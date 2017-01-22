جولة داخل منزل صغير بحديقة ساحرة

جولتنا اليوم يمنزل صغير لكن أكثر ما يميزه هو الفناء الخارجي له والذي صمم بشكل عملي وأنيق ليستمتع قاطنو المنزل بمكان مناسب لتجمع الأصدقاء والعائلة في جو مريح ومبهج، الفناء به تفاصيل مميزة كثيرة منها منطقة مخصصة لحفلات الشواء مع مجموعة مميزة من نباتات الزينة وشجرة ضخمة عتيقة تظلل على المنزل بالكامل. أما من الداخل فتصميمات الأثاث بالمنزل تغلب عليها الطابع المعاصر مع ألوان محايدة لتمنح المكان روح هادئة ومريحة، تعال لنتعرف على التفاصيل من خلال اصور التي زودتنا بها شركة Superficie Actual التي قامت على تنفيذ هذا المشروع.
فلنبدأ جولتنا من الخارج حيث الفناء ذو التفاصيل المميزة، من هذه الصورة تظهر الشجر الكبيرة والقوية التي منحت المنزل الظل والحيوية مع أعشاب ونباتات صغيرة تكسو باقي الحديقة، أما تلك المنطقة المظللة بمظلة خشبية فهى البرجولا المخصصة للشوي والتي جاءت بإضاءة مميزة ومبهجة وهو ما جعلها مساحة مثالية لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.
لم تخلو المنطقة المخصصة للشوي أيضا من النباتات، إذ وضعت فيها أصص زرع كبيرة تسمح باحتواء بعض الأشجار الصغيرة لتحقيق التلاحم بين المنطقتين
الجدار الرئيسي في هذا الجزء تم تغطيته بالحجر الطبيعي الذي تدرجت الوانه بين البيج والرمادي الداكن، وهو نفس النوع المستخدم في بناء البار، أما الإضاءة المتوهجة والمخفية أسفل الإطار الأبيض الغير مكتمل للبار فقد ابرزت تفاصيل وملمس الحجر كما أنها حققت توازنا في الشعور بالدفء حتى مع الحضور القوي للحجر والذي دون هذه الإضاءة الدافئة لساد المكان شعور بالبرودة. تصميم البروجولا الخشبية مميز ، إذ إنها مغطاه بسطح من الأكليريك الشفاف ليحافظ على وصول الضوء الطبيعي لتلك المنطقة مع توفير الحماية اللازمة.
استعان المصمم في الداخل بألوان محايدة هادئة مع حضور قوي للخشب، أما الأثاث فتصميماته تميل للتقليدية وبألوان داكنة تتباين مع الدرجات الفاتحة للسقف والجدارن مع توزيع جيد لإضاءة كل منطقة.
تصميم المطبخ بسيط للغاية واعتمد على التباين بين ألوان الوحدات العلوية والسفلية، أما البار المرتفع فهو مكان مناسب لتناول الإفطاركما أنه حقق الفصل المطلوب بين المطبخ وغرفة الطعام، مكان المطبخ جعله يطلع على جزء كبير من الحديقة بالخارج وهو ما منحه إضاءة طبيعية قوية بالإضافة إلى التهوية الجيدة والتي هى ضرورية للغاية في تلك الحالة لانه مفتوح على قطاع المعيشة بالكامل.
تلاحمت غرفة المعيشة مع الحديقة بالخارج بفضل النافذة الزجاجية الكبيرة وهى ميزة لا يجب إغفالها إن توافرت حديقة ملحقة بالمنزل، الألوان كما ذكرنا بالأعلى كلها محايدة مع تحقيق التباين في الدرجات، أما اللافت للنتباه هنا هو وحدة الإضاءة المميزة المدفونة بالسقف والتي منحت الغرفة روحا دافئة.
تميز أثاث غرفة المعيشة بتصميمات مريحة والاستعانة بمنسوجات قوية وراقية رغم بساطة التصميم.
اللون الفاتح للغاية للأرضية الخشبية بقطاع المعيشة والممتدة إلى الممر الموصل للغرف الداخلية كان مخادعا للغاية إذ قد تعتقد من النظرة الأولى أنه من السيراميك، لكنه في الوقت نفسه اختيار موفقا إذ زاد من الشعور باتساع واشراق المكان.
مساحة الحمام صغيرة ولهذا لجأ المصمم للون الأبيض ليكسو الجدران به مع مرآة كبيرة لتضاعف المساحة البصرية للحمام بينما حقق الحوض الخشبي باللون الداكن ذو التصميم المميز توازنا في ألوان الحمام.
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