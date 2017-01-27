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11 مطبخ لهواة التميز والتصاميم الجريئة

shereen gouda shereen gouda
East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio مطبخ
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عملية البحث عن التصميم المناسب في مطبخ بيتك من حيث العملية و الذوق الرفيع هي مهمة هامة للغاية بلا شك، ومع الاطلاع المستمر حتما سوف تصل إلى الحل أو التصميم المثالي ولكن البعض لا يبحثون عن مجرد أفكار عملية بل يرغبون في تنفيذ كل ما هو مختلف و فريد من نوعه.  هؤلاء فئة جريئة ومستقلة حيث أن اي نسخ في أفكار التصميم لا تلقى القبول لديهم، بدلا من ذلك هم يستمتعون بإتباع مراحل الإبداع والتخيل حتى يتوصلوا إلى التصميم المثالي الذي يعكس هويتهم الفريدة. لان المطبخ يتم فيه مهمة مبدعة بصفة يومية وهي الطهي يجب ان يكون التصميم المحيط يساعدك على تنفيذ اشهى الاكلات، و هنا سوف يتألق كل محبي الابداع والتميز، ولكن يبقى السؤال هو كيفية التوصل إلى مثل هذه التصاميم بأسلوب المحترفين. نحن هنا نرغب دائما في تلبية احتياجات الجميع لذلك سوف نعرض اليوم بعض تصاميم المطابخ الجريئة و الغير تقليدية حتى يكون أسلوب تنفيذها مصدر إلهام لك و لكي يكون إثبات أنه من السهل جداً التوصل إلى تصميم فريد عندما تطلق العنان إلى مخيلتك . لنبدأ معا الرحلة الشيقة.

1- جرأة في الخامات والألوان

Küche Grindelberg, Hamburg, raphaeldesign raphaeldesign مطبخ
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

اصحاب الاذواق المميزة دائما ما يتجهون إلى ألوان صاخبة و قوية تبرز شخصية فريدة من نوعها مثل اختيار هذه الدرجة من اللون الأحمر النابضة بالحياة. ما زاد من تعقيد و تميز تصميم المطبخ هنا هو التجاليد غير التقليدية، فكسوة الحديد المصفح تظهر ابداع المصمم في الاختيار.

2- خزانات على شكل حاويات

Bistro-Einrichtung, Sylt-Hörnum, raphaeldesign raphaeldesign مساحات تجارية مطاعم
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

محبي التميز والجرأة يكون لهم التصميم المثير إلى الفضول محبب إليهم، حيث أن ذلك الانطباع يترك أكثر طويل المدى في أذهان الجميع. هذا الانطباع تحقق من خلال وحدات المطبخ هذه ذات الخزانات المصنوعة من الحاويات كحل عملي و مميز.

3- تحدي قواعد الخطوط الهندسية

Cocinas Aries, Muebles de Cocina Aries Muebles de Cocina Aries
Muebles de Cocina Aries

Muebles de Cocina Aries
Muebles de Cocina Aries
Muebles de Cocina Aries

نتبع بعض القواعد عند مراحل التصميم المختلفة بلا مراجعة مدى إمكانية تحدي هذه القواعد، ففي اغلب الاوقات توضع القواعد حتى تتواجد الاستثناءات مثل تشكيل وحدات المطبخ هنا. لا يتبع التصميم القواعد المتعارف عليها من الأشكال الهندسية حيث قام المصمم بالاستغناء عن الزوايا القائمة و اوجد بصمة مميزة في كل ركن من المطبخ.

4- وجهان لوحدة واحدة

Marmorküche, werkhaus werkhaus
werkhaus

werkhaus
werkhaus
werkhaus

يتسم هذا التصميم بسبق لم نره من قبل، فمن وجهة تعد الجزيرة حداثية الطابع ومن الأخرى تظهر بالاحجار الخام كأنه نمط ريفي، وهذا بلا شك دمج بين الحضارات الذي يليق لمحبي التميز.

5- استمرارية و سيمترية غير مسبوقة

Cocina Lomas del Mirador, KPK KPK مطبخ
KPK

KPK
KPK
KPK

ان تعتبر أوجه الخزانات مثل لوحة تبرز من خلالها عمل فني مبدع هو أمر غاية في الذكاء، وقد ظهر هذا الأسلوب هنا عندما صممت وحدات المطبخ كلوحة مستمرة مبهرة.

6- الانماط والألوان المتطابفة صيحة ولت

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

من القواعد التي يجب ان يتحداها كل من يفضل الانفراد بتصاميمه الخاصة هو تطابق الأنماط، فكما نرى هنا أصبح هذا المفهوم قابل الى التحدي، بل وأصبح من المفضل ان تدمج بين الأنماط و الألوان المختلفة لتصميم مطبخ مفعم بالحيوية.

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7- تناغم في الاختلاف

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio مطبخ
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

من قال ان علينا الالتزام بمستوى محدد في ارتفاع خزانات المطبخ؟ تلاعب بارتفاع المستويات حتى تصل الى سيمفونية متناغمة بين الوحدات المختلفة.

8- تداخل غير مألوف بين الخامات

Marmorplatten, MC-R GmbH MC-R GmbH مطبخ
MC-R GmbH

MC-R GmbH
MC-R GmbH
MC-R GmbH

من الممكن جدا ان تترك أثر مميز في مطبخ من خلال عنصر أو أثنان فقط ولكن يجب أن يكون وفعهم على التصميم قوي قوي مثل هذا البار المصنوع من لوح خشبي خام يفاجيء الجميع من حيث تكوينه مع جزيرة المطبخ و خامته الجريئة.

9- معدات فريدة من نوعها

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia مطبخ
Propia

Brilliant Bethnal Green

Propia
Propia
Propia

يوجد بعض الأخطاء المشتركة التي نقع فيها عند تصميم المطبخ وأحد أهم هذه النقاط هو إدخال موضة قديمة بدون إعادة تشكيلها كي تتجانس مع صيحات العالم المعاصر، و تجنباً لهذا الخطأ تدخل الفرن التقليدي هنا بصورة جريئة و مبهجة تلائم أجواء المطبخ العصرية.

10- مرونة في وحدات المطبخ المتخفية

Ristrutturazione mq 60, mksarchitetti mksarchitetti مطبخ خشب
mksarchitetti

mksarchitetti
mksarchitetti
mksarchitetti

يفضل البعض تصميم المطبخ على النمط الأمريكي حيث يمون منقتح على الغرف المعيشية من سفرة و غرفة معيشة و لكن يبقى العاشق هو الثمن الذي لا بد من دقعه مقابل هذه الجرأة وهو الحفاظ المستمر على نظام المطبخ و عدم تناثر الأغراض الأساسية، و لكن مثل هذا التصميم المرن يقف متحدياً هذا العائق فأصبح من الممكن أن تبهر الجميع بمطبخك المتخفي بلا داعي أن يبقى المطبخ مثالي طوال الوقت.

11- ابهار بالتكنولوجيا والعناصر المتقدمة

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 60 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова مطبخ
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

بعض العناصر المتقدمة مثل أجهزة الكترونية أو خامات غير تقليدية قد تترك أثر مذهل عند الجميع، مثل هذه التجاليد المميزة ذات الرسومات الفنية المبهجة أو السقف المعلق الرائع.

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