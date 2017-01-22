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جولة داخل منزل صغير بحديقة ساحرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Chipinque, Superficie Actual Superficie Actual بلكونة أو شرفة
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جولتنا اليوم يمنزل صغير لكن أكثر ما يميزه هو الفناء الخارجي له والذي صمم بشكل عملي وأنيق ليستمتع قاطنو المنزل بمكان مناسب لتجمع الأصدقاء والعائلة في جو مريح ومبهج، الفناء به تفاصيل مميزة كثيرة منها منطقة مخصصة لحفلات الشواء مع مجموعة مميزة من نباتات الزينة وشجرة ضخمة عتيقة تظلل على المنزل بالكامل. أما من الداخل فتصميمات الأثاث بالمنزل تغلب عليها الطابع المعاصر مع ألوان محايدة لتمنح المكان روح هادئة ومريحة، تعال لنتعرف على التفاصيل من خلال اصور التي زودتنا بها شركة Superficie Actual التي قامت على تنفيذ هذا المشروع.

شجرة كبيرة

Chipinque, Superficie Actual Superficie Actual بلكونة أو شرفة
Superficie Actual

Chipinque

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

فلنبدأ جولتنا من الخارج حيث الفناء ذو التفاصيل المميزة، من هذه الصورة تظهر الشجر الكبيرة والقوية التي منحت المنزل الظل والحيوية مع أعشاب ونباتات صغيرة تكسو باقي الحديقة، أما تلك المنطقة المظللة بمظلة خشبية فهى البرجولا المخصصة للشوي والتي جاءت بإضاءة مميزة ومبهجة وهو ما جعلها مساحة مثالية لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

مزيد من التفاصيل عن الحديقة

Chipinque, Superficie Actual Superficie Actual بلكونة أو شرفة
Superficie Actual

Chipinque

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

لم تخلو المنطقة المخصصة للشوي أيضا من النباتات، إذ وضعت فيها أصص زرع كبيرة تسمح باحتواء بعض الأشجار الصغيرة لتحقيق التلاحم بين المنطقتين

صورة أقرب للبرجولا

Chipinque, Superficie Actual Superficie Actual بلكونة أو شرفة
Superficie Actual

Chipinque

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

الجدار الرئيسي في هذا الجزء تم تغطيته بالحجر الطبيعي الذي تدرجت الوانه بين البيج والرمادي الداكن، وهو نفس النوع المستخدم في بناء البار، أما الإضاءة المتوهجة والمخفية أسفل الإطار الأبيض الغير مكتمل للبار فقد ابرزت تفاصيل وملمس الحجر كما أنها حققت توازنا في الشعور بالدفء حتى مع الحضور القوي للحجر والذي دون هذه الإضاءة الدافئة لساد المكان شعور بالبرودة. تصميم البروجولا الخشبية مميز ، إذ إنها مغطاه بسطح من الأكليريك الشفاف ليحافظ على وصول الضوء الطبيعي لتلك المنطقة مع توفير الحماية اللازمة.

جولة بالداخل

Chipinque, Superficie Actual Superficie Actual غرفة المعيشة
Superficie Actual

Chipinque

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

استعان المصمم في الداخل بألوان محايدة هادئة مع حضور قوي للخشب، أما الأثاث فتصميماته تميل للتقليدية وبألوان داكنة تتباين مع الدرجات الفاتحة للسقف والجدارن مع توزيع جيد لإضاءة كل منطقة.

المطبخ

Chipinque, Superficie Actual Superficie Actual مطبخ
Superficie Actual

Chipinque

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

تصميم المطبخ بسيط للغاية واعتمد على التباين بين ألوان الوحدات العلوية والسفلية، أما البار المرتفع فهو مكان مناسب لتناول الإفطاركما أنه حقق الفصل المطلوب بين المطبخ وغرفة الطعام، مكان المطبخ جعله يطلع على جزء كبير من الحديقة بالخارج وهو ما منحه إضاءة طبيعية قوية بالإضافة إلى التهوية الجيدة والتي هى ضرورية للغاية في تلك الحالة لانه مفتوح على قطاع المعيشة بالكامل.

غرفة المعيشة

Chipinque, Superficie Actual Superficie Actual غرفة المعيشة
Superficie Actual

Chipinque

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

تلاحمت غرفة المعيشة مع الحديقة بالخارج بفضل النافذة الزجاجية الكبيرة وهى ميزة لا يجب إغفالها إن توافرت حديقة ملحقة بالمنزل، الألوان كما ذكرنا بالأعلى كلها محايدة مع تحقيق التباين في الدرجات، أما اللافت للنتباه هنا هو وحدة الإضاءة المميزة المدفونة بالسقف والتي منحت الغرفة روحا دافئة.

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Chipinque, Superficie Actual Superficie Actual غرفة المعيشة
Superficie Actual

Chipinque

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

تميز أثاث غرفة المعيشة بتصميمات مريحة والاستعانة بمنسوجات قوية وراقية رغم بساطة التصميم.

أرضية باركيه

Chipinque, Superficie Actual Superficie Actual غرفة المعيشة
Superficie Actual

Chipinque

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

اللون الفاتح للغاية للأرضية الخشبية بقطاع المعيشة والممتدة إلى الممر الموصل للغرف الداخلية كان مخادعا للغاية إذ قد تعتقد من النظرة الأولى أنه من السيراميك، لكنه في الوقت نفسه اختيار موفقا إذ زاد من الشعور باتساع واشراق المكان.

الحمام

Chipinque, Superficie Actual Superficie Actual حمام
Superficie Actual

Chipinque

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

مساحة الحمام صغيرة ولهذا لجأ المصمم للون الأبيض ليكسو الجدران به مع مرآة كبيرة لتضاعف المساحة البصرية للحمام بينما حقق الحوض الخشبي باللون الداكن ذو التصميم المميز توازنا في ألوان الحمام. 

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