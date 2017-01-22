جولة داخل منزل صغير بحديقة ساحرة

جولتنا اليوم يمنزل صغير لكن أكثر ما يميزه هو الفناء الخارجي له والذي صمم بشكل عملي وأنيق ليستمتع قاطنو المنزل بمكان مناسب لتجمع الأصدقاء والعائلة في جو مريح ومبهج، الفناء به تفاصيل مميزة كثيرة منها منطقة مخصصة لحفلات الشواء مع مجموعة مميزة من نباتات الزينة وشجرة ضخمة عتيقة تظلل على المنزل بالكامل. أما من الداخل فتصميمات الأثاث بالمنزل تغلب عليها الطابع المعاصر مع ألوان محايدة لتمنح المكان روح هادئة ومريحة، تعال لنتعرف على التفاصيل من خلال اصور التي زودتنا بها شركة Superficie Actual التي قامت على تنفيذ هذا المشروع.