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8 أشياء يجب عليك القيام بها لمنع دخول اللصوص إلى المنزل

Heba khlili Heba khlili
La Casa K27, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS منازل
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لا أحد معفى من عملية سطو على المنزل، وخصوصا في أوقات الأعياد، بغض النظر عن مساحة المدينة التي تعيش فيها، سيكون هناك دائما خطر السرقة.

في كتاب الأفكار هذا، نقدم لك 8 نصائح بسيطة لتجنب قدر الإمكان من عملية سطو على منزل. هذه الأفكار بسيطة وسهلة التطبيق وستتيح لك الحصول على مزيد من راحة البال، عندما تعلم أن المنزل محمي من اللصوص. تعالوا نتعرف على هذه الأفكار، المقترحة من قبل الخبراء.

1. مداخل محكمة الإغلاق

TERRAZA CAJITITLAN, Arki3d Arki3d منازل
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

وجود سياج مع مدخل محكم الإغلاق طريقة مفيدة جدا لتجنب سرقة محتملة في مكان الإقامة. عموما، هذه المداخل لها أبواب معدنية وقضبان، تتميز بمتانة كبيرة، وتكاد تكون من المستحيل فتحها إذا كان مفتاح القفل غير متوفر، وهي شديدة المقاومة لأي محاولة تفكيك من قبل اللصوص.

2. أنظمة الأمن المرئية

Casa "ZR", [GM+] Arquitectos [GM+] Arquitectos منازل
[GM+] Arquitectos

[GM+] Arquitectos
[GM+] Arquitectos
[GM+] Arquitectos

طريقة أخرى للحد من سرقة المنازل هو من خلال تركيب أنظمة الأمن المرئية في الخارج، مثل الأسلاك الشائكة، وخطوط الكهرباء أو أي عنصر آخر تسمح بأكبر قدر من الحصانة ضد هجمات اللصوص.

3. الاستثمار في قضبان قوية

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

يمكن القضبان لديهم وظيفة مزدوجة. أولا، يمكن أن تكون عنصر الأمان الذي يحول دون الوصول إلى الأبواب والنوافذ التي تسمح بالدخول إلى المنزل، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون عنصر زخرفي في الواجهة الأمامية للمنزل. أيضا وجود شبكات على الأبواب والنوافذ يسمح للمنزل أن يكون أكثر أمان.

4. واجهات عمياء

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS منازل
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

يعتبر وجود واجهة عمياء ميزة كبيرة، لأنه لا يعرض المنزل على الشارع. عدم وجود نافذة في الأفق على الواجهة الرئيسية للمنزل مفيد جدا، لأنه يزيد الأمان في المنزل. أبواب معدنية كبيرة إضافة ممتازة إلى هذا النوع من الأمان في مبنى سكني.

5. إضاءة ممتازة

La Casa K27, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS منازل
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

تصميم إضاءة جيدة، سواء خارجية او داخلية، يسمح لك أن ترى اللص المحتمل وأن هناك أشخاصا في الداخل. هذا يمكن أن يؤدي إلى مستوى من الأمن من خلال تركيب أجهزة ضبط الوقت التي تطفاء الأنوار عشوائيا، وتخلق تأثير أن هناك شخص داخل المنزل، والذي يؤدي اللص للتفكير مرتين قبل محاولة دخول مقر السكن.

6. مدخل واحد

Casa Zuaran, Gestec Gestec منازل رخام Multicolored
Gestec

Gestec
Gestec
Gestec

إذا كان المنزل يحتوي على مدخل واحد، هذا يساعد على أن يكون هناك رقابة أفضل على من يدخل ويخرج من المنزل. وهذا يسمح للمنزل أن يكون أكثر أمان.

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7. أبواب أمان عالية

Haus B in Waiblingen, bohnarchitektur bohnarchitektur شبابيك
bohnarchitektur

bohnarchitektur
bohnarchitektur
bohnarchitektur

تركيب أبواب أمان عالية يجعل الوصول إلى المنزل يكاد يكون مستحيلا إذا لم يكن لديك مفتاح لفتحها. هذه الأبواب لها اقفال متعددة، والتي تكون على إطار الباب والأرض، مما يجعل من المستحيل فتحها إذا لم يكن لديك المفتاح الذي يتوافق مع القفل.

8. الواجهة المتقشفة

Casa CS 727, Patricio Galland Arquitectura Patricio Galland Arquitectura منازل
Patricio Galland Arquitectura

Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura
Patricio Galland Arquitectura

وأخيرا، نوصي بأن لا يكون منزلك براق ويبهر الأنظار من الخارج فهذه نقطة ليست في صالحك وسيصبح المنزل أكثر جاذبية في عيون لص. وجود واجهة المتقشفة، دون الحاجة الكماليات في البصر أو سيارات أو أي شيئا في المنزل يستحق السرقة، ويجعل الإقامة تصبح أكثر أمان.

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