منزل عصري على ذوق المصمم

هل لديك الشجاعة وحس المخاطرة لتراهن على وضع ثقتك كاملة في المصمم وتخبره أن يصنع لك منزلًا كما لو أنه يصنعه لنفسه ؟!

أن تخبر المصمم بصنع منزلًا وفقًا لتصوره وذوقه الخاص، يعني أنك تضع خبراته وموهبته في تحدي واختبار حقيقي، وتثير بداخله عاطفة كبيرة لوضع كل ما لديه في هذا التصميم، كما أنك تراهن على ثقتك في أعماله السابقة.

هذا هو تمامًا ما حدث مع المصمم Abraham Cota Paredes، الذي أعطاه عميله تفويضًا مطلقًا لتصميم المنزل كما يرى ويحب، فكانت النتيجة هي منزلًا عصريًا يوظف المساحة المتاحة لتلبية الاحتياجات السكنية.