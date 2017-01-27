11 مطبخ لهواة التميز والتصاميم الجريئة

عملية البحث عن التصميم المناسب في مطبخ بيتك من حيث العملية و الذوق الرفيع هي مهمة هامة للغاية بلا شك، ومع الاطلاع المستمر حتما سوف تصل إلى الحل أو التصميم المثالي ولكن البعض لا يبحثون عن مجرد أفكار عملية بل يرغبون في تنفيذ كل ما هو مختلف و فريد من نوعه. هؤلاء فئة جريئة ومستقلة حيث أن اي نسخ في أفكار التصميم لا تلقى القبول لديهم، بدلا من ذلك هم يستمتعون بإتباع مراحل الإبداع والتخيل حتى يتوصلوا إلى التصميم المثالي الذي يعكس هويتهم الفريدة. لان المطبخ يتم فيه مهمة مبدعة بصفة يومية وهي الطهي يجب ان يكون التصميم المحيط يساعدك على تنفيذ اشهى الاكلات، و هنا سوف يتألق كل محبي الابداع والتميز، ولكن يبقى السؤال هو كيفية التوصل إلى مثل هذه التصاميم بأسلوب المحترفين. نحن هنا نرغب دائما في تلبية احتياجات الجميع لذلك سوف نعرض اليوم بعض تصاميم المطابخ الجريئة و الغير تقليدية حتى يكون أسلوب تنفيذها مصدر إلهام لك و لكي يكون إثبات أنه من السهل جداً التوصل إلى تصميم فريد عندما تطلق العنان إلى مخيلتك . لنبدأ معا الرحلة الشيقة.
اصحاب الاذواق المميزة دائما ما يتجهون إلى ألوان صاخبة و قوية تبرز شخصية فريدة من نوعها مثل اختيار هذه الدرجة من اللون الأحمر النابضة بالحياة. ما زاد من تعقيد و تميز تصميم المطبخ هنا هو التجاليد غير التقليدية، فكسوة الحديد المصفح تظهر ابداع المصمم في الاختيار.
محبي التميز والجرأة يكون لهم التصميم المثير إلى الفضول محبب إليهم، حيث أن ذلك الانطباع يترك أكثر طويل المدى في أذهان الجميع. هذا الانطباع تحقق من خلال وحدات المطبخ هذه ذات الخزانات المصنوعة من الحاويات كحل عملي و مميز.
نتبع بعض القواعد عند مراحل التصميم المختلفة بلا مراجعة مدى إمكانية تحدي هذه القواعد، ففي اغلب الاوقات توضع القواعد حتى تتواجد الاستثناءات مثل تشكيل وحدات المطبخ هنا. لا يتبع التصميم القواعد المتعارف عليها من الأشكال الهندسية حيث قام المصمم بالاستغناء عن الزوايا القائمة و اوجد بصمة مميزة في كل ركن من المطبخ.
يتسم هذا التصميم بسبق لم نره من قبل، فمن وجهة تعد الجزيرة حداثية الطابع ومن الأخرى تظهر بالاحجار الخام كأنه نمط ريفي، وهذا بلا شك دمج بين الحضارات الذي يليق لمحبي التميز.
ان تعتبر أوجه الخزانات مثل لوحة تبرز من خلالها عمل فني مبدع هو أمر غاية في الذكاء، وقد ظهر هذا الأسلوب هنا عندما صممت وحدات المطبخ كلوحة مستمرة مبهرة.
من القواعد التي يجب ان يتحداها كل من يفضل الانفراد بتصاميمه الخاصة هو تطابق الأنماط، فكما نرى هنا أصبح هذا المفهوم قابل الى التحدي، بل وأصبح من المفضل ان تدمج بين الأنماط و الألوان المختلفة لتصميم مطبخ مفعم بالحيوية.
من قال ان علينا الالتزام بمستوى محدد في ارتفاع خزانات المطبخ؟ تلاعب بارتفاع المستويات حتى تصل الى سيمفونية متناغمة بين الوحدات المختلفة.
من الممكن جدا ان تترك أثر مميز في مطبخ من خلال عنصر أو أثنان فقط ولكن يجب أن يكون وفعهم على التصميم قوي قوي مثل هذا البار المصنوع من لوح خشبي خام يفاجيء الجميع من حيث تكوينه مع جزيرة المطبخ و خامته الجريئة.
يوجد بعض الأخطاء المشتركة التي نقع فيها عند تصميم المطبخ وأحد أهم هذه النقاط هو إدخال موضة قديمة بدون إعادة تشكيلها كي تتجانس مع صيحات العالم المعاصر، و تجنباً لهذا الخطأ تدخل الفرن التقليدي هنا بصورة جريئة و مبهجة تلائم أجواء المطبخ العصرية.
يفضل البعض تصميم المطبخ على النمط الأمريكي حيث يمون منقتح على الغرف المعيشية من سفرة و غرفة معيشة و لكن يبقى العاشق هو الثمن الذي لا بد من دقعه مقابل هذه الجرأة وهو الحفاظ المستمر على نظام المطبخ و عدم تناثر الأغراض الأساسية، و لكن مثل هذا التصميم المرن يقف متحدياً هذا العائق فأصبح من الممكن أن تبهر الجميع بمطبخك المتخفي بلا داعي أن يبقى المطبخ مثالي طوال الوقت.
بعض العناصر المتقدمة مثل أجهزة الكترونية أو خامات غير تقليدية قد تترك أثر مذهل عند الجميع، مثل هذه التجاليد المميزة ذات الرسومات الفنية المبهجة أو السقف المعلق الرائع.