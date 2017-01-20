منزل عصري على ذوق المصمم

هل لديك الشجاعة وحس المخاطرة لتراهن على وضع ثقتك كاملة في المصمم وتخبره أن يصنع لك منزلًا
كما لو أنه يصنعه لنفسه؟!
أن تخبر المصمم بصنع منزلًا وفقًا لتصوره وذوقه الخاص، يعني أنك تضع خبراته وموهبته في تحدي واختبار حقيقي، وتثير بداخله عاطفة كبيرة لوضع كل ما لديه في هذا التصميم، كما أنك تراهن على ثقتك في أعماله السابقة.
هذا هو تمامًا ما حدث مع المصمم Abraham Cota Paredes، الذي أعطاه عميله تفويضًا مطلقًا لتصميم المنزل كما يرى ويحب، فكانت النتيجة هي منزلًا عصريًا يوظف المساحة المتاحة لتلبية الاحتياجات السكنية.
انضموا إلينا للقيام بجولة في أرجاء منزل
Zaragoza، للاطلاع على تصميم عصري على ذوق المصمم!
كتلة أسمنتية بيضاء نظيفة.. هكذا يمكننا أن نصف واجهة منزل Zaragoza الواقع في الولاية المكسيكية Jalisco، التي زينت بباب خشبي كبير يقودنا إلى داخل المنزل، مع مدخل مزين بالورود والمساحات الخضراء البسيطة على جانبيه، ومكان صغير لرصف سيارة واحدة.
تبدو الواجهة صامتة تمامًا، لا تبوح بشيء عن داخل المنزل سوى أناقته وتمتعه بالوظيفية، فهي تمنحه خصوصية تامة، وتضع حياة سكانه بأكملها في الداخل، مع ترك مجرد فتحات بسيطة لنفاذ الهواء إلى الداخل.
من الداخل، يفاجئنا مدخل المنزل الفسيح، بالكثير من الزجاج والشفافية على عكس الكتلة الأسمنتية المصمتة في الخارج، ولكنه مازال أبيض مُشرق كالواجهة، مع أرضية بيضاء براقة، وسلم رخامي أسود أنيق، وقد صمم الدرابزين من الزجاج الشفاف بالكامل لمظهر أكثر عصرية.
يتمتع المنزل بارتفاع مزدوج، وإضاءة طبيعية ممتازة يعمل اللون الأبيض على تمديدها لتزيد المنزل اتساعًا ورحابة. الأبواب من الداخل تتخذ التصميم الخشبي ذاته للباب الخارجي، والنوافذ مرتفعة للغاية للحفاظ على الخصوصية التي توفرها الواجهة للمنزل.
فضل المصمم أن يضع كل شيء في مكان واحد، حيث مساحة مفتوحة كبيرة تجمع غرفة المعيشة، والمطبخ وطاولة الطعام، دون فواصل حقيقية، ليجعل المنزل يبدو أكثر اتساعًا.
يستمر الأبيض في سيطرته على كل شيء من السقف وحتى الأرض، متضمنًا الجدران والأريكة المريحة، التي تزينت ببعض اللمسات الحمراء الداكنة في الوسائد، فيما سيطرت اللمسات الخشبية على باقي الأثاث، مع بعض اللمسات المعدنية في تجهيزات المطبخ.
يبدو كل شيء وظيفيًا وأنيقًا في الوقت ذاته، دون الكثير من الصخب، فقط أريكة بسيطة مع منضدة خشبية، وطاولة طعام بمظهر خشبي طبيعي، دون أية تفاصيل تُذكر، بينما تبدو العصرية واضحة في تصميم المطبخ وأجهزته المدمجة مع الخزانات.
من تلك الزاوية يمكننا أن نرى بعض التفاصيل الجمالية المختبئة، ككوقوع طاولة الطعام إلى جانب نافذة زجاجية كبيرة تسمح بنفاذ قدر كبير من الضوء وأشعة الشمس، لتناول الطعام في أجواء دافئة ومُشرقة نهارًا، وليلًا أيضًا، بفضل تلك الثريا الزجاجية المتدلية فوق الطاولة.
ننهي جولتنا داخل منزل Zaragoza في الفناء الخلفي الصغير، الذي يتمتع بسحر البساطة واللمسات الخضراء، فقط بعض قصارء الزرع الفخارية تحوي شجيرات ومزروعات صغيرة تًضفي مظهر حيوي ومُشرق على تلك المساحة الصغيرة.
يمكنك الاطلاع على أفكار مبتكرة لتصميم مساحات خضراء صغيرة في هذا المقال، 10 أفكار رائعة لحدائق داخلية صغيرة ستجعل بيتك جنة