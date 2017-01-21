8 أشياء يجب عليك القيام بها لمنع دخول اللصوص إلى المنزل

لا أحد معفى من عملية سطو على المنزل، وخصوصا في أوقات الأعياد، بغض النظر عن مساحة المدينة التي تعيش فيها، سيكون هناك دائما خطر السرقة.
في كتاب الأفكار هذا، نقدم لك 8 نصائح بسيطة لتجنب قدر الإمكان من عملية سطو على منزل. هذه الأفكار بسيطة وسهلة التطبيق وستتيح لك الحصول على مزيد من راحة البال، عندما تعلم أن المنزل محمي من اللصوص. تعالوا نتعرف على هذه الأفكار، المقترحة من قبل الخبراء.
وجود سياج مع مدخل محكم الإغلاق طريقة مفيدة جدا لتجنب سرقة محتملة في مكان الإقامة. عموما، هذه المداخل لها أبواب معدنية وقضبان، تتميز بمتانة كبيرة، وتكاد تكون من المستحيل فتحها إذا كان مفتاح القفل غير متوفر، وهي شديدة المقاومة لأي محاولة تفكيك من قبل اللصوص.
طريقة أخرى للحد من سرقة المنازل هو من خلال تركيب أنظمة الأمن المرئية في الخارج، مثل الأسلاك الشائكة، وخطوط الكهرباء أو أي عنصر آخر تسمح بأكبر قدر من الحصانة ضد هجمات اللصوص.
يمكن القضبان لديهم وظيفة مزدوجة. أولا، يمكن أن تكون عنصر الأمان الذي يحول دون الوصول إلى الأبواب والنوافذ التي تسمح بالدخول إلى المنزل، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون عنصر زخرفي في الواجهة الأمامية للمنزل. أيضا وجود شبكات على الأبواب والنوافذ يسمح للمنزل أن يكون أكثر أمان.
يعتبر وجود واجهة عمياء ميزة كبيرة، لأنه لا يعرض المنزل على الشارع. عدم وجود نافذة في الأفق على الواجهة الرئيسية للمنزل مفيد جدا، لأنه يزيد الأمان في المنزل. أبواب معدنية كبيرة إضافة ممتازة إلى هذا النوع من الأمان في مبنى سكني.
تصميم إضاءة جيدة، سواء خارجية او داخلية، يسمح لك أن ترى اللص المحتمل وأن هناك أشخاصا في الداخل. هذا يمكن أن يؤدي إلى مستوى من الأمن من خلال تركيب أجهزة ضبط الوقت التي تطفاء الأنوار عشوائيا، وتخلق تأثير أن هناك شخص داخل المنزل، والذي يؤدي اللص للتفكير مرتين قبل محاولة دخول مقر السكن.
إذا كان المنزل يحتوي على مدخل واحد، هذا يساعد على أن يكون هناك رقابة أفضل على من يدخل ويخرج من المنزل. وهذا يسمح للمنزل أن يكون أكثر أمان.
تركيب أبواب أمان عالية يجعل الوصول إلى المنزل يكاد يكون مستحيلا إذا لم يكن لديك مفتاح لفتحها. هذه الأبواب لها اقفال متعددة، والتي تكون على إطار الباب والأرض، مما يجعل من المستحيل فتحها إذا لم يكن لديك المفتاح الذي يتوافق مع القفل.
وأخيرا، نوصي بأن لا يكون منزلك براق ويبهر الأنظار من الخارج فهذه نقطة ليست في صالحك وسيصبح المنزل أكثر جاذبية في عيون لص. وجود واجهة المتقشفة، دون الحاجة الكماليات في البصر أو سيارات أو أي شيئا في المنزل يستحق السرقة، ويجعل الإقامة تصبح أكثر أمان.