وغير كل ذلك فهو يتعامل مع العاملين في المنزل ويوجههم عن علم وخبرة.
هناك من يبدأ في البناء وفي مرحلة معينة يكتشف أنه لن يستطيع سداد كل المبالغ المطلوبة فيقرر الاستعاضة عن المواد المختارة بمواد أخرى أرخص، ولكن هذا حل عشوائي قد يعرض منزل أحلامك للتشويه ولا يحقق طموحاتك.
أفضل الحلول هو أن تحدد الميزانية المطلوبة للمنزل بالشكل الذي يجعله يوافق أحلامك، وإذا توافرت البدائل بشكل أرخص بحيث يحقق نفس النتائج حبذا، ولكن إذا كانت البدائل الرخيصة لن تفي بالغرض المطلوب، فإنه بإمكانك تحديد مراحل للعمل، كأن تحدد مرحلة لتنفيذ الهيكل الخرساني ثم مرحلة للتشطيبات الداخلية ثم مرحلة للديكور لحين توافر الإمكانيات المادية اللازمة لكل مرحلة.
هذه الخطوة سوف توفر عليك الكثير من التعب والوقت والمال أيضًا، فإنك لن تكون مسئولًا عن جلب مواد المرحلة الثانية إلا في وقتها لذا سوف تتفرغ في المرحلة الأولى لإظهارها بأجمل ما يكون وهكذا..
إن قوائم الاحتياجات سوف توفر عليك الكثير أيضًا، فلن تقع فريسة للنسيان بعد أن تنتقل إلى البيت وتكتشف أنك نسيت إحضار التلفاز مثلًا .
هذه القوائم سوف تساعدك في تحديد الأسعار وبالتالي الميزانية الكلية للمنزل، كما أنها ستكون خطوة إدارية موفرة للوقت دون أن تضطر لشراء ما لا تحتاجه.
من المهم تحديد أماكن معينة في المنزل لتشوين المواد الأولية وتخزينها، فتحديد هذا الأمر من البداية يضمن النظافة المستمرة للأماكن الأخرى ويساعد تنظيميًا مما يوفر الكثير من الوقت على العاملين والمهندسين وعلى صاحب المنزل.
أيضًا فإن تحديد أماكن لغرفة الغسيل والتنظيف والتخزين أمر هام للمنزل تمامًا مثل تحديد الأماكن الهامة كغرفة المعيشة وغيرها، فوجود الفراغات الخدمية هو الذي يضمن الحفاظ على الفراغات الأساسية نظيفة ومنظمة.
من الجميل أن يكون لمنزلك العديد من الطوابق ولكن من الأجمل هو أن تحدد الفراغات التصميمية اللازمة في كل مستوى، فمثلًا في الدور الأرضى عادة نحتاج أن نضع فراغات استقبال الضيوف، أما في الأدوار العليا فإننا نضع غرف النوم والحمامات الخاصة بها.
وهذا يجعلنا أكثر دقة في تحديد الاستخدامات الخاصة بكل طابق من قبل التنفيذ، كما أننا يمكن أن نستغل السلم المؤدي إلى الأدوار العليا بشكل أكبر مثل أن نضع تحته مكتبة أو أن نفرغ الدرجات بشكل جمالي كما نرى هنا ليوفر مساحة كبيرة للاستخدام تحته.
من الحلول التصميمة الرائعة هي استغلال الفراغات المفتوحة أو فتح فراغات بعينها على بعضها البعض بحيث يمكن الاستفادة من المساحة المزدوجة مجتمعة.
فالمعيشة مع الطعام مع المطبخ المفتوح تجعل من الفراغات تبدو واسعة وتوفر التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة مثلًا، وهناك الكثير من الأفكار في هذا الاتجاه تجعلنا نستغل المساحات بشكل مثالي.
من الحلول العملية البسيطة والجميلة والموفرة هي اختيار منزل سابق التصنيع بحيث توفر العمل في المنزل والتنظيف واهدار المواد الأولية و الطوارئ التي يصنعها التنفيذ.
فإذا كان هذا الحل أكثر عملية ويوفر لك المنزل الجميل الذي تحلم به فلماذا لا تفكر فيه؟!
كما أنها عملية في مسألة الحركة في الموقع والتركيب وتوفر الشكل الجمالي المطلوب ويمكن تصميمها في الشركة بالشكل الذي تحبه.
من المهم جدًا والذي تتوقف عليه الراحة في المنزل أو عدمها هو التهوية الجيدة والإضاءة الطبيعية في جميع فراغاته.
ويمكننا تحقيق ذلك عن طريق الإكثار من الفتحات أو الاعتماد على الفتحات الكبيرة الزجاجية التي تعطي شكلًا جميلًا في الواجهة وتوفر التهوية الجيدة والراحة النفسية في الداخل.
وأخيرًا عليك أن توفر لهذا المنزل الجميل الذي أنجزته بعد تخطيط وجهد الأمن اللازم للعيش فيه، لذا يمكنك اللجوء إلى الأسوار الحديدية حوله أو الاعتماد على الأسوار الخرسانية، مع ضمان إحكام جميع الفتحات بشكل جيد من شبابيك وأبواب خشبية قوية ومعها بعض من حديد الفيرفورجيه ذو الشكل الجميل والأمان الذي يوفره.
أيضًا عليك دراسة الفتحات العلوية بالشكل الذي لا يجعلها سهلة الوصول من خلال الواجهة إذا تسلق عليها أحدهم.
إذا كنت مهتمًا بتصميم المداخل هنا تجد أصحاب منزل صمموا مدخلًا لبيتهم فما أجمله!