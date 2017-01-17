10 خطوات عند بناء منزلك سوف تحقق لك أحلامك

لكل واحد منا حلم خاص بالمنزل الذي يتمنى أن يعيش فيه، ولكن عندما تتاح لنا الفرصة ونتخذ القرار ببناء منزلنا الخاص، فإن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على هذا القرار.

فهناك العوامل المادية وهناك عامل الخبرة والتجريب واختيار المواد الملائمة ومن قبلها التصميم المناسب للمكان الذي يتواجد فيه المنزل، والذي يتناسب مع ذوقنا وراحتنا الشخصية.

وفي هذا التقرير قررنا في Homify أن نعرض عليكم بعض الخطوات التي لابد أن يتبعها صاحب المنزل الجديد قبل البدء في البناء حتى يحصل على أفضل النتائج التي ترضي ذوقه وتحقق له منزل الأحلام: